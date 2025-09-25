El proceso para convertirse en ciudadano estadounidense tendrá un nuevo capítulo a partir de este año. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la implementación de la Prueba de Educación Cívica de Naturalización 2025, un examen renovado que busca evaluar con mayor precisión el conocimiento de historia y gobierno de los solicitantes.

Desde cuándo se aplican los cambios

De acuerdo con el aviso oficial publicado en el Federal Register el 18 de septiembre de 2025, el nuevo examen aplicará solo a las solicitudes de naturalización presentadas a partir del 20 de octubre de 2025. Aquellas que ingresen antes de esa fecha seguirán evaluándose con el formato de 2008, aún vigente durante el periodo de transición.

La prueba tendrá más preguntas y un sistema de calificación ajustado.. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Qué trae de nuevo la prueba 2025

El examen retoma el formato de la versión 2020, pero con ajustes significativos:

Banco de preguntas ampliado : 128 en total.

: 128 en total. Preguntas en la entrevista : se duplican, pasando de 10 a 20.

: se duplican, pasando de 10 a 20. Puntaje de aprobación : al menos 12 respuestas correctas.

: al menos 12 respuestas correctas. Contenido mixto: un 75% de las preguntas provienen de la prueba de 2008 (algunas idénticas), mientras que el 25% son nuevas.

Además, algunas preguntas antiguas se eliminaron, lo que marca una depuración del temario.

Cambios en el protocolo de administración

En la versión 2020, los oficiales debían hacer las 20 preguntas completas sin importar el desempeño del solicitante. Ahora, en la versión 2025, el proceso será más flexible:

El oficial puede detenerse si el solicitante responde 12 preguntas correctas (aprobado).

(aprobado). También puede terminar la evaluación si alcanza 9 incorrectas (reprobado).

Este cambio busca agilizar las entrevistas sin reducir el nivel de exigencia. El examen se mantiene en formato oral, sin opciones de selección múltiple.

El examen retoma el formato de 2020 con modificaciones clave. | Crédito: mediaphotos / iStock / mediaphotos

Consideraciones especiales

Tal como establece la Sección 312(b)(3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se mantiene un examen simplificado para:

Personas de 65 años o más .

. Que hayan sido residentes permanentes legales durante al menos 20 años.

En este caso, el examen incluye 10 preguntas seleccionadas de un banco de 20, con una calificación mínima aprobatoria de 6 respuestas correctas.

Por qué se cambió

El regreso del examen en formato 2020 responde a un cambio de política más amplio bajo la administración de Donald Trump. La medida se alinea con la Orden Ejecutiva 14161, emitida el 20 de enero de 2025, que pidió revisar los programas migratorios para garantizar mayor asimilación, preparación cívica y compromiso con los principios estadounidenses.

Históricamente, la prueba de 2020 estuvo vigente entre diciembre de 2020 y abril de 2021, hasta que fue reemplazada nuevamente por la versión 2008. La prueba de 2025 representa, por lo tanto, un regreso actualizado al modelo anterior.

Qué sigue

El USCIS subrayó que este es solo el primer paso en una reforma más amplia de los estándares de ciudadanía estadounidense, lo que significa que podrían anunciarse más modificaciones en los próximos meses.

Por ahora, los componentes de idioma inglés (lectura, escritura, comprensión y expresión oral) no sufrirán cambios. USCIS ya ha publicado materiales de estudio actualizados y recomienda a los solicitantes verificar cuál versión del examen se les aplicará en función de su fecha de presentación.

➡️ Descarga aquí las 128 preguntas y respuestas oficiales del examen de ciudadanía de EE.UU. (versión 2025)

