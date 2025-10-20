El otoño avanza, las noches se alargan y se acerca la fecha para el cambio de horario de invierno 2025 en Estados Unidos, señalando el fin del horario de verano (Daylight Saving Time o DST). La práctica de atrasar los relojes una hora se mantiene vigente en la mayoría del país y en muchas naciones del mundo, buscando aprovechar mejor las horas de luz solar. Aunque la medida es observada por una gran parte de la población, el debate sobre si debería terminar sigue siendo un tema candente a nivel político.

La fecha clave para el ajuste de hora en EE. UU. es el primer domingo de noviembre, cuando el DST llega oficialmente a su fin tras un periodo de ocho meses. Políticos como el expresidente Donald Trump han intervenido en el debate, pidiendo al Congreso que convierta el DST en permanente con la intención de eliminar el “gran inconveniente” del cambio de horario. No obstante, las opiniones en el país están divididas, con algunos prefiriendo el DST permanente por las tardes más luminosas y otros abogando por el horario estándar permanente.

El desacuerdo se centra en el impacto de la luz solar en la vida diaria: el horario de verano (DST) significa amaneceres y atardeceres más tardíos, favoreciendo actividades al aire libre después del trabajo. Por otro lado, el horario estándar conlleva amaneceres y atardeceres más tempranos, lo que, según algunos expertos, incrementa la seguridad de los niños en edad escolar por las mañanas y se alinea mejor con nuestros ritmos biológicos circadianos. Este argumento ha impedido un consenso legislativo definitivo sobre el tema.

El esfuerzo por establecer un DST permanente se ha materializado en la propuesta conocida como la “Sunshine Protection Act”. Esta ley, que busca extender el horario de verano a todo el año, logró pasar el Senado en 2022, pero se estancó posteriormente en la Cámara de Representantes. Aunque fue reintroducida en enero de 2025, la propuesta aún no ha sido aprobada. Por ahora, los ciudadanos de EE. UU. y de los estados que lo observan deberán prepararse para el inminente cambio de hora de otoño.

El cambio de hora en California 2025 se acerca: llega el momento de atrasar los relojes al horario estándar. (Foto: Getty Images / iStock)

Fechas y Horas de Ajuste por el cambio de horario en San Francisco 2025

En 2025, el horario de verano en California comenzó el 9 de marzo de 2025, cuando los relojes se adelantaron una hora.​ El cambio de hora en San Francisco, California, será el domingo 2 de noviembre de 2025, cuando finalice el horario de verano y comience el horario estándar (también conocido como horario de invierno o PST). Ese día, a las 2:00 a.m. hora local, los relojes deberán atrasarse una hora, pasando de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m., y se mantendrá hasta marzo de 2026.​

Consejos para el Cambio de horario en San Francisco 2025

Los dispositivos digitales (smartphones, computadoras, smartwatches) suelen ajustarse automáticamente, pero se recomienda verificar y cambiar manualmente relojes analógicos, microondas y despertadores antes de dormir el sábado 1 de noviembre.​

El cambio supondrá amaneceres más tempranos y atardeceres más rápidos.​

Todos los que viven en California retrasarán sus relojes una hora el domingo 2 de noviembre a las 2 a. m. (Foto: Pixabay)

Cambios Pendientes en la Legislación por el cambio de horario en San Francisco

Aunque en 2018 California aprobó la Proposición 7 para explorar la opción de mantener un horario fijo, cualquier cambio estructural requiere aprobación federal y, hasta octubre de 2025, la normativa sigue igual y el ajuste obligatorio permanece.