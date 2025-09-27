USCIS anunció cambios en el trámite de naturalización para exmilitares con baja “no caracterizada”. | Crédito: Freepik
Oscar Guerrero Tello
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una nueva modificación en el proceso de naturalización que impacta directamente a ciertos exmilitares. La medida busca precisar quiénes son elegibles y bajo qué condiciones podrán acceder a la ciudadanía.

Según informaron en , las peticiones presentadas después de 1 de agosto del 2024 no cumplen con el requisito de una “separación en condiciones honorables”, por lo que serán rechazadas.

No obstante, las peticiones para naturalización presentadas antes del 1 de agosto del 2024 bajo las mismas condiciones, sí califican y serán evaluadas.

Dijeron además que ya no coordinarán con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para entrevistas de naturalización y ceremonias de juramento en los puertos de entrada.

Los veteranos extranjeros que viven fuera de EE.UU. deben solicitar visas o un permiso de permanencia temporal para ingresar al país y realizar una entrevista de naturalización.

USCIS utilizará los documentos oficiales de baja que presenten los exmilitares para confirmar si prestaron servicio con honor y si su separación fue en condiciones honorables.

Estas modificaciones se añaden a ajustes recientes en el proceso de naturalización, como la incorporación de y gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, USCIS anunció que analizará si el solicitante cumple con el requisito de , lo que implica una revisión que va más allá de la existencia de antecedentes penales.

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

