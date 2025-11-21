Tras la propuesta realizada por la administración del presidente Donald Trump que busca ampliar los criterios para denegar la residencia a inmigrantes legales que reciben beneficios estatales, los ciudadanos extranjeros se encuentran preocupados y se preguntan si deben renunciar a la ayuda que le brinda el gobierno para no ser considerados carga pública. La respuesta a continuación.

Vale precisar que según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, carga pública es la persona que depende principalmente del gobierno para subsistir; es decir, no puede mantenerse por sí misma, por lo que recibe ayudas públicas.

¿LOS INMIGRANTES DEBEN RENUNCIAR A APOYOS DEL GOBIERNO Y SNAP?

Tomando en cuenta que las autoridades de inmigración aplican la prueba de carga pública principalmente a quienes buscan ingresar a EE.UU., cambiar su estatus migratorio o solicitar la residencia permanente, con la medida planteada busca indagar si este grupo de personas usa de ciertos beneficios públicos como cheques, cupones de alimentos (SNAP/CalFresh) y asistencia para vivienda, los cuales podrían influir en la determinación y declarar inadmisible la obtención de la Green Card, visa o ajuste de estatus.

Ante esta situación, muchos ya piensan en renunciar a estas ayudas; sin embargo, algunos especialistas recomiendan que no lo hagan, toda vez que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aún no decide qué hacer con el reglamento: lo promulga, lo revoca en su forma original, lo modifica o lo descarta.

Para Kathia Quirós, abogada de inmigración de Telemundo, pide mantener la calma para tomar una decisión recién cuando la propuesta se haga realidad: “Hay que hacer lo correcto que es cuidar a los nuestros; por tanto, debemos esperar hasta que sepamos a cien se acierta qué es lo que quiere hacer el gobierno, que sabemos no va a ser bueno”.

Por su parte, Adriana Cadena, de la Coalición Protegiendo a Familias Inmigrantes, señaló que “la carrera pública no aplica para ellos, y eso es bien importante aclarar porque hay confusión entre las personas que se van a hacer ciudadanos”.

Además de ello, no serán considerados como carga pública las personas que ingresaron a EE.UU. como refugiadas o con parole humanitario. Asimismo, a quienes no buscan la ciudadanía.

LOS BENEFICIOS ESTATALES QUE SERÍAN OBSERVADOS SI SE REVOCA LA NORMATIVA DE 2022

Si se aprueba la “Causa de Inadmisibilidad por Carga Pública”, los beneficios estatales que serían observados para decidir si alguien es inadmisible al ajuste de estatus; es decir, la obtención de la Green Card son los siguientes: “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y programas estatales/locales de asistencia en efectivo conocidas como asistencia general.

Cuidado médico institucional a largo plazo pagado por el gobierno (por ejemplo, hogares de ancianos o instituciones psiquiátricas).

Otros beneficios como Medicaid, cupones SNAP, WIC, subsidios de vivienda, ayuda escolar y servicios médicos de emergencia generalmente NO se consideran para negar la residencia bajo la regla actual, pero serían incluidos si la nueva regulación amplía su alcance, publica Univision.

