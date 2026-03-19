La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una nueva medida para reforzar la seguridad aérea en aeropuertos con alto tráfico. La decisión llega más de un año después de una trágica colisión en el aire cerca de Washington D.C., que dejó 67 personas fallecidas. El 18 de marzo, la agencia informó que dejará de utilizar la llamada “separación visual” entre aviones y helicópteros en aeropuertos importantes. En su lugar, los controladores aéreos deberán usar sistemas de radar para gestionar activamente las distancias y evitar riesgos.

La separación visual consiste en que los controladores observan la posición de las aeronaves y alertan a los pilotos sobre la presencia de otras cercanas; sin embargo, un análisis de la FAA concluyó que, en zonas con mucho tráfico, este método “no era suficiente como herramienta de mitigación de seguridad”, señaló la revista People.

El cambio surge tras las conclusiones de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sobre el accidente ocurrido el 29 de enero de 2025 cerca del aeropuerto Ronald Reagan. El informe señaló una “dependencia excesiva del sistema de tráfico aéreo en la separación visual” y la “falta de una separación visual efectiva aplicada por los pilotos del helicóptero”.

La agencia eliminará la separación visual entre aviones y helicópteros en aeropuertos con mucho tráfico. (Foto: ERIC LALMAND / Belga / AFP)

Según la revista Airways Magazine, ese accidente involucró a un avión de American Airlines y un helicóptero militar Black Hawk, convirtiéndose en el más mortal en suelo estadounidense desde 2001. En total murieron 67 personas, entre ellas pasajeros, tripulantes y tres soldados que iban a bordo del helicóptero.

“El desastre sobre el Potomac hace un año reveló una verdad alarmante: durante años se ignoraron señales de advertencia y la FAA necesitaba una reforma urgente”, afirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy en un comunicado. “Desde entonces, hemos implementado numerosos cambios para proteger los cielos de nuestra capital y mantener seguros a los viajeros”.

Por su parte, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, explicó que la agencia está tomando medidas preventivas.

Ahora, los controladores usarán radar para mantener distancias seguras y prevenir nuevos incidentes. (Foto referencial: Pixabay)

“Tras la colisión en el aire cerca de [DCA], analizamos operaciones similares en todo el espacio aéreo nacional”, señaló. “Identificamos una dependencia excesiva en las operaciones de ‘ver y evitar’ por parte de los pilotos, lo que contribuye a incidentes de seguridad entre helicópteros y aviones”.

La FAA también tuvo en cuenta otros incidentes recientes. En uno de ellos, un avión comercial tuvo que ser esquivado por un helicóptero en Texas, mientras que en otro caso similar en California, una aeronave evitó una colisión en el último momento.

Cuáles fueron las causas de la tragedia aérea del río Potomac

La tragedia aérea del río Potomac ocurrió el 29 de enero de 2025, cuando un avión regional de American Airlines (vuelo 5342) chocó en el aire con un helicóptero militar del Ejército de EE. UU. cerca del aeropuerto Ronald Reagan, en Washington D. C. Ambas aeronaves cayeron al río tras el impacto, causando la muerte de las 67 personas a bordo.

El avión se encontraba en fase de aterrizaje tras un vuelo desde Kansas, mientras que el helicóptero realizaba un ejercicio de entrenamiento nocturno. Ambos estaban en comunicación con el control de tráfico aéreo, e incluso la tripulación del helicóptero afirmó tener contacto visual con el avión antes del choque, aunque se cree que pudo haber confusión sobre la aeronave que estaban observando.

Según El País, las investigaciones concluyeron que el accidente se debió a varios factores combinados: una excesiva dependencia de la “separación visual”, errores humanos, alta carga de trabajo en el control aéreo y fallas en la supervisión del sistema.

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