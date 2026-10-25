El estado de Nueva York terminará el horario de verano el domingo 1 de noviembre de 2026. Cuando los relojes marquen las 2:00 a. m., deberán atrasarse una hora y volver a la 1:00 a. m., con lo que esa hora se repetirá durante la madrugada. El ajuste se aplicará tanto en la ciudad de Nueva York como en Albany, Buffalo, Rochester y Syracuse, ya que estas localidades comparten la hora del Este y siguen el calendario estacional vigente en Estados Unidos.

¿Cuándo termina el horario de verano en el estado de Nueva York?

La fecha del cambio es el domingo 1 de noviembre. La regla federal establece que el horario de verano termina a las 2:00 a. m. de la hora local del primer domingo de noviembre; en ese momento, los relojes regresan a la 1:00 a. m. y comienza el horario estándar. El calendario se aplica en todo el estado de Nueva York, por lo que no hay una diferencia horaria entre la ciudad de Nueva York y otras localidades como Buffalo o Albany.

¿Qué ciudades de Nueva York deben atrasar el reloj?

Las principales ciudades del estado aplicarán el mismo ajuste, sin diferencias de fecha ni de zona horaria. Esta tabla permite consultar rápidamente cuándo se realiza el cambio y qué deben hacer los residentes.

Ciudad Zona horaria Fecha del cambio Ajuste local Albany Este (ET) 1 de noviembre De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Buffalo Este (ET) 1 de noviembre De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Rochester Este (ET) 1 de noviembre De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Syracuse Este (ET) 1 de noviembre De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Ciudad de Nueva York Este (ET) 1 de noviembre De 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

El calendario federal establece el cambio para el primer domingo de noviembre. Las localidades de la tabla son ejemplos representativos del estado de Nueva York.

¿Cómo preparar los dispositivos para el cambio de hora?

Los teléfonos, las computadoras y muchos relojes inteligentes suelen actualizarse automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Antes del cambio, conviene comprobar que los dispositivos estén configurados con la hora del Este y que tengan instaladas las actualizaciones disponibles.

Para evitar confusiones, ten en cuenta estas recomendaciones:

Teléfonos y computadoras: verifica que la fecha, la hora y la zona horaria estén configuradas automáticamente.

Relojes inteligentes: comprueba que estén sincronizados con el teléfono o la red correspondiente.

Despertadores y relojes de pared: atrasa una hora los aparatos que no se actualicen por sí solos.

Vehículos: revisa el reloj del tablero o del sistema multimedia; algunos modelos requieren un ajuste manual.

Electrodomésticos: comprueba los temporizadores y los equipos que utilizan un reloj interno.

¿La Sunshine Protection Act cambiará el horario en Nueva York?

La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139), que propone establecer el horario de verano permanente, fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente, el proyecto fue remitido al Senado y quedó en manos de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte. El expediente oficial consultado no indica que se haya convertido en ley.

Por tanto, el proyecto no modifica el calendario vigente para el estado de Nueva York. El cambio estacional sigue programado para el domingo 1 de noviembre de 2026, y los residentes deben atrasar sus relojes una hora. Esta cuestión legislativa es federal: no implica que la ciudad de Nueva York tenga una regla horaria distinta de la del resto del estado.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva York

¿Se adelanta o se atrasa el reloj el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m.

¿Buffalo y Albany cambian la hora el mismo día que la ciudad de Nueva York?

Sí. Las tres ciudades utilizan la hora del Este y aplican el mismo calendario de cambio estacional.

¿Tengo que cambiar manualmente la hora del celular?

Por lo general, no, si la fecha, la hora y la zona horaria automáticas están activadas. Los relojes tradicionales y algunos aparatos pueden necesitar un ajuste manual.

¿Cuándo comenzará nuevamente el horario de verano en Nueva York?

El próximo periodo comenzará el domingo 14 de marzo de 2027. Los relojes deberán adelantarse de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿El estado de Nueva York tiene una hora distinta de Nueva Jersey?

No. Ambos utilizan la hora del Este y siguen el calendario federal de cambio estacional. La hora local es la misma a ambos lados de la frontera estatal.