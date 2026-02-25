El cambio de horario en Texas ya tiene fecha marcada en el calendario y millones de residentes se preparan para ajustar sus rutinas con la llegada del horario de verano 2026. Este ajuste, que se realizará el domingo 8 de marzo , forma parte del sistema conocido como Daylight Saving Time (DST), una medida que busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos del año. Como ocurre cada temporada, el momento genera expectativa entre trabajadores, estudiantes y familias que deberán adelantar sus relojes y adaptarse a tardes más largas y luminosas.

Desde ciudades como Houston y Dallas hasta Austin y El Paso, el cambio tendrá un impacto inmediato en la vida diaria, modificando horarios laborales, escolares y actividades cotidianas. Aunque muchos dispositivos electrónicos realizarán el ajuste automáticamente, la población permanece atenta para evitar retrasos o confusiones. Este evento anual no solo marca una transición en el reloj, sino también el inicio de una temporada con más horas de luz al final del día, algo que transforma el ritmo en todo el estado.

Cambio de horario en EE.UU. 2026: cuándo empieza el horario de verano, si se adelanta o se atrasa el reloj y qué estados deben ajustar la hora FOTO DE VLADIMIR SUKHACHEV PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / VLADIMIR SUKHACHEV

Fecha y hora exacta del cambio de horario en Texas 2026

El cambio al horario de verano en Texas se realizará oficialmente el domingo 8 de marzo de 2026, una fecha clave dentro del calendario del Daylight Saving Time (DST) en Estados Unidos. El ajuste ocurrirá durante la madrugada, específicamente a las 2:00 a. m., momento en el que los relojes deberán adelantarse automáticamente o manualmente una hora, pasando directamente a las 3:00 a. m. Este cambio marca el inicio de un periodo con más luz natural por las tardes, lo que influye en la rutina diaria de millones de residentes.

El horario de verano permanecerá vigente durante varios meses y finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026 , cuando los relojes deberán retrasarse una hora para regresar al horario estándar. Esta transición se aplicará en todo el estado, desde ciudades como Houston y Dallas hasta El Paso, restableciendo el horario habitual y marcando el cierre del ciclo anual del Daylight Saving Time.

Cómo ajustar el reloj por el cambio de horario en Texas 2026

Para entrar en horario de verano en Texas la madrugada del 8 de marzo de 2026:

Si usas reloj analógico o digital manual:

Antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo, adelanta el reloj de, por ejemplo, 1:00 a.m. a 2:00 a.m. o de 11:00 p.m. a 12:00 a.m.; el cambio oficial es a las 2:00 a.m., pero lo práctico es dejarlo ya adelantado una hora. (La regla verificable es “adelantar 1 hora a las 2:00 a.m.”, el detalle de “antes de dormir” es práctica general).

Si usas smartphone, computadora o relojes conectados a internet:

Normalmente cambian solos según la zona horaria configurada y las reglas de DST de Estados Unidos.

El efecto práctico:

Amanecerá aproximadamente una hora más tarde y anochecerá una hora más tarde que el día previo, es decir, habrá más luz por la tarde.

Ciudades de Texas donde se realizará el cambio de horario

El cambio al horario de verano se aplicará en todo el estado de Texas, por lo que todas las ciudades deberán adelantar sus relojes una hora en la fecha establecida. Este ajuste es uniforme y obligatorio, sin importar la zona o el tamaño de la ciudad, ya que forma parte del sistema oficial de horario en Estados Unidos.

Houston

Dallas

Austin

San Antonio

El Paso

Fort Worth

Arlington

Corpus Christi