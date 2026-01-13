Aunque muchas parejas juran en el altar amarse y respetarse para toda la vida, lo cierto es que no todos los matrimonios perduran, pues diversos factores de la convivencia hacen que su unión llegue a su fin. Si ese es tu caso y estás pensando en divorciarte, pero no te animas por los gastos que podría generarte (entre US$5,000 y US$20,000), en California esto ya no tiene por qué ser un problema, ya que con la aprobación de la ley SB 1427 podrás hacerlo de forma rápida y a menor costo. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta ley.

La ley SB 1427 aplica cuando los cónyuges están de acuerdo para divorciarse (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES LA LEY SB 1427 DE CALIFORNIA?

La ley SB 1427 de California permite una vía más sencilla y barata para divorciarse mediante una “petición conjunta” de disolución del matrimonio. Entró en vigor el 1 de enero de 2026 y busca reducir la confrontación, simplificar trámites y bajar costos en los casos donde hay acuerdo entre las partes.

Esta norma, pensada para parejas que están de acuerdo en todos los términos, modifica el Código de Familia de California; es decir, ya no busca que uno de los esposos demande y la otra parte responda.

¿Qué es la petición conjunta? La petición conjunta se da cuando los cónyuges están de acuerdo en todos los aspectos clave de su divorcio, por lo que presentan una única “joint petition” firmada por ambos, con la que se da inicio al caso sin necesidad de que uno notifique al otro. Gracias a ella, no hay necesidad de que cada parte contrate su propio abogado y presente documentos contrapuestos.

¿QUIÉNES PUEDEN USAR ESTA VÍA?

Pueden recurrir a la ley SB 1427, las parejas que buscan un divorcio amistoso y que estén de acuerdo por escrito en todos los puntos clave.

De acuerdo con la firma NC&D, hay varios elementos que deben resolverse mediante acuerdo escrito. Estos son: causales legales para la disolución, fecha de separación, custodia y visitas de los hijos, manutención infantil, manutención conyugal (pensión alimenticia), división de bienes separados, división de los bienes gananciales, restauración del nombre anterior y honorarios y costos de abogados.

Para que la ley SB 1427 se aplique, ambas parte es deben firmar un acuerdo escrito (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA LEY SB 1427?

Uno de los beneficios principales de la ley SB 1427 es la reducción de costos, ya que el monto a pagar ahora sería de US$435. Los procesos contenciosos normales pueden costar entre US$5,000 a US$20,000 en honorarios legales.

Asimismo, disminuye la confrontación porque no hay “peticionario” y “demandado”, por lo que el proceso avanza más rápido.

¿QUÉ PASA SI UNA DE LAS PARTES YA NO ESTÁ DE ACUERDO?

Si en algún momento una de las partes ya no está de acuerdo, quiere órdenes temporales o presenta mociones, solamente debe revocar la petición conjunta y el caso pasa al proceso tradicional de divorcio.

Para evitar este tipo de sucesos, los expertos recomiendan asesorarse jurídicamente, sobre todo cuando hay hijos, bienes significativos o posibles desequilibrios de poder, pues aunque el trámite sea más simple, las decisiones sobre reparto y manutención son definitivas.

Se recomienda a las partes asesorarse bien antes de recurrir a la ley SB 1427 para divorciarse, ya que las decisiones que se tomen serán definitivas (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!