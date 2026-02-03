El Metro de Nueva York se verá obligado en modificar algunas líneas muy usadas en su servicio para realizar algunos trabajos (Foto: MTA)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Los previstos entre el 3 y el 6 de febrero llegan en un momento clave para la comunidad hispana que vive, trabaja y estudia en los cinco condados, desde el Bronx y Queens hasta Brooklyn, Manhattan y Staten Island. En una ciudad donde gran parte de la población latina depende del metro para ir a sus empleos, llevar a los niños a la escuela, acudir a la universidad o visitar a familiares, cualquier ajuste en líneas tan usadas como la 4, 5, 7, L o R puede transformar por completo la rutina diaria. Además, estamos en pleno invierno neoyorquino, con frío intenso, posibles nevadas y aceras resbalosas, lo que hace que la opción de caminar largas distancias o esperar varios buses no siempre sea viable ni segura. Por eso es fundamental que los neoyorquinos de habla hispana cuenten con información clara, actualizada y en su idioma sobre qué rutas cambian, qué estaciones cierran temporalmente, en qué horarios se aplican los desvíos y qué alternativas ofrece la MTA para seguir conectando los barrios donde vive la comunidad latina con los principales centros de trabajo y estudio.

Nueva York sigue recuperándose del impacto económico de los últimos años, con una inflación que todavía se siente en el costo de la renta, la comida y los servicios básicos, y para muchas familias latinas el metro es la opción más barata y rápida para moverse por la ciudad. En vecindarios como el Bronx, Queens y Brooklyn —donde se concentra gran parte de la población hispana— las obras de mantenimiento en líneas troncales pueden afectar directamente los horarios de entrada a trabajos esenciales, los turnos nocturnos y las actividades informales que sostienen la economía de la comunidad. Estos cambios de servicio, que incluyen trenes que dejan de parar en ciertas estaciones, recorridos acortados y rutas que se desvían por otras líneas, no son un detalle técnico, sino un factor que puede significar llegar tarde, perder horas de pago o complicar el cuidado de los hijos.

Al mismo tiempo, la ciudad impulsa grandes proyectos de infraestructura para modernizar un sistema de más de un siglo de antigüedad, con el objetivo declarado de reducir averías, mejorar la accesibilidad y ofrecer trenes más frecuentes a mediano plazo. Esa modernización pasa por reemplazar vías, cambiar aparatos de cambio de carril, renovar escaleras mecánicas y adaptar estaciones para personas con movilidad reducida. Sin embargo, todo esto implica cierres nocturnos, servicios parciales y desvíos, sobre todo en las líneas que conectan barrios hispanos con el Midtown y el Downtown de Manhattan, como la 4, 5, 7, D, F, N, Q, R, L y J/Z. Para quienes viven en zonas como Washington Heights, el sur del Bronx, Corona, Jackson Heights, Sunset Park, Bushwick o Coney Island, conocer de antemano estos trabajos permite reorganizar rutas, considerar buses de reemplazo gratuitos y optar por combinaciones alternativas con otras líneas.

Además, la vida cultural y social de la ciudad no se detiene: continúan los eventos deportivos en el Madison Square Garden y el Yankee Stadium, los conciertos en arenas y teatros, las misas y actividades en parroquias latinas, los mercados de barrio, las fiestas comunitarias y las actividades escolares que llenan la agenda de las familias hispanas. Muchos de esos desplazamientos se realizan en horarios nocturnos o de fin de semana, justo cuando la MTA aprovecha para hacer parte de las obras más intensas y concentrar los desvíos en líneas como la L, la D, la E o la F. Una cobertura informativa en español, pensada para quienes descubren las noticias a través de Google Discover en el teléfono, ayuda a que vecinos de barrios como East Harlem, el Lower East Side o el sur de Brooklyn puedan verificar rápidamente si su línea habitual funciona con normalidad antes de salir de casa, evitando esperas bajo el frío o cambios de último minuto en el andén.

Este artículo reúne, en un solo lugar, los cambios más importantes del metro entre el 3 y el 6 de febrero, organizados por línea y con las rutas alternativas explicadas de forma sencilla para el público hispanohablante de Nueva York. La idea es que cualquier persona —ya sea recién llegada desde América Latina o residente de toda la vida— pueda anticipar demoras, planear transbordos y evitar sorpresas al encontrarse con estaciones cerradas, trenes que no llegan hasta su parada habitual o servicios que operan con menos frecuencia. Con esta información, la comunidad latina puede moverse con más seguridad y confianza en una ciudad que nunca se detiene, pero donde cada minuto cuenta, especialmente para quienes dependen del transporte público para mantener a sus familias y sostener la vida diaria de los barrios hispanos.

MARTES 3 DE ENERO

Staten Island Railway (SIR)

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
SIRCambio de andén3 de febrero9:30 p.m. – 4:00 a.m.Embarque desde andén hacia TottenvilleTodos los trenes entre Great Kills y Grant City embarcan desde el andén con dirección Tottenville.Mantenimiento programadoUsar las mismas estaciones (Great Kills, Bay Terrace, Oakwood Heights, New Dorp y Grant City); solo cambia el andén.
SIRCambio de andén3 de febrero9:45 a.m. – 3:00 p.m.Embarque desde andén hacia St GeorgeTodos los trenes entre Eltingville y Huguenot embarcan desde el andén con dirección St George.Mantenimiento programadoUsar las mismas estaciones (Eltingville, Annadale y Huguenot); solo cambia el andén.

Línea 7

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
7Cambio de andén3 de febrero (martes)1:30 a.m. – 5:00 a.m.Cambio de andén en Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point AvEn Queens, todos los trenes 7 embarcan desde el andén con dirección Manhattan en Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av.Mantenimiento de vías, pruebas e inspecciones en el Steinway TunnelNo se indican rutas extra; usar las mismas estaciones desde el andén opuesto.

Línea 6

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
6De expreso a local3 de febrero, martes10:00 a.m. – 1:00 p.m.Tren Manhattan-bound cambia a servicio localEn el Bronx, el expreso hacia Manhattan corre local entre Parkchester y 3 Av–138 St.Mantenimiento de señalesUsar el mismo tren 6, que hace todas las paradas locales entre Parkchester y 3 Av–138 St.
6De expreso a local3 de febrero, martes1:00 p.m. – 2:00 p.m.Tren Westchester Sq-bound cambia a servicio localEn el Bronx, el expreso hacia Westchester Sq corre local entre 3 Av–138 St y Parkchester.Mantenimiento de señalesUsar el mismo tren 6, que hace todas las paradas locales entre 3 Av–138 St y Parkchester.
6Servicio reducido3 de febrero, martes9:45 a.m. – 2:00 p.m.Menor frecuencia de trenes en el BronxEl 6 opera con menos frecuencia; la última parada de algunos trenes hacia el Bronx es 3 Av–138 St.Mantenimiento de señalesEn 3 Av–138 St, hacer transbordo a un tren 6 hacia Westchester Sq para continuar el viaje; conexión accesible disponible en 125 St.
6Servicio parcialmente suspendido3 de febrero, martes9:45 a.m. – 2:00 p.m.Sin servicio entre Westchester Sq y Pelham Bay ParkEn el Bronx, no hay trenes 6 entre Westchester Sq y Pelham Bay Park; el 6 corre entre Brooklyn Bridge–City Hall y Westchester Sq.Mantenimiento de señalesUsar buses lanzadera gratuitos Bx91 entre Westchester Sq y Pelham Bay Park, con paradas en Middletown Rd, Buhre Av y Pelham Bay Park; transbordar entre 6 y buses en Westchester Sq.

Línea 5

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
5Demoras previstas3 de febrero, martesHoras punta a.m. y p.m.Trenes más lentos y mayores tiempos de esperaDesde el 2 de febrero, los trenes 4 y 5 circulan a menor velocidad y con posibles esperas más largas por trabajos importantes de vía.Renovación de aparatos de vía (track switch replacement)Parte de los trenes 4 hacia/desde 3 Av–138 St operan hasta Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos trenes 5 operan vía la línea 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays Ctr; se sugiere considerar las líneas B, D o 2 para evitar aglomeraciones.

Línea 4

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
4Servicio parcialmente suspendido3 de febrero, martes11:45 p.m. – 5:00 a.m. (noche del 2 al 3 y del 3 al 4)Sin servicio entre 149 St–Grand Concourse y 125 StNo hay trenes 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St; el servicio se divide en dos secciones: entre New Lots Av y 125 St, y entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse.Renovación de aparatos de víaBuses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St (conectando con la línea 6); transbordos entre 4, 5 y 6 en 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.
4Demoras previstas3 de febrero, martesHoras punta a.m. y p.m.Trenes más lentos y mayores tiempos de esperaIgual que en la línea 5: trenes 4 y 5 con velocidades reducidas y esperas más largas por grandes trabajos de vía.Renovación de aparatos de víaAlgunos trenes 4 hacia/desde 3 Av–138 St operan hasta Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos 5 usan la 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays Ctr; se recomienda también usar B, D o 2.

Shuttle 42 Street (S)

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
S (42 St Shuttle)Servicio extra3 de febrero, martes12:01 a.m. – 6:00 a.m.Servicio nocturno adicionalEl shuttle 42 Street ofrece servicio nocturno durante las obras planificadas.Ajuste operativo por trabajos planificadosUsar el shuttle S entre Times Sq y Grand Central como conexión este–oeste en Midtown.

Línea 2

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
2Servicio parcialmente suspendido3 de febrero, martes9:45 a.m. – 2:00 p.m.Sin servicio a Wakefield–241 StEn el Bronx, no hay tren 2 en Wakefield–241 St; el 2 corre entre Flatbush Av–Brooklyn College y Nereid Av, última parada.Mantenimiento de señalesPara Wakefield–241 St, tomar el bus Bx39 desde Nereid Av.

Línea R

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
RServicio parcialmente suspendido (tarde-noche)3 de febrero, martes11:15 p.m. – 5:00 a.m. (noche del 3 al 4)Sin servicio nocturno entre Whitehall St–South Ferry y 59 St (Brooklyn)No hay trenes R entre Whitehall St–South Ferry y 59 St; el R opera en Brooklyn entre Bay Ridge–95 St y 59 St, última parada.Trabajos de reemplazo de rielesPara Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech, tomar el N; para Dekalb Av, usar Q o D local; para Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St, usar D o N; para 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St, tomar un tren D o N local; para 45 St y 53 St, tomar N; transferencias en 95 St, 36 St o Atlantic Av–Barclays Ctr.

Línea W

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
WSin servicio programado3 de febrero, martesMadrugada, noches y fines de semanaNo opera fuera de horas picoLa W funciona solo en horas pico de días hábiles; no hay servicio W el resto del día ni noches.Programación regular de la líneaUsar las líneas N o R según el tramo del recorrido.

Línea Q

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
QDesvío de ruta (nocturno)3 de febrero, martes11:15 p.m. – 5:00 a.m. (noche del 3 al 4)Sentido Coney Island corre vía la R entre Canal St y DeKalb AvEn Manhattan y Brooklyn, los Q hacia Coney Island circulan por la vía de la R entre Canal St y DeKalb Av, deteniéndose en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech.Reemplazo de rielesEn Canal St, el Q hacia Coney Island usa el andén de la R; para conexiones, se puede usar 4 o 5 en City Hall, N o R en Cortlandt St, y D, N o Q en Dekalb Av.
QServicio parcialmente suspendido (diurno)3 de febrero, martes9:45 a.m. – 3:00 p.m.Sin servicio entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell AvEn Brooklyn, no hay tren Q entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av; el Q termina en Brighton Beach.Reemplazo de rielesBuses lanzadera B109 entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av; para viaje directo Coney Island–Manhattan/Downtown Brooklyn, usar D o F; transbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr, 34 St–Herald Sq u otras estaciones indicadas.

Línea N

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
NDesvío de ruta (nocturno)3 de febrero, martes11:15 p.m. – 5:00 a.m. (noche del 3 al 4)Sentido Coney Island corre expreso vía Manhattan Bridge y omite DeKalb AvEn Manhattan y Brooklyn, los N locales hacia Coney Island corren expreso desde Canal St hasta 36 St vía el Manhattan Bridge y no paran en DeKalb Av.Reemplazo de rielesPara City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, usar 4 o 5 o la R; para Court St y Jay St–MetroTech, usar Borough Hall (2/4) o R; transbordos en 14 St–Union Sq (4/5/L/N/Q/R), Atlantic Av–Barclays Ctr (D,N,Q,R,2,4) y 36 St (D,N).
NServicio parcialmente suspendido (diurno)3 de febrero, martes9:45 a.m. – 3:00 p.m.Sin servicio hasta Coney Island–Stillwell AvEn Brooklyn, no hay tren N en Coney Island–Stillwell Av; el N opera entre Astoria–Ditmars Blvd y 86 St, última parada.Mantenimiento de víasBuses lanzadera entre 86 St y Coney Island–Stillwell Av; para ir entre Manhattan y Coney Island–Stillwell Av, tomar líneas D o F; transbordos en 34 St–Herald Sq, Atlantic Av–Barclays Ctr y 62 St/New Utrecht Av.

Línea L

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
LCambio de andén3 de febrero, martes1:30 a.m. – 5:00 a.m.Cambio de andén en 3 Av y 1 AvEn Manhattan, todos los trenes L embarcan desde el andén con dirección 8 Av en 3 Av y 1 Av.Mantenimiento de vía en la línea LUsar las mismas estaciones; solo cambia el andén de embarque.
LServicio parcialmente suspendido3 de febrero, martes (noche del 2 al 3 y del 3 al 4)11:45 p.m. – 5:00 a.m.Sin servicio entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer StEn Brooklyn, no hay trenes L entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St; el servicio se divide entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Myrtle–Wyckoff Avs, y entre Lorimer St y 8 Av.Reemplazo de rielesBuses lanzadera L90 entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St con paradas en Jefferson St, Morgan Av, Montrose Av, Grand St y Graham Av; para conexión Brooklyn–Manhattan, considerar las líneas A o J vía Broadway Junction.

Línea J

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
JParadas omitidas (planeado)3 de febrero, martes9:15 a.m. – 3:30 p.m.Sentido Manhattan omite Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciusko StEn Brooklyn, los trenes J hacia Manhattan no paran en esas cuatro estaciones.Reemplazo de rielesPara estas estaciones, usar el J hacia Myrtle Av y hacer transbordo a tren de regreso hacia Jamaica; o hacia Broadway Junction para cambiar a un J hacia Manhattan.
JServicio reducido3 de febrero, martes9:30 a.m. – 3:30 p.m.Mayor intervalo entre trenesLos trenes J corren cada 10 minutos.Reemplazo de rielesSe recomienda planificar viajes con mayor anticipación o considerar líneas paralelas en Brooklyn según el tramo.

Línea Z

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
ZSin servicio programado3 de febrero, martesMediodía, noches y fines de semanaNo opera fuera de horas picoLa Z solo ofrece servicio en horas pico de días hábiles; el resto del tiempo no hay trenes Z.Programación regular de la líneaUsar la línea J en su lugar.

Línea F

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
FDesvío de ruta (Jamaica-bound)Noche del 3 al 4 de febrero11:45 p.m. – 5:00 a.m.No hay servicio F hacia Jamaica en 57 St, Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–QueensbridgeLos trenes F hacia Jamaica se desvían vía Court Sq–23 St (E/M/7) desde 47–50 Sts–Rockefeller Ctr hasta 36 St.Reemplazo de escaleras mecánicasPara 57 St, usar F hacia Jamaica hasta la estación 5 Av/53 St o transferir en 34 St–Herald Sq a líneas N o Q; para Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge, usar F hacia Jackson Hts–Roosevelt Av y luego tren hacia Jamaica o conexiones indicadas.
FParadas omitidas (Brooklyn)3–6 de febrero, martes a viernes9:45 a.m. – 3:00 p.m.Sentido Manhattan omite Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue IEn Brooklyn, los F hacia Manhattan no paran en estas estaciones; todos los trenes en 18 Av embarcan desde el andén con dirección Coney Island.Reemplazo de rielesPara estas estaciones, tomar el F hacia 18 Av y cambiar a un tren en sentido Coney Island; o desde allí viajar hasta Kings Hwy y cambiar a un tren hacia Manhattan.
FParadas omitidas (Queens)3 de febrero, martes9:45 a.m. – 3:00 p.m.Sentido Manhattan omite Sutphin Blvd, Briarwood y 75 AvEn Queens, los F hacia Manhattan no paran en estas estaciones.Mantenimiento de señalesPara estas estaciones, usar el F hacia Kew Gardens–Union Tpke o Forest Hills–71 Av, cambiar a tren hacia Jamaica-bound, o usar Kew Gardens–Union Tpke / Parsons Blvd para transbordos.

Línea D

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
DParadas omitidas (Brooklyn)3 de febrero, martes (dentro del rango 2–6 de febrero)11:15 p.m. – 5:00 a.m.Sentido Coney Island omite DeKalb Av, Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 StEn Brooklyn, los D hacia Coney Island no paran en esas estaciones.Reemplazo de rielesPara estas estaciones, usar Q o N, o un tren local Manhattan-bound D/N, haciendo transbordo en Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St.
DDe expreso a local3–6 de febrero, martes a viernes12:01 a.m. – 5:00 a.m.Downtown D se detiene en 135 StEn Upper Manhattan, los D hacia el centro operan como local y paran en 135 St durante la noche.Reemplazo de rielesUsar la misma línea D como servicio local entre 145 St y 125 St, incluyendo parada en 135 St.

Línea E

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
EDesvío de rutaNoche del 2 al 3 y del 4 al 5 de febrero11:45 p.m. – 5:00 a.m.World Trade Center–bound E corre vía F entre Queens y ManhattanEntre Queens y Manhattan, los trenes E hacia World Trade Center circulan por Roosevelt Island y la ruta de la F desde 21 St–Queensbridge hasta W 4 St–Wash Sq.Reemplazo de escaleras mecánicasPara Queens Plaza, usar estaciones cercanas (Queensboro Plaza N/W/7 o Court Sq E/M/7); para Lexington Av/53 St, usar Lexington Av/59 St (N/R/W, 4/5/6) o 51 St (4/6); para 5 Av/53 St, utilizar estaciones 47–50 Sts–Rockefeller Ctr (B/D/F/M) o 7 Av; múltiples opciones de transbordo en Jackson Hts–Roosevelt Av, 47–50 Sts–Rockefeller Ctr, 42 St–Port Authority y 34 St–Penn Station.

Línea B

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
BServicio parcialmente suspendido3–6 de febrero, martes a viernes9:45 a.m. – 3:00 p.m.Sin servicio entre Kings Hwy y Brighton BeachEn Brooklyn, no hay B entre Kings Hwy y Brighton Beach; el B corre entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy, última parada.Reemplazo de rielesPara ir a Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av, usar Q, D o F y los buses locales o lanzadera según las indicaciones en estaciones.

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO

Staten Island Railway (SIR)

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
SIRCambio de andén4 de febrero, miércoles9:30 p.m. – 4:00 a.m. (noche del 4 al 5)Embarque desde andén hacia TottenvilleTodos los trenes entre Great Kills y Grant City embarcan desde el andén con dirección Tottenville.Mantenimiento programadoUsar las mismas estaciones (Great Kills, Bay Terrace, Oakwood Heights, New Dorp y Grant City); solo cambia el andén.
SIRCambio de andén4 de febrero, miércoles9:45 a.m. – 3:00 p.m.Embarque desde andén hacia St GeorgeTodos los trenes entre Eltingville y Huguenot embarcan desde el andén con dirección St George.Mantenimiento programadoUsar las mismas estaciones (Eltingville, Annadale y Huguenot); solo cambia el andén.

Línea 7

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
7Aviso de estación (servicio limitado)Vigente durante Q1 2026, incluye 4 de febreroTodo el díaManhattan-bound salta 69 St y 52 StEn Queens, los trenes 7 hacia Manhattan no paran en 69 St ni 52 St; todos los trenes en 61 St–Woodside embarcan desde el andén hacia Flushing.Mantenimiento estructuralUsar las estaciones cercanas 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; para llegar a 69 St o 52 St, usar el 7 hasta 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St y hacer transbordo a tren en sentido opuesto.
7Aviso de estación (servicio limitado)Vigente durante Q1 2026, incluye 4 de febreroTodo el díaFlushing-bound salta 103 St–Corona PlazaEn Queens, los trenes 7 hacia Flushing no paran en 103 St–Corona Plaza.Mejoras en la estaciónUsar estaciones cercanas Junction Blvd o 111 St; se puede tomar el 7 hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan para volver.
7Cambio de andénCada miércoles, viernes y sábado, incluido 4 de febrero1:30 a.m. – 5:00 a.m.Cambio de andén en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson AvEn Queens, todos los trenes 7 embarcan desde el andén con dirección Flushing en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av.Mantenimiento de vías, pruebas e inspecciones en el Steinway TunnelUsar las mismas estaciones; solo cambia el andén de embarque.
7 (expreso)Aviso de estación (servicio limitado)Vigente durante Q1 2026, incluye 4 de febreroTodo el díaManhattan-bound 7 expreso salta 74 St–BroadwayEn Queens, el 7 expreso hacia Manhattan no se detiene en 74 St–Broadway; el 7 local sí mantiene la parada.Mantenimiento estructuralPara 74 St–Broadway, usar un tren 7 local o transferir desde 7 expreso en Junction Blvd a un 7 local.

Línea 5

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
5Paradas omitidas (uptown)4 de febrero, miércoles10:45 a.m. – 3:30 p.m.En el Bronx, uptown 2 y 5 saltan Jackson Av, Prospect Av, Intervale Av, Simpson St, Freeman St, 174 St y West Farms Sq–E Tremont AvLos trenes hacia el norte no paran en estas estaciones.Mantenimiento de señalesPara estas estaciones, tomar las líneas 2 o 5 hacia E 180 St y cambiar a un tren hacia Manhattan; o hacia 149 St–Grand Concourse y cambiar a tren uptown 2 o 5; para Jackson Av, Prospect Av, Intervale Av y Simpson St, se sugiere el bus Bx4 desde 3 Av–149 St.
4/5Demoras previstas4 de febrero, miércolesHoras punta a.m. y p.m.Trenes más lentos y mayores tiempos de esperaDesde el 2 de febrero, los trenes 4 y 5 circulan a menor velocidad con posibles esperas más largas por trabajos importantes de vía.Reemplazo de aparatos de víaAlgunos trenes 4 hacia/desde 3 Av–138 St operan solo hasta Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos 5 usan la línea 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays Ctr; se sugiere considerar B, D o 2 para evitar aglomeraciones.

Línea 4

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
4Servicio parcialmente suspendidoNoche del 3 al 4 y del 4 al 5 de febrero11:45 p.m. – 5:00 a.m.Sin servicio entre 149 St–Grand Concourse y 125 StNo hay trenes 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St; el servicio se divide en dos secciones: entre New Lots Av y 125 St (vía 6 desde/ hacia 3 Av–138 St) y entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse.Reemplazo de aparatos de víaBuses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, conectando con la línea 6; transbordos entre 4, 5 y 6 en 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.
4/5Demoras previstas4 de febrero, miércolesHoras punta a.m. y p.m.Trenes más lentos y mayores tiempos de esperaIgual que arriba: velocidades reducidas y esperas más largas por trabajos de vía.Reemplazo de aparatos de víaVer rutas alternativas anteriores (B, D o 2; 4 limitados a Bowling Green/Crown Heights; 5 vía línea 2).

Shuttle 42 Street (S)

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
S (42 St Shuttle)Servicio extra4 de febrero, miércoles12:01 a.m. – 6:00 a.m.Servicio nocturno adicionalEl shuttle 42 Street corre de forma continua durante la noche como refuerzo por trabajos planificados.Ajuste operativo por obrasUsar el S entre Times Sq y Grand Central como enlace este–oeste en Midtown.

Línea 2

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
2Paradas omitidas (uptown)4 de febrero, miércoles10:45 a.m. – 3:30 p.m.En el Bronx, uptown 2 y 5 saltan Jackson Av, Prospect Av, Intervale Av, Simpson St, Freeman St, 174 St y West Farms Sq–E Tremont AvIdéntico a la línea 5: trenes hacia el norte no paran en estas estaciones.Mantenimiento de señalesPara estas estaciones, usar 2 o 5 hasta E 180 St o 149 St–Grand Concourse y hacer transbordo; se sugiere el bus Bx4 para acceso a varias de ellas.

Línea R

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
RServicio parcialmente suspendido (tarde-noche)Noche del 4 al 5 de febrero11:15 p.m. – 5:00 a.m.Sin servicio nocturno entre Whitehall St–South Ferry y 59 St (Brooklyn)El R no circula entre Whitehall St–South Ferry y 59 St; en Brooklyn opera entre Bay Ridge–95 St y 59 St.Reemplazo de rielesPara Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech, usar el N; para Dekalb Av, usar Q o D local; para 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St, tomar D o N; para 45 St y 53 St, tomar N; conexiones en 95 St, 36 St o Atlantic Av–Barclays Ctr.

Línea W

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
WSin servicio programado4 de febrero, miércolesMadrugada, noches y fines de semanaNo opera fuera de horas picoLa W solo funciona en horas pico de días hábiles; no hay servicio el resto del día.Programación regularUsar las líneas N o R según el tramo.

Línea Q

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
QDesvío de ruta (nocturno)Noche del 4 al 5 de febrero11:15 p.m. – 5:00 a.m.Sentido Coney Island corre vía R entre Canal St y DeKalb AvLos Q hacia Coney Island circulan por las vías del R entre Canal St y DeKalb Av, parando en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech.Reemplazo de rielesEn Canal St, el Q hacia Coney Island usa el andén del R; conexiones con 4/5, N/R y otras líneas en las estaciones mencionadas.
QServicio parcialmente suspendido (diurno)4 de febrero, miércoles9:45 a.m. – 3:00 p.m.Sin servicio entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell AvEl Q termina en Brighton Beach; no sigue hasta Coney Island–Stillwell Av.Reemplazo de rielesBuses B109 entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av; para viaje directo a Manhattan/Downtown Brooklyn, usar D o F y hacer transbordos en Atlantic Av–Barclays Ctr o 34 St–Herald Sq.

Línea N

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
NDesvío de ruta (nocturno)Noche del 4 al 5 de febrero11:15 p.m. – 5:00 a.m.Sentido Coney Island corre expreso vía Manhattan Bridge y salta DeKalb AvLos N locales hacia Coney Island operan como expreso entre Canal St y 36 St vía Manhattan Bridge y no paran en DeKalb Av.Reemplazo de rielesPara City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, usar 4/5 o R; para Court St y Jay St–MetroTech, usar Borough Hall (2/4) o R; transbordos en 14 St–Union Sq, Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St.

Línea L

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
LCambio de andénCada miércoles y viernes, incluido 4 de febrero1:30 a.m. – 5:00 a.m.Embarque desde andén hacia Brooklyn en 1 Av y 3 AvEn Manhattan, todos los trenes L en 1 Av y 3 Av embarcan desde el andén con dirección Brooklyn.Mantenimiento de víaUsar las mismas estaciones; solo cambia el andén.
LServicio parcialmente suspendidoNoche del 3 al 4 y del 4 al 5 de febrero11:45 p.m. – 5:00 a.m.Sin servicio entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer StEn Brooklyn, la L no funciona entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St; el servicio se divide entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Myrtle–Wyckoff Avs, y entre Lorimer St y 8 Av.Reemplazo de rielesBuses lanzadera L90 entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St con paradas en Jefferson St, Morgan Av, Montrose Av, Grand St y Graham Av; para Brooklyn–Manhattan, considerar A o J vía Broadway Junction.

Línea J

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
JParadas omitidas (planeado)Hasta el 6 de marzo, incluye 4 de febrero9:15 a.m. – 3:30 p.m.Manhattan-bound salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciusko StEn Brooklyn, los trenes J hacia Manhattan no paran en estas estaciones.Reemplazo de rielesPara estas estaciones, tomar J hacia Myrtle Av y cambiar a tren hacia Jamaica; o hacia Broadway Junction y cambiar a un J hacia Manhattan.
JServicio reducidoHasta el 6 de marzo, incluye 4 de febrero9:30 a.m. – 3:30 p.m.Mayor intervalo entre trenesLos J operan cada 10 minutos.Reemplazo de rielesSe recomienda anticipar los viajes o usar líneas paralelas donde sea posible.

Línea Z

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
ZSin servicio programado4 de febrero, miércolesMediodía, noches y fines de semanaNo opera fuera de horas picoLa Z solo ofrece servicio en horas punta de días hábiles.Programación regularUsar la línea J.

Línea F

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
FDesvío de ruta (Jamaica-bound)Noche del 3 al 4 de febrero11:45 p.m. – 5:00 a.m.No hay servicio F hacia Jamaica en 57 St, Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–QueensbridgeLos trenes F hacia Jamaica se desvían vía Court Sq–23 St desde 47–50 Sts–Rockefeller Ctr hasta 36 St.Reemplazo de escaleras mecánicasPara 57 St, usar F hacia 5 Av/53 St o transferir a N/Q; para Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge, usar F hacia Jackson Hts–Roosevelt Av y conexiones indicadas.
FParadas omitidas (Brooklyn)4 de febrero, miércoles9:45 a.m. – 3:00 p.m.Manhattan-bound salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue IEn Brooklyn, los F hacia Manhattan no paran en estas estaciones; todos los trenes en 18 Av usan el andén hacia Coney Island.Reemplazo de rielesPara estas estaciones, tomar F hacia 18 Av y cambiar a tren hacia Coney Island; o viajar a Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.

Línea B

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
BServicio parcialmente suspendido4 de febrero, miércoles9:45 a.m. – 3:00 p.m.Sin servicio entre Kings Hwy y Brighton BeachEn Brooklyn, el B solo opera entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy.Reemplazo de rielesPara Brighton Beach, usar Q, D o F y buses locales; transbordar entre B y Q/D/F en Kings Hwy o estaciones cercanas.
BSin servicio programado4 de febrero, miércolesNoche y fines de semanaNo opera en horarios nocturnosLa B ofrece servicio solo horas hábiles diurnas; no hay B noches ni fines de semana.Programación regularUsar A, C, D o Q según el tramo indicado por MTA.

Línea D

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
DParadas omitidas (Brooklyn)Noche del 4 al 5 de febrero11:15 p.m. – 5:00 a.m.Coney Island–bound D local salta DeKalb Av, Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 StEn Brooklyn, los D hacia Coney Island no paran en estas estaciones.Reemplazo de rielesPara estas estaciones, usar Q o N, o tren local Manhattan-bound D/N, con transbordo en Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St.
DDe expreso a local4 de febrero, miércoles12:01 a.m. – 5:00 a.m.Downtown D se detiene en 135 StEn Upper Manhattan, los D hacia el centro operan como local y paran en 135 St durante la noche.Reemplazo de rielesUsar el mismo D como servicio local entre 145 St y 125 St, incluyendo 135 St.

Línea E

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
EDesvío de rutaNoche del 4 al 5 de febrero11:45 p.m. – 5:00 a.m.World Trade Center–bound E corre vía F desde 21 St–Queensbridge hasta W 4 St–Wash SqLos trenes E hacia World Trade Center circulan por Roosevelt Island y la ruta F.Reemplazo de escaleras mecánicasPara Queens Plaza, usar estaciones cercanas (Queensboro Plaza N/W/7 o Court Sq E/M/7); para Lexington Av/53 St, usar Lexington Av/59 St o 51 St; para 5 Av/53 St, usar 47–50 Sts–Rockefeller Ctr o 7 Av; múltiples opciones de transbordo en Jackson Hts–Roosevelt Av, 47–50 Sts, 42 St–Port Authority y 34 St–Penn Station.
EDe expreso a local4 de febrero, miércoles10:00 a.m. – 3:00 p.m.Manhattan-bound E se detiene en Briarwood y 75 AvEn Queens, los trenes E hacia Manhattan paran en Briarwood y 75 Av, funcionando como local en ese tramo.Mantenimiento de señalesEl servicio en otras estaciones se mantiene según el horario; se puede usar el mismo E como local en este intervalo.

JUEVES 5 DE FEBRERO

Staten Island Railway (SIR)

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
SIRCambio de andén5 de febrero, noche de jueves a viernes9:30 p.m. – 4:00 a.m.Embarque desde andén hacia Tottenville entre Great Kills y Grant CityTodos los trenes SIR entre Great Kills y Grant City embarcan desde el andén con dirección Tottenville.Mantenimiento programadoUsar las mismas estaciones (Great Kills, Bay Terrace, Oakwood Heights, New Dorp y Grant City); solo cambia el andén.
SIRCambio de andén5 de febrero, jueves10:00 a.m. – 3:00 p.m.Embarque desde andén hacia Tottenville en Grasmere y CliftonTodos los trenes desde Grasmere y Clifton salen desde el andén con dirección Tottenville.Mantenimiento programadoUsar las mismas estaciones; únicamente se modifica el andén de embarque.

Línea 7

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
7Aviso de estación (servicio limitado)Vigente Q1 2026, incluye 5 de febreroTodo el díaManhattan-bound salta 69 St y 52 StEn Queens, los trenes 7 hacia Manhattan no paran en 69 St ni 52 St; todos los trenes en 61 St–Woodside embarcan desde el andén hacia Flushing.Mantenimiento estructuralUsar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; para 69 St o 52 St, tomar el 7 a 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St y hacer transbordo.
7Aviso de estación (servicio limitado)Vigente Q1 2026, incluye 5 de febreroTodo el díaFlushing-bound salta 103 St–Corona PlazaEn Queens, los trenes 7 hacia Flushing no se detienen en 103 St–Corona Plaza.Mejoras en estaciónUsar Junction Blvd o 111 St; se puede viajar hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan para regresar.
7Cambio de andén5 de febrero, jueves (cada martes y jueves)1:30 a.m. – 5:00 a.m.Cambio de andén en Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point AvEn Queens, todos los trenes 7 embarcan desde el andén hacia Manhattan en Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av.Mantenimiento de vías en Steinway TunnelUsar las mismas estaciones; solo se modifica el lado de embarque.
7 (expreso)Aviso de estación (servicio limitado)Vigente Q1 2026, incluye 5 de febreroTodo el díaManhattan-bound 7 expreso salta 74 St–BroadwayEl 7 expreso hacia Manhattan no para en 74 St–Broadway; el 7 local sí lo hace.Mantenimiento estructuralPara 74 St–Broadway, usar la rama local del 7 o cambiar en Junction Blvd a un tren local.

Línea 5

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
4/5Demoras previstas5 de febrero, juevesHoras punta a.m. y p.m.Menor velocidad y mayores tiempos de esperaLos trenes 4 y 5 operan a menor velocidad y con posibles esperas más largas por trabajos de vía.Reemplazo de cambios de víaAlgunos trenes 4 hacia/desde 3 Av–138 St solo llegan a Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos 5 usan la línea 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays Ctr; se sugiere considerar B, D o 2 para evitar aglomeraciones.

Línea 4

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
4Servicio parcialmente suspendido5 de febrero, noche de lunes a viernes (rango 2–6 feb)11:45 p.m. – 5:00 a.m.Sin servicio entre 149 St–Grand Concourse y 125 StLa línea 4 no circula entre 149 St–Grand Concourse y 125 St; el servicio se divide: New Lots Av–125 St (vía 6 hacia/desde 3 Av–138 St) y Woodlawn–149 St–Grand Concourse.Reemplazo de cambios de víaBuses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St; transbordos con 4, 5 y 6 en 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.
4/5Demoras previstas5 de febrero, juevesHoras punta a.m. y p.m.Menor velocidad y mayores tiempos de esperaIgual que para la línea 5: trenes 4 y 5 con circulación más lenta y esperas prolongadas.Reemplazo de cambios de víaSe recomiendan también las líneas B, D o 2; algunos servicios 4 y 5 son limitados o desviados como se indica.

Shuttle 42 Street (S)

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
S (42 St Shuttle)Servicio extra5 de febrero, jueves12:01 a.m. – 6:00 a.m.Servicio nocturno continuoEl shuttle 42 Street opera toda la noche entre Times Sq y Grand Central.Refuerzo por trabajos planificadosUtilizar el S para conectar entre líneas del Midtown este y oeste.

Línea 2

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
2Servicio reducido5–6 de febrero, jueves y viernes10:30 a.m. – 2:30 p.m.Menor frecuencia entre E 180 St y Wakefield–241 StEn el Bronx, la línea 2 presta servicio cada 16 minutos entre E 180 St y Wakefield–241 St; algunos trenes terminan en E 180 St.Reemplazo de víasCambiar en E 180 St a un tren 2 hacia Wakefield–241 St; considerar tiempo extra de viaje.

Línea R

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
RServicio parcialmente suspendido (tarde-noche)Noche del 5 al 6 de febrero11:15 p.m. – 5:00 a.m.Sin servicio entre Whitehall St–South Ferry y 59 St (Brooklyn)No hay R entre Whitehall St–South Ferry y 59 St; el R opera en Brooklyn entre Bay Ridge–95 St y 59 St.Reemplazo de rielesPara Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech, usar N; para Dekalb Av, Q o D local; para 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St, usar D o N; para 45 St y 53 St, usar N; transferencias en 95 St, 36 St o Atlantic Av–Barclays Ctr.

Línea W

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
WSin servicio programado5 de febrero, juevesNoche y fines de semanaNo opera fuera de horas puntaLa W solo funciona en horas pico de días laborables.Programación regularUsar N o R según el tramo del viaje.

Línea Q

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
QDesvío de ruta (nocturno)Noche del 5 al 6 de febrero11:15 p.m. – 5:00 a.m.Coney Island–bound Q va vía R entre Canal St y DeKalb AvLos trenes Q hacia Coney Island circulan por la ruta del R, con paradas en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech.Reemplazo de rielesEn Canal St, el Q hacia Coney Island utiliza el andén del R; múltiples conexiones con 4/5, N/R y otras líneas en las estaciones afectadas.
QServicio parcialmente suspendido (diurno)5 de febrero, jueves9:45 a.m. – 3:00 p.m.Sin servicio entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell AvEl Q solo llega hasta Brighton Beach.Reemplazo de rielesBuses B109 entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av; para viaje directo con Manhattan/Downtown Brooklyn, usar D o F.

Línea N

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
NDesvío de ruta (nocturno)Noche del 5 al 6 de febrero11:15 p.m. – 5:00 a.m.Coney Island–bound N local corre expreso por Manhattan Bridge y salta DeKalb AvEn Manhattan y Brooklyn, los N hacia Coney Island van expresos entre Canal St y 36 St vía Manhattan Bridge.Reemplazo de rielesPara City Hall, Cortlandt St, Rector St y Whitehall St–South Ferry, usar 4/5 o R; para Court St y Jay St–MetroTech, usar Borough Hall (2/4) o R; transbordos en 14 St–Union Sq, Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St.

Línea L

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
LCambio de andén5 de febrero, jueves (cada martes y jueves)1:30 a.m. – 5:00 a.m.Embarque desde andén hacia 8 Av en 3 Av y 1 AvEn Manhattan, todos los trenes L en 3 Av y 1 Av embarcan desde el andén con dirección 8 Av.Mantenimiento de víaUsar las mismas estaciones; solo se cambia el andén.
LServicio parcialmente suspendidoNoche del 5 al 6 de febrero (rango 2–6 feb)11:45 p.m. – 5:00 a.m.Sin servicio entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer StEn Brooklyn, la L no corre entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St; el servicio se divide entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Myrtle–Wyckoff Avs, y entre Lorimer St y 8 Av.Reemplazo de rielesBuses L90 entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St con paradas intermedias; para conectar Brooklyn–Manhattan se sugiere A o J vía Broadway Junction.

Línea J

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
JParadas omitidas (planeado)Hasta 6 de marzo, incluye 5 de febrero9:15 a.m. – 3:30 p.m.Manhattan-bound salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciusko StEn Brooklyn, los J hacia Manhattan no paran en estas cuatro estaciones.Reemplazo de rielesPara estas estaciones, tomar J hacia Myrtle Av y cambiar a un J hacia Jamaica; o hacia Broadway Junction y cambiar a un J hacia Manhattan.
JServicio reducidoHasta 6 de marzo, incluye 5 de febrero9:30 a.m. – 3:30 p.m.Trenes cada 10 minutosIntervalos mayores entre trenes J durante el día.Reemplazo de rielesPlanificar más tiempo de viaje o considerar líneas alternativas donde existan.

Línea Z

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
ZSin servicio programado5 de febrero, juevesMediodía, noches y fines de semanaNo opera fuera de horas picoLa Z solo brinda servicio en horas punta de días hábiles.Programación regularUsar la línea J.

Línea F

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
FParadas omitidas (Brooklyn)5 de febrero, jueves (rango 3–6 feb)9:45 a.m. – 3:00 p.m.Manhattan-bound F salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue IEn Brooklyn, los F hacia Manhattan no paran en estas estaciones; todos los trenes en 18 Av usan el andén hacia Coney Island.Reemplazo de rielesPara estas estaciones, tomar F hacia 18 Av y cambiar a tren hacia Coney Island; o ir a Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.
FDesvío de ruta (Jamaica-bound)Noche del 5 al 6 de febrero11:45 p.m. – 5:00 a.m.No hay F hacia Jamaica en 57 St, Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–QueensbridgeLos F hacia Jamaica se desvían vía Court Sq–23 St desde 47–50 Sts–Rockefeller Ctr hasta 36 St.Reemplazo de escaleras mecánicasPara 57 St, usar F a 5 Av/53 St o transferir a N/Q; para Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge, usar F hacia Jackson Hts–Roosevelt Av y conexiones indicadas.
FParadas omitidas (Queens, Jamaica-bound)5 de febrero, jueves9:45 a.m. – 3:00 p.m.Jamaica-bound F salta 75 Av, Briarwood y Sutphin BlvdEn Queens, los trenes F hacia Jamaica no se detienen en estas estaciones.Mantenimiento de señalesPara estas estaciones, tomar F hasta Kew Gardens–Union Tpke o Parsons Blvd y cambiar a tren hacia Manhattan; para volver, hacer el transbordo inverso.

Línea D

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
DParadas omitidas (Brooklyn)Noche del 5 al 6 de febrero11:15 p.m. – 5:00 a.m.Coney Island–bound D local salta DeKalb Av, Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 StEn Brooklyn, los D hacia Coney Island no paran en estas estaciones.Reemplazo de rielesPara estas estaciones, usar Q o N, o un D/N en sentido Manhattan y cambiar en Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St.
DDe expreso a local5 de febrero, jueves (rango 3–6 feb)12:01 a.m. – 5:00 a.m.Downtown D se detiene en 135 StEn Upper Manhattan, los D hacia el centro funcionan como local y paran en 135 St durante la noche.Reemplazo de rielesUsar el mismo D como servicio local entre 145 St y 125 St, incluyendo 135 St.

Línea B

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
BServicio parcialmente suspendido5 de febrero, jueves (rango 3–6 feb)9:45 a.m. – 3:00 p.m.Sin servicio entre Kings Hwy y Brighton BeachEn Brooklyn, la B solo opera entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy.Reemplazo de rielesUsar la línea Q entre Kings Hwy y Brighton Beach, o D/F hacia Coney Island–Stillwell Av con transbordos adecuados.
BSin servicio programado5 de febrero, juevesNoche y fines de semanaNo hay B en esos horariosLa B presta servicio solo en horas hábiles diurnas.Programación regularUsar A, C, D o Q según la zona.

Línea E

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
EDesvío de rutaNoche del 4 al 5 de febrero (se prolonga a primeras horas del 5)11:45 p.m. – 5:00 a.m.World Trade Center–bound E corre vía F desde 21 St–Queensbridge hasta W 4 St–Wash SqLos trenes E hacia World Trade Center circulan por Roosevelt Island y la ruta de la F.Reemplazo de escaleras mecánicasPara Queens Plaza, usar Queensboro Plaza (N/W/7) o Court Sq (E/M/7); para Lexington Av/53 St, usar Lexington Av/59 St o 51 St; para 5 Av/53 St y 7 Av, usar estaciones F/D cercanas; distintas opciones de transbordo en Jackson Hts–Roosevelt Av, Rockefeller Center, Times Sq y W 4 St.

VIERNES 6 DE FEBRERO

Staten Island Railway (SIR)

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
SIRCambio de andén6 de febrero, viernes (noche de jueves a viernes)9:30 p.m. – 4:00 a.m.Embarque desde andén hacia Tottenville entre Great Kills y Grant CityTodos los trenes entre Great Kills y Grant City embarcan desde el andén con dirección Tottenville.Mantenimiento programadoUsar las mismas estaciones (Great Kills, Bay Terrace, Oakwood Heights, New Dorp, Grant City); solo cambia el andén.
SIRCambio de andén6 de febrero, viernes9:45 a.m. – 3:00 p.m.Embarque desde andén hacia St George entre Eltingville y HuguenotTodos los trenes entre Eltingville y Huguenot embarcan desde el andén con dirección St George.Mantenimiento programadoUsar las mismas estaciones (Eltingville, Annadale, Huguenot); solo cambia el andén.

Línea 7

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
7Aviso de estación (servicio limitado)Vigente Q1 2026, incluye 6 de febreroTodo el díaManhattan-bound salta 69 St y 52 StEn Queens, los 7 hacia Manhattan no paran en 69 St ni 52 St; todos los trenes en 61 St–Woodside embarcan desde el andén hacia Flushing.Mantenimiento estructuralUsar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; para 69 St y 52 St, hacer transbordo a tren en sentido contrario desde 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St​
7Aviso de estación (servicio limitado)Vigente Q1 2026, incluye 6 de febreroTodo el díaFlushing-bound salta 103 St–Corona PlazaEn Queens, los 7 hacia Flushing no paran en 103 St–Corona Plaza.Mejoras en estaciónUsar Junction Blvd o 111 St; se puede viajar hasta 111 St y transbordar a un tren hacia Manhattan para volver.
7Paradas omitidas (Flushing-bound)6 de febrero, viernes (rango 30 ene–2 feb y 6–9 feb)11:45 p.m. – 3:00 a.m. aprox. (noche de viernes a lunes)Flushing-bound salta 82 St, 90 St, 103 St y 111 StEn Queens, los trenes hacia Flushing no paran en 82 St, 90 St, 103 St ni 111 St; todos los trenes en Junction Blvd usan el andén hacia Manhattan.Mejoras de estaciónPara estas estaciones, ir a Junction Blvd o Mets–Willets Point y conectar a un 7 hacia Manhattan; desde estas estaciones, tomar el 7 a Junction Blvd o 74 St–Broadway y cambiar a tren hacia Flushing.
7Cambio de andén6 de febrero, viernes (cada miércoles, viernes y sábado)1:30 a.m. – 5:00 a.m.Cambio de andén en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson AvTodos los trenes 7 embarcan desde el andén con dirección Flushing en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av.Mantenimiento de vía, pruebas e inspecciones en Steinway TunnelUsar las mismas estaciones; solo se modifica el lado de embarque.
7 (expreso)Aviso de estación (servicio limitado)Vigente Q1 2026, incluye 6 de febreroTodo el díaManhattan-bound 7 expreso salta 74 St–BroadwayEl 7 expreso hacia Manhattan no se detiene en 74 St–Broadway; el 7 local sí.Mantenimiento estructuralPara 74 St–Broadway y conexión con E/F/M/R, usar el 7 local o cambiar en Junction Blvd a un tren local.

Línea 5

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
5Servicio parcialmente suspendido (Bowling Green – E 180 St)6 de febrero, viernes (rango 30 ene–1 feb y 6–8 feb)Desde las 8:15 p.m.No hay 5 entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx)La línea 5 corre entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos.Reemplazo de cambios de víaEntre E 180 St y 149 St–Grand Concourse, usar la línea 2; entre 125 St y Bowling Green, usar la 4; buses de enlace entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St–6 (con parada en 138 St–Grand Concourse).
4/5Demoras previstas6 de febrero, viernesHoras punta a.m. y p.m.Menor velocidad y mayores tiempos de esperaLos trenes 4 y 5 circulan más lento y con esperas mayores debido a trabajos de vía.Reemplazo de cambios de víaAlgunos 4 hacia/desde 3 Av–138 St se limitan a Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos 5 se desvían vía la 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays Ctr; considerar B, D o 2.

Línea 4

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
4De expreso a local (Manhattan)6 de febrero, viernes (rango 30 ene–1 feb y 6–8 feb)Desde las 10:00 p.m. (nocturno y fin de semana)Entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall opera local en ambos sentidosLos trenes 4 paran en todas las estaciones entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall.Trabajos de vía nocturnosUsar la misma línea 4 como servicio local; se mantienen conexiones con 2, 3, 5 y otras.
4Servicio parcialmente suspendido (Bronx–Harlem)6 de febrero, viernes (rango 2–6 y 9–13 feb)11:45 p.m. – 5:00 a.m.Sin 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 StLa línea 4 se opera en dos secciones: New Lots Av–125 St (vía 6 desde/hacia 3 Av–138 St) y Woodlawn–149 St–Grand Concourse.Reemplazo de cambios de víaBuses gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St con parada en 138 St–Grand Concourse; transbordo entre 4, 5 y 6 en 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.
4/5Demoras previstas6 de febrero, viernesHoras punta a.m. y p.m.Trenes más lentos y esperas largasIgual que en la 5: reducción de velocidad por trabajos de vía.Reemplazo de cambios de víaMisma recomendación: considerar B, D o 2; uso combinado de 2/4/5 según el tramo.
4Servicio parcialmente suspendido (noche más amplia)6–9 de febrero, vie a lun9:45 p.m. – 5:00 a.m.Sin 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 StVersión de fin de semana del corte: sin servicio de la 4 en ese tramo; buses de enlace y cruces con Metro-North entre Bronx y Manhattan.Reemplazo de cambios de víaAdemás de buses, Metro-North acepta boletos 4 entre algunas estaciones (Grand Central–University Heights/Wakefield); se mantienen alternativas 2, 5 y buses lanzadera.

Shuttle 42 Street (S) y Línea 2

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
S (42 St Shuttle)Servicio extra6 de febrero, viernes (rango 3–6 y 10–13 feb)12:01 a.m. – 6:00 a.m.Servicio nocturno continuoEl shuttle 42 St corre toda la noche entre Times Sq y Grand Central.Refuerzo por trabajos planificadosUsar el S como enlace este–oeste en Midtown.
2Servicio reducido6 de febrero, viernes (rango 5–6 y 11–13 feb)10:30 a.m. – 2:30 p.m.Menor frecuencia entre E 180 St y Wakefield–241 StEn el Bronx, la 2 opera cada 16 minutos entre E 180 St y Wakefield–241 St; trenes alternos terminan en E 180 St.Reemplazo de víasCambiar en E 180 St a un tren 2 hacia Wakefield–241 St; considerar más tiempo de viaje.

Línea R

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
RServicio parcialmente suspendido (tarde-noche)Noche del 6 al 7 de febrero (rango 2–6 feb)11:15 p.m. – 5:00 a.m.Sin R entre Whitehall St–South Ferry y 59 St (Brooklyn)El R solo opera entre Bay Ridge–95 St y 59 St, última parada.Reemplazo de rielesPara Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech, usar N; para DeKalb Av, Q o D; para 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St, usar D o N; para 45 St y 53 St, usar N; transbordos en 95 St, 36 St o Atlantic Av–Barclays Ctr.

Línea W

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
WSin servicio programado6 de febrero, viernesNoche y fines de semanaNo opera fuera de horas picoLa W solo ofrece servicio en horas laborales diurnas.Programación regularUsar N o R según el tramo.

Línea Q

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
QDesvío de ruta (nocturno)Noche del 6 al 7 de febrero (rango 2–6 feb)11:15 p.m. – 5:00 a.m.Coney Island–bound Q va vía R entre Canal St y DeKalb AvLos Q hacia Coney Island paran en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech.Reemplazo de rielesEn Canal St, el Q hacia Coney Island utiliza el andén del R; conexiones con 4/5, N/R y otras en las estaciones afectadas.
QServicio parcialmente suspendido (diurno)6 de febrero, viernes (rango 3–6 feb)9:45 a.m. – 3:00 p.m.Sin Q entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell AvEl Q termina en Brighton Beach.Reemplazo de rielesBuses B109 entre Brighton Beach y Coney Island–Stillwell Av; para conexión directa Manhattan–Coney Island, usar D o F.

Línea N

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
NDesvío de ruta (nocturno)Noche del 6 al 7 de febrero (rango 2–6 feb)11:15 p.m. – 5:00 a.m.Coney Island–bound N local corre expreso via Manhattan Bridge y salta DeKalb AvEl N va expreso desde Canal St a 36 St vía Manhattan Bridge.Reemplazo de rielesPara City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, usar 4/5 o R; para Court St y Jay St–MetroTech, usar Borough Hall (2/4) o R; transbordos en 14 St–Union Sq, Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St.

Línea L

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
LCambio de andén6 de febrero, viernes (cada miércoles y viernes)1:30 a.m. – 5:00 a.m.Embarque desde andén hacia Brooklyn en 1 Av y 3 AvEn Manhattan, todos los L en 1 Av y 3 Av embarcan desde el andén hacia Brooklyn.Mantenimiento de víaUsar las mismas estaciones; solo cambia el andén.
LServicio parcialmente suspendido (Broadway Jct–Lorimer St)6–9 de febrero, vie a lun11:45 p.m. – 5:00 a.m.No hay L entre Broadway Junction y Lorimer StLa L opera en dos secciones: Canarsie–Rockaway Pkwy–Broadway Jct (cada 10 min) y Lorimer St–8 Av (cada 8 min).Reemplazo de rielesBuses L90 entre Lorimer St y Myrtle–Wyckoff Avs; buses adicionales entre Myrtle–Wyckoff Avs y Broadway Jct; para viajes Brooklyn–Manhattan, considerar A/C o J en Broadway Jct o M en Myrtle–Wyckoff Avs.

Línea J

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
JParadas omitidas (planeado)Hasta 6 de marzo, incluye 6 de febrero9:15 a.m. – 3:30 p.m.Manhattan-bound salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciusko StEn Brooklyn, los J hacia Manhattan no paran en estas estaciones.Reemplazo de rielesPara estas estaciones, tomar J hacia Myrtle Av y cambiar a un J hacia Jamaica; o hacia Broadway Junction y cambiar a un J hacia Manhattan.
JServicio reducidoHasta 6 de marzo, incluye 6 de febrero9:30 a.m. – 3:30 p.m.Intervalos de 10 minutosLos trenes J pasan cada 10 minutos.Reemplazo de rielesPrever tiempos de espera mayores o usar líneas alternativas donde existan.

Línea G

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
GParadas omitidas (Smith–9 Sts)6–9 de febrero, vie a lun9:45 p.m. – 5:00 a.m.F y G saltan Smith–9 Sts en ambos sentidosEn Brooklyn, las líneas F y G no paran en Smith–9 Sts.Reemplazo de escaleras mecánicasUsar buses lanzadera gratuitos entre Carroll St y 4 Av–9 St, con parada en Smith–9 Sts; transbordar entre F/G y buses en Carroll St o 4 Av–9 St.

Línea F

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
FDesvío de ruta (Jamaica-bound)Noche del 6 al 7 de febrero (rango 3–4 y 5–6 feb)11:45 p.m. – 5:00 a.m.No hay F hacia Jamaica en 57 St, Lexington Av/63 St, Roosevelt Island ni 21 St–QueensbridgeLos F hacia Jamaica se desvían vía Court Sq–23 St desde 47–50 Sts–Rockefeller Ctr hasta 36 St.Reemplazo de escaleras mecánicasPara 57 St, usar F a 5 Av/53 St o transbordar a N/Q; para Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge, usar F hacia Jackson Hts–Roosevelt Av o Steinway/Queens Plaza y conexiones indicadas.
FParadas omitidas (Brooklyn, Manhattan-bound)6 de febrero, viernes (rango 3–6 feb)9:45 a.m. – 3:00 p.m.Manhattan-bound F salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue IEn Brooklyn, los F hacia Manhattan no paran en estas estaciones; todos los trenes en 18 Av usan el andén hacia Coney Island.Reemplazo de rielesPara estas estaciones, tomar F hacia 18 Av y cambiar a un tren hacia Coney Island; o ir a Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.

Línea D

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
DParadas omitidas (Brooklyn)Noche del 6 al 7 de febrero (rango 2–6 feb)11:15 p.m. – 5:00 a.m.Coney Island–bound D local salta DeKalb Av, Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 StEn Brooklyn, los D hacia Coney Island no paran en esas estaciones.Reemplazo de rielesPara esas estaciones, usar Q o N, o un D/N en sentido Manhattan y transbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St.
DDe expreso a local6 de febrero, viernes (rango 3–6 feb)12:01 a.m. – 5:00 a.m.Downtown D se detiene en 135 StEn Upper Manhattan, los D hacia el centro operan local y paran en 135 St.Reemplazo de rielesUsar la misma línea D como servicio local entre 145 St y 125 St, incluyendo 135 St.

Línea E

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
EDe expreso a local (Queens)6 de febrero, viernes10:00 a.m. – 3:00 p.m.Jamaica Center–bound E se detiene en 75 Av y BriarwoodEn Queens, los E hacia Jamaica funcionan como local entre estas estaciones.Mantenimiento de señalesEn otros horarios, el E corre según horario habitual; se puede usar el mismo tren E para estas paradas durante el intervalo indicado.

Línea B

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
BServicio parcialmente suspendido6 de febrero, viernes (rango 3–6 feb)9:45 a.m. – 3:00 p.m.Sin B entre Kings Hwy y Brighton BeachEl B solo opera entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy.Reemplazo de rielesPara Brighton Beach, usar la Q; para Coney Island–Stillwell Av, usar D o F con los transbordos indicados.

