La primera temporada de impuestos bajo la ley fiscal conocida como ‘One Big Beautiful Bill Act’, impulsada por el presidente Donald Trump, está cada vez más cerca. La mayoría de los contribuyentes en Estados Unidos podría beneficiarse de nuevas y ampliadas deducciones, lo que se traduciría en reembolsos más altos.

La norma extiende los recortes fiscales de 2017 y, aunque añadirá cerca de 4 billones de dólares al déficit, permitirá que muchos hogares ahorren cientos o incluso miles de dólares.

Uno de los cambios más importantes es el aumento de la deducción estándar, que impacta directamente en la mayor parte de los contribuyentes.

En 2025 esta deducción subió dos veces y quedó fijada en 15.750 dólares para quienes declaran de forma individual y en 31.500 dólares para parejas casadas.

“Son unos cientos de dólares adicionales que recuperarás”, dijo al New York Post el experto tributario Nathan Goldman, quien destacó que este beneficio aplica para todos, sin importar otras deducciones.

El aumento de la deducción estándar, la ampliación temporal del tope SALT y la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra son algunos de los puntos más destacados. (Foto referencial: Freepik)

La ley también eleva el tope de la deducción por impuestos estatales y locales (SALT) de 10.000 a 40.000 dólares, aunque solo de forma temporal hasta 2029.

Esto favorece especialmente a propietarios de viviendas en estados con altos impuestos, como Nueva York o California.

“En lugar de solo poder detallar $10,000, podrán detallar hasta $40,000”, señaló Goldman; sin embargo, el beneficio se reduce para ingresos elevados y se elimina gradualmente para quienes ganan más de 500.000 dólares al año.

Otro punto clave es la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra. Los trabajadores de servicios podrán deducir hasta 12.500 dólares anuales por sus propinas. Asimismo, los empleados por hora podrán deducir la misma cifra por sus horas extra.

“Cuando el presidente estaba diseñando este proyecto de ley, la intención era que todos recibieran un recorte de impuestos”, afirmó Alex Durante, economista de la Tax Foundation, quien destacó que este cambio beneficiará sobre todo a trabajadores de ingresos bajos y medios.

Trump impulsó esta ley para hacer permanentes sus recortes de impuestos y consolidar su modelo económico de "Estados Unidos Primero". (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La norma incluye además un beneficio adicional para los mayores de 65 años, con un bono de deducción estándar de 6.000 dólares.

“Las personas mayores obtienen una deducción estándar adicional que es bastante grande y efectivamente elimina la mayor parte de su obligación tributaria”, explicó Durante.

Según la Casa Blanca, el 88% de los adultos mayores que reciben Seguro Social no pagarán impuestos sobre esos beneficios tras la implementación de la ley.

En materia de créditos, el crédito tributario por hijo sube de forma permanente a 2.200 dólares. También se crean las llamadas “Trump Accounts”, cuentas de inversión con ventajas fiscales para menores de 18 años.

El Tesoro de EE. UU. aportará 1.000 dólares iniciales para niños nacidos entre 2025 y 2028. Además, por primera vez se permitirá deducir hasta 10.000 dólares en intereses de préstamos para vehículos nuevos.

Especialistas advierten que el impacto varía según el nivel de ingresos y el tipo de declaración. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, la ley introduce cambios en las donaciones benéficas y revive la propuesta de cheques de 2.000 dólares financiados con aranceles.

“Este es un año particularmente bueno para donar si eres una persona con ingresos más altos porque las reglas van a ser peores”, advirtió Goldman.

En cuanto a los cheques, Durante se mostró escéptico: “Simplemente no veo que realmente cumplan con esta propuesta”.

Lo que debes saber sobre la ‘One Big Beautiful Bill Act’ impulsada por Trump

La One Big Beautiful Bill Act (o Ley del “Gran y Hermoso Proyecto”) es el paquete de reformas económicas y fiscales impulsado por la administración de Donald Trump en 2025. Su objetivo principal es reducir la carga de impuestos para la clase trabajadora y fomentar la inversión nacional mediante la eliminación de impuestos en áreas clave, como las propinas, las horas extra y los beneficios del Seguro Social.

Además de los recortes de impuestos, la ley incluye medidas para endurecer el control fronterizo y reducir el gasto público en programas sociales como Medicaid y los cupones de alimentos (SNAP).Por ejemplo, destina miles de millones de dólares para contratar agentes de ICE y construir infraestructura en la frontera, mientras impone requisitos de trabajo más estrictos para quienes reciben ayuda federal.

Con esta ley que combina una reforma tributaria masiva con una reestructuración del presupuesto federal, se busca “poner a Estados Unidos primero” incentivando la producción de autos nacionales y el ahorro para menores (a través de las “Trump Accounts”), aunque también genera debate por el aumento del déficit y los recortes en los servicios de salud y nutrición para los más vulnerables.

