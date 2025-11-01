El Horario de Verano (Daylight Saving Time, DST) concluye cada año en Estados Unidos el primer domingo de noviembre; en 2025, esta transición será el 2 de noviembre. En ciudades como San Francisco, esto significa que a las 2:00 a.m. hora local, los relojes deben atrasarse una hora, marcando nuevamente la 1:00 a.m. Con este cambio, se pasa oficialmente de la hora estándar del Pacífico durante el horario de verano (PDT, que corresponde a UTC−7) a la hora estándar del Pacífico convencional (PST, que es UTC−8), lo que, en la práctica, permite “recuperar” una hora extra de sueño, según se explica desde el Departamento de Transporte de EE. UU.

Para evitar confusiones o interrupciones en tus actividades, lo más recomendable es adelantar el ajuste de tus relojes antes de irte a dormir el sábado 1 de noviembre por la noche, enfocándote principalmente en dispositivos que requieran actualización manual como relojes de pared o pulsera, hornos de cocina, tableros de automóviles y despertadores tradicionales. Por otro lado, la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, como teléfonos celulares y computadoras, suelen adaptar sus horarios automáticamente siempre que la función de “Fecha y hora automáticas” esté habilitada.

Si trabajas en turnos nocturnos, tienes alguna cita importante en la madrugada, o tienes planeado viajar justo durante esa noche, es fundamental que confirmes todos tus compromisos u horarios utilizando la hora local vigente después del cambio, para evitar cualquier malentendido o inconveniente relacionado con el ajuste horario.

¡Ajusta tu reloj! Te explicamos cuándo es y a qué hora se realiza el cambio de horario en San Francisco 2025. Guía para California. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Mag

¿Debes adelantar o atrasar el reloj el 2 de noviembre en San Francisco y otras ciudades de EE.UU.?

Tienes que atrasar el reloj una hora para dar comienzo al horario de invierno (“Standard Time”) y el final del horario de verano (“Daylight Saving Time”) ese día. Es decir, cuando sean las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre, deberás cambiarlo manualmente a la 1:00 a.m. Esto se conoce como “Fall Back”.​

¿Cómo ajustar el reloj por el cambio de horario en San Francisco 2025?

Los dispositivos digitales (teléfonos, computadoras, smartwatches) hacen el cambio automáticamente.​

hacen el cambio automáticamente.​ Los relojes análogos o manuales (de pared, despertadores, electrodomésticos) deben ajustarse manualmente. La recomendación oficial es atrasarlos una hora la noche del sábado 1 de noviembre antes de dormir para evitar confusiones al despertar el domingo.​

deben ajustarse manualmente. La recomendación oficial es atrasarlos una hora la noche del sábado 1 de noviembre antes de dormir para evitar confusiones al despertar el domingo.​ San Francisco y todo el estado de California estarán bajo la Hora Estándar del Pacífico (PST) desde el domingo 2 de noviembre de 2025 hasta marzo de 2026, cuando vuelva a cambiar el horario.​

Cambio al horario de invierno en California 2025: los relojes se ajustarán una hora en ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco. (Foto: iStock / Getty Images)

Impactos prácticos en viajes, trabajo y dispositivos en cambio de horario en San Francisco 2025

Vuelos, trenes y autobuses operan en hora local del aeropuerto/estación; en la madrugada del 2 de noviembre, algunas operaciones se “replican” en el reloj, pero se rigen por los itinerarios oficiales publicados por aerolíneas y autoridades. La aviación utiliza de referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC) para planificación y control, lo que mitiga errores durante la transición. Si sales o llegas entre la 1:00 y las 2:00 a.m., verifica el PNR (siglas en inglés para Registro de Nombre del Pasajero) o la app de tu aerolínea tras el cambio. En entornos laborales 24/7 (salud, TI, logística), coordina turnos y bitácoras con marcas temporales en UTC para trazabilidad.

En tecnología de consumo, iOS, Android y la mayoría de sistemas ajustan automáticamente la zona horaria si “configuración automática” está activada y el dispositivo tiene señal de red o GPS. Revisa esa opción el 1 de noviembre y reinicia equipos críticos si dependes de alarmas. Sistemas locales sin conexión, servidores on‑premise o aplicaciones con cronómetros rígidos deben confirmar que usan la base IANA “America/Los_Angeles” actualizada para evitar ejecuciones duplicadas o perdidas. En hogares, ajusta manualmente relojes de cocina, microondas, autos y termostatos antiguos para mantener coherencia.

Puntos importantes y verificados sobre el cambio de horario en San Francisco 2025

El cambio aplica en todas las ciudades de California, incluyendo San Francisco.​

Si tienes dispositivos que no se sincronizan automáticamente, asegúrate de revisarlos manualmente.​

No se dispone de detalles de excepciones locales específicas en San Francisco; la normativa estatal y federal vigente exige el ajuste en toda California.