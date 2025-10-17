El cambio de horario en Texas para el año 2025 ha sido oficialmente confirmado por las autoridades competentes del estado en mención. Se han establecido fechas exactas y horas precisas para la implementación de este ajuste, el cual será válido en todos los husos horarios que abarcan el territorio estatal. Te detallamos más sobre cuánto tiempo se debe modificar la hora mostrada en el rejoj y los dos husos en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’.

Ante este anuncio, los residentes de Texas deben estar atentos y prepararse para modificar sus relojes y dispositivos electrónicos conforme se acerquen las fechas indicadas en el calendario oficial. A pesar de los debates legislativos recientes en torno a la posible eliminación o modificación del horario estacional, las disposiciones vigentes se mantienen para el próximo año, asegurando que el proceso de cambio de horario continuará aplicándose de manera uniforme y obligatoria en toda su jurisdicción.

Reloj del centro de Houston, Texas. (Foto: iStock/benedek)

¿Cuándo se realiza el cambio de horario en Texas 2025?

El horario de verano en Texas dará inicio el domingo 9 de marzo de 2025. Ese día, a las 2:00 a.m., los relojes deberán adelantarse una hora, pasando de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m. A partir de esa fecha, los texanos disfrutarán de días con una hora más de luz por la tarde. El horario de verano concluirá el domingo, 2 de noviembre de 2025. En esa madrugada, los relojes se atrasarán una hora, de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m. Este ajuste permite el retorno al horario estándar y afecta a todos los habitantes del estado a la hora local correspondiente.

¿Cuántos husos horarios tiene Texas y qué ciudades participan?

Texas se divide principalmente en dos husos horarios:

Zona Horaria Central (Central Time Zone)

Cobertura: Mayor parte del estado, incluyendo Houston, Dallas, Austin y San Antonio.

Ajuste: UTC-6 estándar y UTC-5 en horario de verano.

Zona Horaria de la Montaña (Mountain Time Zone)

Cobertura: El área del extremo oeste, con ciudades como El Paso y el condado de Hudspeth.

Ajuste: UTC-7 estándar y UTC-6 durante el horario de verano.

Ambas zonas realizan el cambio de horario simultáneamente, según la hora local especificada para cada región.

Al finalizar el horario de verano en Texas, los relojes se atrasarán una hora, dando paso al horario de invierno. (Foto: Composición Mix) / Jairo Rúa

Participación estatal en Texas por el horario de verano

A diferencia de otros estados estadounidenses donde pueden existir excepciones, en Texas todas las regiones adoptan y observan el horario de verano sin distinción. Esto implica que tanto la zona central como la de la montaña efectúan el cambio de hora en los mismos plazos, alternando entre los horarios estándar y de verano según corresponda.