Texas atrasará sus relojes el domingo 1 de noviembre de 2026, pero el cambio no se producirá con la misma hora oficial en todas las localidades. En Houston, Dallas, Austin y San Antonio, la madrugada pasará de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. según la zona Central; en El Paso, el ajuste se hará con la hora de la zona Montaña. La diferencia entre ambas regiones seguirá siendo de una hora. Aunque Texas ya aprobó una ley para adoptar el horario de verano permanente si el Congreso lo autoriza, esa condición todavía no se ha cumplido.

TL;DR: cambio de horario en Texas

Fecha del cambio : domingo 1 de noviembre de 2026.

: domingo 1 de noviembre de 2026. Qué hacer : atrasar los relojes una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

: atrasar los relojes una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Zona Central : Houston, Dallas, Austin y San Antonio pasarán de CDT (UTC−5) a CST (UTC−6).

: Houston, Dallas, Austin y San Antonio pasarán de CDT (UTC−5) a CST (UTC−6). Zona Montaña : El Paso pasará de MDT (UTC−6) a MST (UTC−7).

: El Paso pasará de MDT (UTC−6) a MST (UTC−7). Próxima transición: domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes se adelantarán una hora.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en noviembre de 2026?

El horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre. La normativa federal establece que el ajuste se realiza a las 2:00 a. m. de la hora local: en ese momento, el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m. y esa hora se repite durante la madrugada. La regla se aplica tanto a la zona Central como a la zona Montaña, aunque cada una realiza la transición de acuerdo con su propia hora local.

Dato esencial Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m., hora local Dirección del cambio Atrasar una hora Hora después del ajuste 1:00 a. m. Zona Central antes y después CDT (UTC−5) → CST (UTC−6) Zona Montaña antes y después MDT (UTC−6) → MST (UTC−7) Próximo cambio Domingo 14 de marzo de 2027

La transición no ocurre en un único instante para todo Texas: cada zona cambia a las 2:00 a. m. de su hora local. Por eso, la zona Central realiza el ajuste una hora antes que la zona Montaña si se comparan los instantes en tiempo universal coordinado (UTC).

¿Qué ciudades de Texas cambian la hora y cuáles son sus zonas horarias?

La mayor parte de Texas utiliza la zona horaria Central. Houston, Dallas, Austin y San Antonio se encuentran en esa zona, mientras que El Paso, en el extremo occidental, utiliza la zona Montaña. La distinción es importante para coordinar vuelos, reuniones, llamadas y actividades entre distintas regiones del estado.

Ciudad Zona horaria Antes del cambio Después del cambio Houston Central CDT (UTC−5) CST (UTC−6) Dallas Central CDT (UTC−5) CST (UTC−6) Austin Central CDT (UTC−5) CST (UTC−6) San Antonio Central CDT (UTC−5) CST (UTC−6) El Paso Montaña MDT (UTC−6) MST (UTC−7)

El Paso estará una hora detrás de Houston, Dallas, Austin y San Antonio tanto antes como después del cambio. Por ejemplo, cuando en Houston sean las 8:00 a. m. del 2 de noviembre, en El Paso serán las 7:00 a. m. La comparación corresponde al mismo instante y refleja la diferencia habitual entre las dos zonas.

¿Texas atrasa o adelanta el reloj y por qué se repite una hora?

En noviembre, Texas atrasa el reloj una hora. El cambio marca el final del horario de verano (Daylight Saving Time) y el regreso al horario estándar, llamado también horario de invierno en el uso cotidiano. Este último nombre se refiere al periodo del calendario, no al inicio astronómico del invierno.

Durante el horario de verano, las zonas Central y Montaña utilizan, respectivamente, UTC−5 y UTC−6. Al regresar al horario estándar, pasan a UTC−6 y UTC−7. El ajuste modifica la hora oficial, no la duración astronómica del día.

¿Qué ley regula el cambio de horario en Texas?

La Uniform Time Act y las normas federales relacionadas establecen el calendario del horario de verano en Estados Unidos. Los estados pueden optar por permanecer en horario estándar durante todo el año, pero no pueden imponer unilateralmente el horario de verano permanente sin una modificación de la legislación federal.

En 2025, Texas aprobó la House Bill 1393 (HB 1393), que dispone que el estado mantenga el horario de verano durante todo el año, tanto en la región Central como en la Montaña. Sin embargo, la propia ley condiciona su entrada en vigor a que el Congreso apruebe una norma federal que autorice ese régimen. La ley estatal fue firmada en junio de 2025, pero la condición federal sigue siendo necesaria para que produzca ese efecto.

¿Qué han dicho Donald Trump y el Gobierno federal sobre el horario permanente?

Donald Trump ha expresado su respaldo a la Sunshine Protection Act, una iniciativa que busca mantener el horario de verano durante todo el año en las jurisdicciones que decidan adoptarlo. La propuesta no pretende conservar el horario estándar: mantendría los relojes una hora adelantados respecto de ese horario durante todo el año.

La Cámara de Representantes aprobó H.R. 139 el 14 de julio de 2026. El 16 de julio, el Senado recibió el proyecto y lo remitió al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. Según el registro legislativo consultado al 27 de octubre de 2026, la iniciativa no se había convertido en ley. Por ello, Texas todavía debe aplicar el cambio del 1 de noviembre.

¿Qué dispositivos debes revisar después del cambio de horario?

Los teléfonos inteligentes y las computadoras suelen actualizar la hora automáticamente cuando tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Esa actualización depende de la configuración del dispositivo; si la hora no cambia correctamente, conviene comprobar que la zona seleccionada corresponda a la ubicación.

Los relojes de pared, algunos electrodomésticos y los sistemas de los vehículos pueden requerir un ajuste manual. El procedimiento depende de la marca y el modelo, por lo que es preferible consultar las instrucciones del fabricante en lugar de aplicar una secuencia universal.

Recomendaciones prácticas para el 1 de noviembre

Comprueba la hora local de vuelos, autobuses, trenes y reservas si tienes una actividad programada durante la madrugada del cambio.

Revisa las alarmas y los relojes que no estén conectados a una red.

Si trabajas con personas de otras zonas de Texas, confirma la zona horaria de las reuniones y las invitaciones.

Si un dispositivo muestra una hora incorrecta, revisa primero la configuración de la zona horaria antes de modificarla manualmente.

¿Cuándo volverá a cambiar la hora en Texas en 2027?

El horario de verano comenzará nuevamente el domingo 14 de marzo de 2027. En las localidades que lo observan, a las 2:00 a. m. los relojes deberán adelantarse a las 3:00 a. m., por lo que esa madrugada tendrá una hora menos. El ajuste se aplicará tanto a la zona Central como a la zona Montaña, según la hora local de cada región.

Hasta que una modificación federal autorice el horario de verano permanente, Texas continuará utilizando el calendario actual de adelanto y atraso de los relojes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas

¿Houston y Dallas tendrán la misma hora después del cambio?

Sí. Ambas ciudades pertenecen a la zona Central y atrasarán sus relojes de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. el domingo 1 de noviembre de 2026.

¿El Paso cambia la hora el mismo día que Houston?

Sí. El Paso también atrasará el reloj el 1 de noviembre, pero aplicará el ajuste según la zona Montaña. La diferencia con Houston seguirá siendo de una hora.

¿Qué ocurre con las reuniones entre Texas y Ciudad Juárez?

El Paso y Ciudad Juárez están sujetos a sus respectivos calendarios y zonas horarias. Si tienes una reunión o un viaje transfronterizo, comprueba la hora local de ambas ciudades para la fecha concreta, sin asumir que sus reglas siempre coinciden.

¿El cambio de horario significa que comienza el invierno en Texas?

No. El horario de invierno es una denominación habitual para el periodo de horario estándar. El inicio de la estación astronómica del invierno ocurre en otra fecha.

¿Qué debo hacer si mi teléfono no atrasa el reloj automáticamente?

Comprueba que las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria estén activadas y que la ubicación horaria sea correcta. Si el problema continúa, consulta las instrucciones del fabricante.

¿Texas ya aprobó dejar de cambiar la hora?

Texas aprobó la HB 1393 en 2025, pero su aplicación depende de una autorización federal para observar el horario de verano durante todo el año. Mientras no se cumpla esa condición, el cambio estacional sigue vigente.