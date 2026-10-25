Texas finalizará el horario de verano el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes de las localidades que aplican el cambio deberán atrasarse una hora al llegar a las 2:00 a. m., para volver a la 1:00 a. m. El ajuste se realizará tanto en la mayor parte del estado, que utiliza la Zona Central (Central Time), como en el oeste, donde ciudades como El Paso siguen la Zona de la Montaña (Mountain Time). Aunque ambas regiones atrasarán sus relojes, la diferencia horaria de una hora entre las dos zonas se mantendrá.

¿Cuándo termina el horario de verano en Texas?

El ajuste se realizará durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, fecha establecida en el calendario federal para el final del Daylight Saving Time. A las 2:00 a. m., la hora local volverá a ser la 1:00 a. m., por lo que esa hora se repetirá. El cambio se aplica tanto en la zona Central como en la zona de la Montaña, de modo que los residentes deben tomar como referencia la hora local de su ciudad y no un horario único para todo el estado.

¿Qué ciudades de Texas deben atrasar el reloj y qué zona horaria utilizan?

La mayoría de las grandes ciudades texanas, como Houston, Dallas, Austin y San Antonio, utiliza la zona Central. El Paso, en el extremo occidental del estado, sigue la zona de la Montaña, al igual que el condado de Hudspeth y parte del condado de Culberson. Por eso, aunque ambas zonas atrasan sus relojes el mismo día, El Paso continúa una hora detrás de las ciudades de la zona Central.

Ciudad Zona horaria Cambio el 1 de noviembre Houston Central De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Dallas Central De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Austin Central De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. San Antonio Central De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. El Paso Montaña De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Van Horn Central De 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

La mayor parte del condado de Culberson, incluida Van Horn, utiliza la hora Central. En el Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe se usa la hora de la Montaña; por eso no debe atribuirse una sola zona horaria a todo el condado.

¿Cómo afecta el cambio de hora a los viajes y las comunicaciones?

Quienes viajen entre El Paso y ciudades como Dallas o Austin deben considerar la diferencia horaria al reservar vuelos, coordinar conexiones o programar reuniones. Durante el horario estándar, las 9:00 a. m. en El Paso equivalen a las 10:00 a. m. en Dallas. La misma precaución resulta útil para comunicaciones con Nuevo México, que también utiliza la hora de la Montaña en sus principales localidades. Para evitar errores, confirma siempre la hora local indicada en el boleto, la reserva o la convocatoria.

¿Cómo comprobar el ajuste automático en teléfonos, computadoras y vehículos?

Los celulares, las computadoras y muchos relojes inteligentes suelen cambiar la hora automáticamente si tienen activadas la fecha, la hora y la zona horaria automáticas. Antes del 1 de noviembre, conviene revisar la configuración para asegurarse de que el dispositivo identifica la ubicación correcta.

También es útil comprobar los aparatos que pueden necesitar intervención manual:

Relojes de pared y despertadores: atrasa una hora los que no se actualicen automáticamente.

Vehículos: revisa el reloj del tablero o del sistema multimedia; el ajuste depende del modelo.

Electrodomésticos: verifica los equipos con temporizadores o relojes internos.

Dispositivos de navegación: confirma que la zona horaria y la ubicación estén configuradas correctamente.

¿La Sunshine Protection Act eliminará el cambio de horario en Texas?

El debate federal sobre la adopción del horario de verano permanente continúa, pero no ha eliminado el ajuste previsto para noviembre de 2026. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026 y remitida al Senado al día siguiente. El expediente oficial de GovInfo registra su remisión a la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, sin que figure como ley promulgada. Por tanto, Texas mantiene el calendario estacional vigente: las zonas Central y de la Montaña deberán atrasar sus relojes el domingo 1 de noviembre.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., la hora local vuelve a ser la 1:00 a. m.

¿Houston y El Paso tendrán la misma hora después del cambio?

No. Houston utiliza la hora Central y El Paso la hora de la Montaña. El Paso seguirá una hora detrás de Houston.

¿Todo el oeste de Texas utiliza la hora de la Montaña?

No. El Paso y Hudspeth utilizan esa zona horaria, al igual que parte del condado de Culberson. La mayor parte de Culberson, incluida Van Horn, utiliza la hora Central.

¿Tengo que cambiar manualmente la hora del celular?

Por lo general, no, si tienes activadas la fecha, la hora y la zona horaria automáticas. Es recomendable comprobar la configuración antes del cambio.

¿Cuándo comenzará nuevamente el horario de verano en Texas?

El próximo periodo comenzará el domingo 14 de marzo de 2027. En las localidades que observan el cambio, los relojes pasarán de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.