Cuando llega noviembre, una de las preguntas más comunes entre los residentes de Florida es: ¿cuándo se cambia la hora en Orlando? El cambio de horario 2025 marcará el fin del horario de verano en Estados Unidos, y tanto en Orlando como en Miami los relojes deberán ajustarse una hora atrás para adaptarse al horario estándar. Este ajuste, que ocurre cada año, busca aprovechar mejor la luz solar y sincronizar los horarios en todo el país.

¿Cuándo cambia la hora en Orlando 2025?

El domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m., los relojes deberán atrasarse una hora, es decir, volverán a marcar la 1:00 a.m. Desde ese momento, Florida ingresará oficialmente en el horario de invierno (Eastern Standard Time – EST), lo que significa amaneceres más tempranos y atardeceres más cortos.

Este cambio aplica en todo el estado, incluyendo Miami, Tampa, Jacksonville y Orlando, alineándose con la mayoría de los estados del este de EE. UU.

¿Por qué se cambia la hora?

El cambio de horario se implementa para optimizar el uso de la luz natural, reduciendo el consumo energético y adaptando las rutinas humanas a los ciclos del sol. Sin embargo, en los últimos años se ha debatido si realmente genera beneficios, ya que algunas investigaciones indican que el ahorro de energía es mínimo y que puede afectar los ritmos de sueño y concentración.

Consejos para adaptarte al nuevo horario

Atrasar los relojes manuales antes de dormir el sábado 1 de noviembre.

Intentar dormir un poco antes durante los días previos al cambio.

Aprovechar la hora extra de descanso la primera noche.

Salir a caminar o exponerse a la luz solar temprano para ayudar al cuerpo a reajustarse.

Los dispositivos electrónicos como celulares, tablets y computadoras actualizarán la hora automáticamente, por lo que no será necesario modificarlos manualmente.

Cuándo vuelve el horario de verano

Tras este cambio, Estados Unidos volverá al horario de verano (Daylight Saving Time) el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán adelantarse una hora. Hasta entonces, el horario estándar (EST) se mantendrá vigente en Orlando y todo Florida.