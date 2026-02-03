Los cambios en el servicio del Metro de Nueva York previstos entre el 3 y el 6 de febrero llegan en un momento clave para la comunidad hispana que vive, trabaja y estudia en los cinco condados, desde el Bronx y Queens hasta Brooklyn, Manhattan y Staten Island. En una ciudad donde gran parte de la población latina depende del metro para ir a sus empleos, llevar a los niños a la escuela, acudir a la universidad o visitar a familiares, cualquier ajuste en líneas tan usadas como la 4, 5, 7, L o R puede transformar por completo la rutina diaria. Además, estamos en pleno invierno neoyorquino, con frío intenso, posibles nevadas y aceras resbalosas, lo que hace que la opción de caminar largas distancias o esperar varios buses no siempre sea viable ni segura. Por eso es fundamental que los neoyorquinos de habla hispana cuenten con información clara, actualizada y en su idioma sobre qué rutas cambian, qué estaciones cierran temporalmente, en qué horarios se aplican los desvíos y qué alternativas ofrece la MTA para seguir conectando los barrios donde vive la comunidad latina con los principales centros de trabajo y estudio.

Nueva York sigue recuperándose del impacto económico de los últimos años, con una inflación que todavía se siente en el costo de la renta, la comida y los servicios básicos, y para muchas familias latinas el metro es la opción más barata y rápida para moverse por la ciudad. En vecindarios como el Bronx, Queens y Brooklyn —donde se concentra gran parte de la población hispana— las obras de mantenimiento en líneas troncales pueden afectar directamente los horarios de entrada a trabajos esenciales, los turnos nocturnos y las actividades informales que sostienen la economía de la comunidad. Estos cambios de servicio, que incluyen trenes que dejan de parar en ciertas estaciones, recorridos acortados y rutas que se desvían por otras líneas, no son un detalle técnico, sino un factor que puede significar llegar tarde, perder horas de pago o complicar el cuidado de los hijos.

Al mismo tiempo, la ciudad impulsa grandes proyectos de infraestructura para modernizar un sistema de más de un siglo de antigüedad, con el objetivo declarado de reducir averías, mejorar la accesibilidad y ofrecer trenes más frecuentes a mediano plazo. Esa modernización pasa por reemplazar vías, cambiar aparatos de cambio de carril, renovar escaleras mecánicas y adaptar estaciones para personas con movilidad reducida. Sin embargo, todo esto implica cierres nocturnos, servicios parciales y desvíos, sobre todo en las líneas que conectan barrios hispanos con el Midtown y el Downtown de Manhattan, como la 4, 5, 7, D, F, N, Q, R, L y J/Z. Para quienes viven en zonas como Washington Heights, el sur del Bronx, Corona, Jackson Heights, Sunset Park, Bushwick o Coney Island, conocer de antemano estos trabajos permite reorganizar rutas, considerar buses de reemplazo gratuitos y optar por combinaciones alternativas con otras líneas.

Además, la vida cultural y social de la ciudad no se detiene: continúan los eventos deportivos en el Madison Square Garden y el Yankee Stadium, los conciertos en arenas y teatros, las misas y actividades en parroquias latinas, los mercados de barrio, las fiestas comunitarias y las actividades escolares que llenan la agenda de las familias hispanas. Muchos de esos desplazamientos se realizan en horarios nocturnos o de fin de semana, justo cuando la MTA aprovecha para hacer parte de las obras más intensas y concentrar los desvíos en líneas como la L, la D, la E o la F. Una cobertura informativa en español, pensada para quienes descubren las noticias a través de Google Discover en el teléfono, ayuda a que vecinos de barrios como East Harlem, el Lower East Side o el sur de Brooklyn puedan verificar rápidamente si su línea habitual funciona con normalidad antes de salir de casa, evitando esperas bajo el frío o cambios de último minuto en el andén.

Este artículo reúne, en un solo lugar, los cambios más importantes del metro entre el 3 y el 6 de febrero, organizados por línea y con las rutas alternativas explicadas de forma sencilla para el público hispanohablante de Nueva York. La idea es que cualquier persona —ya sea recién llegada desde América Latina o residente de toda la vida— pueda anticipar demoras, planear transbordos y evitar sorpresas al encontrarse con estaciones cerradas, trenes que no llegan hasta su parada habitual o servicios que operan con menos frecuencia. Con esta información, la comunidad latina puede moverse con más seguridad y confianza en una ciudad que nunca se detiene, pero donde cada minuto cuenta, especialmente para quienes dependen del transporte público para mantener a sus familias y sostener la vida diaria de los barrios hispanos.

La MTA busca mejorar su servicio y para ello está planeando modificar algunas líneas para realizar ciertos trabajos importantes (Foto referencial: MTA)

MARTES 3 DE ENERO

Staten Island Railway (SIR)

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa SIR Cambio de andén 3 de febrero 9:30 p.m. – 4:00 a.m. Embarque desde andén hacia Tottenville Todos los trenes entre Great Kills y Grant City embarcan desde el andén con dirección Tottenville. Mantenimiento programado Usar las mismas estaciones (Great Kills, Bay Terrace, Oakwood Heights, New Dorp y Grant City); solo cambia el andén. SIR Cambio de andén 3 de febrero 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Embarque desde andén hacia St George Todos los trenes entre Eltingville y Huguenot embarcan desde el andén con dirección St George. Mantenimiento programado Usar las mismas estaciones (Eltingville, Annadale y Huguenot); solo cambia el andén.

Línea 7

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 7 Cambio de andén 3 de febrero (martes) 1:30 a.m. – 5:00 a.m. Cambio de andén en Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av En Queens, todos los trenes 7 embarcan desde el andén con dirección Manhattan en Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av. Mantenimiento de vías, pruebas e inspecciones en el Steinway Tunnel No se indican rutas extra; usar las mismas estaciones desde el andén opuesto.

Línea 6

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 6 De expreso a local 3 de febrero, martes 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Tren Manhattan-bound cambia a servicio local En el Bronx, el expreso hacia Manhattan corre local entre Parkchester y 3 Av–138 St. Mantenimiento de señales Usar el mismo tren 6, que hace todas las paradas locales entre Parkchester y 3 Av–138 St. 6 De expreso a local 3 de febrero, martes 1:00 p.m. – 2:00 p.m. Tren Westchester Sq-bound cambia a servicio local En el Bronx, el expreso hacia Westchester Sq corre local entre 3 Av–138 St y Parkchester. Mantenimiento de señales Usar el mismo tren 6, que hace todas las paradas locales entre 3 Av–138 St y Parkchester. 6 Servicio reducido 3 de febrero, martes 9:45 a.m. – 2:00 p.m. Menor frecuencia de trenes en el Bronx El 6 opera con menos frecuencia; la última parada de algunos trenes hacia el Bronx es 3 Av–138 St. Mantenimiento de señales En 3 Av–138 St, hacer transbordo a un tren 6 hacia Westchester Sq para continuar el viaje; conexión accesible disponible en 125 St. 6 Servicio parcialmente suspendido 3 de febrero, martes 9:45 a.m. – 2:00 p.m. Sin servicio entre Westchester Sq y Pelham Bay Park En el Bronx, no hay trenes 6 entre Westchester Sq y Pelham Bay Park; el 6 corre entre Brooklyn Bridge–City Hall y Westchester Sq. Mantenimiento de señales Usar buses lanzadera gratuitos Bx91 entre Westchester Sq y Pelham Bay Park, con paradas en Middletown Rd, Buhre Av y Pelham Bay Park; transbordar entre 6 y buses en Westchester Sq.

Línea 5

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 5 Demoras previstas 3 de febrero, martes Horas punta a.m. y p.m. Trenes más lentos y mayores tiempos de espera Desde el 2 de febrero, los trenes 4 y 5 circulan a menor velocidad y con posibles esperas más largas por trabajos importantes de vía. Renovación de aparatos de vía (track switch replacement) Parte de los trenes 4 hacia/desde 3 Av–138 St operan hasta Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos trenes 5 operan vía la línea 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays Ctr; se sugiere considerar las líneas B, D o 2 para evitar aglomeraciones.

Línea 4

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 4 Servicio parcialmente suspendido 3 de febrero, martes 11:45 p.m. – 5:00 a.m. (noche del 2 al 3 y del 3 al 4) Sin servicio entre 149 St–Grand Concourse y 125 St No hay trenes 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St; el servicio se divide en dos secciones: entre New Lots Av y 125 St, y entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse. Renovación de aparatos de vía Buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St (conectando con la línea 6); transbordos entre 4, 5 y 6 en 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St. 4 Demoras previstas 3 de febrero, martes Horas punta a.m. y p.m. Trenes más lentos y mayores tiempos de espera Igual que en la línea 5: trenes 4 y 5 con velocidades reducidas y esperas más largas por grandes trabajos de vía. Renovación de aparatos de vía Algunos trenes 4 hacia/desde 3 Av–138 St operan hasta Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos 5 usan la 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays Ctr; se recomienda también usar B, D o 2.

Shuttle 42 Street (S)

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa S (42 St Shuttle) Servicio extra 3 de febrero, martes 12:01 a.m. – 6:00 a.m. Servicio nocturno adicional El shuttle 42 Street ofrece servicio nocturno durante las obras planificadas. Ajuste operativo por trabajos planificados Usar el shuttle S entre Times Sq y Grand Central como conexión este–oeste en Midtown.

Línea 2

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 2 Servicio parcialmente suspendido 3 de febrero, martes 9:45 a.m. – 2:00 p.m. Sin servicio a Wakefield–241 St En el Bronx, no hay tren 2 en Wakefield–241 St; el 2 corre entre Flatbush Av–Brooklyn College y Nereid Av, última parada. Mantenimiento de señales Para Wakefield–241 St, tomar el bus Bx39 desde Nereid Av.

Línea R

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa R Servicio parcialmente suspendido (tarde-noche) 3 de febrero, martes 11:15 p.m. – 5:00 a.m. (noche del 3 al 4) Sin servicio nocturno entre Whitehall St–South Ferry y 59 St (Brooklyn) No hay trenes R entre Whitehall St–South Ferry y 59 St; el R opera en Brooklyn entre Bay Ridge–95 St y 59 St, última parada. Trabajos de reemplazo de rieles Para Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech, tomar el N; para Dekalb Av, usar Q o D local; para Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St, usar D o N; para 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St, tomar un tren D o N local; para 45 St y 53 St, tomar N; transferencias en 95 St, 36 St o Atlantic Av–Barclays Ctr.

Línea W

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa W Sin servicio programado 3 de febrero, martes Madrugada, noches y fines de semana No opera fuera de horas pico La W funciona solo en horas pico de días hábiles; no hay servicio W el resto del día ni noches. Programación regular de la línea Usar las líneas N o R según el tramo del recorrido.

Línea Q

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa Q Desvío de ruta (nocturno) 3 de febrero, martes 11:15 p.m. – 5:00 a.m. (noche del 3 al 4) Sentido Coney Island corre vía la R entre Canal St y DeKalb Av En Manhattan y Brooklyn, los Q hacia Coney Island circulan por la vía de la R entre Canal St y DeKalb Av, deteniéndose en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech. Reemplazo de rieles En Canal St, el Q hacia Coney Island usa el andén de la R; para conexiones, se puede usar 4 o 5 en City Hall, N o R en Cortlandt St, y D, N o Q en Dekalb Av. Q Servicio parcialmente suspendido (diurno) 3 de febrero, martes 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Sin servicio entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av En Brooklyn, no hay tren Q entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av; el Q termina en Brighton Beach. Reemplazo de rieles Buses lanzadera B109 entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av; para viaje directo Coney Island–Manhattan/Downtown Brooklyn, usar D o F; transbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr, 34 St–Herald Sq u otras estaciones indicadas.

Línea N

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa N Desvío de ruta (nocturno) 3 de febrero, martes 11:15 p.m. – 5:00 a.m. (noche del 3 al 4) Sentido Coney Island corre expreso vía Manhattan Bridge y omite DeKalb Av En Manhattan y Brooklyn, los N locales hacia Coney Island corren expreso desde Canal St hasta 36 St vía el Manhattan Bridge y no paran en DeKalb Av. Reemplazo de rieles Para City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, usar 4 o 5 o la R; para Court St y Jay St–MetroTech, usar Borough Hall (2/4) o R; transbordos en 14 St–Union Sq (4/5/L/N/Q/R), Atlantic Av–Barclays Ctr (D,N,Q,R,2,4) y 36 St (D,N). N Servicio parcialmente suspendido (diurno) 3 de febrero, martes 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Sin servicio hasta Coney Island–Stillwell Av En Brooklyn, no hay tren N en Coney Island–Stillwell Av; el N opera entre Astoria–Ditmars Blvd y 86 St, última parada. Mantenimiento de vías Buses lanzadera entre 86 St y Coney Island–Stillwell Av; para ir entre Manhattan y Coney Island–Stillwell Av, tomar líneas D o F; transbordos en 34 St–Herald Sq, Atlantic Av–Barclays Ctr y 62 St/New Utrecht Av.

Línea L

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa L Cambio de andén 3 de febrero, martes 1:30 a.m. – 5:00 a.m. Cambio de andén en 3 Av y 1 Av En Manhattan, todos los trenes L embarcan desde el andén con dirección 8 Av en 3 Av y 1 Av. Mantenimiento de vía en la línea L Usar las mismas estaciones; solo cambia el andén de embarque. L Servicio parcialmente suspendido 3 de febrero, martes (noche del 2 al 3 y del 3 al 4) 11:45 p.m. – 5:00 a.m. Sin servicio entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St En Brooklyn, no hay trenes L entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St; el servicio se divide entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Myrtle–Wyckoff Avs, y entre Lorimer St y 8 Av. Reemplazo de rieles Buses lanzadera L90 entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St con paradas en Jefferson St, Morgan Av, Montrose Av, Grand St y Graham Av; para conexión Brooklyn–Manhattan, considerar las líneas A o J vía Broadway Junction.

Línea J

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa J Paradas omitidas (planeado) 3 de febrero, martes 9:15 a.m. – 3:30 p.m. Sentido Manhattan omite Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciusko St En Brooklyn, los trenes J hacia Manhattan no paran en esas cuatro estaciones. Reemplazo de rieles Para estas estaciones, usar el J hacia Myrtle Av y hacer transbordo a tren de regreso hacia Jamaica; o hacia Broadway Junction para cambiar a un J hacia Manhattan. J Servicio reducido 3 de febrero, martes 9:30 a.m. – 3:30 p.m. Mayor intervalo entre trenes Los trenes J corren cada 10 minutos. Reemplazo de rieles Se recomienda planificar viajes con mayor anticipación o considerar líneas paralelas en Brooklyn según el tramo.

Línea Z

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa Z Sin servicio programado 3 de febrero, martes Mediodía, noches y fines de semana No opera fuera de horas pico La Z solo ofrece servicio en horas pico de días hábiles; el resto del tiempo no hay trenes Z. Programación regular de la línea Usar la línea J en su lugar.

Línea F

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa F Desvío de ruta (Jamaica-bound) Noche del 3 al 4 de febrero 11:45 p.m. – 5:00 a.m. No hay servicio F hacia Jamaica en 57 St, Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge Los trenes F hacia Jamaica se desvían vía Court Sq–23 St (E/M/7) desde 47–50 Sts–Rockefeller Ctr hasta 36 St. Reemplazo de escaleras mecánicas Para 57 St, usar F hacia Jamaica hasta la estación 5 Av/53 St o transferir en 34 St–Herald Sq a líneas N o Q; para Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge, usar F hacia Jackson Hts–Roosevelt Av y luego tren hacia Jamaica o conexiones indicadas. F Paradas omitidas (Brooklyn) 3–6 de febrero, martes a viernes 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Sentido Manhattan omite Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I En Brooklyn, los F hacia Manhattan no paran en estas estaciones; todos los trenes en 18 Av embarcan desde el andén con dirección Coney Island. Reemplazo de rieles Para estas estaciones, tomar el F hacia 18 Av y cambiar a un tren en sentido Coney Island; o desde allí viajar hasta Kings Hwy y cambiar a un tren hacia Manhattan. F Paradas omitidas (Queens) 3 de febrero, martes 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Sentido Manhattan omite Sutphin Blvd, Briarwood y 75 Av En Queens, los F hacia Manhattan no paran en estas estaciones. Mantenimiento de señales Para estas estaciones, usar el F hacia Kew Gardens–Union Tpke o Forest Hills–71 Av, cambiar a tren hacia Jamaica-bound, o usar Kew Gardens–Union Tpke / Parsons Blvd para transbordos.

Línea D

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa D Paradas omitidas (Brooklyn) 3 de febrero, martes (dentro del rango 2–6 de febrero) 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Sentido Coney Island omite DeKalb Av, Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St En Brooklyn, los D hacia Coney Island no paran en esas estaciones. Reemplazo de rieles Para estas estaciones, usar Q o N, o un tren local Manhattan-bound D/N, haciendo transbordo en Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St. D De expreso a local 3–6 de febrero, martes a viernes 12:01 a.m. – 5:00 a.m. Downtown D se detiene en 135 St En Upper Manhattan, los D hacia el centro operan como local y paran en 135 St durante la noche. Reemplazo de rieles Usar la misma línea D como servicio local entre 145 St y 125 St, incluyendo parada en 135 St.

Línea E

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa E Desvío de ruta Noche del 2 al 3 y del 4 al 5 de febrero 11:45 p.m. – 5:00 a.m. World Trade Center–bound E corre vía F entre Queens y Manhattan Entre Queens y Manhattan, los trenes E hacia World Trade Center circulan por Roosevelt Island y la ruta de la F desde 21 St–Queensbridge hasta W 4 St–Wash Sq. Reemplazo de escaleras mecánicas Para Queens Plaza, usar estaciones cercanas (Queensboro Plaza N/W/7 o Court Sq E/M/7); para Lexington Av/53 St, usar Lexington Av/59 St (N/R/W, 4/5/6) o 51 St (4/6); para 5 Av/53 St, utilizar estaciones 47–50 Sts–Rockefeller Ctr (B/D/F/M) o 7 Av; múltiples opciones de transbordo en Jackson Hts–Roosevelt Av, 47–50 Sts–Rockefeller Ctr, 42 St–Port Authority y 34 St–Penn Station.

Línea B

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa B Servicio parcialmente suspendido 3–6 de febrero, martes a viernes 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Sin servicio entre Kings Hwy y Brighton Beach En Brooklyn, no hay B entre Kings Hwy y Brighton Beach; el B corre entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy, última parada. Reemplazo de rieles Para ir a Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av, usar Q, D o F y los buses locales o lanzadera según las indicaciones en estaciones.

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO

Staten Island Railway (SIR)

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa SIR Cambio de andén 4 de febrero, miércoles 9:30 p.m. – 4:00 a.m. (noche del 4 al 5) Embarque desde andén hacia Tottenville Todos los trenes entre Great Kills y Grant City embarcan desde el andén con dirección Tottenville. Mantenimiento programado Usar las mismas estaciones (Great Kills, Bay Terrace, Oakwood Heights, New Dorp y Grant City); solo cambia el andén. SIR Cambio de andén 4 de febrero, miércoles 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Embarque desde andén hacia St George Todos los trenes entre Eltingville y Huguenot embarcan desde el andén con dirección St George. Mantenimiento programado Usar las mismas estaciones (Eltingville, Annadale y Huguenot); solo cambia el andén.

Línea 7

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 7 Aviso de estación (servicio limitado) Vigente durante Q1 2026, incluye 4 de febrero Todo el día Manhattan-bound salta 69 St y 52 St En Queens, los trenes 7 hacia Manhattan no paran en 69 St ni 52 St; todos los trenes en 61 St–Woodside embarcan desde el andén hacia Flushing. Mantenimiento estructural Usar las estaciones cercanas 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; para llegar a 69 St o 52 St, usar el 7 hasta 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St y hacer transbordo a tren en sentido opuesto. 7 Aviso de estación (servicio limitado) Vigente durante Q1 2026, incluye 4 de febrero Todo el día Flushing-bound salta 103 St–Corona Plaza En Queens, los trenes 7 hacia Flushing no paran en 103 St–Corona Plaza. Mejoras en la estación Usar estaciones cercanas Junction Blvd o 111 St; se puede tomar el 7 hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan para volver. 7 Cambio de andén Cada miércoles, viernes y sábado, incluido 4 de febrero 1:30 a.m. – 5:00 a.m. Cambio de andén en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av En Queens, todos los trenes 7 embarcan desde el andén con dirección Flushing en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av. Mantenimiento de vías, pruebas e inspecciones en el Steinway Tunnel Usar las mismas estaciones; solo cambia el andén de embarque. 7 (expreso) Aviso de estación (servicio limitado) Vigente durante Q1 2026, incluye 4 de febrero Todo el día Manhattan-bound 7 expreso salta 74 St–Broadway En Queens, el 7 expreso hacia Manhattan no se detiene en 74 St–Broadway; el 7 local sí mantiene la parada. Mantenimiento estructural Para 74 St–Broadway, usar un tren 7 local o transferir desde 7 expreso en Junction Blvd a un 7 local.

Línea 5

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 5 Paradas omitidas (uptown) 4 de febrero, miércoles 10:45 a.m. – 3:30 p.m. En el Bronx, uptown 2 y 5 saltan Jackson Av, Prospect Av, Intervale Av, Simpson St, Freeman St, 174 St y West Farms Sq–E Tremont Av Los trenes hacia el norte no paran en estas estaciones. Mantenimiento de señales Para estas estaciones, tomar las líneas 2 o 5 hacia E 180 St y cambiar a un tren hacia Manhattan; o hacia 149 St–Grand Concourse y cambiar a tren uptown 2 o 5; para Jackson Av, Prospect Av, Intervale Av y Simpson St, se sugiere el bus Bx4 desde 3 Av–149 St. 4/5 Demoras previstas 4 de febrero, miércoles Horas punta a.m. y p.m. Trenes más lentos y mayores tiempos de espera Desde el 2 de febrero, los trenes 4 y 5 circulan a menor velocidad con posibles esperas más largas por trabajos importantes de vía. Reemplazo de aparatos de vía Algunos trenes 4 hacia/desde 3 Av–138 St operan solo hasta Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos 5 usan la línea 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays Ctr; se sugiere considerar B, D o 2 para evitar aglomeraciones.

Línea 4

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 4 Servicio parcialmente suspendido Noche del 3 al 4 y del 4 al 5 de febrero 11:45 p.m. – 5:00 a.m. Sin servicio entre 149 St–Grand Concourse y 125 St No hay trenes 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St; el servicio se divide en dos secciones: entre New Lots Av y 125 St (vía 6 desde/ hacia 3 Av–138 St) y entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse. Reemplazo de aparatos de vía Buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, conectando con la línea 6; transbordos entre 4, 5 y 6 en 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St. 4/5 Demoras previstas 4 de febrero, miércoles Horas punta a.m. y p.m. Trenes más lentos y mayores tiempos de espera Igual que arriba: velocidades reducidas y esperas más largas por trabajos de vía. Reemplazo de aparatos de vía Ver rutas alternativas anteriores (B, D o 2; 4 limitados a Bowling Green/Crown Heights; 5 vía línea 2).

Shuttle 42 Street (S)

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa S (42 St Shuttle) Servicio extra 4 de febrero, miércoles 12:01 a.m. – 6:00 a.m. Servicio nocturno adicional El shuttle 42 Street corre de forma continua durante la noche como refuerzo por trabajos planificados. Ajuste operativo por obras Usar el S entre Times Sq y Grand Central como enlace este–oeste en Midtown.

Línea 2

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 2 Paradas omitidas (uptown) 4 de febrero, miércoles 10:45 a.m. – 3:30 p.m. En el Bronx, uptown 2 y 5 saltan Jackson Av, Prospect Av, Intervale Av, Simpson St, Freeman St, 174 St y West Farms Sq–E Tremont Av Idéntico a la línea 5: trenes hacia el norte no paran en estas estaciones. Mantenimiento de señales Para estas estaciones, usar 2 o 5 hasta E 180 St o 149 St–Grand Concourse y hacer transbordo; se sugiere el bus Bx4 para acceso a varias de ellas.

Línea R

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa R Servicio parcialmente suspendido (tarde-noche) Noche del 4 al 5 de febrero 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Sin servicio nocturno entre Whitehall St–South Ferry y 59 St (Brooklyn) El R no circula entre Whitehall St–South Ferry y 59 St; en Brooklyn opera entre Bay Ridge–95 St y 59 St. Reemplazo de rieles Para Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech, usar el N; para Dekalb Av, usar Q o D local; para 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St, tomar D o N; para 45 St y 53 St, tomar N; conexiones en 95 St, 36 St o Atlantic Av–Barclays Ctr.

Línea W

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa W Sin servicio programado 4 de febrero, miércoles Madrugada, noches y fines de semana No opera fuera de horas pico La W solo funciona en horas pico de días hábiles; no hay servicio el resto del día. Programación regular Usar las líneas N o R según el tramo.

Línea Q

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa Q Desvío de ruta (nocturno) Noche del 4 al 5 de febrero 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Sentido Coney Island corre vía R entre Canal St y DeKalb Av Los Q hacia Coney Island circulan por las vías del R entre Canal St y DeKalb Av, parando en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech. Reemplazo de rieles En Canal St, el Q hacia Coney Island usa el andén del R; conexiones con 4/5, N/R y otras líneas en las estaciones mencionadas. Q Servicio parcialmente suspendido (diurno) 4 de febrero, miércoles 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Sin servicio entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av El Q termina en Brighton Beach; no sigue hasta Coney Island–Stillwell Av. Reemplazo de rieles Buses B109 entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av; para viaje directo a Manhattan/Downtown Brooklyn, usar D o F y hacer transbordos en Atlantic Av–Barclays Ctr o 34 St–Herald Sq.

Línea N

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa N Desvío de ruta (nocturno) Noche del 4 al 5 de febrero 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Sentido Coney Island corre expreso vía Manhattan Bridge y salta DeKalb Av Los N locales hacia Coney Island operan como expreso entre Canal St y 36 St vía Manhattan Bridge y no paran en DeKalb Av. Reemplazo de rieles Para City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, usar 4/5 o R; para Court St y Jay St–MetroTech, usar Borough Hall (2/4) o R; transbordos en 14 St–Union Sq, Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St.

Línea L

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa L Cambio de andén Cada miércoles y viernes, incluido 4 de febrero 1:30 a.m. – 5:00 a.m. Embarque desde andén hacia Brooklyn en 1 Av y 3 Av En Manhattan, todos los trenes L en 1 Av y 3 Av embarcan desde el andén con dirección Brooklyn. Mantenimiento de vía Usar las mismas estaciones; solo cambia el andén. L Servicio parcialmente suspendido Noche del 3 al 4 y del 4 al 5 de febrero 11:45 p.m. – 5:00 a.m. Sin servicio entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St En Brooklyn, la L no funciona entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St; el servicio se divide entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Myrtle–Wyckoff Avs, y entre Lorimer St y 8 Av. Reemplazo de rieles Buses lanzadera L90 entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St con paradas en Jefferson St, Morgan Av, Montrose Av, Grand St y Graham Av; para Brooklyn–Manhattan, considerar A o J vía Broadway Junction.

Línea J

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa J Paradas omitidas (planeado) Hasta el 6 de marzo, incluye 4 de febrero 9:15 a.m. – 3:30 p.m. Manhattan-bound salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciusko St En Brooklyn, los trenes J hacia Manhattan no paran en estas estaciones. Reemplazo de rieles Para estas estaciones, tomar J hacia Myrtle Av y cambiar a tren hacia Jamaica; o hacia Broadway Junction y cambiar a un J hacia Manhattan. J Servicio reducido Hasta el 6 de marzo, incluye 4 de febrero 9:30 a.m. – 3:30 p.m. Mayor intervalo entre trenes Los J operan cada 10 minutos. Reemplazo de rieles Se recomienda anticipar los viajes o usar líneas paralelas donde sea posible.

Línea Z

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa Z Sin servicio programado 4 de febrero, miércoles Mediodía, noches y fines de semana No opera fuera de horas pico La Z solo ofrece servicio en horas punta de días hábiles. Programación regular Usar la línea J.

Línea F

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa F Desvío de ruta (Jamaica-bound) Noche del 3 al 4 de febrero 11:45 p.m. – 5:00 a.m. No hay servicio F hacia Jamaica en 57 St, Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge Los trenes F hacia Jamaica se desvían vía Court Sq–23 St desde 47–50 Sts–Rockefeller Ctr hasta 36 St. Reemplazo de escaleras mecánicas Para 57 St, usar F hacia 5 Av/53 St o transferir a N/Q; para Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge, usar F hacia Jackson Hts–Roosevelt Av y conexiones indicadas. F Paradas omitidas (Brooklyn) 4 de febrero, miércoles 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Manhattan-bound salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I En Brooklyn, los F hacia Manhattan no paran en estas estaciones; todos los trenes en 18 Av usan el andén hacia Coney Island. Reemplazo de rieles Para estas estaciones, tomar F hacia 18 Av y cambiar a tren hacia Coney Island; o viajar a Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.

Línea B

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa B Servicio parcialmente suspendido 4 de febrero, miércoles 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Sin servicio entre Kings Hwy y Brighton Beach En Brooklyn, el B solo opera entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy. Reemplazo de rieles Para Brighton Beach, usar Q, D o F y buses locales; transbordar entre B y Q/D/F en Kings Hwy o estaciones cercanas. B Sin servicio programado 4 de febrero, miércoles Noche y fines de semana No opera en horarios nocturnos La B ofrece servicio solo horas hábiles diurnas; no hay B noches ni fines de semana. Programación regular Usar A, C, D o Q según el tramo indicado por MTA.

Línea D

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa D Paradas omitidas (Brooklyn) Noche del 4 al 5 de febrero 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Coney Island–bound D local salta DeKalb Av, Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St En Brooklyn, los D hacia Coney Island no paran en estas estaciones. Reemplazo de rieles Para estas estaciones, usar Q o N, o tren local Manhattan-bound D/N, con transbordo en Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St. D De expreso a local 4 de febrero, miércoles 12:01 a.m. – 5:00 a.m. Downtown D se detiene en 135 St En Upper Manhattan, los D hacia el centro operan como local y paran en 135 St durante la noche. Reemplazo de rieles Usar el mismo D como servicio local entre 145 St y 125 St, incluyendo 135 St.

Línea E

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa E Desvío de ruta Noche del 4 al 5 de febrero 11:45 p.m. – 5:00 a.m. World Trade Center–bound E corre vía F desde 21 St–Queensbridge hasta W 4 St–Wash Sq Los trenes E hacia World Trade Center circulan por Roosevelt Island y la ruta F. Reemplazo de escaleras mecánicas Para Queens Plaza, usar estaciones cercanas (Queensboro Plaza N/W/7 o Court Sq E/M/7); para Lexington Av/53 St, usar Lexington Av/59 St o 51 St; para 5 Av/53 St, usar 47–50 Sts–Rockefeller Ctr o 7 Av; múltiples opciones de transbordo en Jackson Hts–Roosevelt Av, 47–50 Sts, 42 St–Port Authority y 34 St–Penn Station. E De expreso a local 4 de febrero, miércoles 10:00 a.m. – 3:00 p.m. Manhattan-bound E se detiene en Briarwood y 75 Av En Queens, los trenes E hacia Manhattan paran en Briarwood y 75 Av, funcionando como local en ese tramo. Mantenimiento de señales El servicio en otras estaciones se mantiene según el horario; se puede usar el mismo E como local en este intervalo.

JUEVES 5 DE FEBRERO

Staten Island Railway (SIR)

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa SIR Cambio de andén 5 de febrero, noche de jueves a viernes 9:30 p.m. – 4:00 a.m. Embarque desde andén hacia Tottenville entre Great Kills y Grant City Todos los trenes SIR entre Great Kills y Grant City embarcan desde el andén con dirección Tottenville. Mantenimiento programado Usar las mismas estaciones (Great Kills, Bay Terrace, Oakwood Heights, New Dorp y Grant City); solo cambia el andén. SIR Cambio de andén 5 de febrero, jueves 10:00 a.m. – 3:00 p.m. Embarque desde andén hacia Tottenville en Grasmere y Clifton Todos los trenes desde Grasmere y Clifton salen desde el andén con dirección Tottenville. Mantenimiento programado Usar las mismas estaciones; únicamente se modifica el andén de embarque.

Línea 7

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 7 Aviso de estación (servicio limitado) Vigente Q1 2026, incluye 5 de febrero Todo el día Manhattan-bound salta 69 St y 52 St En Queens, los trenes 7 hacia Manhattan no paran en 69 St ni 52 St; todos los trenes en 61 St–Woodside embarcan desde el andén hacia Flushing. Mantenimiento estructural Usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; para 69 St o 52 St, tomar el 7 a 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St y hacer transbordo. 7 Aviso de estación (servicio limitado) Vigente Q1 2026, incluye 5 de febrero Todo el día Flushing-bound salta 103 St–Corona Plaza En Queens, los trenes 7 hacia Flushing no se detienen en 103 St–Corona Plaza. Mejoras en estación Usar Junction Blvd o 111 St; se puede viajar hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan para regresar. 7 Cambio de andén 5 de febrero, jueves (cada martes y jueves) 1:30 a.m. – 5:00 a.m. Cambio de andén en Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av En Queens, todos los trenes 7 embarcan desde el andén hacia Manhattan en Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av. Mantenimiento de vías en Steinway Tunnel Usar las mismas estaciones; solo se modifica el lado de embarque. 7 (expreso) Aviso de estación (servicio limitado) Vigente Q1 2026, incluye 5 de febrero Todo el día Manhattan-bound 7 expreso salta 74 St–Broadway El 7 expreso hacia Manhattan no para en 74 St–Broadway; el 7 local sí lo hace. Mantenimiento estructural Para 74 St–Broadway, usar la rama local del 7 o cambiar en Junction Blvd a un tren local.

Línea 5

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 4/5 Demoras previstas 5 de febrero, jueves Horas punta a.m. y p.m. Menor velocidad y mayores tiempos de espera Los trenes 4 y 5 operan a menor velocidad y con posibles esperas más largas por trabajos de vía. Reemplazo de cambios de vía Algunos trenes 4 hacia/desde 3 Av–138 St solo llegan a Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos 5 usan la línea 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays Ctr; se sugiere considerar B, D o 2 para evitar aglomeraciones.

Línea 4

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 4 Servicio parcialmente suspendido 5 de febrero, noche de lunes a viernes (rango 2–6 feb) 11:45 p.m. – 5:00 a.m. Sin servicio entre 149 St–Grand Concourse y 125 St La línea 4 no circula entre 149 St–Grand Concourse y 125 St; el servicio se divide: New Lots Av–125 St (vía 6 hacia/desde 3 Av–138 St) y Woodlawn–149 St–Grand Concourse. Reemplazo de cambios de vía Buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St; transbordos con 4, 5 y 6 en 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St. 4/5 Demoras previstas 5 de febrero, jueves Horas punta a.m. y p.m. Menor velocidad y mayores tiempos de espera Igual que para la línea 5: trenes 4 y 5 con circulación más lenta y esperas prolongadas. Reemplazo de cambios de vía Se recomiendan también las líneas B, D o 2; algunos servicios 4 y 5 son limitados o desviados como se indica.

Shuttle 42 Street (S)

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa S (42 St Shuttle) Servicio extra 5 de febrero, jueves 12:01 a.m. – 6:00 a.m. Servicio nocturno continuo El shuttle 42 Street opera toda la noche entre Times Sq y Grand Central. Refuerzo por trabajos planificados Utilizar el S para conectar entre líneas del Midtown este y oeste.

Línea 2

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 2 Servicio reducido 5–6 de febrero, jueves y viernes 10:30 a.m. – 2:30 p.m. Menor frecuencia entre E 180 St y Wakefield–241 St En el Bronx, la línea 2 presta servicio cada 16 minutos entre E 180 St y Wakefield–241 St; algunos trenes terminan en E 180 St. Reemplazo de vías Cambiar en E 180 St a un tren 2 hacia Wakefield–241 St; considerar tiempo extra de viaje.

Línea R

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa R Servicio parcialmente suspendido (tarde-noche) Noche del 5 al 6 de febrero 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Sin servicio entre Whitehall St–South Ferry y 59 St (Brooklyn) No hay R entre Whitehall St–South Ferry y 59 St; el R opera en Brooklyn entre Bay Ridge–95 St y 59 St. Reemplazo de rieles Para Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech, usar N; para Dekalb Av, Q o D local; para 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St, usar D o N; para 45 St y 53 St, usar N; transferencias en 95 St, 36 St o Atlantic Av–Barclays Ctr.

Línea W

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa W Sin servicio programado 5 de febrero, jueves Noche y fines de semana No opera fuera de horas punta La W solo funciona en horas pico de días laborables. Programación regular Usar N o R según el tramo del viaje.

Línea Q

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa Q Desvío de ruta (nocturno) Noche del 5 al 6 de febrero 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Coney Island–bound Q va vía R entre Canal St y DeKalb Av Los trenes Q hacia Coney Island circulan por la ruta del R, con paradas en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech. Reemplazo de rieles En Canal St, el Q hacia Coney Island utiliza el andén del R; múltiples conexiones con 4/5, N/R y otras líneas en las estaciones afectadas. Q Servicio parcialmente suspendido (diurno) 5 de febrero, jueves 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Sin servicio entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av El Q solo llega hasta Brighton Beach. Reemplazo de rieles Buses B109 entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av; para viaje directo con Manhattan/Downtown Brooklyn, usar D o F.

Línea N

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa N Desvío de ruta (nocturno) Noche del 5 al 6 de febrero 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Coney Island–bound N local corre expreso por Manhattan Bridge y salta DeKalb Av En Manhattan y Brooklyn, los N hacia Coney Island van expresos entre Canal St y 36 St vía Manhattan Bridge. Reemplazo de rieles Para City Hall, Cortlandt St, Rector St y Whitehall St–South Ferry, usar 4/5 o R; para Court St y Jay St–MetroTech, usar Borough Hall (2/4) o R; transbordos en 14 St–Union Sq, Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St.

Línea L

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa L Cambio de andén 5 de febrero, jueves (cada martes y jueves) 1:30 a.m. – 5:00 a.m. Embarque desde andén hacia 8 Av en 3 Av y 1 Av En Manhattan, todos los trenes L en 3 Av y 1 Av embarcan desde el andén con dirección 8 Av. Mantenimiento de vía Usar las mismas estaciones; solo se cambia el andén. L Servicio parcialmente suspendido Noche del 5 al 6 de febrero (rango 2–6 feb) 11:45 p.m. – 5:00 a.m. Sin servicio entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St En Brooklyn, la L no corre entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St; el servicio se divide entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Myrtle–Wyckoff Avs, y entre Lorimer St y 8 Av. Reemplazo de rieles Buses L90 entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St con paradas intermedias; para conectar Brooklyn–Manhattan se sugiere A o J vía Broadway Junction.

Línea J

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa J Paradas omitidas (planeado) Hasta 6 de marzo, incluye 5 de febrero 9:15 a.m. – 3:30 p.m. Manhattan-bound salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciusko St En Brooklyn, los J hacia Manhattan no paran en estas cuatro estaciones. Reemplazo de rieles Para estas estaciones, tomar J hacia Myrtle Av y cambiar a un J hacia Jamaica; o hacia Broadway Junction y cambiar a un J hacia Manhattan. J Servicio reducido Hasta 6 de marzo, incluye 5 de febrero 9:30 a.m. – 3:30 p.m. Trenes cada 10 minutos Intervalos mayores entre trenes J durante el día. Reemplazo de rieles Planificar más tiempo de viaje o considerar líneas alternativas donde existan.

Línea Z

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa Z Sin servicio programado 5 de febrero, jueves Mediodía, noches y fines de semana No opera fuera de horas pico La Z solo brinda servicio en horas punta de días hábiles. Programación regular Usar la línea J.

Línea F

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa F Paradas omitidas (Brooklyn) 5 de febrero, jueves (rango 3–6 feb) 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Manhattan-bound F salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I En Brooklyn, los F hacia Manhattan no paran en estas estaciones; todos los trenes en 18 Av usan el andén hacia Coney Island. Reemplazo de rieles Para estas estaciones, tomar F hacia 18 Av y cambiar a tren hacia Coney Island; o ir a Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan. F Desvío de ruta (Jamaica-bound) Noche del 5 al 6 de febrero 11:45 p.m. – 5:00 a.m. No hay F hacia Jamaica en 57 St, Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge Los F hacia Jamaica se desvían vía Court Sq–23 St desde 47–50 Sts–Rockefeller Ctr hasta 36 St. Reemplazo de escaleras mecánicas Para 57 St, usar F a 5 Av/53 St o transferir a N/Q; para Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge, usar F hacia Jackson Hts–Roosevelt Av y conexiones indicadas. F Paradas omitidas (Queens, Jamaica-bound) 5 de febrero, jueves 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Jamaica-bound F salta 75 Av, Briarwood y Sutphin Blvd En Queens, los trenes F hacia Jamaica no se detienen en estas estaciones. Mantenimiento de señales Para estas estaciones, tomar F hasta Kew Gardens–Union Tpke o Parsons Blvd y cambiar a tren hacia Manhattan; para volver, hacer el transbordo inverso.

Línea D

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa D Paradas omitidas (Brooklyn) Noche del 5 al 6 de febrero 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Coney Island–bound D local salta DeKalb Av, Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St En Brooklyn, los D hacia Coney Island no paran en estas estaciones. Reemplazo de rieles Para estas estaciones, usar Q o N, o un D/N en sentido Manhattan y cambiar en Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St. D De expreso a local 5 de febrero, jueves (rango 3–6 feb) 12:01 a.m. – 5:00 a.m. Downtown D se detiene en 135 St En Upper Manhattan, los D hacia el centro funcionan como local y paran en 135 St durante la noche. Reemplazo de rieles Usar el mismo D como servicio local entre 145 St y 125 St, incluyendo 135 St.

Línea B

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa B Servicio parcialmente suspendido 5 de febrero, jueves (rango 3–6 feb) 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Sin servicio entre Kings Hwy y Brighton Beach En Brooklyn, la B solo opera entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy. Reemplazo de rieles Usar la línea Q entre Kings Hwy y Brighton Beach, o D/F hacia Coney Island–Stillwell Av con transbordos adecuados. B Sin servicio programado 5 de febrero, jueves Noche y fines de semana No hay B en esos horarios La B presta servicio solo en horas hábiles diurnas. Programación regular Usar A, C, D o Q según la zona.

Línea E

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa E Desvío de ruta Noche del 4 al 5 de febrero (se prolonga a primeras horas del 5) 11:45 p.m. – 5:00 a.m. World Trade Center–bound E corre vía F desde 21 St–Queensbridge hasta W 4 St–Wash Sq Los trenes E hacia World Trade Center circulan por Roosevelt Island y la ruta de la F. Reemplazo de escaleras mecánicas Para Queens Plaza, usar Queensboro Plaza (N/W/7) o Court Sq (E/M/7); para Lexington Av/53 St, usar Lexington Av/59 St o 51 St; para 5 Av/53 St y 7 Av, usar estaciones F/D cercanas; distintas opciones de transbordo en Jackson Hts–Roosevelt Av, Rockefeller Center, Times Sq y W 4 St.

VIERNES 6 DE FEBRERO

Staten Island Railway (SIR)

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa SIR Cambio de andén 6 de febrero, viernes (noche de jueves a viernes) 9:30 p.m. – 4:00 a.m. Embarque desde andén hacia Tottenville entre Great Kills y Grant City Todos los trenes entre Great Kills y Grant City embarcan desde el andén con dirección Tottenville. Mantenimiento programado Usar las mismas estaciones (Great Kills, Bay Terrace, Oakwood Heights, New Dorp, Grant City); solo cambia el andén. SIR Cambio de andén 6 de febrero, viernes 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Embarque desde andén hacia St George entre Eltingville y Huguenot Todos los trenes entre Eltingville y Huguenot embarcan desde el andén con dirección St George. Mantenimiento programado Usar las mismas estaciones (Eltingville, Annadale, Huguenot); solo cambia el andén.

Línea 7

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 7 Aviso de estación (servicio limitado) Vigente Q1 2026, incluye 6 de febrero Todo el día Manhattan-bound salta 69 St y 52 St En Queens, los 7 hacia Manhattan no paran en 69 St ni 52 St; todos los trenes en 61 St–Woodside embarcan desde el andén hacia Flushing. Mantenimiento estructural Usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; para 69 St y 52 St, hacer transbordo a tren en sentido contrario desde 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St​ 7 Aviso de estación (servicio limitado) Vigente Q1 2026, incluye 6 de febrero Todo el día Flushing-bound salta 103 St–Corona Plaza En Queens, los 7 hacia Flushing no paran en 103 St–Corona Plaza. Mejoras en estación Usar Junction Blvd o 111 St; se puede viajar hasta 111 St y transbordar a un tren hacia Manhattan para volver. 7 Paradas omitidas (Flushing-bound) 6 de febrero, viernes (rango 30 ene–2 feb y 6–9 feb) 11:45 p.m. – 3:00 a.m. aprox. (noche de viernes a lunes) Flushing-bound salta 82 St, 90 St, 103 St y 111 St En Queens, los trenes hacia Flushing no paran en 82 St, 90 St, 103 St ni 111 St; todos los trenes en Junction Blvd usan el andén hacia Manhattan. Mejoras de estación Para estas estaciones, ir a Junction Blvd o Mets–Willets Point y conectar a un 7 hacia Manhattan; desde estas estaciones, tomar el 7 a Junction Blvd o 74 St–Broadway y cambiar a tren hacia Flushing. 7 Cambio de andén 6 de febrero, viernes (cada miércoles, viernes y sábado) 1:30 a.m. – 5:00 a.m. Cambio de andén en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av Todos los trenes 7 embarcan desde el andén con dirección Flushing en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av. Mantenimiento de vía, pruebas e inspecciones en Steinway Tunnel Usar las mismas estaciones; solo se modifica el lado de embarque. 7 (expreso) Aviso de estación (servicio limitado) Vigente Q1 2026, incluye 6 de febrero Todo el día Manhattan-bound 7 expreso salta 74 St–Broadway El 7 expreso hacia Manhattan no se detiene en 74 St–Broadway; el 7 local sí. Mantenimiento estructural Para 74 St–Broadway y conexión con E/F/M/R, usar el 7 local o cambiar en Junction Blvd a un tren local.

Línea 5

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 5 Servicio parcialmente suspendido (Bowling Green – E 180 St) 6 de febrero, viernes (rango 30 ene–1 feb y 6–8 feb) Desde las 8:15 p.m. No hay 5 entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx) La línea 5 corre entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos. Reemplazo de cambios de vía Entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse, usar la línea 2; entre 125 St y Bowling Green, usar la 4; buses de enlace entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St–6 (con parada en 138 St–Grand Concourse). 4/5 Demoras previstas 6 de febrero, viernes Horas punta a.m. y p.m. Menor velocidad y mayores tiempos de espera Los trenes 4 y 5 circulan más lento y con esperas mayores debido a trabajos de vía. Reemplazo de cambios de vía Algunos 4 hacia/desde 3 Av–138 St se limitan a Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos 5 se desvían vía la 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays Ctr; considerar B, D o 2.

Línea 4

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa 4 De expreso a local (Manhattan) 6 de febrero, viernes (rango 30 ene–1 feb y 6–8 feb) Desde las 10:00 p.m. (nocturno y fin de semana) Entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall opera local en ambos sentidos Los trenes 4 paran en todas las estaciones entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall. Trabajos de vía nocturnos Usar la misma línea 4 como servicio local; se mantienen conexiones con 2, 3, 5 y otras. 4 Servicio parcialmente suspendido (Bronx–Harlem) 6 de febrero, viernes (rango 2–6 y 9–13 feb) 11:45 p.m. – 5:00 a.m. Sin 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St La línea 4 se opera en dos secciones: New Lots Av–125 St (vía 6 desde/hacia 3 Av–138 St) y Woodlawn–149 St–Grand Concourse. Reemplazo de cambios de vía Buses gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St con parada en 138 St–Grand Concourse; transbordo entre 4, 5 y 6 en 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St. 4/5 Demoras previstas 6 de febrero, viernes Horas punta a.m. y p.m. Trenes más lentos y esperas largas Igual que en la 5: reducción de velocidad por trabajos de vía. Reemplazo de cambios de vía Misma recomendación: considerar B, D o 2; uso combinado de 2/4/5 según el tramo. 4 Servicio parcialmente suspendido (noche más amplia) 6–9 de febrero, vie a lun 9:45 p.m. – 5:00 a.m. Sin 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St Versión de fin de semana del corte: sin servicio de la 4 en ese tramo; buses de enlace y cruces con Metro-North entre Bronx y Manhattan. Reemplazo de cambios de vía Además de buses, Metro-North acepta boletos 4 entre algunas estaciones (Grand Central–University Heights/Wakefield); se mantienen alternativas 2, 5 y buses lanzadera.

Shuttle 42 Street (S) y Línea 2

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa S (42 St Shuttle) Servicio extra 6 de febrero, viernes (rango 3–6 y 10–13 feb) 12:01 a.m. – 6:00 a.m. Servicio nocturno continuo El shuttle 42 St corre toda la noche entre Times Sq y Grand Central. Refuerzo por trabajos planificados Usar el S como enlace este–oeste en Midtown. 2 Servicio reducido 6 de febrero, viernes (rango 5–6 y 11–13 feb) 10:30 a.m. – 2:30 p.m. Menor frecuencia entre E 180 St y Wakefield–241 St En el Bronx, la 2 opera cada 16 minutos entre E 180 St y Wakefield–241 St; trenes alternos terminan en E 180 St. Reemplazo de vías Cambiar en E 180 St a un tren 2 hacia Wakefield–241 St; considerar más tiempo de viaje.

Línea R

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa R Servicio parcialmente suspendido (tarde-noche) Noche del 6 al 7 de febrero (rango 2–6 feb) 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Sin R entre Whitehall St–South Ferry y 59 St (Brooklyn) El R solo opera entre Bay Ridge–95 St y 59 St, última parada. Reemplazo de rieles Para Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech, usar N; para DeKalb Av, Q o D; para 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St, usar D o N; para 45 St y 53 St, usar N; transbordos en 95 St, 36 St o Atlantic Av–Barclays Ctr.

Línea W

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa W Sin servicio programado 6 de febrero, viernes Noche y fines de semana No opera fuera de horas pico La W solo ofrece servicio en horas laborales diurnas. Programación regular Usar N o R según el tramo.

Línea Q

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa Q Desvío de ruta (nocturno) Noche del 6 al 7 de febrero (rango 2–6 feb) 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Coney Island–bound Q va vía R entre Canal St y DeKalb Av Los Q hacia Coney Island paran en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech. Reemplazo de rieles En Canal St, el Q hacia Coney Island utiliza el andén del R; conexiones con 4/5, N/R y otras en las estaciones afectadas. Q Servicio parcialmente suspendido (diurno) 6 de febrero, viernes (rango 3–6 feb) 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Sin Q entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av El Q termina en Brighton Beach. Reemplazo de rieles Buses B109 entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av; para conexión directa Manhattan–Coney Island, usar D o F.

Línea N

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa N Desvío de ruta (nocturno) Noche del 6 al 7 de febrero (rango 2–6 feb) 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Coney Island–bound N local corre expreso via Manhattan Bridge y salta DeKalb Av El N va expreso desde Canal St a 36 St vía Manhattan Bridge. Reemplazo de rieles Para City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, usar 4/5 o R; para Court St y Jay St–MetroTech, usar Borough Hall (2/4) o R; transbordos en 14 St–Union Sq, Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St.

Línea L

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa L Cambio de andén 6 de febrero, viernes (cada miércoles y viernes) 1:30 a.m. – 5:00 a.m. Embarque desde andén hacia Brooklyn en 1 Av y 3 Av En Manhattan, todos los L en 1 Av y 3 Av embarcan desde el andén hacia Brooklyn. Mantenimiento de vía Usar las mismas estaciones; solo cambia el andén. L Servicio parcialmente suspendido (Broadway Jct–Lorimer St) 6–9 de febrero, vie a lun 11:45 p.m. – 5:00 a.m. No hay L entre Broadway Junction y Lorimer St La L opera en dos secciones: Canarsie–Rockaway Pkwy–Broadway Jct (cada 10 min) y Lorimer St–8 Av (cada 8 min). Reemplazo de rieles Buses L90 entre Lorimer St y Myrtle–Wyckoff Avs; buses adicionales entre Myrtle–Wyckoff Avs y Broadway Jct; para viajes Brooklyn–Manhattan, considerar A/C o J en Broadway Jct o M en Myrtle–Wyckoff Avs.

Línea J

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa J Paradas omitidas (planeado) Hasta 6 de marzo, incluye 6 de febrero 9:15 a.m. – 3:30 p.m. Manhattan-bound salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciusko St En Brooklyn, los J hacia Manhattan no paran en estas estaciones. Reemplazo de rieles Para estas estaciones, tomar J hacia Myrtle Av y cambiar a un J hacia Jamaica; o hacia Broadway Junction y cambiar a un J hacia Manhattan. J Servicio reducido Hasta 6 de marzo, incluye 6 de febrero 9:30 a.m. – 3:30 p.m. Intervalos de 10 minutos Los trenes J pasan cada 10 minutos. Reemplazo de rieles Prever tiempos de espera mayores o usar líneas alternativas donde existan.

Línea G

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa G Paradas omitidas (Smith–9 Sts) 6–9 de febrero, vie a lun 9:45 p.m. – 5:00 a.m. F y G saltan Smith–9 Sts en ambos sentidos En Brooklyn, las líneas F y G no paran en Smith–9 Sts. Reemplazo de escaleras mecánicas Usar buses lanzadera gratuitos entre Carroll St y 4 Av–9 St, con parada en Smith–9 Sts; transbordar entre F/G y buses en Carroll St o 4 Av–9 St.

Línea F

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa F Desvío de ruta (Jamaica-bound) Noche del 6 al 7 de febrero (rango 3–4 y 5–6 feb) 11:45 p.m. – 5:00 a.m. No hay F hacia Jamaica en 57 St, Lexington Av/63 St, Roosevelt Island ni 21 St–Queensbridge Los F hacia Jamaica se desvían vía Court Sq–23 St desde 47–50 Sts–Rockefeller Ctr hasta 36 St. Reemplazo de escaleras mecánicas Para 57 St, usar F a 5 Av/53 St o transbordar a N/Q; para Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge, usar F hacia Jackson Hts–Roosevelt Av o Steinway/Queens Plaza y conexiones indicadas. F Paradas omitidas (Brooklyn, Manhattan-bound) 6 de febrero, viernes (rango 3–6 feb) 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Manhattan-bound F salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I En Brooklyn, los F hacia Manhattan no paran en estas estaciones; todos los trenes en 18 Av usan el andén hacia Coney Island. Reemplazo de rieles Para estas estaciones, tomar F hacia 18 Av y cambiar a un tren hacia Coney Island; o ir a Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.

Línea D

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa D Paradas omitidas (Brooklyn) Noche del 6 al 7 de febrero (rango 2–6 feb) 11:15 p.m. – 5:00 a.m. Coney Island–bound D local salta DeKalb Av, Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St En Brooklyn, los D hacia Coney Island no paran en esas estaciones. Reemplazo de rieles Para esas estaciones, usar Q o N, o un D/N en sentido Manhattan y transbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St. D De expreso a local 6 de febrero, viernes (rango 3–6 feb) 12:01 a.m. – 5:00 a.m. Downtown D se detiene en 135 St En Upper Manhattan, los D hacia el centro operan local y paran en 135 St. Reemplazo de rieles Usar la misma línea D como servicio local entre 145 St y 125 St, incluyendo 135 St.

Línea E

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa E De expreso a local (Queens) 6 de febrero, viernes 10:00 a.m. – 3:00 p.m. Jamaica Center–bound E se detiene en 75 Av y Briarwood En Queens, los E hacia Jamaica funcionan como local entre estas estaciones. Mantenimiento de señales En otros horarios, el E corre según horario habitual; se puede usar el mismo tren E para estas paradas durante el intervalo indicado.

Línea B

Línea Tipo de modificación Fecha Hora Afectación Detalle del servicio Motivo Rutas alternativa B Servicio parcialmente suspendido 6 de febrero, viernes (rango 3–6 feb) 9:45 a.m. – 3:00 p.m. Sin B entre Kings Hwy y Brighton Beach El B solo opera entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy. Reemplazo de rieles Para Brighton Beach, usar la Q; para Coney Island–Stillwell Av, usar D o F con los transbordos indicados.

