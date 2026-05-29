Nueva York pondrá en marcha uno de los operativos de movilidad más ambiciosos de los últimos años de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que no solo traerá a cientos de miles de turistas al área triestatal, sino que también va a cambiar, aunque sea por unas semanas, la rutina diaria de millones de neoyorquinos que viven, trabajan o estudian en Manhattan y en el resto de los boroughs. Si usas el subway para ir al trabajo, manejas por Midtown para hacer deliveries, tomas el bus en Queens camino a Manhattan o vives en barrios con alta población latina como Washington Heights, Jackson Heights, Corona, El Bronx o Sunset Park, es muy probable que notes estos cambios en tu día a día, incluso si no piensas pisar el MetLife Stadium.
Por eso, el alcalde Zohran Mamdani presentó un paquete de restricciones, ajustes en el transporte público y cierres temporales que impactarán sobre todo en Midtown Manhattan durante los días de partido, con el objetivo de evitar que el tráfico se convierta en un “gridlock” total justo cuando la atención del mundo también estará puesta en la comunidad hispana que vive y trabaja en la ciudad.
El objetivo del plan, según informan medios como Pix11 y Gothamist, es evitar que el tránsito colapse mientras millones de personas se movilizan entre Nueva York y Nueva Jersey para asistir a los encuentros en el MetLife Stadium. Entre las medidas más importantes aparecen nuevos corredores exclusivos para buses, restricciones para camiones de reparto, cambios operativos en Penn Station, ajustes en rutas de la MTA y campañas públicas para desalentar el uso de autos particulares. Las autoridades incluso declararán “Gridlock Alert Days”, es decir, jornadas oficiales de máxima congestión vehicular en las que se espera tráfico pesado similar al de Acción de Gracias o las fiestas de fin de año en Midtown.
LOS OCHO DÍAS EN LOS QUE NUEVA YORK ESPERA CAOS VEHICULAR
La ciudad confirmó que las restricciones se aplicarán durante los ocho partidos que se disputarán en el MetLife Stadium, sede de la FIFA World Cup 2026 en el área de Nueva York y Nueva Jersey.
Fechas y partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium
|Fecha
|Partido
|Fase
|Hora (ET)
|13 de junio
|Brasil vs. Marruecos
|Fase de grupos
|6:00 p.m.
|16 de junio
|Francia vs. Senegal
|Fase de grupos
|3:00 p.m.
|22 de junio
|Noruega vs. Senegal
|Fase de grupos
|8:00 p.m.
|25 de junio
|Ecuador vs. Alemania
|Fase de grupos
|4:00 p.m.
|27 de junio
|Panamá vs. Inglaterra
|Fase de grupos
|5:00 p.m.
|30 de junio
|Por definirse (Ronda de 32)
|Eliminación directa
|5:00 p.m.
|5 de julio
|Por definirse (Ronda de 16)
|Eliminación directa
|4:00 p.m.
|19 de julio
|Final del Mundial 2026
|Final
|3:00 p.m.
Las autoridades calculan que alrededor de 1.2 millones de visitantes llegarán a la región durante el torneo, motivo por el cual el plan de transporte involucra a varias agencias y operadores.
Entre las entidades que participan están:
- NYC Mayor’s Office
- NYC DOT
- Metropolitan Transportation Authority (MTA)
- NJ TRANSIT
- Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ)
- NYNJ Host Committee
El alcalde Zohran Mamdani aseguró que la ciudad busca equilibrar el evento deportivo con la vida diaria de los residentes, incluidos los trabajadores esenciales, repartidores y pequeños negocios que dependen del día a día en barrios con gran presencia latina como Corona, Jackson Heights o el sur del Bronx.
“Aunque los ojos del mundo estarán puestos sobre nuestra ciudad, nuestra responsabilidad sigue siendo garantizar que los neoyorquinos puedan llegar a donde necesitan de manera segura, asequible y sin interrupciones innecesarias”, afirmó.
MIDTOWN MANHATTAN TENDRÁ CORREDORES EXCLUSIVOS PARA BUSES Y SHUTTLES
Uno de los cambios más drásticos será la conversión temporal de varias calles de Midtown en corredores exclusivos para buses relacionados con el Mundial. La ciudad confirmó que los buses oficiales NYNJ Stadium Shuttle ofrecerán servicio expreso y sin paradas entre Manhattan y el MetLife Stadium utilizando el Lincoln Tunnel, algo clave para quienes se hospeden en hoteles de Midtown o en zonas muy usadas por la comunidad hispana, como el Alto Manhattan o Queens, y conecten vía subway.
Durante los días de partido, varias vías quedarán restringidas únicamente para:
- Buses oficiales del Mundial
- Buses locales de la MTA
- Vehículos afiliados oficialmente a la FIFA
- Vehículos de emergencia
LAS CALLES Y AVENIDAS QUE TENDRÁN RESTRICCIONES
|Calle o avenida
|Medida implementada
|42nd Street entre First Avenue y Twelfth Avenue
|Corredor exclusivo para buses y shuttles
|Sixth Avenue entre 42nd Street y 59th Street
|Dos carriles orientales exclusivos para buses
|Fifth Avenue entre 42nd Street y 59th Street
|Uso intensivo de carriles exclusivos ya existentes
|West 40th Street entre 8th Avenue y 11th Avenue
|Solo buses y shuttles
|West 41st Street entre 8th Avenue y 10th Avenue
|Solo buses y shuttles
La prohibición para vehículos particulares comenzará seis horas antes de cada partido y continuará hasta tres horas después de finalizado el encuentro. En el caso de la final del Mundial, prevista para el 19 de julio, las restricciones podrían extenderse aún más debido a la magnitud esperada del evento y a las celebraciones posteriores que suelen extenderse hacia zonas muy transitadas como Times Square o Herald Square.
LOS PUNTOS OFICIALES DE SALIDA DE LOS SHUTTLE BUSES
Los aficionados podrán abordar los buses hacia el estadio en tres zonas estratégicas de Manhattan, que muchos neoyorquinos hispanos ya identifican como puntos habituales de conexión para ir al trabajo o salir de compras.
|Punto de salida
|Ubicación
|Port Authority Bus Terminal
|Midtown West
|Columbus Circle
|Midtown North
|Cercanías de Grand Central Terminal
|Midtown East
La administración Mamdani explicó que estos corredores permitirán que los buses se desplacen sin interrupciones ni tráfico excesivo. Mike Flynn, comisionado del NYC DOT, sostuvo que la medida busca reducir el impacto del Mundial sobre los residentes, en especial sobre quienes dependen del bus para ir desde Queens, Brooklyn o El Bronx a sus trabajos en Midtown.
“Crear espacios exclusivos para buses ayudará a minimizar interrupciones para los neoyorquinos durante los días de partido”, señaló. También agregó: “La gran mayoría de los aficionados podrá llegar al estadio utilizando transporte público sin añadir más congestión a las calles”.
PENN STATION TENDRÁ CIERRES Y CONTROLES ESPECIALES
Penn Station será otro de los puntos más sensibles del operativo. Debido a la enorme cantidad de pasajeros que utilizarán NJ TRANSIT rumbo al MetLife Stadium, la ciudad anunció cierres de calles y controles especiales de acceso, algo que afectará tanto a quienes viajan desde Long Island como a los que usan esa zona para hacer transbordos o deliveries en Midtown.
Calles cerradas cerca a Penn Station
|Calles afectadas
|Restricción
|33rd Street entre Sixth Avenue y Eighth Avenue
|Cerrada al tráfico
|32nd Street entre Sixth Avenue y Seventh Avenue
|Cerrada al tráfico
Las autoridades explicaron que estas zonas servirán para organizar filas masivas de pasajeros antes de los partidos.
CÓMO FUNCIONARÁ EL ACCESO A PENN STATION
La ciudad detalló varias medidas adicionales:
- Los aficionados deberán validar sus entradas del Mundial y sus boletos de NJ TRANSIT antes de ingresar.
- NJ TRANSIT limitará parte del servicio saliente para priorizar pasajeros con tickets para los partidos.
- Las filas comenzarán aproximadamente cuatro horas antes de cada encuentro.
- Los cierres iniciarán al menos seis horas antes de cada partido.
- Algunas calles reabrirán poco después del inicio de los encuentros.
- El tramo de 33rd Street entre Seventh Avenue y Sixth Avenue reabrirá tres horas después del final de los partidos.
Para los viajeros habituales que no asistirán al Mundial, las autoridades recomendaron alternativas como:
- PATH desde la estación de 33rd Street
- Buses de NJ TRANSIT desde Port Authority Bus Terminal
Esto será especialmente relevante para trabajadores hispanos que se desplazan diariamente desde Nueva Jersey hacia Midtown o viceversa.
CAMBIOS IMPORTANTES EN SERVICIOS DE LA MTA
La MTA confirmó que el subway seguirá funcionando con normalidad durante el torneo, aunque sí podrían existir modificaciones en varias rutas de buses y servicios especiales.
Las zonas entre la 34th Street y la 59th Street —desde el FDR Drive hasta el West Side Highway— podrían experimentar:
- Desvíos temporales
- Rutas alteradas
- Cancelaciones
- Paradas omitidas
- Cambios en Access-A-Ride
La ciudad pidió a los residentes utilizar el subway siempre que sea posible para evitar retrasos, algo que muchos neoyorquinos ya hacen a diario cuando hay tormenta, protestas o juegos en el Madison Square Garden.
Janno Lieber, presidente y CEO de la MTA, defendió el papel del transporte público durante el torneo. “Los neoyorquinos inteligentes y los turistas saben que solo existe una manera rápida y confiable de evitar el tráfico: tomar el tren”, declaró.
Además, la MTA pidió revisar aplicaciones oficiales y plataformas digitales para consultar retrasos, desvíos, cambios de servicio e información en tiempo real.
QUÉ PASARÁ CON EL LONG ISLAND RAIL ROAD, PATH Y METRO-NORTH
La ciudad también aclaró cómo operarán otros sistemas ferroviarios durante el Mundial.
|Sistema
|Operación durante partidos
|Long Island Rail Road
|Funcionará normalmente
|Metro-North Railroad
|Operación normal
|PATH
|Operación normal
|NJ TRANSIT
|Algunos trenes desviados o ajustados
|NYC Ferry
|Más barcos y viajes adicionales
|Citi Bike
|Operación normal
En el caso del Long Island Rail Road, las autoridades recomendaron utilizar:
- Grand Central Madison
- Atlantic Terminal
Esto con el objetivo de evitar las aglomeraciones alrededor de Penn Station. Para quienes viven en Queens o Brooklyn y trabajan en Manhattan, especialmente en sectores como limpieza, construcción, restaurantes y delivery, puede marcar la diferencia en tiempos de viaje.
NYC FERRY AUMENTARÁ CAPACIDAD DURANTE EL MUNDIAL
La administración Mamdani y la New York City Economic Development Corporation anunciaron que NYC Ferry tendrá la mayor operación de su historia durante el verano del Mundial.
El sistema añadirá:
- Más embarcaciones
- Más viajes
- Refuerzos en rutas de alta demanda
La idea es facilitar el traslado tanto de residentes como de turistas. El Staten Island Ferry continuará siendo gratuito, una opción que muchos aprovechan para disfrutar la vista de la Estatua de la Libertad y, en días de partido, también para evitar parte del tráfico en Manhattan.
RESTRICCIONES PARA CAMIONES Y ENTREGAS EN MIDTOWN
Uno de los puntos menos comentados, pero probablemente más importantes para comercios y empresas, será la limitación temporaria para camiones de reparto en Manhattan. Para pequeños negocios latinos —restaurantes, bodegas, panaderías, taquerías o cafeterías— que dependen de entregas constantes, estos cambios pueden requerir ajustar horarios y rutas.
Área afectada por restricciones para camiones
|Zona restringida
|Horario
|Entre 30th Street y 60th Street
|Seis horas antes del partido
|Desde East River hasta Hudson River
|Hasta tres horas después
La medida aplicará únicamente durante los días de partido.
VEHÍCULOS EXENTOS DE LAS RESTRICCIONES
No todos los vehículos estarán afectados. La ciudad confirmó excepciones para:
- Cars
- Vans
- Cargo bikes
- Vehículos de emergencia
- Vehículos de servicio
- Proveedores esenciales
Las autoridades explicaron que este modelo ya fue utilizado en otras ciudades que organizaron grandes eventos internacionales. Incluso el NYC DOT invitó a empresas y comercios a explorar sistemas alternativos de reparto mediante:
- Blue Highways
- Microhub program
- Off-Hour Deliveries incentives program
HABRÁ CAMPAÑAS PÚBLICAS PARA DESALENTAR EL USO DE AUTOS
La ciudad también lanzará campañas masivas de información pública para preparar a residentes y turistas.
Los anuncios aparecerán en:
- LinkNYC
- Staten Island Ferry
- Radio
- Redes sociales
- Plataformas de streaming
Las campañas buscarán promover el uso del transporte público, advertir sobre cierres de calles. desalentar manejar en Midtown, alertar sobre consumo de alcohol y conducción, informar cambios para negocios y repartidores.
Para la comunidad hispana, es probable que parte de estos mensajes aparezcan también en español, especialmente en estaciones muy usadas por latinos como 125 St en Harlem, estaciones del 7 train en Queens o paradas clave del 4, 5 y 6 en El Bronx.
LAS MEJORAS PERMANENTES QUE DEJARÁ EL MUNDIAL EN NUEVA YORK
Más allá del operativo temporal, la administración Mamdani también anunció cambios permanentes en la infraestructura urbana.
Algunas de las obras confirmadas
Hell’s Kitchen:
- Rediseño de Ninth Avenue entre West 34th Street y 50th Street
- Más espacio peatonal
- Expansión de ciclovías protegidas
- Extensión de carriles exclusivos para buses
Queens:
- Nuevo carril exclusivo para buses sobre Broadway
- Mejor conexión hacia LaGuardia Airport
SoHo, East Village y Union Square:
- Nuevas ciclovías
- Expansión de espacios peatonales
- Conexiones continuas para bicicletas
Brooklyn Bridge:
- Nueva conexión exclusiva para bicicletas en Centre Street
Sixth Avenue:
- Duplicación del ancho de la ciclovía protegida entre 14th Street y West 31st Street
Más espacio para peatones
Estas mejoras pueden beneficiar a miles de trabajadores y familias hispanas que se mueven a diario en bicicleta o a pie, especialmente aquellos que hacen delivery o trabajan en servicios esenciales.
LA PRINCIPAL RECOMENDACIÓN DE LA CIUDAD PARA LOS DÍAS DE PARTIDO
La administración de Nueva York fue bastante directa sobre lo que espera de residentes y visitantes durante el Mundial 2026.
Las recomendaciones oficiales son:
- Evitar manejar en Manhattan
- Utilizar subway, buses, ferries o bicicletas
- Considerar más tiempo para desplazamientos
- Revisar cambios de rutas antes de salir
- Suscribirse a NOTIFYNYC enviando “NOTIFYNYC” al 692-692
- Consultar actualizaciones en la página World Cup Ready
- Revisar alertas de viaje y seguridad del NYNJ Host Committee
Alex Lasry, CEO del NYNJ Host Committee, resumió el desafío que enfrenta la ciudad durante el torneo. “No solo se trata de organizar partidos inolvidables, sino también de garantizar el movimiento seguro y fluido de millones de residentes, trabajadores y visitantes”, explicó.
Con todas estas medidas sobre la mesa, Nueva York deja claro que el Mundial 2026 no solo será un espectáculo deportivo gigantesco, sino también una enorme prueba de movilidad urbana para una de las ciudades más transitadas del planeta, en la que la comunidad hispana —desde los que viven en el Alto Manhattan hasta quienes cruzan a diario desde Nueva Jersey— tendrá un papel central tanto en las tribunas como en el funcionamiento diario de la ciudad.
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