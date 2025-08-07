La lotería de Visas a Estados Unidos, o también conocida como el Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes (DV Program), es un programa del gobierno de los Estados Unidos que otorga residencia permanente (Green Cards) a personas de países con bajas tasas de inmigración a Estados Unidos. Pero este sorteo de visas sufrirá una importante modificación por parte de la administración de Donald Trump , quien endurece sus medidas con la finalidad de evadir fraudes en estos procesos.

Estados Unidos exigirá el pago de una fianza para solicitantes de visa de negocios y turismo de ciertos países. (Imagen generada por IA / Roboneo.com).

Los cambios que se alistan para el sorteo de visa a Estados Unidos

El Departamento de Estado ha incrementado sus medidas para todos los solicitantes de visa para los Estados Unidos. Esta entidad ha enviado al Registro Federal una iniciativa sobre el Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes, que tiene como finalidad combatir el fraude en estos trámites.

Este permiso se otorga a alrededor de 55 mil personas cada año y está destinado a los turistas extranjeros que llegan a USA, de países con baja tasa de inmigración en los últimos 5 años.

Todas las personas que cumplan con los requisitos educativos y laborales, podrán ser elegibles a través de un sorteo de visas.

Entre las modificaciones que planea realizar el DOS se exigirá la información de pasaporte válida y vigente, copia escaneada de la página biográfica y la página de la firma del documento. Además se modificará el término “género” por “sexo” y “fecha de nacimiento” en reemplazo de “edad”, con la finalidad de ser más específicos.

Estas medidas de la administración de Donald Trump son con la finalidad de combatir el fraude en procesos migratorios y poder obtener información más clara y precisa de todos los solicitantes, para una verificación más rápida y segura.

Actualmente, el único país de América del Sur que ingresa a EE. UU. sin visa es Chile (Foto: Freepik)

La lotería de visas, una alternativa para quienes se vieron afectados con el aumento del costo

Como se sabe, la nueva tarifa de visa a Estados Unidos fue incluida en la ley que ha sido llamada como “One Big Beautiful Bill”, impulsada por Donald Trump y que incluye recortes de impuestos y cambios en el gasto social, así como también medidas en términos de seguridad fronteriza y migración.

En una de las medidas para aumentar la legalidad de los inmigrantes a Estados Unidos, fue que se incluyó la “Visa Integrity Fee”, que es la tarifa de integridad de visa.

Eso sí, este aumento de 250 dólares del costo del proceso de Visa, será reembolsado a todos aquellos que realicen los trámites, aunque por ahora no se ha brindado mayores detalles de cómo es que se llevará a cabo este proceso. De momento, se conoce que el reembolso podrían recibirlos todos aquellos turistas que cumplan con el propósito del viaje. Para esto, no debes excederte en tus tiempos de estadía y no se debe incumplir ningún requisito en tu visado.