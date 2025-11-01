El cambio de horario en San Diego llega el domingo 2 de noviembre de 2025, marcando el fin del horario de verano y el inicio del horario estándar del Pacífico (PST). Esa madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora, pasando de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m. El resultado: una hora extra de sueño, amaneceres más tempranos y tardes con menos luz.
¿A qué hora debes atrasar tu reloj en San Diego?
El ajuste debe realizarse a las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre de 2025, momento en que se retrasa una hora el reloj para volver a marcar la 1:00 a.m. Muchos dispositivos —como teléfonos inteligentes, computadoras y relojes digitales— se actualizan automáticamente. Sin embargo, los relojes analógicos y ciertos electrodomésticos deben ajustarse manualmente la noche anterior para evitar confusiones al despertar.
Lista de aparatos que debes revisar en casa
Es recomendable comprobar y actualizar de forma manual aquellos aparatos que no se sincronizan con internet, entre ellos:
- Relojes analógicos de pared
- Despertadores tradicionales
- Hornos microondas y estufas
- Termostatos manuales
- Sistemas de riego programados
¿Por qué San Diego cambia la hora y cómo te afecta?
El objetivo del cambio de horario es aprovechar mejor la luz del sol durante los meses con días más cortos, facilitando rutinas matutinas más luminosas y reduciendo el consumo energético. Aunque esta práctica genera debate, continúa vigente en California, incluido San Diego, mientras se espera una posible reforma federal que revise o elimine el ajuste semestral.
Consejos para adaptarte fácilmente
Para que la transición sea más cómoda:
- Ajusta los relojes la noche anterior.
- Mantén horarios de sueño regulares durante el fin de semana.
- Aprovecha la luz matutina para ayudar al cuerpo a adaptarse.
- Verifica que tus alarmas, rutinas laborales y escolares estén alineadas con el nuevo horario.
En resumen, la madrugada del 2 de noviembre los habitantes de San Diego deberán atrasar una hora sus relojes y aprovechar esta pausa temporal para descansar, reordenar rutinas y dar la bienvenida a los días más frescos y breves del otoño.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en San Diego
¿Cuándo es el cambio de horario en San Diego?
El cambio se realiza el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., momento en el que los relojes deben atrasarse una hora para volver a marcar la 1:00 a.m..
¿Debo adelantar o atrasar el reloj?
Debes atrasar el reloj una hora (“fall back”). Si lo haces antes de ir a dormir el sábado, despertarás con el horario correcto.
¿Qué aparatos requieren ajuste manual?
Relojes de pared, despertadores tradicionales, hornos microondas, termostatos manuales y otros dispositivos no conectados a internet deben ajustarse manualmente.
¿Qué pasa si no ajusto mi reloj?
Podrías llegar tarde o temprano a tus actividades, ya que las rutinas diarias, las escuelas y los trabajos en San Diego se rigen por el nuevo horario estándar.
¿Por qué se cambia la hora en San Diego?
El objetivo es aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético durante los meses de invierno. Es una práctica vigente en la mayor parte de Estados Unidos, incluyendo California.
¿El ajuste aplica a toda California?
Sí, la mayoría de las ciudades de California, incluido San Diego, cumplen con este cambio de horario. Sin embargo, hay algunas regiones y territorios de EE. UU. donde no se aplica.
¿Hasta cuándo estará vigente este horario?
El horario estándar permanecerá hasta marzo de 2026, cuando inicie de nuevo el horario de verano.