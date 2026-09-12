Aunque todavía faltan algunos días para octubre, muchos beneficiarios están pendientes de los pagos que realizará la Administración del Seguro Social (SSA), ya que dependen de ese dinero para cubrir gastos básicos como alimentos, vivienda y atención médica. Durante ese mes, un grupo de beneficiarios recibirá dos depósitos. Aunque no se trata de un pago adicional, esta particularidad del calendario ha generado dudas y expectativas. A continuación, te explicamos quiénes los recibirán y por qué.

Octubre traerá una particularidad en los pagos de la SSA: un grupo recibirá dinero dos veces antes de que termine el mes (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ BENEFICIARIOS RECIBIRÁN DOS DEPÓSITOS EN OCTUBRE DE 2026?

En octubre de 2026, todos los beneficiarios del SSI verán dos depósitos porque el pago de noviembre se adelanta al 30 de octubre. ¿La razón? El 1 de noviembre cae en domingo y, al tratarse de un día no laborable, la Administración del Seguro Social (SSA) mueve el depósito al último día hábil anterior.

Entonces, ¿qué pasa con los pagos de SSI?

El pago “normal” de SSI de octubre se deposita el jueves 1 de octubre de 2026, como indica el calendario oficial de la SSA.

El pago de SSI correspondiente a noviembre 2026 se adelanta y se deposita el viernes 30 de octubre de 2026, por eso en el mes de octubre aparecen dos depósitos.

¿A quiénes aplica el doble depósito?

Aplica a todas las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), sin importar si además cobran otros beneficios del Seguro Social (jubilación, incapacidad, sobrevivientes).

Vale precisar que no es un bono ni dinero extra: el segundo depósito es simplemente el pago noviembre, adelantado porque el 1 cae en fin de semana o día no laborable.

¿Cuánto pueden recibir?

El pago mensual básico de SSI en 2026 es el mismo en toda la nación. La cantidad exacta según la SSA es:

US$994 para una sola persona

US$1,491 para una pareja

No todas las personas reciben la misma cantidad. Dependerá de algunos factores como:

Es posible que puedas recibir una cantidad mayor si vives en un estado que añade dinero al pago federal de SSI.

Es posible que puedas recibir menos si tú o tu familia tiene otros ingresos. Dónde y con quién vive también hace una diferencia en la cantidad de su pago de SSI.

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) está destinado, entre otras personas, a ciudadanos con discapacidades (Foto: Freepik)

EL RESTO DE LOS PAGOS DE SSI QUE QUEDAN EN 2026

A continuación, las fechas de depósito de SSI de todo lo que queda de este 2026:

Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

¿QUÉ ES LA SSI?

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa federal de Estados Unidos que proporciona pagos mensuales en efectivo a personas con ingresos y recursos limitados y se diferencia del Seguro Social regular porque no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir.

Por lo tanto, recibirán el doble beneficio de SSI en octubre las personas que ya están aprobadas en el programa y cumplen las condiciones básicas de elegibilidad.

Tener 65 años o más.

Ser ciego o tener una discapacidad física o mental documentada (incluidos niños).

Los bienes (ahorros, efectivo) no pueden exceder los US$2,000 para un individuo o US$3,000 para una pareja casada.

Generalmente debe ser ciudadano estadounidense, aunque ciertos no ciudadanos (como refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo) podrían calificar.

¿QUÉ HACER SI EL DOBLE PAGO DE SSI NO LLEGA LA FECHA INDICADA DE OCTUBRE?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

IMPORTANTE: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO DEL SSI?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 de mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 de mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.