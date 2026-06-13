Para el 16 de junio, la ciudad de Nueva York vivirá una jornada especialmente intensa en materia de transporte público, con el Metro y otros servicios ajustando sus horarios y rutas debido al segundo partido del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey. Desde los trenes que conectan Queens con Manhattan hasta los servicios especiales en Midtown y el corredor de la 42 Street, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ha programado una combinación de desvíos, paradas omitidas y refuerzos nocturnos para manejar el aumento de pasajeros que se moverán entre los cinco condados y el área metropolitana de Nueva York. Estos cambios afectarán tanto a residentes de barrios como Jackson Heights, Corona, el Bronx o Brooklyn, como a los miles de aficionados que se hospeden en hoteles de Manhattan y utilicen el subway como principal medio de desplazamiento hacia los puntos de conexión con el MetLife Stadium. Por eso, antes de salir de casa será clave revisar qué líneas tendrán servicio limitado, qué estaciones estarán cerradas o con accesos restringidos, y qué alternativas ofrece la compañía para llegar a tiempo al estadio o seguir la rutina diaria sin contratiempos.

En Queens, uno de los focos principales será la línea 7 y su conexión estratégica entre Flushing, barrios como Woodside y Jackson Heights, y el corazón de Manhattan en Times Square, un corredor muy usado por aficionados que se dirigen a los trenes regionales y buses rumbo a Nueva Jersey. Algunas paradas locales seguirán siendo omitidas por obras de mantenimiento y mejoras estructurales, mientras que ciertos tramos tendrán suspensiones parciales durante la madrugada del 16, lo que obliga a planificar viajes con más anticipación. Estas modificaciones impactan directamente a comunidades hispanas en vecindarios como Corona, Elmhurst y Flushing, que dependen del subway para ir a trabajar a Midtown, Downtown Manhattan o a centros de empleo en Long Island City. Para los usuarios de Nueva York que consultan las noticias desde sus celulares en Queens o desde oficinas en Manhattan, conocer con precisión qué tramo de la línea 7 estará operativo puede marcar la diferencia entre un trayecto fluido y un viaje con largas demoras.

En Manhattan y el Bronx, las líneas 2, 4 y 6 también presentarán ajustes nocturnos y cambios en el patrón de paradas, especialmente en segmentos clave como el eje del East Side y el corredor que conecta el sur del Bronx con el centro de la ciudad. Algunos trenes operarán de forma express, saltándose estaciones intermedias, mientras que otros dividirán su servicio en secciones, obligando a los pasajeros a realizar trasbordos adicionales en puntos nodales como 125 St, Grand Central–42 St o Chambers St. Esto afectará tanto a trabajadores que regresan tarde a casa desde Midtown o el Downtown como a aficionados que salgan de reuniones, bares o fan zones en Manhattan y necesiten conectar con el transporte hacia Nueva Jersey después del partido en el MetLife Stadium. Para quienes leen este artículo desde el Bronx, Harlem o el Upper East Side, anticipar estos cambios les permitirá escoger mejor entre el subway, buses locales o aplicaciones de viaje compartido.

Brooklyn y Staten Island tampoco quedan al margen de las modificaciones programadas para la semana del partido. En vecindarios de Brooklyn atendidos por las líneas D, N, R, J y G, se mantienen varios tramos con paradas omitidas y suspensiones parciales durante la noche, algo especialmente relevante para los residentes de áreas como Sunset Park, Bay Ridge, Borough Park o Bushwick que suelen hacer combinaciones hacia Manhattan para luego continuar su viaje hacia Nueva Jersey. En Staten Island, los ajustes en la Staten Island Railway condicionarán la forma en que muchos vecinos se conectan con el ferry y, desde allí, con el sistema de metro en el Bajo Manhattan. Sumado a los servicios especiales como el shuttle de la 42 Street y refuerzos en algunas líneas, el mapa de movilidad de la ciudad de Nueva York el 16 de junio será muy distinto al de un día habitual, por lo que este resumen de cambios busca ayudar a los usuarios del metro en NYC a tomar decisiones informadas, reducir tiempos de espera y adaptarse mejor a la afluencia extra generada por el Mundial 2026.

La MTA tiene cambios planificados para el martes 16 de junio (Foto: AP)

Staten Island Railway (SIR)

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales SIR Boarding change Jun 15–17 (Mon–Wed) y Jun 19 (Fri), 9:45 AM–2:45 PM Trenes entre Grant City y Great Kills; abordaje desde andén con dirección St George Cambio de abordaje en Grant City, New Dorp, Oakwood Heights, Bay Terrace y Great Kills. Motivo: mantenimiento.

Línea 7

Línea Tipo de cambio Fechas / vigencia Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales 7 Station notice Hasta primavera 2027 Queens: 74 St–Broadway Todos los trenes 7 hacia Manhattan (local/express) paran en 74 St–Broadway. Los trenes express hacia Flushing se saltan 74 St–Broadway; los locales hacia Flushing siguen parando allí. 7 Planned – stops skipped Hasta primavera 2027 Queens: trenes hacia Flushing se saltan 52 St y 69 St; abordaje en Woodside–61 St en andén hacia Manhattan Usar 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway como alternativas. Habrá andenes temporales en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St. Motivo: mejoras estructurales. 7 Planned – stops skipped Hasta junio 2026 Queens: trenes hacia Flushing se saltan 103 St–Corona Plaza Usar Junction Blvd o 111 St como estaciones alternativas. Motivo: mejoras de estación. 7 Planned – part suspended Jun 16, Tue, 12:45 AM–5:00 AM No hay servicio entre Queensboro Plaza (Queens) y 34 St–Hudson Yards (Manhattan); 7 solo entre Flushing–Main St y Queensboro Plaza Buses gratis sustitutos: T323 (Queensboro Plaza–Vernon Blvd–Jackson Av) y T260 (Times Sq–42 St–34 St–Hudson Yards). Usar E, F, N, R y conexiones en 74 St/Roosevelt Av, Queensboro Plaza y Times Sq–42 St–Port Authority. Motivo: mantenimiento de vías.

El Metro de Nueva York será muy determinante durante los partidos del Mundial, por lo que la MTA ha decidido planificar ciertos cambios para darse abasto (Foto: MTA)

Shuttle S (42 Street)

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales S Extra service Jun 16–17 (Tue–Wed), 12:01 AM–6:00 AM S 42 Street Shuttle Servicio shuttle opera toda la noche. Se ofrece servicio adicional por trabajos en otras líneas.

Línea 6

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales 6 Planned – stops skipped Jun 16–19 (Tue–Fri), 11:45 PM–5:00 AM Manhattan, trenes uptown 4 local y 6 se saltan 51 St, 68 St, 77 St, 96 St, 103 St, 110 St y 116 St Usar 4 o 6 hasta 59 St o 125 St y trasbordar a un tren en dirección downtown; o hasta 59 St o Grand Central–42 St para trasbordar a tren uptown. Motivo: mantenimiento de vías; afecta algunas estaciones accesibles. 6 Planned – stops skipped Jun 15–19 (Mon–Fri), 9:45 PM–5:00 AM Bronx, trenes hacia Manhattan (Manhattan-bound) operan express de Parkchester a 3 Av–138 St; única parada intermedia: Hunts Point Av Para St Lawrence Av, Morrison Av–Soundview, Elder Av y Whitlock Av: usar 6 a Hunts Point Av y trasbordar a tren hacia Pelham Bay Park. Para Longwood Av, E 149 St, E 143 St–St Mary’s St, Cypress Av y Brook Av: usar 6 a 3 Av–138 St y trasbordar a tren hacia Pelham Bay Park. Motivo: reemplazo de vías.

Línea 4

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales 4 Planned – stops skipped Jun 16–19 (Tue–Fri), 11:45 PM–5:00 AM Manhattan, trenes uptown 4 local (y 6) se saltan 51 St, 68 St, 77 St, 96 St, 103 St, 110 St y 116 St Alternativas idénticas a la 6: usar 4 o 6 a 59 St o 125 St para trasbordar a tren downtown, o a 59 St o Grand Central–42 St para trasbordar a tren uptown. Motivo: mantenimiento de vías. 4 Planned – stops skipped Hasta septiembre 2026 Bronx, Woodlawn-bound 4 se salta Burnside Av Usar estaciones 176 St o 183 St. Hacia Burnside Av: tomar 4 hasta 183 St y trasbordar a tren hacia Manhattan; desde Burnside Av: tomar 4 hasta 176 St y trasbordar a tren hacia Woodlawn. Motivo: mejoras de estación.

Línea 2

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales 2 Planned – part suspended Jun 16, Tue, 9:45 AM–2:00 PM Bronx: no hay servicio 2 en Wakefield–241 St; servicio solo hasta Nereid Av Línea 2 opera entre Flatbush Av–Brooklyn College y Nereid Av. Para Wakefield–241 St, usar el bus Bx39 con trasbordo en Nereid Av. Motivo: mantenimiento de señales. 2 Planned – part suspended Jun 15–17 (Mon–Wed), 11:30 PM–5:00 AM Manhattan–Brooklyn: no hay servicio 2 entre Chambers St y Atlantic Av–Barclays Ctr Línea 2 opera en dos secciones: (1) 241 St–Chambers St (con conexión a la 1 hacia/desde South Ferry); (2) Flatbush Av–Brooklyn College–Atlantic Av–Barclays Ctr. Trenes desde Flatbush Av se saltan Eastern Pkwy, Grand Army Plaza y Bergen St. Hay shuttle S 42 St. Alternativas: usar 4, N, Q y trasbordos en 59 St–Columbus Circle, Times Sq–42 St–Port Authority y Whitehall St–South Ferry. Motivo: mantenimiento de vías.

Línea R

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales R Planned – stops skipped Jun 15–17 (Mon–Wed), 11:45 PM–5:00 AM Brooklyn, Manhattan-bound R se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St Para estas estaciones, usar R hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y trasbordar a un tren local hacia Coney Island (D, N o R) o hacia Bay Ridge (R). Motivo: reemplazo de vías.

Línea N

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales N Planned – stops skipped Jun 15–19 (Mon–Fri), 11:45 PM–5:00 AM Brooklyn, Manhattan-bound N local se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St Para estas estaciones, usar N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y trasbordar a tren local hacia Coney Island (D, N o R) o Bay Ridge (R). Nota: servicio R adicional solo del 15 al 17 de junio, 11:45 PM–5:00 AM. Motivo: reemplazo de vías.

Línea L

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales L Boarding change Cada Tue y Thu, 1:30 AM–5:00 AM Manhattan: estaciones 3 Av y 1 Av Todos los trenes L abordan desde el andén con dirección 8 Av. Algunas noches el cambio se suspende o inicia más tarde. Motivo: mantenimiento de vías.

Línea J

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales J Planned – stops skipped Hasta 3er trimestre 2026, Tue–Fri, 9:30 AM–4:00 PM (excepto Fri Jul 3 y Thu Jul 9) Brooklyn, Manhattan-bound J se salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciuszko St Para estas estaciones, tomar J hasta Myrtle Av y trasbordar a tren hacia Jamaica Center, o hasta Broadway Junction para trasbordar a un Manhattan-bound J. Motivo: reemplazo de vías. J Reduced service Hasta 3er trimestre 2026, Tue–Fri, 9:30 AM–3:30 PM (excepto Fri Jul 3 y Thu Jul 9) Toda la línea J Los trenes J operan cada 10 minutos. Motivo: reemplazo de vías.

Línea G

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales G Planned – part suspended Jun 15–19 (Mon–Fri), 9:45 PM–5:00 AM Entre Bedford–Nostrand Avs y Court Sq No hay servicio G en ese tramo; G opera entre Church Av y Bedford–Nostrand Av (última parada). Buses shuttle T403 cubren Bedford–Nostrand Avs–Court Sq. Motivo: mantenimiento estructural.

Línea F

Línea Tipo de cambio / aviso Fechas y horarios Estación / accesos afectados Detalle / notas principales F Station notice Hasta Jul 17 5 Av/53 St (F, E) – acceso Madison Av Entrada Madison Av a 5 Av/53 St cerrada en todo momento; usar acceso de 5 Av. Motivo: reemplazo de escaleras mecánicas. F Station notice Hasta Jul 17, Mon–Fri, 6:30 AM–10:30 AM 5 Av/53 St (F, E) En hora punta matutina, la estación funciona solo como salida; se recomienda usar Lexington Av/53 St (E, F). El resto del tiempo, acceso/Salida solo por 5 Av; lado Madison Av se mantiene cerrado. Motivo: escaleras.

Línea D

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales D Planned – stops skipped Jun 15–17 (Mon–Wed), 11:15 PM–5:00 AM Bronx y Upper Manhattan: downtown D se salta 167 St, 161 St–Yankee Stadium y 155 St Todos los trenes abordan desde el andén uptown en 145 St. Para estas estaciones, usar D hasta 145 St y trasbordar a tren hacia Norwood o viceversa. Motivo: mejoras de comunicaciones. D Planned – stops skipped Jun 15–19 (Mon–Fri), 11:45 PM–5:00 AM Brooklyn: Manhattan-bound D local se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St Para estas estaciones, usar D hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y trasbordar a un tren local hacia Coney Island (D o N) o Bay Ridge (R). Servicio R extra solo 15–17 de junio, 11:45 PM–5:00 AM. Motivo: vías.

Línea E

Línea Tipo de cambio / aviso Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales E Planned – stops skipped Jun 15–19 y Jun 22–26 (Mon–Fri), 11:45 PM–5:00 AM Queens, Manhattan-bound E local se salta 65 St, Northern Blvd, 46 St, Steinway St y 36 St E no sirve estas estaciones locales nocturnas; se recomienda usar R y trasbordar en Jackson Heights–Roosevelt Av. Recordatorio: E no suele servir estas paradas locales de noche y fines de semana. Motivo: reemplazo de vías. E Station notice Hasta Jul 17 5 Av/53 St (E, F) – acceso Madison Av Acceso Madison Av cerrado en todo momento; usar entrada de 5 Av. Motivo: reemplazo de escaleras mecánicas. E Station notice Hasta Jul 17, Mon–Fri, 6:30 AM–10:30 AM 5 Av/53 St (E, F) En hora punta matutina, estación “exit only”; usar Lexington Av/53 St (E, F) en ese horario. El resto del tiempo, entrada/salida solo por 5 Av; lado Madison Av permanece cerrado. Motivo: reemplazo de escaleras.

Línea C

Línea Tipo de cambio Fechas y horarios Tramo / estaciones afectadas Detalle / notas principales C Extra service Jun 16, Tue, 9:00 PM–11:45 PM Entre 168 St y Euclid Av Servicio adicional C entre 168 St y Euclid Av, vinculado al aumento de demanda por el Mundial.

El Metro de Nueva York será un servicio clave para los turistas que llegan al área por el Mundial 2026 (Foto: AFP)

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