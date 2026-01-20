En Texas, el cambio de horario combina la realidad de grandes metrópolis como Houston, Dallas, San Antonio y Austin con extensas zonas rurales que también dependen de un manejo riguroso del tiempo. Adelantar el reloj al inicio del horario de verano y atrasarlo al regresar al horario estándar afecta jornadas laborales, turnos nocturnos, transporte y hasta la operación de industrias estratégicas. Por eso, dominar el calendario del cambio de hora y saber qué relojes y sistemas ajustar es fundamental para mantener la productividad y la seguridad en todo el estado.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

En Texas, el horario de verano 2026 inicia el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. El estado vuelve al horario estándar el domingo 1 de noviembre, atrasando los relojes de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.​

El calendario se aplica tanto a Dallas y Houston como a San Antonio, Austin y otras ciudades.​

El DST dura aproximadamente desde principios de primavera hasta otoño.​

Así debes de modificar la hora de tu reloj en Texas

Evento Fecha y hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) 8 de marzo 2026 – 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano 1 de noviembre 2026 – 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Texas?

El procedimiento es el mismo que en el resto del país: “spring forward” en marzo y “fall back” en noviembre.​

En marzo: pasar de 2:00 a. m. a 3:00 a. m., o adelantar una hora todos los relojes antes de dormir el sábado.​

En noviembre: pasar de 2:00 a. m. a 1:00 a. m., configurando de nuevo rutinas y horarios laborales.​

Prestar especial atención a relojes de oficina, fábricas, escuelas y sistemas de fichaje.​

¿Por qué Texas aplica el Daylight Saving Time?

Texas sigue el DST por las mismas leyes federales que rigen para el resto de estados que adoptan el horario de verano. La idea es aprovechar mejor la luz vespertina, lo que beneficia a sectores como la energía, el comercio y la seguridad vial.​

Más luz al final del día para actividades al aire libre y negocios.​

Potencial reducción del uso de iluminación en las tardes.​

Coordinación con el resto del país para transporte, mercados y comunicaciones.​

Ciudades principales afectadas en Texas

Houston

Dallas

San Antonio

Austin

Fort Worth​

¿Qué electrodomésticos y dispositivos revisar durante el cambio de horario en Texas 2026?

Con un territorio extenso y varias áreas metropolitanas, un ajuste incorrecto puede generar confusiones en trabajo, transporte y educación.​

Ajustar manualmente: relojes de cocina, autos, relojes de pared, despertadores antiguos.​

Revisar: sistemas de riego, termostatos programables, tarjetas de acceso y sistemas de seguridad.​

Verificar el modo automático en móviles, computadoras, tabletas y relojes inteligentes.​

¿Qué dicen las autoridades y qué consejos seguir en el horario de verano en Texas 2026?

Medios y autoridades locales recomiendan prepararse con algunos días de anticipación, especialmente para quienes tienen turnos nocturnos o trabajo de madrugada. También se insiste en extremar la precaución al conducir en los días posteriores, debido a la posible somnolencia asociada al cambio de hora.​

Ajustar horarios de sueño gradualmente los días previos.​

Confirmar horarios de transporte público y vuelos cercanos a las fechas de cambio.​

Usar el cambio de hora para revisar alarmas, detectores de humo y planes de emergencia en el hogar.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas

¿Texas cambia la hora en 2026?

Sí, adelantará el reloj el 8 de marzo y lo atrasará el 1 de noviembre de 2026.​

¿A qué hora se realiza el cambio en Texas?

A las 2:00 a. m. hora local, tanto en marzo como en noviembre.​

¿Todas las ciudades de Texas siguen el mismo horario?

Sí, Houston, Dallas, San Antonio, Austin y otras ciudades siguen el mismo patrón de DST.​

¿Qué pasa con los turnos de trabajo nocturno?

Algunas jornadas se acortan o se alargan una hora; se recomienda coordinar con el empleador.​

¿Se está pensando en eliminar el cambio de hora en Texas?

Hay debates a nivel nacional sobre el sistema, pero en 2026 se mantiene el esquema de horario de verano y horario estándar.​