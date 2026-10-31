Texas terminará el horario de verano este domingo 1 de noviembre de 2026: a las 2:00 a. m., hora local, los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. Houston, Dallas, Austin y San Antonio realizarán la transición según la hora Central; El Paso, según la de la Montaña. El calendario oficial del NIST confirma la fecha, pero no establece un único instante simultáneo para todo el estado. Los residentes pueden preparar los relojes manuales antes de acostarse el sábado 31 de octubre y comprobar la configuración de los dispositivos que se actualizan automáticamente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas

El cambio será este domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. de cada zona.

Los relojes retrocederán una hora: las 2:00 a. m. volverán a ser la 1:00 a. m.

Houston, Dallas, Austin y San Antonio utilizan la hora Central; El Paso sigue la hora de la Montaña.

La ley texana sobre horario de verano permanente está condicionada a una autorización federal y no ha eliminado este ajuste.

Con las reglas vigentes, el próximo adelanto será el domingo 14 de marzo de 2027.

¿A qué hora se atrasan los relojes en Texas este domingo?

La transición ocurre a las 2:00 de la madrugada, tomando como referencia la hora local de cada zona. El reloj retrocede hasta la 1:00 a. m., por lo que la franja entre la 1:00 y la 1:59 a. m. sucede dos veces: primero bajo el horario de verano y después bajo el estándar.

El calendario de cambios estacionales del NIST establece que el horario de verano de 2026 comenzó el 8 de marzo y termina el 1 de noviembre. En noviembre se retira el adelanto aplicado en marzo; por eso corresponde restar una hora, no sumarla.

Dato esencial Qué corresponde en Texas Fecha del ajuste Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora oficial 2:00 a. m., hora local Dirección del cambio Una hora hacia atrás Ejemplo del reloj De las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Régimen que termina Horario de verano, o DST Régimen que comienza Horario estándar Preparación de relojes manuales Sábado 31 de octubre por la noche o domingo al levantarse Próxima transición con las reglas actuales Domingo 14 de marzo de 2027: de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

No es necesario permanecer despierto hasta el momento oficial. Los relojes manuales pueden prepararse antes de dormir, siempre que tengas presente que mostrarán anticipadamente la hora posterior al ajuste.

Houston, Dallas, Austin y San Antonio cambian antes que El Paso

Texas utiliza dos zonas horarias. La distribución de ciudades verificada por Time and Date sitúa a Houston, Dallas, Austin y San Antonio en la zona Central, mientras El Paso utiliza la de la Montaña.timeanddate+1

Ambas regiones atrasan sus relojes el mismo domingo, pero no al mismo tiempo: las ciudades de la zona Central realizan la transición una hora antes que El Paso en tiempo transcurrido.

Ciudad Zona horaria Antes de la transición local Después de la transición local Movimiento del reloj Houston Central CDT, UTC−5 CST, UTC−6 De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Dallas Central CDT, UTC−5 CST, UTC−6 De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Austin Central CDT, UTC−5 CST, UTC−6 De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. San Antonio Central CDT, UTC−5 CST, UTC−6 De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. El Paso Montaña MDT, UTC−6 MST, UTC−7 De 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

UTC significa tiempo universal coordinado. Las abreviaturas CDT y MDT identifican el horario de verano de las zonas Central y de la Montaña; CST y MST corresponden a sus horarios estándar.

¿Qué sucede durante la hora entre ambas transiciones?

El 1 de noviembre de 2026, Houston realiza el ajuste a las 07:00 UTC. El Paso lo hace a las 08:00 UTC.

Durante ese intervalo, ambas ciudades pueden mostrar los mismos números en sus relojes. Por ejemplo, cuando Houston marca la 1:30 a. m. CST, El Paso marca la 1:30 a. m. MDT. Después de que El Paso complete su transición, Houston vuelve a quedar una hora por delante.

El registro horario de El Paso confirma su paso de MDT, UTC−6, a MST, UTC−7. La diferencia regional no es una exención: El Paso también participa en el cambio estacional.

¿Por qué Texas sigue cambiando la hora pese a su ley de 2025?

Texas aprobó la House Bill 1393 para adoptar el horario de verano durante todo el año, tanto en la parte del estado que utiliza la zona Central como en la que sigue la de la Montaña.

Sin embargo, el texto final de la HB 1393 incorpora una condición explícita: solo produce ese efecto si el Congreso aprueba legislación que se convierta en ley y autorice a Texas a observar el horario de verano permanentemente. Si esa autorización no existe, la propia norma señala que no tiene efecto.capitol.texas

El gobernador Greg Abbott firmó la medida en junio de 2025, según documentó The Dallas Morning News. La aprobación estatal no sustituye el requisito federal ni elimina por sí sola los cambios de marzo y noviembre.

La propuesta tampoco unifica las dos zonas horarias texanas. El texto contempla expresamente las regiones Central y de la Montaña, aunque utiliza la denominación “Texas Time”.

Qué permite la normativa federal y qué propone la Sunshine Protection Act?

El marco de la Uniform Time Act permite a los estados eximirse del horario de verano y permanecer en horario estándar durante todo el año. Mantener permanentemente el horario de verano es una decisión distinta y requiere una modificación federal.

El expediente de la Sunshine Protection Act, H.R. 139 registra su aprobación en la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026 y su recepción y remisión al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado el 15 de julio. Su estado es “Passed House”, no ley promulgada.

La iniciativa busca convertir en permanente la hora actualmente asociada al verano. No propone conservar durante todo el año el horario estándar que comienza este noviembre.

¿Qué relevancia tienen las declaraciones de Donald Trump?

Donald Trump ha expresado posiciones diferentes sobre cómo eliminar los ajustes estacionales. En diciembre de 2024 pidió suprimir el horario de verano; en abril de 2025 respaldó conservar más luz al final del día, una orientación favorable al horario de verano permanente.

Reuters documentó ese respaldo de abril como una petición presidencial al Congreso. La declaración expresa una posición política, pero no equivale a una reforma legal en vigor.

Para Texas, lo determinante es que exista una autorización federal efectiva que permita activar la medida estatal. El calendario oficial mantiene el cambio del 1 de noviembre de 2026; tampoco corresponde anunciar que será el último sin una norma que lo respalde.

¿Qué dispositivos revisar antes de acostarte el sábado?

La preparación debe centrarse en identificar cómo obtiene la hora cada equipo. No todos necesitan intervención manual y no todos los relojes digitales se actualizan solos.

Relojes de pared y de mesa : comprueba si tienen sincronización automática o requieren mover sus controles.

: comprueba si tienen sincronización automática o requieren mover sus controles. Despertadores : verifica la hora mostrada y que la alarma siga programada para el momento deseado.

: verifica la hora mostrada y que la alarma siga programada para el momento deseado. Teléfonos y tabletas : revisa la fecha y hora automáticas, la zona horaria y las actualizaciones disponibles.

: revisa la fecha y hora automáticas, la zona horaria y las actualizaciones disponibles. Computadoras : comprueba la sincronización, la zona y las reglas estacionales del sistema operativo.

: comprueba la sincronización, la zona y las reglas estacionales del sistema operativo. Electrodomésticos : consulta el manual del modelo para modificar el reloj del microondas, horno u otro equipo.

: consulta el manual del modelo para modificar el reloj del microondas, horno u otro equipo. Vehículos: revisa las funciones de sincronización o ajuste estacional y realiza cualquier intervención con el automóvil detenido.

La documentación de Apple explica que la actualización de sus dispositivos depende de la configuración de fecha y hora, la conexión y las opciones que permiten identificar la zona. Por eso, no conviene atrasar manualmente un teléfono que ya está preparado para realizar el cambio solo.

El NIST también advierte que algunos relojes automáticos antiguos conservan calendarios anteriores. Si un equipo cambia en una fecha equivocada, consulta al fabricante antes de recurrir a desconexiones, restablecimientos o procedimientos no previstos en su manual.

¿Qué significa volver al horario estándar?

El horario de verano adelanta el reloj una hora respecto del estándar. Cuando termina, se retira ese adelanto: el amanecer y el atardecer aparecen una hora antes en el reloj que bajo el régimen anterior.

El ajuste no crea ni elimina luz solar. Modifica la relación entre la hora oficial y el ciclo de luz de cada localidad.

Aunque se utilice coloquialmente “horario de invierno”, el término preciso es horario estándar. La transición del 1 de noviembre no marca el inicio astronómico del invierno, del mismo modo que el cambio de marzo no señala el comienzo astronómico del verano.

Las fechas actuales se aplican desde 2007, después de la reforma introducida por la Energy Policy Act de 2005: el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primero de noviembre.

¿Cuándo volverán a adelantarse los relojes en Texas?

Con las reglas vigentes, el próximo inicio del horario de verano será el domingo 14 de marzo de 2027.

A las 2:00 a. m., hora local, los relojes pasarán directamente a las 3:00 a. m. Houston, Dallas, Austin y San Antonio realizarán la transición según la zona Central; El Paso, según la de la Montaña.

La fecha corresponde al segundo domingo de marzo y sigue siendo la referencia mientras no entre en vigor una modificación que sustituya el calendario actual.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas

¿Todo Texas atrasa los relojes este domingo?

Sí. La diferencia relevante es la zona horaria: la mayor parte del estado sigue la Central, mientras El Paso y otras localidades del extremo occidental utilizan la de la Montaña.

¿Puedo preparar el reloj el sábado 31 de octubre?

Sí, si necesita ajuste manual. Puedes atrasarlo antes de acostarte, aunque la transición oficial ocurre el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m., hora local.

¿Qué diferencia hay entre CT y CST?

CT es una denominación general de la hora Central durante todo el año. CST identifica específicamente el horario estándar Central, UTC−6; CDT corresponde al horario de verano, UTC−5.

¿El domingo del cambio tiene 25 horas?

Entre una medianoche local y la siguiente transcurren 25 horas porque se repite una hora durante la madrugada. Esto describe la duración del día de transición, no garantiza una hora adicional de sueño para cada persona.

¿Qué hora debo indicar si tengo una actividad a la 1:30 a. m.?

Especifica la ciudad y si corresponde al horario de verano o al estándar. Esa hora ocurre dos veces; añadir el desfase respecto de UTC permite distinguirlas.

¿Debo cambiar también la alarma del teléfono?

Primero verifica que el dispositivo muestre la hora local correcta. Después comprueba que la alarma esté programada para la hora deseada; no la desplaces una hora automáticamente por el fin del horario de verano.

¿La ley texana busca mantener el horario estándar permanente?

No. La HB 1393 busca conservar el horario de verano durante todo el año, condicionado a la autorización federal. Esa alternativa es distinta del horario estándar que comienza este noviembre.