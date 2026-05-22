El Memorial Day casi siempre viene con promesas de descanso, escapadas de último minuto y más movimiento en las calles de la ciudad, pero en Nueva York también significa cambios importantes en el Metro. Este lunes 25 de mayo, mientras muchos neoyorquinos y familias latinas planean cruzar de Queens a Manhattan, ir a Coney Island o moverse por el Bronx para aprovechar el feriado, varias líneas clave de la MTA tendrán paradas omitidas, tramos suspendidos y servicios de reemplazo en bus. Para quienes dependen del subway para ir a trabajar, reunirse con la familia o simplemente disfrutar del día libre, entender estos ajustes con anticipación puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una mañana llena de retrasos.

En toda la red habrá modificaciones que afectan directamente los recorridos más usados por la comunidad hispana en la ciudad de Nueva York. La línea 7, por ejemplo, tendrá cortes entre Queens y Manhattan y se apoyará en buses especiales, mientras que las líneas 1, 3, 4, 5 y 6 ajustarán frecuencias, saltarán estaciones y, en algunos casos, dejarán de llegar a ciertos tramos del Bronx y Brooklyn. Algo similar ocurrirá con servicios como el A, D, F, J, M y el shuttle de la Calle 42, que cambiarán su patrón habitual para dar paso a trabajos de mantenimiento y mejoras de accesibilidad.

Para la audiencia hispanohablante, muchos de estos avisos suelen aparecer solo en inglés y dispersos en diferentes comunicados, lo que complica planear el viaje si no se tiene el tiempo de revisar cada detalle. Por eso, en esta guía reunimos toda la información relevante sobre los cambios del Metro de Nueva York durante el Memorial Day, organizada en tablas claras por línea y con explicaciones sencillas de qué tramos estarán cerrados, qué paradas se omiten y qué alternativas conviene usar según el barrio.

Si piensas moverte por Queens, el Bronx, Brooklyn o Manhattan este 25 de mayo, la idea es que puedas revisar rápido qué le pasa a “tu” línea antes de salir de casa. Aquí encontrarás desde qué trenes tendrán buses de reemplazo hasta qué estaciones es mejor evitar por obras, con recomendaciones específicas pensadas para quienes viven, trabajan o visitan la ciudad de Nueva York y necesitan una versión en español, directa y útil, de todo lo que la MTA cambiará durante el feriado.

Pasajeros del Metro de Nueva York usando sus teléfonos antes de abordar el tren (Foto: AFP)

Línea 7

a) Servicio suspendido parcialmente

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Tramo / estaciones afectadas Detalle del cambio Alternativas / trasbordos principales Desde la noche del viernes 22 de mayo, 11:30 p. m., hasta el lunes 25 de mayo, 10:30 a. m. Parte del servicio suspendido Entre 74 St–Broadway (Queens) y 34 St–Hudson Yards (Manhattan) No hay tren 7 entre 74 St–Broadway y 34 St–Hudson Yards; el 7 solo opera en Queens entre Flushing–Main St y 74 St–Broadway, donde es la última parada. Buses shuttle gratuitos T320 (74 St–Broadway–Queensboro Plaza), T323 (Queensboro Plaza–Vernon Blvd–Jackson Av), T260 (Times Sq–42 St–34 St–Hudson Yards); trasbordo a E, F o R entre Queens y Manhattan; LIRR aceptando boletos de subway entre Flushing/Mets–Willets Point/Woodside/Grand Central Madison/Penn Station.

b) Paradas omitidas permanentes / largo plazo en Queens

Horario (vigencia) Tipo de cambio Sentido y tramo Estaciones omitidas Detalle del cambio Alternativas Desde el lunes 25 de mayo, 10:30 a. m., hasta primavera de 2027 Paradas omitidas Queens, tren 7 hacia Flushing (Flushing‑bound) 52 St y 69 St El tren 7 hacia Flushing no se detiene en 52 St ni 69 St. Todos los trenes en Woodside–61 St abordan desde la plataforma hacia Manhattan. Usar 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway. Para llegar a 52 St o 69 St, tomar el 7 hasta Woodside–61 St o 74 St–Broadway y hacer trasbordo a un 7 hacia Manhattan; a la inversa, hacer trasbordo a un 7 hacia Flushing. Hasta junio de 2026 Paradas omitidas Queens, tren 7 hacia Flushing (Flushing‑bound) 103 St–Corona Plaza El tren 7 hacia Flushing no para en 103 St–Corona Plaza. Usar Junction Blvd o 111 St; para llegar a 103 St–Corona Plaza, tomar 7 hasta Junction Blvd o 111 St y trasbordar a un tren hacia Manhattan, o a la inversa.

La MTA ha confirmado una serie de cambios en la línea 7 debido a unos trabajos que realizará para mejorar su servicio (Foto: AFP)

Línea 6

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Sentido y tramo Estaciones / secciones afectadas Detalle del cambio Alternativas Del viernes 22 de mayo, 9:45 p. m., al martes 26 de mayo, 5:00 a. m. (incluye Memorial Day) Paradas omitidas / servicio exprés Bronx, tren 6 hacia Manhattan, de Parkchester a 3 Av–138 St El 6 corre exprés entre Parkchester y 3 Av–138 St Última parada para trenes alternos hacia el Bronx es 3 Av–138 St; desde ahí se hace trasbordo a un tren hacia Pelham Bay Park. Para St Lawrence Av, Morrison Av–Soundview, Elder Av y Whitlock Av, tomar el 6 hasta Hunts Point Av y trasbordar a un tren hacia Pelham Bay Park; para Longwood Av, E 149 St, E 143 St–St Mary’s St, Cypress Av y Brook Av, tomar el 6 hasta 3 Av–138 St y trasbordar; transferencia accesible en 125 St a tren hacia Pelham Bay Park. Del sábado 23 al lunes 25 de mayo, días y noches (incluye Memorial Day) Servicio reducido Manhattan Frecuencia del 6 El 6 opera cada 8 minutos en Manhattan. El 4 y el 6 comparten ruta local modificada en Manhattan durante estos trabajos de vías.

Línea 5

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Tramo / estaciones afectadas Detalle del cambio Alternativas / trasbordos Del sábado 23 al lunes 25 de mayo, días y noches (incluye Memorial Day) Parte del servicio suspendido Entre Grand Central–42 St y Bowling Green No hay tren 5 entre Grand Central–42 St y Bowling Green; el 5 opera entre Eastchester–Dyre Av y Grand Central–42 St, última parada. Para 14 St–Union Sq y Brooklyn Bridge–City Hall, usar líneas 4 o 6; para Fulton St, Wall St y Bowling Green, usar estaciones cercanas de N o R. Transferencias recomendadas en 59 St, Grand Central–42 St, 14 St–Union Sq y Canal St.

La línea 5 es un servicio muy usado del Metro de Nueva York (Foto: AFP)

Línea 4

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Tramo / estaciones afectadas Detalle del cambio Alternativas / trasbordos Del viernes 22 de mayo, 11:30 p. m., al martes 26 de mayo, 5:00 a. m. (incluye Memorial Day) Parte del servicio suspendido Entre Brooklyn Bridge–City Hall y Crown Hts–Utica Av / New Lots Av No hay tren 4 entre Brooklyn Bridge–City Hall y Crown Hts–Utica Av/New Lots Av. El 4 opera local entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall, que es la última parada. El 3 circula desde/hacia New Lots Av todo el fin de semana. Para Fulton St, Wall St y Bowling Green usar N o R; entre Manhattan y Brooklyn, usar N o R; para Borough Hall y Franklin Av–Medgar Evers College, usar 2 o 3. Transferencias en 14 St–Union Sq, Brooklyn Bridge–City Hall, Fulton St, Atlantic Av–Barclays Ctr y Franklin Av–Medgar Evers College. Hasta septiembre de 2026 (también vigente el 25 de mayo) Paradas omitidas Bronx, tren 4 hacia Woodlawn Burnside Av El 4 hacia Woodlawn no se detiene en Burnside Av.

Línea 3

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Tramo / estaciones afectadas Detalle del cambio Alternativas / notas Del viernes 22 al martes 26 de mayo, servicio nocturno (overnight) Servicio extra Brooklyn, tramo New Lots Av El 3 reemplaza al 4 hacia/desde New Lots Av durante la noche. Recordatorio: el 3 opera hacia/desde New Lots Av en días y noches; brinda servicio alternativo en Brooklyn durante los trabajos en la línea 4.

La MTA ha contemplado cambios para la línea 3 durante el Memorial Day (Foto: AFP)

Línea 1

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Sentido y tramo Estaciones omitidas Detalle del cambio Alternativas Del viernes 22 de mayo, 11:45 p. m., al martes 26 de mayo, 5:00 a. m. (incluye Memorial Day) Paradas omitidas Upper Manhattan, tren 1 downtown 137 St–City College, 125 St, 116 St–Columbia University, Cathedral Pkwy (110 St) y 103 St El tren 1 en sentido centro (downtown) se salta estas estaciones en el norte de Manhattan. Para llegar a estas estaciones, tomar el 1 hacia el norte (uptown) hasta 96 St y trasbordar a un tren hacia el centro; para salir de estas estaciones hacia el centro, tomar el 1 hacia 168 St y trasbordar a un tren hacia downtown. Se sugiere el uso de OMNY con tope de tarifa al trasbordar en 145 St.

Shuttle S 42 Street

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Tramo Detalle del cambio Del sábado 23 al lunes 25 de mayo, de 12:01 a. m. a 6:00 a. m. Servicio extra Shuttle S 42 Street El servicio shuttle 42 St funciona durante la noche (overnight) para ofrecer conexión adicional durante los trabajos en la línea 7.

Línea J

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Tramo / secciones Detalle del cambio Alternativas / trasbordos Del viernes 22 de mayo, 11:30 p. m., al martes 26 de mayo, 5:00 a. m. (incluye Memorial Day) Servicio parcialmente suspendido Entre Broadway Junction y Marcy Av No hay servicio J entre Broadway Junction y Marcy Av. La línea J opera en dos secciones: entre Jamaica Center–Parsons/Archer y Broadway Junction, y entre Marcy Av y Broad St. Buses shuttle gratuitos T433 entre Broadway Junction y Marcy Av, parando en estaciones intermedias; para ir entre Brooklyn y Manhattan, usar A, C o L con trasbordo en Broadway Junction; al salir de Broadway Junction, Myrtle Av o Marcy Av se requiere obtener un “GO ticket” para reingresar al subway.

Línea M

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Tramo / estaciones afectadas Detalle del cambio Alternativas Del viernes 22 de mayo, 11:30 p. m., al martes 26 de mayo, 5:00 a. m. (incluye Memorial Day) Servicio suspendido Entre Middle Village–Metropolitan Av y Marcy Av La línea M está suspendida; no hay trenes M entre Middle Village–Metropolitan Av y Marcy Av. Buses shuttle gratuitos B107 entre Middle Village–Metropolitan Av y Marcy Av; para servicio directo hacia/desde Manhattan, usar J con trasbordo en Myrtle–Wyckoff Avs o Marcy Av.

Línea F

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Sentido y tramo Estaciones omitidas Detalle del cambio Alternativas Del sábado 23 al lunes 25 de mayo, 3:45 a. m. a 10:00 p. m. Paradas omitidas Brooklyn, tren F hacia Manhattan Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I El F hacia Manhattan se salta estas estaciones; todos los trenes en 18 Av abordan desde la plataforma hacia Coney Island. Para estas estaciones, tomar el F hasta 18 Av y trasbordar a un tren hacia Coney Island; o desde esas estaciones tomar el F hasta Kings Hwy y trasbordar hacia Manhattan.

Línea D

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Sentido y tramo Estaciones omitidas Detalle del cambio Alternativas Del viernes 22 de mayo, 11:45 p. m., al martes 26 de mayo, 5:00 a. m. (incluye Memorial Day) Paradas omitidas Upper Manhattan, D hacia Norwood 155 St El tren D hacia Norwood se salta 155 St; todos los trenes en 145 St abordan desde la plataforma hacia el centro (downtown). Para 155 St, usar el D hasta 161 St–Yankee Stadium y trasbordar a un tren hacia Manhattan; o a la inversa, tomar el D hasta 145 St y trasbordar hacia Norwood.

Línea E (aviso de estación que impacta F y E)

Vigencia (incluye el lunes) Tipo de cambio Estación / acceso afectado Detalle del cambio Alternativas Hasta el 17 de julio Aviso de estación (entrada cerrada) Entrada de Madison Av a 5 Av/53 St (E y F) La entrada de Madison Av a 5 Av/53 St permanece cerrada todo el tiempo. Usar la entrada de 5 Av; la estación 5 Av/53 St solo tiene salida entre semana en hora punta matutina (6:30 a 10:30 a. m.); durante esos horarios usar la cercana Lexington Av/53 St (E, M).

Línea A

Horario (rango que incluye el lunes) Tipo de cambio Sentido y tramo Detalle del cambio Estaciones adicionales Motivo Del sábado 23 al lunes 25 de mayo, días y noches (incluye Memorial Day) Exprés pasa a local Brooklyn, A hacia Manhattan El A exprés se detiene como local, haciendo parada adicional. Shepherd Av, Van Siclen Av, Liberty Av, Rockaway Av y Ralph Av en sentido Manhattan. Trabajos de accesibilidad (accessibility improvements). Del sábado 23 al lunes 25 de mayo, días y noches (incluye Memorial Day) Exprés pasa a local Brooklyn, A hacia Queens El A exprés se detiene como local con paradas adicionales. Ralph Av y Rockaway Av en sentido Queens. Trabajos de accesibilidad.

La MTA ha confirmado varios cambios en los servicios del Metro de Nueva York para el Memorial Day, que se celebra con un feriado federal en todo el territorio de los Estados Unidos (Foto: MTA)

RECOMENDACIONES PARA VIAJAR EN EL METRO DE NUEVA YORK DURANTE EL MEMORIAL DAY

Antes de salir de casa

Revisa con anticipación si tu línea aparece en la lista de cambios: si usas 7, 4, 5, 6, 1, A, D, F, J o M, asume que habrá desvíos, paradas omitidas o buses de reemplazo.

Planifica al menos 20–30 minutos extra: varias líneas tienen servicio reducido, trenes exprés que pasan a locales o tramos directamente suspendidos, lo que alarga los trasbordos.

Ten una ruta alternativa pensada: por ejemplo, para ir entre Queens y Manhattan, considera usar E, F o R si el 7 no llega a Manhattan, o combinar con LIRR en Woodside, Grand Central Madison o Penn Station cuando esté permitido sin costo extra.

En Queens y Manhattan (afectaciones fuertes en la 7)

Evita depender del 7 para cruzar entre Queens y Manhattan durante la mañana de Memorial Day: entre 74 St–Broadway y 34 St–Hudson Yards no habrá trenes en parte del fin de semana y la mañana del lunes, y el servicio se apoyará en buses shuttle.

Usa los buses especiales T320, T323 y T260 si debes moverte en el corredor del 7: conectan 74 St–Broadway con Queensboro Plaza, Vernon Blvd–Jackson Av y Times Sq–Hudson Yards, con paradas intermedias útiles en Queens Plaza y Court Sq.

Ten en cuenta las estaciones que el 7 deja de servir en Queens, como 52 St, 69 St y 103 St–Corona Plaza, y planifica caminar o combinar con otra parada cercana (Woodside–61 St, 74 St–Broadway, Junction Blvd, etc.).

Si viajas por el Bronx

Revisa bien tu ruta si usas las líneas 4, 5 o 6: hay tramos exprés y estaciones omitidas en el Bronx (por ejemplo, Burnside Av en la 4 y varias paradas intermedias del 6 hacia Manhattan).

Para trayectos locales en el Bronx con la 6, contempla que el tren corre exprés entre Parkchester y 3 Av–138 St en ciertos horarios, así que quizá debas ir hasta Hunts Point Av o 3 Av–138 St y regresar en sentido contrario.

Verifica las frecuencias: la 6 opera con intervalos más largos en Manhattan, así que los tiempos de espera pueden ser mayores a los habituales.

Si te mueves por Brooklyn

Ten en cuenta que la 4 no llegará a Brooklyn en determinados momentos y que el 3 asumirá parte del servicio hacia/desde New Lots Av, especialmente de noche.

En el corredor de Broadway en Brooklyn, considera que el J y el M tienen secciones suspendidas y que buena parte del recorrido se cubrirá con buses shuttle; si puedes, usa alternativas como A, C o L según la zona.

Si viajas en la F hacia Manhattan, toma en cuenta que se saltará estaciones como Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I, por lo que quizá te convenga bajar en 18 Av o Kings Hwy y hacer trasbordo.

En Manhattan (uptown/downtown)

Verifica las paradas omitidas de la 1 y la D en el norte de Manhattan: si dependes de estaciones como 137 St, 125 St, 116 St, Cathedral Pkwy o 155 St, probablemente tengas que caminar desde una parada cercana o hacer un “viaje de más” para trasbordar en 96 St, 145 St o 168 St.

Aprovecha el shuttle S 42 Street, que operará de madrugada entre Times Sq y Grand Central: es clave para conectar cuando la 7 está cortada o con servicio limitado a Manhattan.

Fíjate en los avisos de estaciones, como la entrada cerrada en 5 Av/53 St para E y F: si sueles entrar por Madison Av, tendrás que usar otra boca de acceso o la estación Lexington Av/53 St.

OMNY, trasbordos y accesibilidad

Usa OMNY (tarifa tope) si necesitas hacer más trasbordos de los habituales: con paradas saltadas y desvíos, quizás tengas que entrar y salir varias veces del sistema, y el tope diario ayuda a no disparar el gasto.

Presta atención a los avisos ADA: algunos cambios afectan estaciones accesibles, así que, si usas silla de ruedas, coche o tienes movilidad reducida, revisa los puntos de transferencia accesibles (por ejemplo, 125 St para ciertos transbordos de la 6).

Si viajas en grupo o con niños, define una estación de encuentro en caso de separarse, especialmente en puntos de trasbordo como 74 St–Broadway, Queensboro Plaza, Atlantic Av–Barclays Ctr o Times Sq–42 St.

Estrategia general para Memorial Day

Si tu viaje no es urgente, intenta evitar las primeras horas de la mañana del lunes: coinciden el final de los trabajos de fin de semana con el feriado, y suele haber más demoras e incertidumbre en las primeras salidas.

Siempre que puedas, combina subway con buses locales o shuttles especiales: en varias zonas (especialmente Queens y Brooklyn) el bus va a ser la pieza que cierre el “hueco” del recorrido del metro.

Lleva tu ruta anotada o en la app (mapa offline) y revisa los avisos en estaciones: en un día con tantos cambios simultáneos, es fácil perder un detalle clave de último minuto.

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