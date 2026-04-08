Si en tu familia tienes un hijo o menor a cargo, podías calificar al Crédito Tributario por Hijos (CTC) en Estados Unidos siempre que cumplieras ciertos requisitos; sin embargo, a raíz de los cambios introducidos por la gran ley tributaria del presidente Donald Trump, conocida como ‘One Big Beautiful Bill Act’, este beneficio fue modificado, por lo que algunos hogares podrían ver reducida la ayuda que reciben. Aunque esto es muy duro para millones de personas, la peor parte se la llevarían los niños ciudadanos que tienen padres indocumentados. ¿Qué pasará con ellos exactamente? A continuación, te lo contamos.

Varios estados están intentando compensar las restricciones federales sobre CTC (Foto: Pixabay)

¿QUE PASARÁ CON LOS NIÑOS CIUDADANOS DE PADRES INDOCUMENTADOS QUE RECIBÍAN CTC?

Los cambios al Crédito Tributario por Hijos hacen que muchos niños ciudadanos con padres indocumentados queden excluidos del beneficio, aunque ellos tengan Seguro Social y nacieron en EE.UU.

¿Qué cambió en el CTC?

Y es que la nueva norma exige que, además de que el niño tenga SSN (número de Seguro Social), al menos uno de los padres que reclama el crédito también tenga Seguro Social válido para trabajar; ya no basta con declarar impuestos usando solo ITIN.

En otras palabras, las familias donde los dos padres son indocumentados y solamente tienen ITIN dejan de poder reclamar el Crédito Tributario por Hijos, incluso si el hijo es ciudadano con SSN.

¿Cuál será el impacto para los niños ciudadanos?

Organizaciones como CBPP y análisis de Brookings estiman que millones de niños en familias de estatus mixto perderán acceso total o parcial al crédito por esta exigencia de SSN para los padres, precisa Brookings.

Aunque estos menores seguirán siendo ciudadanos y podrán calificar a otros apoyos, su hogar tendrá menos ingreso disponible al ya no recibir el pago del CTC, lo que aumenta el riesgo de pobreza infantil en comunidades inmigrantes, señala en su sitio web el Instituto de Impuestos y Política Económica.

Pero no todo está perdido, pues hay casos en los que aún podrían calificar al CTC. ¿Cuándo? Si al menos uno de los padres tiene SSN válido (por ejemplo, familia donde un padre es residente o ciudadano y el otro indocumentado con ITIN), esa persona podría reclamar el crédito por el hijo ciudadano, siempre que cumplan los demás requisitos de ingreso y residencia.

El Crédito Tributario por Hijos se solicita en la declaración de impuestos (Foto: Freepik)

¿QUÉ ALTERNATIVAS FISCALES EXISTEN PARA PADRES CON ITIN?

Para padres que declaran con ITIN aún existen algunos créditos y beneficios, aunque más limitados y depende del estado donde vivan.

¿Cuáles son los créditos federales posibles?

Credit for Other Dependents (ODC): disponible para contribuyentes con ITIN, pero es un crédito más pequeño que el Crédito Tributario por Hijo y aplica para dependientes que no califican al CTC (por ejemplo, hijos con ITIN o familiares a cargo).

disponible para contribuyentes con ITIN, pero es un crédito más pequeño que el Crédito Tributario por Hijo y aplica para dependientes que no califican al CTC (por ejemplo, hijos con ITIN o familiares a cargo). Créditos por cuidado de dependientes y educación: algunos padres con ITIN todavía pueden optar a créditos como el Child and Dependent Care Credit o ciertos créditos educativos, siempre que el dependiente cumpla requisitos y no se exija SSN específico en esa figura.

¿Y hay alternativas a nivel estatal?

Sí. En varios estados hay créditos propios que sí permiten ITIN, por ejemplo los créditos estatales tipo EITC que aceptan declaraciones con ITIN (10 estados y DC han ampliado la elegibilidad).

En California, padres con ITIN pueden acceder al CalEITC y al Young Child Tax Credit (YCTC) si cumplen requisitos de ingresos y residencia, lo que puede devolver cientos o miles de dólares pese a no calificar al EITC federal.

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