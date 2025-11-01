El cambio de hora regresa este domingo 2 de noviembre de 2025 a la capital de Estados Unidos, y los residentes de Washington D.C. deberán prepararse para ajustar sus relojes y despedirse oficialmente del Horario de Verano (Daylight Saving Time). A las 2:00 a. m., los relojes se atrasarán una hora, marcando nuevamente la 1:00 a. m., lo que marca el inicio del Horario Estándar del Este (EST).

Aunque el ajuste ocurre durante la madrugada, los expertos recomiendan atrasar los relojes antes de dormir el sábado por la noche, para evitar confusiones al día siguiente.

Si utilizas dispositivos electrónicos como teléfonos, computadoras o relojes inteligentes, no tendrás que preocuparte, ya que el cambio se realiza automáticamente. Sin embargo, los relojes analógicos, microondas o automóviles deberán modificarse de forma manual.

¿Por qué se cambia la hora en Washington D.C.?

El cambio al horario de invierno busca aprovechar mejor la luz solar durante los meses más cortos del año y reducir el consumo de energía. Durante esta temporada, los amaneceres son más tempranos y las tardes más oscuras, lo que permite realizar las actividades matutinas con mayor iluminación natural.

Este sistema de ajuste horario se aplica en casi todo Estados Unidos desde 2007, tras una reforma aprobada bajo la presidencia de George W. Bush, que extendió la duración del horario de verano. No obstante, la idea de modificar los relojes según la luz solar se remonta al siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin propuso por primera vez esta medida.

¿Hasta cuándo durará el horario de invierno en Washington D.C.?

El Horario Estándar del Este (EST) permanecerá vigente hasta el segundo domingo de marzo de 2026, cuando volverá a implementarse el horario de verano. En este cambio, los habitantes de la capital ganarán una hora extra de sueño, pero deberán acostumbrarse a que el sol se oculte más temprano por la tarde.

Consejos para adaptarte al cambio de hora

El ajuste puede parecer leve, pero afecta el ritmo circadiano y puede provocar fatiga o dificultad para dormir. Para una adaptación más sencilla, los expertos recomiendan:

Mantener horarios regulares de sueño durante la semana posterior.

Evitar el uso de pantallas antes de dormir.

Exponerse a la luz natural por la mañana para que el cuerpo se ajuste con mayor rapidez.

Resumen del cambio de horario 2025 en Washington D.C.

El cambio de hora en Washington D.C. será el domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a. m.

Se atrasan los relojes una hora (vuelven a marcar la 1:00 a. m.)

Comienza el Horario Estándar del Este (EST)

Durará hasta marzo de 2026