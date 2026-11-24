Viajar por Nueva York durante Thanksgiving requerirá revisar los horarios antes de salir de casa. Entre el miércoles 25 y el domingo 29 de noviembre, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) aplicará ajustes en el subway, los autobuses y las conexiones ferroviarias regionales. Si tienes previsto compartir la cena de Acción de Gracias con familiares, llevar a tus hijos al desfile de Macy’s o cumplir un turno laboral durante el feriado, conviene organizar el trayecto con anticipación. Habrá refuerzos para atender la demanda, pero también estaciones cerradas, entradas restringidas y desvíos cerca de Central Park y Midtown Manhattan. ¿Listo para unos días con más caos de lo normal en NYC?

El jueves 26, tanto la red subterránea como el Staten Island Railway funcionarán con horario de domingo. Las principales restricciones coincidirán con la celebración de Macy’s, mientras que el viernes 27 habrá diferencias entre los distintos medios de transporte: los trenes urbanos recuperarán su programación habitual de día laborable, pero la mayoría de los buses circulará con menor frecuencia. Conoce los detalles de estos cambios en el resto del artículo.

Si tienes que usar el servicio de transporte público de NYC en Thanksgiving, lo mejor es que conozcas qué ajustes habrá y así evitar retrasos o complicaciones (Foto: Getty Images)

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL METRO DE NUEVA YORK DURANTE THANKSGIVING?

La jornada que exigirá mayor atención al Metro de Nueva York, como es lógico, será el Día de Acción de Gracias. Aunque se añadirán salidas temprano para facilitar la llegada de espectadores, la programación general corresponderá a un domingo.

Fecha Funcionamiento anunciado Miércoles 25 de noviembre Metro y Staten Island Railway con horario habitual de día laborable. Habrá restricciones en el Upper West Side por el inflado de globos. Jueves 26 (Thanksgiving) Horario de domingo en ambos sistemas, con refuerzos tempranos para los asistentes al desfile. Viernes 27 (Black Friday) El subway operará con su programación habitual de día laborable. Sábado 28 y domingo 29 Las agencias de la MTA mantendrán sus horarios regulares de fin de semana, sujetos a las modificaciones anunciadas para cada recorrido.

¿QUÉ ESTACIONES CERRARÁN EL JUEVES POR EL DESFILE DE MACY’S?

Las medidas se concentrarán en el Upper West Side y Midtown Manhattan. Algunas instalaciones quedarán completamente fuera de servicio durante varias horas; otras conservarán accesos habilitados en calles cercanas.

Estación Restricción prevista para el jueves 26 81 St-Museum of Natural History Cierre completo de 4:00 a. m. a 11:00 a. m. 72 St, junto a Central Park West La entrada de 72 St permanecerá clausurada hasta las 11:00 a. m. El acceso de 70 St funcionará únicamente como salida. 57 St, en Sixth Avenue No estará disponible de 4:00 a. m. a 11:00 a. m. 59 St-Columbus Circle Habrá restricciones en varias salidas y en uno de los ascensores que conectan con la calle.

Además de estos cierres, deberás considerar las siguientes indicaciones:

Como alternativas a 57 St, la MTA señala las estaciones accesibles 47-50 Sts-Rockefeller Center y Lexington Av/63 St.

En Columbus Circle quedarán clausuradas las salidas hacia el lado norte de la plaza y Central Park West, incluido el ascensor de ese sector.

Permanecerán habilitados el elevador de 58 St y los pasos hacia esa calle y 57 St.

En el mismo complejo, no podrá utilizarse la salida hacia el centro de Broadway; seguirá disponible la ubicada en la esquina noroeste con 60 St.

También se prevén limitaciones en determinados accesos de Sixth Avenue y Penn Station.

LAS RESTRICCIONES COMENZARÁN EL MIÉRCOLES POR EL INFLADO DE GLOBOS

Quienes quieran ver los preparativos de Macy’s encontrarán cambios desde el 25 de noviembre alrededor del Museo Americano de Historia Natural. Estas medidas afectarán principalmente a 81 St y 72 St, junto a Central Park West.

El acceso sur de 81 St, conectado con el museo cerca de 77 St, cerrará desde las 8:00 a. m. del miércoles hasta las 11:00 a. m. del jueves.

Esa estación quedará completamente clausurada el miércoles entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m. Reabrirá durante la noche, antes de la siguiente interrupción prevista para la mañana festiva.

En 72 St, la entrada del lado norte cerrará a las 8:00 a. m. La del sector sur tendrá un recorrido modificado durante parte de la jornada y dejará de funcionar a las 9:00 p. m., hasta las 11:00 a. m. del día siguiente.

El ingreso de 70 St permanecerá disponible durante el miércoles.

Para asistir al inflado, la agencia recomienda tomar las líneas 1, 2 y 3 hasta 72 St o llegar a 66 St-Lincoln Center. La fila de entrada al evento se ubicará en West 72 St y Columbus Avenue.

AUTOBUSES: HORARIO DE DOMINGO Y DESVÍOS EN MANHATTAN

El jueves, los autobuses operarán con programación dominical. En los alrededores del desfile podrían producirse demoras, cambios de recorrido y restricciones temporales de paso, especialmente en Midtown.

Día Qué deben considerar los pasajeros Miércoles 25 Horario habitual de día laborable. Jueves 26 Programación de domingo, con posibles retrasos y desvíos cerca de la celebración. Viernes 27 La mayoría de las rutas tendrá servicio reducido de día laborable y podría registrar menor frecuencia. Sábado 28 y domingo 29 Funcionamiento regular de fin de semana, sujeto a las alertas correspondientes.

Durante el Black Friday no habrá servicio de paradas limitadas en algunas rutas de Manhattan y en la mayoría de las de Staten Island. Los expresos también tendrán horarios especiales, por lo que será necesario consultar cada recorrido.