En Texas, la orden es clara: el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a.m., relojes en ciudades clave como Houston, Dallas, San Antonio y Austin “saltarán” una hora hacia adelante para iniciar el horario de verano que se extenderá hasta el 1 de noviembre, un ajuste que impacta desde los turnos industriales y hospitalarios hasta los vuelos, rutas de transporte y operaciones energéticas en uno de los estados más estratégicos de Estados Unidos.

¿Cuándo cambia la hora en Texas 2026?

Texas también se ajusta al calendario federal de horario de verano, por lo que en 2026 adelanta el reloj el domingo 8 de marzo y lo atrasa el domingo 1 de noviembre. El estado abarca principalmente la zona Central Time, con una franja al oeste en Mountain Time, ambas bajo el mismo esquema de cambio.

Inicio DST Texas: 8 de marzo de 2026 (2:00 a.m. → 3:00 a.m.).

Fin DST Texas: 1 de noviembre de 2026 (2:00 a.m. → 1:00 a.m.).

Fechas del cambio de hora en Texas 2026

Evento Fecha Acción sobre el reloj Inicio horario de verano 8 de marzo 2026 Adelantar 1 hora (2:00 → 3:00). Fin horario de verano 1 de noviembre 2026 Atrasar 1 hora (2:00 → 1:00).

¿Cómo ajustar el reloj y qué ciudades se ven afectadas en Texas?

El cambio impacta directamente a los grandes centros urbanos y productivos de Texas, donde millones de personas ajustan sus agendas laborales, escolares y de transporte. La recomendación es siempre cambiar los relojes manuales antes de ir a dormir el sábado previo a cada ajuste.

Principales ciudades afectadas:

Zona Central Time: Houston, Dallas, San Antonio, Austin, Fort Worth, El Paso (coordinación según huso), entre otras.

Zona Mountain Time: pequeñas áreas del extremo oeste del estado que también siguen el calendario DST.

Dispositivos habituales a revisar en Texas:

Relojes de cocina, hornos, microondas, relojes de pared y despertadores.

Sistemas de programación de riego, termostatos analógicos y relojes de autos.

Equipos industriales o de oficina antiguos que dependan de hora manual.

¿Por qué Texas mantiene el horario de verano y qué dicen las autoridades?

Texas ha debatido en varias ocasiones la posibilidad de modificar la forma en que aplica el DST, pero hasta 2026 continúa siguiendo el esquema federal completo. El argumento a favor suele enfatizar la coordinación con otros estados, el comercio interestatal y la seguridad vial en las tardes más luminosas.

El gobierno estatal destaca la necesidad de evitar confusiones con horarios de mercados financieros, vuelos y transporte de carga.

Las autoridades recomiendan a los residentes revisar su planificación de turnos, especialmente en sectores como petróleo, energía, logística y salud.

Organismos de seguridad usan la fecha del cambio de hora para recordar la revisión de baterías en detectores y equipos de emergencia.

Consejos clave para el cambio de horario en Texas

Ajusta tu rutina de sueño unos días antes del cambio, sobre todo si trabajas turnos nocturnos.

Revisa horarios de buses interurbanos, trenes y vuelos, en especial en ciudades como Dallas, Houston o Austin.

Comprueba que los sistemas de tiempo en fábricas, hospitales y oficinas se actualicen correctamente para evitar errores en registros.

Usa el cambio de hora para revisar linternas, radios y kits de emergencia en casa y en el auto.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

El reloj se adelanta el domingo 8 de marzo de 2026 y se atrasa el domingo 1 de noviembre de 2026.

¿Texas adelanta o atrasa el reloj en marzo?

En marzo, Texas adelanta una hora (2:00 a.m. → 3:00 a.m.) para entrar al horario de verano; en noviembre, atrasa una hora para volver al horario estándar.

¿Todas las ciudades de Texas cambian la hora igual?

Sí, tanto en la zona Central como en la Mountain, el ajuste es de una hora en las mismas fechas.

¿Texas ha eliminado el horario de verano?

No; pese a propuestas legislativas, en 2026 el estado sigue aplicando el DST en coordinación con el resto del país.

¿Qué relojes debo cambiar en Texas?

Debes revisar los relojes manuales de casa, el auto y cualquier sistema que no reciba actualización automática.