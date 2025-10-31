Este año, los residentes de Texas se preparan para uno de los ajustes anuales de horario más esperados. El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a. m., llegará el final del servicio de horario de verano (Daylight Saving Time – DST) y comenzará el horario estándar. En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora, marcando nuevamente la 1:00 a. m., lo que representa una hora extra de descanso… pero también tardes que se acortan en luz solar.

¿Cuándo y cómo se realiza el cambio en Texas?

Según los calendarios oficiales, el cambio se efectuará el domingo 2 de noviembre de 2025, justo a las 2:00 a.m., cuando se retrocede una hora. Se recomienda hacer el ajuste antes de dormir el sábado por la noche para evitar confusión al despertar.

Los dispositivos digitales suelen actualizarse automáticamente: si usas celular, computadora o reloj conectado a internet, no tendrás que hacer nada. Pero los relojes tradicionales, electrodomésticos o paneles antiguos deberán ajustarse de forma manual.

¿Por qué ocurre este cambio en Texas?

El objetivo es claro: aprovechar mejor la luz del día cuando los días tienen menos horas de sol y reducir el consumo energético. Al “caer” al horario estándar, amanece más temprano y oscurece antes, lo que puede favorecer ciertas actividades y economizar energía.

Además, aunque existen iniciativas legislativas en Texas para eliminar el cambio de hora —como la aprobación de la House Bill 1393 que busca instaurar un horario único permanente— hasta ahora la modificación bianual sigue vigente.

¿Hasta cuándo estará vigente el horario de invierno?

El horario estándar estará activo desde el 2 de noviembre hasta que vuelva el horario de verano (marzo de 2026). En ese momento, los relojes se adelantarán una hora para volver al DST.

Consejos para adaptarte sin contratiempos al cambio de horario en Texas

Ve a dormir un poco más temprano la noche del cambio.

Aprovecha la luz natural por la mañana para reajustar el ritmo.

para reajustar el ritmo. Evita pantallas justo antes de dormir para no alterar tu descanso.

En Texas, el domingo 2 de noviembre de 2025 se atrasará una hora el reloj para iniciar el horario estándar. Foto de Nazariy Karkhut para iStockphoto y Getty Images / Nazariy Karkhut