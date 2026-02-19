Texas afronta el cambio de horario 2026 con la particularidad de ser uno de los estados más extensos y diversos del país: desde Houston, Dallas, San Antonio y Austin, hasta ciudades fronterizas y zonas en Mountain Time como El Paso, el Daylight Saving Time reconfigura horarios laborales, escolares, comerciales y de transporte.

El 8 de marzo de 2026 los texanos deberán adelantar sus relojes una hora para entrar al horario de verano, y el 1 de noviembre tendrán que atrasarlos para volver al horario estándar, en una dinámica que influye en el consumo energético, la coordinación con otros estados y la organización de la vida diaria.

Entre debates sobre la conveniencia real del DST y la necesidad de mantener la sincronía con el resto de Estados Unidos, saber exactamente cómo ajustar cada reloj del hogar, qué aparatos cambian solos y qué recomendaciones seguir para minimizar el impacto en el sueño y la productividad se vuelve imprescindible para pasar el cambio de hora sin contratiempos.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

En Texas, el inicio del horario de verano 2026 está programado para el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora. El regreso al horario estándar se dará el domingo 1 de noviembre, al atrasar el reloj una hora.

Puntos temporales clave para Texas 2026:

Inicio DST: domingo 8 de marzo de 2026 (2:00 a. m. → 3:00 a. m.).

Fin DST: domingo 1 de noviembre de 2026 (2:00 a. m. → 1:00 a. m.).

Texas se encuentra mayormente en Central Time, con una pequeña porción en Mountain Time al oeste, pero ambos husos aplican el mismo patrón de cambio.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Texas y cómo evitar errores?

En marzo de 2026, los texanos deben adelantar el reloj una hora; en noviembre, deben atrasarlo una hora, como dicta la regla “spring forward, fall back”. Confundirse puede significar llegar una hora antes o una hora tarde al trabajo, a la escuela o al aeropuerto.

Guía práctica para Texas:

Marzo: adelanta una hora tu reloj la noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo de 2026.

Noviembre: atrasa una hora tu reloj la noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026.

Revisa de inmediato horarios de vuelos, trenes, buses y eventos deportivos.

¿Qué ciudades y regiones de Texas se afectan con el horario de verano?

El cambio de hora abarca todo Texas, incluyendo grandes metrópolis, ciudades industriales y zonas fronterizas. Las actividades económicas, de transporte y entretenimiento se adaptan a la nueva hora durante el periodo de verano.

Tabla con principales ciudades de Texas y su relación con el DST:

Ciudad Zona horaria ¿Aplica DST? Impacto principal Houston Central Time Sí Ajustes en sector energético y portuario. Dallas Central Time Sí Cambios en horarios corporativos y de transporte aéreo. San Antonio Central Time Sí Influye en servicios militares y turísticos. Austin Central Time Sí Impacto en sector tecnológico y gubernamental. El Paso Mountain Time Sí Coordinación con estados vecinos y zona fronteriza.

¿Qué electrodomésticos y relojes debo ajustar en Texas?

En Texas, muchos hogares combinan dispositivos inteligentes con relojes más tradicionales, por lo que el cambio de hora se vuelve una tarea de revisión rápida pero necesaria. No hacerla puede significar desajustes en alarmas, sistemas de riego o aparatos programables.

Relojes y equipos que se suelen ajustar automáticamente:

Celulares, computadoras, relojes inteligentes.

Navegadores GPS y algunos sistemas de infoentretenimiento de autos modernos.

Smart home devices (asistentes de voz, termostatos conectados).

Relojes que normalmente requieren ajuste manual:

Relojes del horno, microondas y refrigeradores con display.

Relojes del auto en modelos sin conexión.

Despertadores básicos, radios-reloj y relojes de pared.

¿Qué dice el gobierno y cuáles son los motivos del horario de verano en Texas?

En Texas también se han discutido propuestas para eliminar el cambio de hora o fijar un solo horario, pero al igual que en otros estados, eso depende de decisiones federales. Hasta ahora, el estado sigue el sistema de DST por motivos de sincronización nacional y aprovechamiento de la luz.

Motivos habituales del DST que se mencionan en Texas:

Alinearse con otros estados de la región y mercados nacionales.

Mejor uso de la luz por la tarde para actividades comerciales, deportivas y familiares.

Posible reducción en consumo de iluminación durante las horas de mayor claridad.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Texas cambia la hora en marzo de 2026?

Sí, Texas adelanta el reloj una hora el domingo 8 de marzo de 2026.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Texas?

El domingo 1 de noviembre de 2026, cuando finaliza el horario de verano y se vuelve al horario estándar.

¿Todas las ciudades de Texas aplican el mismo cambio?

Sí, tanto las ciudades en Central Time como las que están en Mountain Time siguen el patrón de adelantar en marzo y atrasar en noviembre.

¿Debo ajustar manualmente todos mis dispositivos en Texas?

No todos; los smartphones y equipos conectados suelen actualizarse solos, pero electrodomésticos y relojes analógicos sí requieren cambio manual.

¿Se puede eliminar el cambio de horario en Texas?

Solo con cambios legales, tanto estatales como federales; por ahora, el estado continúa aplicando el DST.