En los últimos meses surgieron muchas dudas sobre los nuevos sistemas de pago que implementó U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Y no es para menos, la transición hacia métodos completamente electrónicos cambió varias prácticas que eran habituales, como enviar cheques o giros postales. Para quien está en medio de un trámite migratorio, entender estas reglas es fundamental para evitar retrasos o rechazos innecesarios.

Este cambio forma parte de una modernización impulsada por la Executive Order 14247, publicada en el Federal Register, con la intención de reducir fraudes, pérdidas de documentos y demoras generadas por los pagos en papel. Desde 2025, USCIS comenzó a adoptar un esquema digital que hoy ya domina la mayor parte del procesamiento.

Cualquier trámite realizado en USCIS debe ser pagado de alguna forma aceptada por la entidad (Foto: Freepik / USCIS)

LOS MÉTODOS DE PAGO QUE USCIS ACEPTA EN LA ACTUALIDAD

En este momento, USCIS opera principalmente con dos métodos electrónicos. La agencia dejó claro que estos sistemas sustituyen progresivamente a los pagos tradicionales, que quedarán eliminados para la mayoría de los trámites.

1. ACH: el débito directo desde una cuenta en Estados Unidos

El primer método es el débito bancario ACH (Automated Clearing House), autorizado mediante el Formulario G-1650 (Authorization for ACH Transactions). USCIS señala varios puntos clave:

No existe costo adicional por usarlo.

Los fondos solo pueden retirarse de instituciones financieras estadounidenses.

No se aceptan cuentas extranjeras.

El monto se debita exactamente como fue autorizado.

Este sistema se diseñó para ofrecer un proceso más seguro y eficiente, con menor riesgo de extravíos y un seguimiento más claro del pago.

2. Pago con tarjeta (crédito, débito o prepaga) – Formulario G-1450

La segunda opción es el Formulario G-1450 (Authorization for Credit Card Transactions), pensado especialmente para quienes no tienen una cuenta bancaria en Estados Unidos. A través de este formulario se aceptan tarjetas:

Visa

MasterCard

American Express

Discover

Todas deben haber sido emitidas por entidades financieras estadounidenses, un requisito que el propio USCIS recalca para evitar errores.

También es importante asegurar que la tarjeta tenga fondos suficientes. Si la transacción es rechazada, USCIS no vuelve a procesarla y la solicitud puede ser denegada por falta de pago.

¿POR QUÉ USCIS DEJÓ DE ACEPTAR CHEQUES Y GIROS?

Antes de la transición, la mayoría de los pagos llegaban en formato físico. Según la Executive Order 14247, los cheques y giros eran hasta 16 veces más propensos a pérdidas o alteraciones, además de generar enormes costos administrativos: solo en 2024 representaron US$657 millones en procesamiento.

Por ese motivo, USCIS anunció que los cheques y giros postales serán eliminados completamente el 28 de octubre de 2025.

¿QUIÉNES PUEDEN PAGAR CON CHEQUES O EN EFECTIVO?

Solo en casos excepcionales y bajo los criterios de la Executive Order 14247, USCIS permite utilizar el Formulario G-1651, destinado a personas sin acceso a servicios bancarios o en situaciones de emergencia reconocidas por normas federales. Fuera de ese margen reducido, todos los trámites deben seguir los métodos electrónicos.

IMPLICACIONES PARA SOLICITANTES

El nuevo sistema busca reducir errores y evitar rechazos por problemas con el correo o por pagos extraviados. Entre los beneficios que destaca USCIS se encuentran:

Confirmación más rápida del pago.

Menor riesgo de fraude.

Procesos más predecibles y menos demoras.

Para quienes están preparando una solicitud, esto implica revisar bien los formularios y asegurarse de que los fondos estén disponibles al momento del envío.

¿CÓMO AFECTA A EMPLEADORES O PATROCINADORES?

Las empresas que presentan peticiones laborales también deben actualizar sus procedimientos internos. El sistema electrónico facilita:

Un registro más claro de pagos.

Menos rechazos por errores administrativos.

Confirmaciones inmediatas para mantener los cronogramas de contratación.

Esto requiere que los equipos de recursos humanos y finanzas adopten el uso del G-1650 o el G-1450 como parte de su rutina.

Los ciudadanos que realizan trámites en USCIS deben acomodarse a los cambios que se aplican dentro de la entidad federal (Foto: iStock) / Evgenia Parajanian

LO QUE VINE DESPUÉS

Con la eliminación de los pagos en papel, USCIS apuesta por un sistema más moderno y seguro. La recomendación es prepararse con anticipación, ya sea configurando una cuenta bancaria en Estados Unidos para usar ACH o verificando que la tarjeta de pago cumpla los requisitos establecidos.

En resumen, los únicos métodos que USCIS mantendrá de manera regular serán el débito ACH mediante el Formulario G-1650 y los pagos con tarjeta mediante el Formulario G-1450. Los demás formatos pasarán a ser parte del sistema previo.

