Si te encuentras estudiando en Estados Unidos, de seguro la noticia sobre la restricción al acceso de préstamos estudiantiles – dada a conocer en 2025 – te ha generado un dolor de cabeza; y no es para menos, ya que se limitaron miles de millones de dólares que habían sido destinados para tal fin. La eliminación de Graduate PLUS (o Grad PLUS) entra en vigor el 1 de julio de 2026, la cual obedece a la ley conocida como One Big Beautiful Bill (OBBBA). En los siguientes párrafos, te explicamos qué contempla la reestructuración y a quiénes afecta.

Vale mencionar que Graduate PLUS es un tipo de préstamo federal para estudiantes de posgrado o de programas profesionales en Estados Unidos (no para pregrado). Con él se solicitaba dinero prestado al gobierno para cubrir los costos de una maestría, doctorado u otros estudios profesionales cuando las becas y otros préstamos estudiantiles no alcanzaban; por tanto, podía cubrir el costo total de asistencia (matrícula, cuotas, gastos de vida) que no cubre otra ayuda financiera.

Este programa está diseñado para ayudar a los residentes a reducir los pagos de sus préstamos estudiantiles y facilitar el acceso a planes de condonación federal (Foto: Freepik)

REESTRUCTURACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES EN ESTADOS UNIDOS

La reestructuración de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos afectará a un tercio de los estudiantes, toda vez que los límites para solicitar montos variarán de acuerdo con el grado de estudios que reciban los prestatarios. Así tenemos:

Los límites a estudiantes de posgrado: US$20,500 al año con un máximo de US$100,000 en total.

US$20,500 al año con un máximo de US$100,000 en total. Los límites para programas profesionales: US$50,000 al año con un máximo de US$200,000 en total.

US$50,000 al año con un máximo de US$200,000 en total. Los límites de préstamos para Parent Plus (padres o tutores asistirían a los estudiantes): US$20,000 al año con un máximo de US$65,000 por estudiante.

Millones deberán pagar el préstamo estudiantil (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CÓMO AFECTAN LOS NUEVOS LÍMITES DE LOS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES?

El economista José Ángel Arámbula señaló que los nuevos límites afectan a gran cantidad de estudiantes que pensaban seguir sus estudios cubriendo los montos con dichos préstamos.

“El impacto mayor sobre el cambio en los préstamos estudiantiles es del tipo: antes pedían préstamo para una maestría que costaba US$170 mil y le prestaban toda esa cantidad, pero ahora el tope es US$100 mil. La pregunta es: ¿de dónde conseguir el capital?”, dijo en entrevista a Noticias Telemundo.

Entonces, ¿qué opciones tienen los que no alcanzan para cubrir los montos de sus estudios? La única solución que les queda es solicitar un préstamo privado. “Otra opción común es optar por becas por mérito o trabajar dentro de la misma escuela”, añadió.

¿CÓMO EVITAR EMBARGOS POR LOS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES?

Si ya tienes una deuda estudiantil que ahora no podrás pagar, lo mejor para evitar un embargo es mantener la comunicación constante con la institución respectiva donde estás cursando tus estudios.

“Pasado los 270 días te van a buscar si no has pagado tu deuda estudiantil con el fin de cobrarte. Lo mejor es mantener comunicación con el prestamista y decirle las cosas de forma clara, cabe la posibilidad de que te inscriban a un plan de pagos. Solamente inscribiéndote ayuda a que no te embarguen. Lo mejor es evitar el embargo salarial”, finalizó.

