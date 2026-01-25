Con un calendario marcado por el inicio del horario de verano el 8 de marzo de 2026 y su final el 1 de noviembre, Texas se suma una vez más al esquema federal de Daylight Saving Time (DST) mientras el debate sobre mantener o eliminar el cambio de hora sigue abierto en el Congreso.

Para el ciudadano de a pie, la discusión técnica importa menos que las consecuencias concretas: ¿se adelanta o se atrasa el reloj?, ¿qué pasa con mi vuelo o mi turno de madrugada?, ¿por qué algunos aparatos cambian solos y otros no?

Este artículo desglosa, con enfoque práctico, todo lo que necesitas saber: instrucciones claras para ajustar relojes y electrodomésticos, impacto en las principales ciudades del estado, recomendaciones de las autoridades y respuestas a las dudas más frecuentes para que la transición sea tan ordenada como la marca el reloj.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

El horario de verano en Texas comenzará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán adelantarse una hora, pasando de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. Este horario se mantendrá hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que se regresa al horario estándar atrasando el reloj de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Puntos esenciales:

Inicio DST Texas 2026: 8 de marzo, 2:00 a. m. → 3:00 a. m.

Fin DST Texas 2026: 1 de noviembre, 2:00 a. m. → 1:00 a. m.

Texas abarca principalmente la zona Central Time, con una pequeña porción en Mountain Time, pero las áreas que observan DST siguen el mismo calendario.

Evento Zona principal Ajuste 2026 Inicio horario de verano (DST) Central / Mountain 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. Fin horario de verano Central / Mountain 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Texas y cómo hacerlo bien?

En marzo, todo Texas que observa DST adelanta el reloj una hora (“spring forward”); en noviembre, el proceso se invierte (“fall back”) y se atrasa una hora. Esto impacta fuertemente en sectores como petróleo, transporte, servicios médicos y cadenas de suministro.

Consejos para ajustar la hora en Texas:

Realiza el cambio la noche del sábado previo para evitar confusiones con turnos nocturnos.​

Coordina con tu empleador si trabajas en industrias que no pueden detener operaciones.​

Confirma la hora de vuelos, autobuses y trenes en las 24 horas alrededor del cambio.​

Momento del año Acción Sector donde más se nota Marzo (inicio DST) Adelantar 1 hora Refinerías, transporte, hospitales. Noviembre (fin DST) Atrasar 1 hora Servicios 24/7, logística, comercio.

¿Qué ciudades de Texas se ven más afectadas por el cambio de horario?

Por su tamaño y peso económico, algunas ciudades texanas sienten de forma especial el impacto del cambio de hora. La coordinación es clave para evitar errores en operaciones críticas y en la vida cotidiana.

Ciudades relevantes:

Houston

Dallas–Fort Worth

Austin

San Antonio

El Paso (en la franja occidental, con particularidades horarias)

Corpus Christi y Lubbock

En estas ciudades:

Se reprograman turnos laborales, sobre todo en industria y salud.​

Se ajustan horarios escolares y de transporte público.​

Empresas tecnológicas y de servicios coordinan con clientes de otras zonas horarias del país.​

¿Qué electrodomésticos y dispositivos se deben ajustar manualmente en Texas?

La lista de dispositivos que no se actualizan automáticamente es similar a la de otros estados, pero en Texas cobra relevancia adicional por el peso del sector industrial y rural. Un ajuste incorrecto puede afectar desde sistemas de riego hasta controles de maquinaria.​

Dispositivos típicos a revisar:

Hornos, microondas y relojes de pared.​

Reloj del vehículo, sobre todo en flotas de transporte antiguo.​

Sistemas de riego y bombas programadas en áreas agrícolas.​

Equipos de grabación, cámaras de seguridad y controles de acceso.​

Relojes biométricos de ingreso y salida en empresas.​

Recomendación: elaborar un checklist interno en fábricas, hospitales y empresas de logística para asegurar que todos los dispositivos críticos cambien de hora correctamente.​

¿Por qué Texas sigue aplicando el horario de verano y qué dice el gobierno?

Texas mantiene el horario de verano dentro del marco federal, aunque también ha habido proyectos de ley para modificar o eliminar el cambio de hora. El gobierno estatal enfatiza la necesidad de coordinación por el peso de la economía texana en energía, transporte y comercio.

Motivos clave esgrimidos:

Alinearse con otros estados y mercados financieros del país.

Aprovechar la luz de la tarde en sectores como comercio y servicios.

Reducir confusiones en rutas interestatales y cadenas logísticas.​

Recomendaciones oficiales habituales:

Verificar la hora oficial en los días previos al cambio.

Empresas y centros de salud deben planificar con semanas de anticipación.​

Documentar incidentes relacionados con el cambio de hora para futuras mejoras.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas

¿Texas cambia la hora en 2026?

Sí, adelantará el reloj el 8 de marzo y lo atrasará el 1 de noviembre de 2026.

¿A qué hora se realiza el cambio en Texas?

A las 2:00 a. m. hora local, tanto en marzo como en noviembre.

¿Todas las ciudades de Texas siguen el mismo calendario?

Sí, las zonas que aplican DST usan las mismas fechas, aunque hay diferencias de zona horaria en el extremo occidental.

¿Qué sectores deben tener más cuidado con el cambio?

Empresas de energía, transporte, salud y logística, por sus operaciones continuas.​

¿Se discute eliminar el cambio de hora en Texas?

Han existido propuestas, pero en 2026 sigue vigente el esquema federal de horario de verano.