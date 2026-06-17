Durante el feriado del Juneteenth, muchos neoyorquinos que dependen del Metro de Nueva York para moverse por los cinco condados encontrarán cambios importantes en su recorrido habitual, especialmente en Manhattan, el Bronx, Queens y Brooklyn. A partir de la noche del miércoles y hasta la madrugada del lunes, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en varias líneas del subway, lo que implica paradas saltadas, suspensiones parciales, desvíos de ruta y servicios de buses shuttle. Estos ajustes impactarán directamente a usuarios que se desplacen entre vecindarios clave como Harlem, Washington Heights, el South Bronx, Jackson Heights, Corona, Forest Hills, Downtown Brooklyn, Bay Ridge y Staten Island, por lo que se recomienda revisar con anticipación las modificaciones antes de salir de casa. La nota que sigue resume, de forma clara y en español, los principales cambios para que residentes, trabajadores esenciales y visitantes puedan planificar mejor sus traslados durante el feriado en la ciudad de Nueva York.

Mira también: Esta nueva herramienta gratuita te permitirá ver información en tiempo real del Metro de Nueva York y buses de la MTA

En Manhattan y el Bronx, los cambios se concentran en los servicios nocturnos y de madrugada, con trenes que dejan de parar en estaciones intermedias y tramos donde el servicio se vuelve exprés o queda suspendido. Esto afectará especialmente a quienes viajan hacia y desde zonas como Midtown, el Upper West Side, el Upper East Side y corredores residenciales del Bronx conectados por las líneas 1, 2, 3, 4 y 6. Además, se habilitarán buses de reemplazo en algunos segmentos para mantener la conexión entre barrios durante las horas de menor frecuencia.

Queens también verá modificaciones significativas en corredores con alta población inmigrante hispana, como Flushing, Jackson Heights, Corona, Elmhurst y Jamaica. En estas áreas, varias estaciones locales de líneas clave tendrán paradas saltadas, cambios de andén y desvíos de ruta, lo que obligará a los usuarios a utilizar estaciones alternativas, trasbordar en puntos estratégicos o recurrir a otras líneas como la E, F, M o R para completar su viaje. Esta situación será especialmente relevante para quienes planean visitar a sus familias, asistir a celebraciones del Juneteenth o trabajar durante el fin de semana festivo en la ciudad.

En Brooklyn y Staten Island, los trabajos de reemplazo de vías y mejoras estructurales modificarán el servicio en líneas que conectan barrios como Bay Ridge, Sunset Park, Borough Park, Coney Island y la costa de Staten Island con el resto de la ciudad de Nueva York. En algunos tramos no habrá servicio directo de metro durante la noche y la madrugada, y el traslado dependerá de trenes que operan con rutas modificadas o de buses shuttle organizados por la MTA. Por ello, si te mueves dentro de NYC durante el feriado del Juneteenth, es fundamental revisar estos cambios antes de viajar para evitar retrasos, rodeos innecesarios y tiempos de espera más largos de lo habitual.

Millones de personas usan diariamente el Metro de Nueva York (Foto: MTA)

Línea SIR

Tipo de cambio Fechas y horario Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Cambio de andén Jun 15–17 (lun a mié) y Jun 19 (vie), 9:45 a. m.–2:45 p. m. Staten Island Railway, de Grant City a Great Kills; abordaje en el andén hacia St George en las estaciones afectadas Todos los trenes abordan desde el andén con dirección a St George No indicadas Mantenimiento programado

Línea 7

Tipo de cambio Vigencia / fechas y horario Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Cambio de andén Todos los mié, vie y sáb, 1:30 a. m.–5:00 a. m. Queens, estaciones Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av; abordaje en andén en dirección a Flushing Todos los trenes 7 abordan desde el andén Flushing‑bound (hacia Queens). No se indican alternativas específicas. Mantenimiento, pruebas e inspecciones en el Steinway Tunnel Aviso de estación / patrón de parada Hasta primavera de 2027 Queens, estación 74 St–Broadway; trenes hacia Manhattan y hacia Flushing Hacia Manhattan, todos los trenes 7 (locales y exprés) paran en 74 St–Broadway. Hacia Flushing, los trenes exprés se saltan la estación y los locales sí paran. Para llegar a 74 St–Broadway y/o conectar con Jackson Hts–Roosevelt Av, usar el tren 7 local desde Woodside‑61 St. Mejoras estructurales Paradas planificadas saltadas Hasta primavera de 2027 Queens, sentido Flushing‑bound: estaciones 52 St y 69 St se omiten Los trenes 7 se saltan 52 St y 69 St en dirección Flushing; en Woodside‑61 St el abordaje se hace desde el andén en dirección a Manhattan. Usar estaciones cercanas 46 St‑Bliss St, Woodside‑61 St o 74 St–Broadway. Para viajar hacia Manhattan, tomar el 7 a Woodside‑61 St o 46 St‑Bliss St y trasbordar. Mejoras estructurales Paradas planificadas saltadas Hasta junio de 2026 Queens, sentido Flushing‑bound: estación 103 St–Corona Plaza El tren 7 se salta 103 St–Corona Plaza en dirección Flushing. Usar estaciones cercanas Junction Blvd o 111 St. Para servicio a 111 St, tomar el 7 y trasbordar a un tren hacia Manhattan; para 103 St, trasbordar a un tren hacia Queens. Mejoras estructurales

La Línea 7 del Metro de Nueva York es una de las más usadas en el subway (Foto: MTA)

Línea 6

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Paradas planificadas saltadas Jun 16–19, mar a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Manhattan, sentido uptown: estaciones 51 St, 68 St, 77 St, 96 St, 103 St, 110 St y 116 St Trenes locales 4 y 6 se saltan estas estaciones en sentido norte durante el horario indicado. Para estas estaciones, tomar un tren 4 o 6 hasta 59 St o 125 St y trasbordar a un 4 o 6 en sentido contrario; o viajar hasta 59 St o Grand Central–42 St y trasbordar allí hacia trenes uptown. Mantenimiento de estación Servicio exprés / paradas saltadas Jun 15–19, lun a vie, 9:45 p. m.–5:00 a. m. Bronx, sentido Manhattan‑bound: tramo entre Parkchester y 3 Av–138 St; los trenes solo paran en Hunts Point Av El tren 6 corre exprés entre Parkchester y 3 Av–138 St, parando únicamente en Hunts Point Av; se omiten todas las paradas intermedias de ese tramo durante el horario indicado. Para St Lawrence Av, Morrison Av–Soundview, Elder Av y Whitlock Av, tomar el 6 hasta Hunts Point Av y trasbordar a un tren en dirección Pelham Bay Park. Para Longwood Av, E 149 St, E 143 St–St Mary’s St, Cypress Av y Brook Av, tomar el 6 a Hunts Point Av o Parkchester y trasbordar a un tren hacia Manhattan. Reemplazo de vías

Línea 4

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Paradas planificadas saltadas Jun 16–19, mar a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Manhattan, sentido uptown: estaciones 51 St, 68 St, 77 St, 96 St, 103 St, 110 St, 116 St Trenes locales 4 y 6 se saltan estas estaciones en dirección norte durante el horario indicado. Para estas paradas, tomar 4 o 6 hasta 59 St o 125 St y trasbordar; o viajar a 59 St o Grand Central–42 St y cambiar allí a trenes uptown. Mantenimiento de estación Paradas planificadas saltadas Hasta septiembre de 2026 Bronx, sentido Woodlawn‑bound: estación Burnside Av Los trenes 4 hacia Woodlawn se saltan Burnside Av. Usar estaciones cercanas 176 St o 183 St; para conexión Manhattan‑bound, caminar/hacer trasbordo entre estas estaciones según necesidad. Mejoras en la estación

Línea 3

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Servicio suspendido (overnight) Jun 17–19, mié a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Manhattan, servicio nocturno de la línea 3 entre 34 St–Penn Station y 135 St El servicio overnight de la 3 está suspendido. La 2 hace todas las paradas entre 34 St–Penn Station y 135 St. Buses shuttle gratuitos conectan 135 St y Harlem–148 St; trasbordo entre trenes y buses en 135 St. Mantenimiento de vías

Línea 2

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Paradas planificadas saltadas Jun 18–19, jue y vie, 1:00 a. m.–4:30 a. m. Manhattan, sentido uptown: estaciones 79 St y 86 St La 2 local se salta 79 St y 86 St en sentido norte. Usar la línea 1 en esas estaciones; trasbordo entre 1 y 2 en 72 St o 96 St. Mantenimiento de vías Servicio reducido Jun 19, vie, 1:00 a. m.–4:30 a. m. Upper Manhattan, todos los trenes en 110 St–Malcolm X Plaza, 116 St, 125 St y 135 St abordan desde el andén downtown La 2 corre cada 30 minutos; durante este periodo no hay trenes 3. Usar la 2 como sustituto de la 3; ajustar tiempos de viaje por la frecuencia reducida. Mantenimiento de vías

Línea 1

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Servicio parcialmente suspendido Jun 19–22, vie 11:45 p. m. a lun 4:00 a. m. Manhattan y Bronx: no hay servicio 1 entre 168 St–Washington Hts y Van Cortlandt Park–242 St No circulan trenes 1 en el tramo norte entre 168 St y 242 St. Buses shuttle gratuitos operan tres rutas: 1) Broadway entre Van Cortlandt Park–242 St y 215 St (conexión con 207 St), 2) St Nicholas Av entre 191 St y 168 St‑Washington Hts (M3 vía libre), 3) Dyckman St–Broadway–Nagle (M100 overnight). Trasbordos con A y C en 168 St y con otras líneas en 59 St–Columbus Circle. Mejoras en la estación y trabajos de infraestructura

Línea R

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Servicio parcialmente suspendido (no late‑night R) Jun 17–19, mié a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Brooklyn y Manhattan: no hay servicio R nocturno entre Whitehall St–South Ferry y 59 St, Brooklyn No circula la R durante la noche en el tramo Manhattan–Brooklyn; la R solo opera en Brooklyn entre Bay Ridge–95 St y 59 St (última parada). Para Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech usar la N; para DeKalb Av, usar N o Q; para Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St, usar D o N; para Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St, tomar trenes D o N o usar rutas alternativas indicadas. Mantenimiento de vías Desvío de ruta (vía F) Jun 19–21, vie desde 9:45 p. m.; sáb y dom, todo el día Manhattan y Queens: la R corre vía Roosevelt Island y la F entre 57 St–7 Av (Manhattan) y 36 St (Queens) La R usa la ruta de la F a través de Roosevelt Island en ambos sentidos entre 57 St–7 Av y 36 St–Queensbridge. Trenes paran en Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge. Para 5 Av/59 St y Lexington Av/59 St, usar la N con trasbordo a la R vía F; para Queens Plaza, usar la E y trasbordar en Times Sq–42 St/Port Authority o Jackson Hts–Roosevelt Av. Reemplazo de vías

Línea N

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Desvío de ruta (vía Q) Jun 18–19, jue 11:45 p. m. a vie 5:00 a. m. Brooklyn y Lower Manhattan, sentido Astoria‑bound: la N corre vía Q entre DeKalb Av y Canal St La N en dirección Astoria utiliza la ruta de la Q entre DeKalb Av y Canal St, saltándose su recorrido habitual. En Brooklyn, usar Borough Hall (2, 4) para Jay St–MetroTech y Court St; en Manhattan, usar estaciones cercanas de la 4 o la R para Whitehall St–South Ferry, Rector St, Cortlandt St y City Hall; trasbordos en Atlantic Av–Barclays Ctr, Canal St y 14 St–Union Sq. Mantenimiento de vías Paradas planificadas saltadas Jun 15–19, lun a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Brooklyn, sentido Manhattan‑bound: estaciones 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St La N local en dirección Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St durante las noches. Para estas estaciones, tomar la N a Atlantic Av–Barclays Ctr y trasbordar a un tren local hacia Coney Island (D o R) o Bay Ridge (R); o tomar D/N/R a 36 St y trasbordar a tren Manhattan‑bound. Reemplazo de vías

Línea L

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Cambio de andén Todos los mié y vie, 1:30 a. m.–5:00 a. m. Manhattan, estaciones 1 Av y 3 Av; embarque desde el andén en dirección Brooklyn Todos los trenes L en 1 Av y 3 Av abordan desde el andén hacia Brooklyn (Brooklyn‑bound platform). No se indican alternativas extra. Mantenimiento de vías

Línea J

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Paradas planificadas saltadas Hasta 3er trimestre 2026, mar a vie 9:30 a. m.–4:00 p. m. (con excepciones de fechas) Brooklyn, sentido Manhattan‑bound: estaciones Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciuszko St El J hacia Manhattan se salta estas estaciones en el horario indicado. Para estas paradas, tomar trenes hasta Myrtle Av y trasbordar a un tren con destino Jamaica Center; o hasta Broadway Junction y trasbordar a un tren hacia Manhattan. Reemplazo de vías Servicio reducido Hasta 3er trimestre 2026, mar a vie 9:30 a. m.–3:30 p. m. (con excepciones de fechas) Brooklyn, toda la línea J El servicio J opera con frecuencia reducida, trenes cada 10 minutos aproximadamente. Ajustar tiempos de viaje; utilizar conexiones con la L en Broadway Junction o la M en Myrtle Av cuando sea posible para reducir esperas. Reemplazo de vías Servicio parcialmente suspendido Jun 19–22, vie 11:45 p. m. a lun 5:00 a. m. Brooklyn y Manhattan: no hay J entre Crescent St (Brooklyn) y Broad St (Manhattan) No corre el J entre Crescent St y Broad St; el Z opera cada 12 minutos entre Jamaica Center y Crescent St (última parada). Buses shuttle T430 gratuitos en dos rutas: 1) local, parando en todas las estaciones entre Crescent St y Myrtle Av, 2) exprés Crescent–Myrtle con parada en Broadway Junction. Para Lower Manhattan, usar A o C, o D y trasbordar en Broadway Junction. Para AirTrain JFK, desde Manhattan tomar un A hacia Queens en Fulton St y trasbordar en Howard Beach–JFK. Mejoras de accesibilidad

Línea G

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Servicio parcialmente suspendido Jun 15–19, lun a vie, 9:45 p. m.–5:00 a. m. Brooklyn y Queens: no hay G entre Bedford–Nostrand Avs y Court Sq No circulan trenes G entre Bedford–Nostrand Avs y Court Sq; la G corre únicamente entre Church Av y Bedford–Nostrand Avs. Buses shuttle T403 gratuitos entre Bedford–Nostrand Avs y Court Sq, con paradas en Bedford–Nostrand Avs, Myrtle–Willoughby Avs, Flushing Av, Broadway, Metropolitan Av (conexión M en Myrtle–Wyckoff), Nassau Av y Court Sq. Transferencias entre G y buses en Bedford–Nostrand Avs. Mantenimiento estructural Servicio parcialmente suspendido Jun 19–22, vie 9:45 p. m. a lun 5:00 a. m. Brooklyn y Queens: no hay G entre Bedford–Nostrand Avs y Court Sq Misma operación: la G solo corre entre Church Av y Bedford–Nostrand Avs, con buses shuttle T403 en el tramo suspendido. Mismas alternativas: buses T403 con paradas intermedias, conexión a líneas 7 y E en Court Sq, y a servicios de Brooklyn en las estaciones indicadas. Reemplazo de vías

Un tren de la línea G del Metro de Nueva York (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

Línea M

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Servicio extra Jun 19–22, vie 11:45 p. m. a lun 5:00 a. m. Brooklyn y Manhattan: M corre entre Metropolitan Av y Delancey St–Essex St, y vía J hasta/desde Broad St Se agrega servicio adicional M para apoyar trabajo programado en la línea J; la M opera aproximadamente cada 8 minutos, día y noche. Usar la M como alternativa a la J entre Broad St y Metropolitan Av. Refuerzo de servicio por obras en la línea J

Línea F

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Paradas planificadas saltadas Jun 19–22, vie 11:45 p. m. a lun 5:00 a. m. Queens, sentido Manhattan‑bound: estaciones Sutphin Blvd, Briarwood y 75 Av La F hacia Manhattan se salta Sutphin Blvd, Briarwood y 75 Av. Para estas estaciones, tomar la F hacia Jamaica (Kew Gardens–Union Tpke o Forest Hills–71 Av) y trasbordar hacia un tren F o E/Jamaica‑bound según el destino. Mejoras eléctricas Aviso de estación Hasta el 17 de jul Manhattan, 5 Av/53 St (E, F): entrada de Madison Av está cerrada en todo momento La entrada de Madison Av a 5 Av/53 St permanece cerrada; solo se puede ingresar por el acceso de 5 Av. Usar la entrada de 5 Av a 5 Av/53 St; durante horas pico de días laborables (6:30 a 10:30 a. m.) se recomienda el uso de Lexington Av/53 St (E, F) como alternativa. Reemplazo de escaleras mecánicas Aviso de estación Hasta el 17 de jul, lun a vie 6:30 a. m.–10:30 a. m. Manhattan, 5 Av/53 St (E, F): salida solo durante hora pico matutina La estación 5 Av/53 St funciona exclusivamente como salida durante la hora pico matutina de días laborables. Para el resto del tiempo, se debe entrar/salir vía 5 Av/53 St lado 5 Av; Madison Av permanece cerrada. Reemplazo de escaleras

Línea D

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Paradas planificadas saltadas Jun 16–19, mar a vie, 10:45 a. m.–3:00 p. m. Brooklyn, sentido Manhattan‑bound: estaciones 20 Av, 18 Av, 79 St y 71 St (Bay Pkwy abordaje desde andén Coney Island‑bound) La D hacia Manhattan se salta 20 Av, 18 Av, 79 St y 71 St; todos los trenes abordan en Bay Pkwy desde el andén hacia Coney Island. Para 20 Av, 18 Av, 79 St y 71 St, usar la D hacia 62 St–New Utrecht Av y trasbordar a un tren con destino Coney Island; o tomar la D a Bay Pkwy y trasbordar a un tren hacia Manhattan. Reemplazo de vías Expreso a local Jun 16–19, mar a vie, 12:01 a. m.–5:00 a. m. Manhattan, sentido uptown: de 59 St–Columbus Circle a 125 St La D opera como tren local entre 59 St–Columbus Circle y 125 St durante la noche. Viajar con tiempo adicional; para servicio más rápido usar líneas alternativas A o B según la hora. Mantenimiento de vías Paradas planificadas saltadas Jun 15–19, lun a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Brooklyn, sentido Manhattan‑bound: estaciones 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St La D hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Para estas estaciones, tomar la D a Atlantic Av–Barclays Ctr y trasbordar a tren local N o R hacia Coney Island/Bay Ridge; o usar N/R a 36 St y trasbordar a la D hacia Manhattan. Reemplazo de vías Paradas planificadas saltadas Jun 19–22, y otras fechas indicadas, overnight Brooklyn, sentido Manhattan‑bound: estaciones 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St Mismo patrón de saltos en noches adicionales (19–22, 26–29, etc.). Mismas alternativas: uso de D/N/R vía Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St. Reemplazo de vías

Línea E

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Paradas planificadas saltadas Jun 19–22, vie 11:45 p. m. a lun 5:00 a. m. Manhattan, sentido downtown: estaciones 23 St y Spring St La E hacia el sur se salta 23 St y Spring St. Para estos destinos, tomar la E a 14 St o Canal St y trasbordar a un tren A local o E en sentido uptown, o usar la A local directa. Mejoras de señalización Paradas planificadas saltadas Jun 19–22, vie 11:45 p. m. a lun 5:00 a. m. Queens, sentido Manhattan‑bound: estaciones Briarwood y 75 Av La E hacia Manhattan se salta Briarwood y 75 Av. Para estas estaciones, tomar la E a Kew Gardens–Union Tpke o Forest Hills–71 Av y trasbordar a un tren E hacia Jamaica Center o a un tren F. Mejoras eléctricas Paradas planificadas saltadas Jun 19–22, vie a lun, overnight Queens, sentido Manhattan‑bound: estaciones 65 St, Northern Blvd, 46 St, Steinway St y 36 St La E local hacia Manhattan se salta 65 St, Northern Blvd, 46 St, Steinway St y 36 St durante la noche. Usar Jackson Heights–Roosevelt Av para trasbordar a la F, que sí se detiene en estas estaciones locales durante las obras. Reemplazo de vías

Línea A

Tipo de cambio Fechas / vigencia Ubicación y paradas afectadas Detalle operativo Alternativas de viaje Motivo Paradas planificadas saltadas Jun 19–22, vie a lun, overnight Manhattan, sentido downtown: estaciones 50 St, 23 St y Spring St La A local hacia el sur se salta 50 St, 23 St y Spring St durante la noche. Para estas estaciones, usar la A o E hacia 42 St–Port Authority, 14 St o Canal St y trasbordar a un tren A/E en sentido uptown; o usar la E directamente. Mejoras de señalización

Peatones caminando cerca a un ingreso al Metro de Nueva York en midtown Manhattan (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!