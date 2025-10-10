El cambio de horario en Pensilvania 2025 forma parte del ajuste nacional que realiza Estados Unidos cada año para finalizar el horario de verano. Este proceso, vigente desde hace décadas, busca adaptar la jornada diaria a las variaciones naturales de luz solar y mantener la sincronización del país bajo la normativa federal de la Ley de Hora Uniforme.

El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, los relojes deberán atrasarse una hora a las 2:00 a.m., dando inicio al horario estándar. Esta modificación afecta a millones de personas y tiene impacto directo en rutinas laborales, transporte, actividades escolares y programación de servicios en todo el país.

Los relojes en Pensilvania se atrasarán una hora el domingo 2 de noviembre de 2025, marcando el fin del horario de verano y el inicio del horario estándar en Estados Unidos. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿Cuándo será el cambio de horario en Pensilvania y a qué hora ajustarlo?

El cambio de horario en Pensilvania ocurrirá el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., momento en que los relojes deberán retrasarse una hora. Esto significa que, al llegar las 2:00 a.m., volverán a marcar la 1:00 a.m., dando por terminado el periodo de horario de verano.

La recomendación es ajustar manualmente los relojes analógicos y despertadores antes de dormir, ya que algunos dispositivos no actualizan la hora de manera automática. En cambio, teléfonos móviles, computadoras y relojes inteligentes suelen sincronizarse automáticamente con la señal oficial de hora.

¿Qué estados no cambian la hora en Estados Unidos y por qué?

Aunque Pensilvania sí aplica el cambio, algunos estados y territorios permanecen en el mismo horario durante todo el año. Entre ellos se encuentran Arizona (excepto la Nación Navajo), Hawái, Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes.

Según reportes de USA TODAY, la exención responde a condiciones climáticas o geográficas específicas, como la escasa variación de luz solar o la alta exposición al sol. En estos lugares, el cambio no representa beneficios energéticos o sociales significativos.

¿Por qué se realiza el cambio de horario en Estados Unidos?

El Daylight Saving Time (DST) o horario de verano fue adoptado originalmente para optimizar el uso de la luz natural y ahorrar energía. En Estados Unidos, esta práctica se institucionalizó durante la Primera Guerra Mundial y fue estandarizada en 1966 con la Ley de Hora Uniforme.

La norma fue ampliada por la Ley de Política Energética de 2005, que estableció el inicio del horario de verano el segundo domingo de marzo y su final el primer domingo de noviembre. Aunque existen debates sobre su eliminación, el sistema sigue vigente para el ciclo 2025.

Los expertos señalan que este ajuste puede provocar alteraciones temporales en el sueño, reducción de concentración y leves desajustes biológicos durante los primeros días. Además, influye en los horarios laborales, escolares y comerciales, especialmente durante las primeras jornadas de transición.

La luz matutina adicional favorece a trabajadores y estudiantes en sus actividades tempranas, aunque reduce la iluminación vespertina. Por ello, se recomienda prepararse con anticipación modificando progresivamente la rutina antes del cambio.

¿Se eliminará el cambio de horario en el futuro?

Hasta octubre de 2025, no existen modificaciones legales que eliminen el sistema actual. Diversos proyectos estatales han planteado mantener un horario fijo por razones de salud, seguridad y productividad, pero ninguna ley nacional ha sido aprobada.

Mientras tanto, Pensilvania y la mayoría de los estados del país continuarán realizando este ajuste anual, con el próximo programado para el 2 de noviembre de 2025.