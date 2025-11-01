Este domingo 2 de noviembre, Estados Unidos realizará el respectivo cambio de horario en casi sus 50 estados, donde retornarán al horario de invierno para el famoso Standard Time, dejando atrás el Daylight Saving Time que aplicó durante todos los meses de primavera y verano. Pensilvania se prepara para esta modificación en los relojes y aquí te cuento cuándo será, a qué hora y cómo hacerlo de la forma correcta .

¿A qué hora es el cambio de horario en Pensilvania?

El cambio de horario en Pensilvania se llevará a cabo este domingo 2 de noviembre, a las 2:00 a.m. y los relojes deberán retroceder a la 1:00 a.m. para que estén acorde al Standard Time. Esta es la forma correcta en la que deberás modificar tu reloj para el horario de invierno.

¿Se debe adelantar o atrasar el reloj en Pensilvania el 2 de noviembre?

Por lo tanto, debe quedar bastante claro que el reloj se va a atrasar una hora este domingo 2 de noviembre a las 2:00 a.m. hora de Pensilvania. Cabe señalar que dicho estado se encuentra en el horario de Tiempo del Este, como sucede con otras ciudades tales como Florida o New York.

Foto de Nazariy Karkhut para iStockphoto y Getty Images / Nazariy Karkhut

¿Cómo afecta el cambio de horario a los ciudadanos de Pensilvania?

Pese a que el cambio de horario en Estados Unidos es de apenas una hora, esta modificación en los ciudadanos de Pensilvania los puede afectar de diferentes formas, tanto en el tema físico como emocional. Muchas personas suelen experimentar alteraciones en el sueño, fatiga o dificultad para poder concentrarse en los días posteriores al cambio de horario. Esto se produce debido a un pequeño “jet lag”, aunque usualmente al cabo de una semana este se regulariza.

Cabe señalar que debido al horario de invierno, los días suelen ser más cortos y se oscurece antes, lo que puede reducir la exposición a la luz solar y, en algunos casos, provocar una ligera disminución en la energía o el ánimo.

¿Cómo es el invierno en Pensilvania?

El invierno en Pensilvania es frío y variable, con temperaturas que suelen oscilar entre los 20°F y 40°F (-6°C a 4°C), dependiendo de la región. Las zonas del norte y las montañosas, como los Apalaches, pueden registrar temperaturas más bajas y nevadas frecuentes, mientras que el sureste, donde se encuentra Filadelfia, tiende a ser un poco más templado.

Durante esta temporada, que va aproximadamente de diciembre a marzo, los días son más cortos y las precipitaciones de nieve o hielo pueden afectar el tránsito y las actividades diarias. A pesar del clima frío, muchos habitantes disfrutan de actividades invernales como el esquí, el patinaje sobre hielo y los festivales estacionales, que forman parte del encanto del invierno en Pensilvania.