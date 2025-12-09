La combinación de un intenso río atmosférico y dos sistemas Clipper vienen complicando el panorama meteorológico de noroeste a noreste en Estados Unidos donde se prevén nevadas, hielo, lluvias intensas y ráfagas de viento muy fuertes que modificarán por completo el tránsito, la visibilidad y la sensación térmica. A pocos días de Navidad, más de una persona se pregunta cómo estará el clima para esta fecha especial y los días previos, es por eso que hoy te comparto cuál es el pronóstico para la segunda semana de diciembre en Los Ángeles, ya que en esta ciudad de California habrá cambios abruptos de temperatura y hay que estar preparados. Aquí la información que necesitas conocer sobre lo que pasará en la costa oeste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), gran parte del país aún continuará bajo los efectos del intenso río atmosférico que marcará el comienzo de varios días de lluvias abundantes entre el litoral de Washington y el noroeste de Oregon. Además, un primer Clipper avanzará sobre el Medio oeste Superior y los Grandes Lagos con nevadas ligeras y el segundo Clipper se intensificará con rapidez al ingresar al norte de las planicies.

A esto se suma múltiples advertencias por hielo, nieve y viento con un clima invernal que complicarán el desplazamiento y podrían ocasionar daños en arbolado o tendidos eléctricos.

El clima en Los Ángeles promete cielos despejados. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Clima en Los Ángeles para la segunda semana de diciembre

La ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año y los meses de noviembre hasta marzo suelen tener la temperatura más suave con la máxima promedio diaria de menos de 70 °F; sin embargo, el mes pasado la tormenta invernal también azotó esta zona de Estados Unidos con nieve, lluvias y hasta inusuales tornados. Con el paso de los días, el panorama ha cambiado un poco, aunque se mantiene la previsión de que diciembre será el mes más frío del año con temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

“Hay que prepararse porque tendremos un súbito aumento de temperatura de condiciones frías de apenas 70 °F. Posiblemente para el próximo jueves y viernes 12 estaríamos enfrentando casi 90° especialmente en las zonas interior de los valles de Riverside y San Bernardino”, mencionó Yara Lasanta, jefa de meteorología en Univision Los Ángeles.

Específicamente en Los Ángeles se espera una temperatura de 84 70 °F para el martes 09, 85 °F para el miércoles 10 y 80 °F para el jueves 11 de diciembre.

Así estará el estará el tiempo y las condiciones climáticas para la segunda semana de diciembre en Los Ángeles. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

La meteoróloga también mencionó que los termómetros estarán en aumento gradualmente durante la segunda semana de diciembre y que “si usted trabaja en el exterior sepa que debe prepararse porque el cuerpo siente estos cambios bruscos de temperatura porque estamos hablando de 15° por encima de lo que es normal para esta fecha”.

Además, hay que tener en cuenta que según el parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará durante el día, pero para la noche se espera un descenso. Además, habrá vientos que soplarán desde el noroeste con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:47 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:44 h. En total tendremos 10 horas de luz solar a lo largo de este martes.

