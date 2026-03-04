En el estado de Washington, el cambio de horario de verano 2026 vuelve a poner el foco en la luz de la tarde y en la coordinación con la Costa Oeste: el domingo 8 de marzo, a las 2:00 a.m., relojes en Seattle, Spokane y otras ciudades se adelantarán una hora para adoptar el horario de verano, modificando horarios laborales, escolares y de transporte hasta el 1 de noviembre, momento en el que los relojes se atrasarán una hora para regresar al horario estándar del Pacífico.

¿Cuándo cambia la hora en Washington en 2026?

El estado de Washington se encuentra en la zona Pacific Time (PT) y también adopta el calendario federal. En 2026:

El horario de verano comienza el domingo 8 de marzo de 2026, adelantando el reloj de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m.

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, atrasando el reloj de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m.

Fechas del cambio de hora en Washington 2026

Evento Fecha Acción sobre el reloj Inicio horario de verano 8 de marzo de 2026 2:00 → 3:00 a.m. (adelanta 1 h) Fin horario de verano 1 de noviembre de 2026 2:00 → 1:00 a.m. (atrasa 1 h)

¿Cómo ajustar el reloj y qué ciudades se ven afectadas en Washington?

El cambio afecta tanto al corredor urbano costero como a las zonas interiores, aunque se percibe con más intensidad en las áreas metropolitanas.Principales ciudades afectadas:

Seattle y su área metropolitana (incluyendo Bellevue y Tacoma).

Spokane, Vancouver (WA), Everett, Olympia (capital estatal), Yakima.

Dispositivos que conviene revisar:

Relojes de cocina, microondas, hornos, cafeteras programables.

Reloj del vehículo y relojes de pared.

Sistemas de riego, termostatos antiguos y equipos domésticos con temporizador.

Cámaras de seguridad, DVR y sistemas de automatización sin conexión a internet.

¿Por qué se cambia la hora en Washington y qué dice el gobierno?

Washington ha mostrado interés en avanzar hacia un esquema de hora más estable, pero mientras la normativa federal no cambie, sigue aplicando el horario de verano. Entre los argumentos habituales se destacan:

Coordinación con California, Oregón y el resto de la Costa Oeste.

Sincronización con cadenas logísticas, puertos y aerolíneas.

Mayor tiempo de luz en la tarde para actividades al aire libre, clave en un estado con fuerte cultura outdoor.

Desde el gobierno estatal y autoridades locales se suele:

Publicar recordatorios sobre las fechas del cambio de hora.

Recomendar revisar sistemas de alarma, detectores de humo y equipos de seguridad domiciliaria.

Pedir atención especial a quienes trabajan en transporte, salud y servicios esenciales durante las madrugadas del cambio.

Consejos clave para el cambio de horario en Washington

Ajusta progresivamente tu horario de sueño antes del 8 de marzo, especialmente si trabajas turnos nocturnos o viajas con frecuencia.

Revisa la hora en tus billetes de avión, buses y trenes, sobre todo en rutas desde y hacia Seattle y Spokane.

Confirma qué dispositivos se actualizan automáticamente y cuáles requieren cambio manual.

Aprovecha el cambio de hora para revisar equipamiento de emergencia, linternas, baterías y kits para tormentas o eventos climáticos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Washington 2026

¿Cuándo cambia la hora en Washington en 2026?

El reloj se adelanta el 8 de marzo de 2026 y se atrasa el 1 de noviembre de 2026.

¿Washington adelanta o atrasa el reloj en marzo?

En marzo, adelanta 1 hora (2:00 a.m. → 3:00 a.m.); en noviembre, atrasa 1 hora (2:00 a.m. → 1:00 a.m.).

¿Todas las ciudades del estado de Washington cambian la hora igual?

Sí, todo el estado está en Pacific Time y sigue el mismo calendario de horario de verano.

¿Washington tendrá horario de verano permanente en 2026?

No; aunque ha habido iniciativas en ese sentido, el estado sigue el esquema federal de DST.

¿Qué relojes debo cambiar en Washington?

Todos los que no se actualicen solos: relojes de pared, cocina, auto, sistemas de riego, termostatos y equipos de seguridad antiguos.