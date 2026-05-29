Nueva York pondrá en marcha uno de los operativos de movilidad más ambiciosos de los últimos años de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que no solo traerá a cientos de miles de turistas al área triestatal, sino que también va a cambiar, aunque sea por unas semanas, la rutina diaria de millones de neoyorquinos que viven, trabajan o estudian en Manhattan y en el resto de los boroughs. Si usas el subway para ir al trabajo, manejas por Midtown para hacer deliveries, tomas el bus en Queens camino a Manhattan o vives en barrios con alta población latina como Washington Heights, Jackson Heights, Corona, El Bronx o Sunset Park, es muy probable que notes estos cambios en tu día a día, incluso si no piensas pisar el MetLife Stadium.

Por eso, el alcalde Zohran Mamdani presentó un paquete de restricciones, ajustes en el transporte público y cierres temporales que impactarán sobre todo en Midtown Manhattan durante los días de partido, con el objetivo de evitar que el tráfico se convierta en un “gridlock” total justo cuando la atención del mundo también estará puesta en la comunidad hispana que vive y trabaja en la ciudad.

El objetivo del plan, según informan medios como Pix11 y Gothamist, es evitar que el tránsito colapse mientras millones de personas se movilizan entre Nueva York y Nueva Jersey para asistir a los encuentros en el MetLife Stadium. Entre las medidas más importantes aparecen nuevos corredores exclusivos para buses, restricciones para camiones de reparto, cambios operativos en Penn Station, ajustes en rutas de la MTA y campañas públicas para desalentar el uso de autos particulares. Las autoridades incluso declararán “Gridlock Alert Days”, es decir, jornadas oficiales de máxima congestión vehicular en las que se espera tráfico pesado similar al de Acción de Gracias o las fiestas de fin de año en Midtown.

Zohran Mamdani informó sobre todos los ajustes de tránsito que tendrá Nueva York durante los partidos de la Copa del Mundo (Foto: AFP)

LOS OCHO DÍAS EN LOS QUE NUEVA YORK ESPERA CAOS VEHICULAR

La ciudad confirmó que las restricciones se aplicarán durante los ocho partidos que se disputarán en el MetLife Stadium, sede de la FIFA World Cup 2026 en el área de Nueva York y Nueva Jersey.

Fechas y partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Fecha Partido Fase Hora (ET) 13 de junio Brasil vs. Marruecos Fase de grupos 6:00 p.m. 16 de junio Francia vs. Senegal Fase de grupos 3:00 p.m. 22 de junio Noruega vs. Senegal Fase de grupos 8:00 p.m. 25 de junio Ecuador vs. Alemania Fase de grupos 4:00 p.m. 27 de junio Panamá vs. Inglaterra Fase de grupos 5:00 p.m. 30 de junio Por definirse (Ronda de 32) Eliminación directa 5:00 p.m. 5 de julio Por definirse (Ronda de 16) Eliminación directa 4:00 p.m. 19 de julio Final del Mundial 2026 Final 3:00 p.m.

Las autoridades calculan que alrededor de 1.2 millones de visitantes llegarán a la región durante el torneo, motivo por el cual el plan de transporte involucra a varias agencias y operadores.

Entre las entidades que participan están:

NYC Mayor’s Office

NYC DOT

Metropolitan Transportation Authority (MTA)

NJ TRANSIT

Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ)

NYNJ Host Committee

El alcalde Zohran Mamdani aseguró que la ciudad busca equilibrar el evento deportivo con la vida diaria de los residentes, incluidos los trabajadores esenciales, repartidores y pequeños negocios que dependen del día a día en barrios con gran presencia latina como Corona, Jackson Heights o el sur del Bronx.

“Aunque los ojos del mundo estarán puestos sobre nuestra ciudad, nuestra responsabilidad sigue siendo garantizar que los neoyorquinos puedan llegar a donde necesitan de manera segura, asequible y sin interrupciones innecesarias”, afirmó.

MIDTOWN MANHATTAN TENDRÁ CORREDORES EXCLUSIVOS PARA BUSES Y SHUTTLES

Uno de los cambios más drásticos será la conversión temporal de varias calles de Midtown en corredores exclusivos para buses relacionados con el Mundial. La ciudad confirmó que los buses oficiales NYNJ Stadium Shuttle ofrecerán servicio expreso y sin paradas entre Manhattan y el MetLife Stadium utilizando el Lincoln Tunnel, algo clave para quienes se hospeden en hoteles de Midtown o en zonas muy usadas por la comunidad hispana, como el Alto Manhattan o Queens, y conecten vía subway.

Durante los días de partido, varias vías quedarán restringidas únicamente para:

Buses oficiales del Mundial

Buses locales de la MTA

Vehículos afiliados oficialmente a la FIFA

Vehículos de emergencia

Algunos corredores de Nueva York pasarán a ser exclusivos para el transporte público (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

LAS CALLES Y AVENIDAS QUE TENDRÁN RESTRICCIONES

Calle o avenida Medida implementada 42nd Street entre First Avenue y Twelfth Avenue Corredor exclusivo para buses y shuttles Sixth Avenue entre 42nd Street y 59th Street Dos carriles orientales exclusivos para buses Fifth Avenue entre 42nd Street y 59th Street Uso intensivo de carriles exclusivos ya existentes West 40th Street entre 8th Avenue y 11th Avenue Solo buses y shuttles West 41st Street entre 8th Avenue y 10th Avenue Solo buses y shuttles

La prohibición para vehículos particulares comenzará seis horas antes de cada partido y continuará hasta tres horas después de finalizado el encuentro. En el caso de la final del Mundial, prevista para el 19 de julio, las restricciones podrían extenderse aún más debido a la magnitud esperada del evento y a las celebraciones posteriores que suelen extenderse hacia zonas muy transitadas como Times Square o Herald Square.

LOS PUNTOS OFICIALES DE SALIDA DE LOS SHUTTLE BUSES

Los aficionados podrán abordar los buses hacia el estadio en tres zonas estratégicas de Manhattan, que muchos neoyorquinos hispanos ya identifican como puntos habituales de conexión para ir al trabajo o salir de compras.

Punto de salida Ubicación Port Authority Bus Terminal Midtown West Columbus Circle Midtown North Cercanías de Grand Central Terminal Midtown East

La administración Mamdani explicó que estos corredores permitirán que los buses se desplacen sin interrupciones ni tráfico excesivo. Mike Flynn, comisionado del NYC DOT, sostuvo que la medida busca reducir el impacto del Mundial sobre los residentes, en especial sobre quienes dependen del bus para ir desde Queens, Brooklyn o El Bronx a sus trabajos en Midtown.

“Crear espacios exclusivos para buses ayudará a minimizar interrupciones para los neoyorquinos durante los días de partido”, señaló. También agregó: “La gran mayoría de los aficionados podrá llegar al estadio utilizando transporte público sin añadir más congestión a las calles”.

PENN STATION TENDRÁ CIERRES Y CONTROLES ESPECIALES

Penn Station será otro de los puntos más sensibles del operativo. Debido a la enorme cantidad de pasajeros que utilizarán NJ TRANSIT rumbo al MetLife Stadium, la ciudad anunció cierres de calles y controles especiales de acceso, algo que afectará tanto a quienes viajan desde Long Island como a los que usan esa zona para hacer transbordos o deliveries en Midtown.

Calles cerradas cerca a Penn Station

Calles afectadas Restricción 33rd Street entre Sixth Avenue y Eighth Avenue Cerrada al tráfico 32nd Street entre Sixth Avenue y Seventh Avenue Cerrada al tráfico

Las autoridades explicaron que estas zonas servirán para organizar filas masivas de pasajeros antes de los partidos.

Penn Station será un punto clave para los viajeros que se vayan al MetLife Stadium (Foto: AFP)

CÓMO FUNCIONARÁ EL ACCESO A PENN STATION

La ciudad detalló varias medidas adicionales:

Los aficionados deberán validar sus entradas del Mundial y sus boletos de NJ TRANSIT antes de ingresar.

NJ TRANSIT limitará parte del servicio saliente para priorizar pasajeros con tickets para los partidos.

Las filas comenzarán aproximadamente cuatro horas antes de cada encuentro.

Los cierres iniciarán al menos seis horas antes de cada partido.

Algunas calles reabrirán poco después del inicio de los encuentros.

El tramo de 33rd Street entre Seventh Avenue y Sixth Avenue reabrirá tres horas después del final de los partidos.

Para los viajeros habituales que no asistirán al Mundial, las autoridades recomendaron alternativas como:

PATH desde la estación de 33rd Street

Buses de NJ TRANSIT desde Port Authority Bus Terminal

Esto será especialmente relevante para trabajadores hispanos que se desplazan diariamente desde Nueva Jersey hacia Midtown o viceversa.

Las calles alrededor de Penn Station también van a sufrir variaciones durante los partidos de la Copa del Mundo (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

CAMBIOS IMPORTANTES EN SERVICIOS DE LA MTA

La MTA confirmó que el subway seguirá funcionando con normalidad durante el torneo, aunque sí podrían existir modificaciones en varias rutas de buses y servicios especiales.

Las zonas entre la 34th Street y la 59th Street —desde el FDR Drive hasta el West Side Highway— podrían experimentar:

Desvíos temporales

Rutas alteradas

Cancelaciones

Paradas omitidas

Cambios en Access-A-Ride

La ciudad pidió a los residentes utilizar el subway siempre que sea posible para evitar retrasos, algo que muchos neoyorquinos ya hacen a diario cuando hay tormenta, protestas o juegos en el Madison Square Garden.

Janno Lieber, presidente y CEO de la MTA, defendió el papel del transporte público durante el torneo. “Los neoyorquinos inteligentes y los turistas saben que solo existe una manera rápida y confiable de evitar el tráfico: tomar el tren”, declaró.

Además, la MTA pidió revisar aplicaciones oficiales y plataformas digitales para consultar retrasos, desvíos, cambios de servicio e información en tiempo real.

El Metro de Nueva York también se alista para recibir una mayor cantidad de pasajeros durante el Mundial 2026 (Foto: AFP)

QUÉ PASARÁ CON EL LONG ISLAND RAIL ROAD, PATH Y METRO-NORTH

La ciudad también aclaró cómo operarán otros sistemas ferroviarios durante el Mundial.

Sistema Operación durante partidos Long Island Rail Road Funcionará normalmente Metro-North Railroad Operación normal PATH Operación normal NJ TRANSIT Algunos trenes desviados o ajustados NYC Ferry Más barcos y viajes adicionales Citi Bike Operación normal

En el caso del Long Island Rail Road, las autoridades recomendaron utilizar:

Grand Central Madison

Atlantic Terminal

Esto con el objetivo de evitar las aglomeraciones alrededor de Penn Station. Para quienes viven en Queens o Brooklyn y trabajan en Manhattan, especialmente en sectores como limpieza, construcción, restaurantes y delivery, puede marcar la diferencia en tiempos de viaje.

NYC FERRY AUMENTARÁ CAPACIDAD DURANTE EL MUNDIAL

La administración Mamdani y la New York City Economic Development Corporation anunciaron que NYC Ferry tendrá la mayor operación de su historia durante el verano del Mundial.

El sistema añadirá:

Más embarcaciones

Más viajes

Refuerzos en rutas de alta demanda

La idea es facilitar el traslado tanto de residentes como de turistas. El Staten Island Ferry continuará siendo gratuito, una opción que muchos aprovechan para disfrutar la vista de la Estatua de la Libertad y, en días de partido, también para evitar parte del tráfico en Manhattan.

RESTRICCIONES PARA CAMIONES Y ENTREGAS EN MIDTOWN

Uno de los puntos menos comentados, pero probablemente más importantes para comercios y empresas, será la limitación temporaria para camiones de reparto en Manhattan. Para pequeños negocios latinos —restaurantes, bodegas, panaderías, taquerías o cafeterías— que dependen de entregas constantes, estos cambios pueden requerir ajustar horarios y rutas.

Área afectada por restricciones para camiones

Zona restringida Horario Entre 30th Street y 60th Street Seis horas antes del partido Desde East River hasta Hudson River Hasta tres horas después

La medida aplicará únicamente durante los días de partido.

También habrá restricciones para los camiones (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

VEHÍCULOS EXENTOS DE LAS RESTRICCIONES

No todos los vehículos estarán afectados. La ciudad confirmó excepciones para:

Cars

Vans

Cargo bikes

Vehículos de emergencia

Vehículos de servicio

Proveedores esenciales

Las autoridades explicaron que este modelo ya fue utilizado en otras ciudades que organizaron grandes eventos internacionales. Incluso el NYC DOT invitó a empresas y comercios a explorar sistemas alternativos de reparto mediante:

Blue Highways

Microhub program

Off-Hour Deliveries incentives program

HABRÁ CAMPAÑAS PÚBLICAS PARA DESALENTAR EL USO DE AUTOS

La ciudad también lanzará campañas masivas de información pública para preparar a residentes y turistas.

Los anuncios aparecerán en:

LinkNYC

Staten Island Ferry

Radio

Redes sociales

Plataformas de streaming

Las campañas buscarán promover el uso del transporte público, advertir sobre cierres de calles. desalentar manejar en Midtown, alertar sobre consumo de alcohol y conducción, informar cambios para negocios y repartidores.

Para la comunidad hispana, es probable que parte de estos mensajes aparezcan también en español, especialmente en estaciones muy usadas por latinos como 125 St en Harlem, estaciones del 7 train en Queens o paradas clave del 4, 5 y 6 en El Bronx.

LAS MEJORAS PERMANENTES QUE DEJARÁ EL MUNDIAL EN NUEVA YORK

Más allá del operativo temporal, la administración Mamdani también anunció cambios permanentes en la infraestructura urbana.

Algunas de las obras confirmadas

Hell’s Kitchen:

Rediseño de Ninth Avenue entre West 34th Street y 50th Street

Más espacio peatonal

Expansión de ciclovías protegidas

Extensión de carriles exclusivos para buses

Queens:

Nuevo carril exclusivo para buses sobre Broadway

Mejor conexión hacia LaGuardia Airport

SoHo, East Village y Union Square:

Nuevas ciclovías

Expansión de espacios peatonales

Conexiones continuas para bicicletas

Brooklyn Bridge:

Nueva conexión exclusiva para bicicletas en Centre Street

Sixth Avenue:

Duplicación del ancho de la ciclovía protegida entre 14th Street y West 31st Street

Más espacio para peatones

Estas mejoras pueden beneficiar a miles de trabajadores y familias hispanas que se mueven a diario en bicicleta o a pie, especialmente aquellos que hacen delivery o trabajan en servicios esenciales.

LA PRINCIPAL RECOMENDACIÓN DE LA CIUDAD PARA LOS DÍAS DE PARTIDO

La administración de Nueva York fue bastante directa sobre lo que espera de residentes y visitantes durante el Mundial 2026.

Las recomendaciones oficiales son:

Evitar manejar en Manhattan

Utilizar subway, buses, ferries o bicicletas

Considerar más tiempo para desplazamientos

Revisar cambios de rutas antes de salir

Suscribirse a NOTIFYNYC enviando “NOTIFYNYC” al 692-692

Consultar actualizaciones en la página World Cup Ready

Revisar alertas de viaje y seguridad del NYNJ Host Committee

Alex Lasry, CEO del NYNJ Host Committee, resumió el desafío que enfrenta la ciudad durante el torneo. “No solo se trata de organizar partidos inolvidables, sino también de garantizar el movimiento seguro y fluido de millones de residentes, trabajadores y visitantes”, explicó.

Con todas estas medidas sobre la mesa, Nueva York deja claro que el Mundial 2026 no solo será un espectáculo deportivo gigantesco, sino también una enorme prueba de movilidad urbana para una de las ciudades más transitadas del planeta, en la que la comunidad hispana —desde los que viven en el Alto Manhattan hasta quienes cruzan a diario desde Nueva Jersey— tendrá un papel central tanto en las tribunas como en el funcionamiento diario de la ciudad.

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