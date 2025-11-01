El cambio de horario en San Diego llega el domingo 2 de noviembre de 2025, marcando el fin del horario de verano y el inicio del horario estándar del Pacífico (PST). Esa madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora, pasando de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m. El resultado: una hora extra de sueño, amaneceres más tempranos y tardes con menos luz.

¿A qué hora debes atrasar tu reloj en San Diego?

El ajuste debe realizarse a las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre de 2025 , momento en que se retrasa una hora el reloj para volver a marcar la 1:00 a.m. Muchos dispositivos —como teléfonos inteligentes, computadoras y relojes digitales— se actualizan automáticamente. Sin embargo, los relojes analógicos y ciertos electrodomésticos deben ajustarse manualmente la noche anterior para evitar confusiones al despertar.

Lista de aparatos que debes revisar en casa

Es recomendable comprobar y actualizar de forma manual aquellos aparatos que no se sincronizan con internet, entre ellos:

Relojes analógicos de pared

Despertadores tradicionales

Hornos microondas y estufas

Termostatos manuales

Sistemas de riego programados

LOS ÁNGELES (CALIFORNIA), 02/11/2025.- Descubre cuándo inicia el horario estándar en California, cómo ajustar tus relojes y qué ciudades participan en el cambio este noviembre. Foto de SomeMeans para iStockphoto y Getty Images / SomeMeans

¿Por qué San Diego cambia la hora y cómo te afecta?

El objetivo del cambio de horario es aprovechar mejor la luz del sol durante los meses con días más cortos, facilitando rutinas matutinas más luminosas y reduciendo el consumo energético. Aunque esta práctica genera debate, continúa vigente en California, incluido San Diego, mientras se espera una posible reforma federal que revise o elimine el ajuste semestral.

Consejos para adaptarte fácilmente

Para que la transición sea más cómoda:

Ajusta los relojes la noche anterior.

Mantén horarios de sueño regulares durante el fin de semana.

Aprovecha la luz matutina para ayudar al cuerpo a adaptarse.

Verifica que tus alarmas, rutinas laborales y escolares estén alineadas con el nuevo horario.

En resumen, la madrugada del 2 de noviembre los habitantes de San Diego deberán atrasar una hora sus relojes y aprovechar esta pausa temporal para descansar, reordenar rutinas y dar la bienvenida a los días más frescos y breves del otoño.

SAN DIEGO, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- Cambio de horario San Diego 2025: Consulta cómo y cuándo atrasar tus relojes el 2 de noviembre, qué aparatos verificar y recomendaciones para una transición sin problemas. Foto de SrdjanPav para iStockphoto y Getty Images / SrdjanPav

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en San Diego

¿Cuándo es el cambio de horario en San Diego?

El cambio se realiza el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., momento en el que los relojes deben atrasarse una hora para volver a marcar la 1:00 a.m..​

¿Debo adelantar o atrasar el reloj?

Debes atrasar el reloj una hora (“fall back”). Si lo haces antes de ir a dormir el sábado, despertarás con el horario correcto.​

¿Qué aparatos requieren ajuste manual?

Relojes de pared, despertadores tradicionales, hornos microondas, termostatos manuales y otros dispositivos no conectados a internet deben ajustarse manualmente.​

¿Qué pasa si no ajusto mi reloj?

Podrías llegar tarde o temprano a tus actividades, ya que las rutinas diarias, las escuelas y los trabajos en San Diego se rigen por el nuevo horario estándar.​

¿Por qué se cambia la hora en San Diego?

El objetivo es aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético durante los meses de invierno. Es una práctica vigente en la mayor parte de Estados Unidos, incluyendo California.​

¿El ajuste aplica a toda California?

Sí, la mayoría de las ciudades de California, incluido San Diego, cumplen con este cambio de horario. Sin embargo, hay algunas regiones y territorios de EE. UU. donde no se aplica.​

¿Hasta cuándo estará vigente este horario?

El horario estándar permanecerá hasta marzo de 2026, cuando inicie de nuevo el horario de verano.​