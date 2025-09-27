El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una nueva modificación en el proceso de naturalización que impacta directamente a ciertos exmilitares. La medida busca precisar quiénes son elegibles y bajo qué condiciones podrán acceder a la ciudadanía.

Según informaron en WZDC-CD, las peticiones presentadas después de 1 de agosto del 2024 no cumplen con el requisito de una “separación en condiciones honorables”, por lo que serán rechazadas.

Desde el 1 de agosto de 2024, esas solicitudes ya no serán aceptadas. | Crédito: Freepik

No obstante, las peticiones para naturalización presentadas antes del 1 de agosto del 2024 bajo las mismas condiciones, sí califican y serán evaluadas.

Dijeron además que ya no coordinarán con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para entrevistas de naturalización y ceremonias de juramento en los puertos de entrada.

Los veteranos extranjeros que viven fuera de EE.UU. deben solicitar visas o un permiso de permanencia temporal para ingresar al país y realizar una entrevista de naturalización.

USCIS utilizará los documentos oficiales de baja que presenten los exmilitares para confirmar si prestaron servicio con honor y si su separación fue en condiciones honorables.

Los veteranos en el extranjero deberán gestionar visa o permiso temporal para entrevistas en EE.UU. | Crédito: Freepik

Estas modificaciones se añaden a ajustes recientes en el proceso de naturalización, como la incorporación de nuevas preguntas en el examen de historia y gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, USCIS anunció que analizará si el solicitante cumple con el requisito de “buen carácter moral”, lo que implica una revisión que va más allá de la existencia de antecedentes penales.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!