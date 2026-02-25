En Washington DC, el cambio de horario se realizará el domingo 8 de marzo de 2026, exactamente a las 2:00 a. m. hora local . En ese momento, los relojes se adelantan una hora y pasan directamente de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., por lo que “pierdes” una hora de sueño esa noche. Este ajuste forma parte del Daylight Saving Time (DST), que se aplica cada año en gran parte de Estados Unidos para aprovechar mejor la luz del día.

Para evitar confusiones al despertar, lo más práctico es adelantar manualmente tus relojes (pared, cocina, auto) antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo. La mayoría de teléfonos móviles, computadoras, relojes inteligentes y otros dispositivos conectados a internet ajustan la hora de forma automática según la zona horaria configurada (Eastern Time).

Qué cambia en tu día a día en Washington

A partir del 8 de marzo, Washington DC pasa de Horario Estándar del Este (EST, UTC-5) a Horario de Verano del Este (EDT, UTC-4) . Esto significa que el amanecer y el atardecer se “recorren” una hora: amanecerás un poco más a oscuras, pero tendrás más luz natural al final de la tarde. En la práctica, notarás ajustes en aspectos como:

Jornada laboral y estudios: seguirán empezando a la misma hora del reloj, pero tu cuerpo sentirá que se levantó una hora antes.

Actividades al aire libre: tendrás más luz después del trabajo o clases, lo que facilita hacer deporte, pasear o realizar diligencias con luz natural.

Uso de transporte: los horarios de Metro, buses y trenes se mantienen según la hora oficial, por lo que es clave que tengas todos tus dispositivos bien sincronizados.

Duración del horario de verano 2026 y próxima fecha clave

El horario de verano en Washington DC no es permanente: tiene un inicio y un final establecidos a nivel federal desde la reforma introducida por la Energy Policy Act de 2005. De acuerdo al calendario oficial de cambio de hora en Estados Unidos, en 2026 el DST comienza el 8 de marzo y termina el domingo 1 de noviembre.

Inicio del horario de verano (adelantar 1 hora): domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes pasan a marcar las 3:00 a. m.

Fin del horario de verano (atrasar 1 hora): domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. , los relojes vuelven a la 1:00 a. m. y se retoma el horario estándar.

Durante esos casi ocho meses, Washington DC se mantiene con una hora adelantada respecto a su horario estándar, lo que impacta en la coordinación con otras zonas horarias del país y del mundo.

Por qué se aplica el cambio de hora en DC

El sistema de horario de verano en Estados Unidos se rige por la normativa federal, que indica que el DST empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. El objetivo principal es aprovechar mejor la luz solar en los meses más cálidos, reduciendo la necesidad de iluminación artificial en las tardes y promoviendo más actividades con luz natural.

Aunque el debate sobre mantener, modificar o eliminar el DST sigue vigente en el Congreso y en distintos estados, la normativa actual continúa en vigor y aplica de manera estándar a Washington DC. Por eso, mientras no haya una reforma aprobada, los residentes de la capital deben seguir ajustando sus relojes dos veces al año.

Consejos prácticos para residentes de Washington DC

El cambio de hora puede parecer algo rutinario, pero impacta tu reloj interno y tu organización diaria, especialmente si tienes niñas, niños, adultos mayores o trabajas en turnos nocturnos. Para que el ajuste del 8 de marzo de 2026 te afecte lo menos posible, considera estas recomendaciones:

Ajusta tu sueño de forma gradual: adelanta tu hora de ir a dormir 15–20 minutos por noche durante los 3 o 4 días previos al cambio.

Evita pantallas antes de dormir: la luz azul de celulares, tablets y laptops puede dificultar conciliar el sueño en plena transición horaria.​

Aprovecha la luz natural por la mañana: abrir cortinas y exponerte a luz solar ayuda a que tu reloj biológico se adapte más rápido al nuevo horario.

Revisa todos tus relojes: confirma que autos, electrodomésticos y relojes de pared estén correctamente adelantados el domingo por la mañana.

Verifica citas y vuelos: si tienes vuelos, citas médicas o reuniones importantes cerca del 8 de marzo, revisa que los horarios estén expresados en la hora local correcta (EDT).

Un ejemplo concreto: si el sábado sueles acostarte a las 11:00 p. m., intenta dormir a las 10:40 p. m. unos días antes, para que el “salto” a las 3:00 a. m. sea menos brusco para tu cuerpo.

Datos clave para todos los ciudadanos en Washington DC

El domingo 8 de marzo de 2026, los residentes de Washington DC deberán adelantar sus relojes una hora, pasando de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. por el inicio del horario de verano. Desde ese día, la ciudad operará en Horario de Verano del Este (EDT, UTC-4) hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando el reloj se atrasará nuevamente una hora para regresar al horario estándar. Mantener tus dispositivos sincronizados, anticipar el impacto en tu sueño y planificar tus actividades con la nueva luz de la tarde te ayudará a sacar el máximo provecho de este cambio anual.