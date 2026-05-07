La línea 7 del Metro de Nueva York, famosa por funcionar las 24 horas del día, es una de las que tiene modificaciones programadas y confirmadas por la MTA durante el Día de la Madre (Foto: AFP)
Pedro Bustamante
Si tenías planes de visitar a tu mamá en el Bronx, ir a misa con la familia en Queens o reunirte con tus seres queridos en Brooklyn o cualquier otro rincón de la ciudad este Día de las Madres, más vale que revises bien tu ruta antes de salir de casa. La MTA confirmó una serie de cambios importantes en varias líneas del que afectarán tu jornada de viaje, justo en pleno fin de semana del Mother’s Day, que este año se celebra el 10 de mayo. Y como ya sabemos, lo que realmente esto significa es que hay que salir con tiempo extra, tener un plan B listo y posiblemente lidiar con andenes llenos de gente confundida tratando de descifrar cuál tren tomar. Este año, las modificaciones afectarán nada menos que 13 líneas del , desde el Staten Island Railway hasta las icónicas líneas que cruzan Manhattan, pasando por conexiones clave en Brooklyn y el Bronx que miles de neoyorquinos latinos usan a diario para moverse por los cinco distritos. Si eres de los que normalmente toma el 7 train, la línea A o dependes del F para moverte, definitivamente necesitas leer esto.

La noticia no cae nada bien entre la comunidad hispana de la Gran Manzana, especialmente considerando que el Día de la Madre es una de las celebraciones más importantes para las familias. Mientras muchos ya habían planeado llevar flores, hacer ese desayuno especial o simplemente pasar el domingo con mamá, ahora toca reorganizar todo pensando en los desvíos, las paradas cerradas y los tiempos de espera más largos. Para quienes viven en áreas como Washington Heights, el Lower East Side, Sunset Park o la Avenida Roosevelt, estos cambios pueden significar la diferencia entre llegar a tiempo a la reunión familiar o perderse el mole que preparó la abuela.

Lo que más preocupa a los usuarios del subway es que varios de estos cambios afectan rutas fundamentales durante la noche y la madrugada, horarios en los que muchos trabajadores latinos regresan a casa después de sus turnos en restaurantes, hospitales, servicios de limpieza o el turno nocturno en cualquiera de los miles de negocios que mantienen a Nueva York funcionando 24/7. Por ejemplo, la línea 7, conocida como el “International Express” por atravesar algunos de los vecindarios más diversos del mundo, tendrá servicio suspendido entre Queens y Manhattan, obligando a los pasajeros a usar shuttles o buscar rutas alternas.

Las modificaciones incluyen desde cambios de horario y paradas omitidas hasta suspensiones parciales de servicio y cambios de expreso a local en líneas clave como la 2, 3, 4 y 6. La MTA asegura que estos trabajos son parte del mantenimiento estructural necesario para mejorar el sistema, pero para quienes dependen del tren todos los días, siempre llega en el peor momento. Afortunadamente, la autoridad de transporte ha preparado opciones alternas que incluyen shuttles buses gratuitos, servicios del sin costo adicional en algunas estaciones, y rutas de transferencia claramente señalizadas.

A continuación, te presentamos los detalles completos de cada línea afectada, con información precisa sobre horarios, estaciones impactadas y las mejores alternativas para que llegues a tu destino sin contratiempos. Porque en Nueva York, el show debe continuar, incluso cuando el subway decide tomarse un break justo cuando más se le necesita.

El Metro de Nueva York es el servicio de transporte público más usado en Estados Unidos (Foto: AFP)
Línea SIR

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 9-11, Sábado 1:15 AM a Lunes 4:00 AMHorario Especial: Trenes cada 45 minutosEntre St George y Tottenville (toda la línea)Trenes salen desde Tottenville a las 1:21 AM, 2:06 AM, 2:51 AM, 3:36 AM, 4:21 AM, 5:08 AM, 5:51 AM, 6:31 AM. Desde St George a las 2:38 AM, 3:21 AM, 4:06 AM, 4:51 AM, 5:36 AM, 6:21 AM, 7:06 AM, 7:51 AM
Mayo 9-11, Sábado 1:15 AM a Lunes 4:00 AMCambio de AndénTodos los trenes desde Huguenot hasta Grant CityAbordar desde el andén con dirección a Tottenville. Estaciones incluidas: Huguenot, Annadale, Eltingville, Great Kills, Bay Terrace, Oakwood Heights, New Dorp y Grant City
El tren SIR del Metro de Nueva York es una de las líneas confirmadas con cambios para el Día de la Madre (Foto: Marc A. Hermann / MTA)
Línea 7 (Flushing)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 8-11, Viernes 11:30 PM a Lunes 3:30 AMSuspensión Parcial - Paradas OmitidasEn Queens con dirección a Flushing: omite estaciones 82 St, 90 St, 103 St y 111 StTomar línea 7 a Junction Blvd o Mets-Willets Point y transferir a tren con dirección a Manhattan. Desde estas estaciones, tomar línea 7 a Junction Blvd o 74 St-Broadway y transferir a tren con dirección a Flushing
Mayo 8-11, Viernes 11:30 PM a Lunes 3:30 AMSuspensión ParcialNo hay servicio entre 74 St-Broadway, Queens y 34 St-Hudson Yards, ManhattanTrenes operan entre Flushing-Main St y 74 St-Broadway (cada 8 minutos). Shuttles buses gratuitos: T320 (74 St-Broadway a Queensboro Plaza), T323 (Queensboro Plaza a Vernon Blvd-Jackson Av), T280 (Times Sq-42 St a 34 St-Hudson Yards). LIRR sin costo adicional
El tren 7 del Metro de Nueva York funciona las 24 horas (Foto: MTA)
Línea 6 (Lexington Avenue)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 8-11, Viernes 9:45 PM a Lunes 5:00 AMServicio Expreso - Paradas OmitidasEn el Bronx, con dirección a Manhattan: omite de Parkchester a 3 Av-138 St. Trenes solo paran en Hunts Point AvPara St Lawrence Av, Morrison Av-Soundview, Elder Av y Whitlock Av: tomar línea 6 a Hunts Point Av y transferir. Para Longwood Av, E 149 St, E 143 St-St Mary’s St, Cypress Av y Brook Av: tomar línea 6 a 3 Av-138 St y transferir

Línea 4 (Lexington Avenue)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 9-10, Sábado 3:45 AM a Domingo 10:00 PMParada OmitidaEn el Bronx, con dirección a Manhattan: omite Mosholu PkwyPara servicio a esta estación: tomar línea 4 a Bedford Park Blvd-Lehman College y transferir a tren Woodlawn. Desde esta estación: tomar línea 4 a Woodlawn y transferir a tren con dirección a Manhattan
Mayo 9-10, Sábado y Domingo, días y nochesServicio ReducidoServicio menos frecuente en el BronxÚltima parada para trenes alternos con dirección a Woodlawn es Kingsbridge Rd. Transferir en Kingsbridge Rd a tren con dirección a Woodlawn para continuar viaje

Línea 3 (Seventh Avenue)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 9-11, Sábado 12:01 AM a Lunes 5:00 AMExpreso a LocalEn Manhattan: para en 79 St y 86 St en ambas direcciones. Servicio cada 12 minutos (días/noches)Mantenimiento estructural
La línea 3 del Metro de Nueva York es otra de las que tendrán cambios en su servicio el 10 de mayo (Foto: AFP)
42 Street Shuttle (S)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 9-11, Sábado a Lunes, 12:01 AM a 6:00 AMServicio ExtraShuttle de 42 Street funciona toda la nocheServicio adicional para clientes durante trabajo planificado en línea 7

Línea 1 (Broadway-Seventh Avenue)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 9-10, Sábado y Domingo, días y nochesServicio ReducidoTrenes cada 8 minutos en toda la líneaMantenimiento estructural porque líneas N, Q y R comparten vía en Manhattan

Línea 2 (Seventh Avenue)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 9-10, Sábado y Domingo, todo el díaExpreso a LocalEn Manhattan: para en 79 St y 86 St en ambas direcciones. Servicio cada 12 minutos. Nota: trenes nocturnos también paran en estas estacionesMantenimiento estructural

Línea L (14th Street-Canarsie)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 9-10, Sábado 4:00 AM a Domingo 10:00 PMServicio Reducido en dos secciones1) Entre Canarsie-Rockaway Pkwy y Broadway Junction (cada 10 minutos). 2) Entre Broadway Junction y 8 Av (cada 8 minutos)Transferir en Broadway Junction para continuar viaje. Mejoras de señalización

Línea F (Sixth Avenue)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 8-11, Viernes 11:45 PM a Lunes 5:00 AMParadas OmitidasEn Brooklyn, con dirección a Coney Island: omite Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N y Avenue PPara servicio a estas estaciones: tomar línea F a Kings Hwy y transferir a tren Manhattan. Desde estas estaciones: tomar línea F a 18 Av y transferir a tren Coney Island
Hasta Julio 17Entrada CerradaEntrada de Madison Av a estación 5 Av/53 St cerrada permanentementeUsar entrada de 5 Av. Nota: Estación 5 Av/53 St solo salida en horas pico AM (6:30-10:30 AM días laborables). Usar Lexington Av/53 St en esos horarios. Reemplazo de escalera

Línea E (Eighth Avenue)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Hasta Julio 17Entrada CerradaEntrada de Madison Av a estación 5 Av/53 St cerrada permanentementeUsar entrada de 5 Av. Nota: Estación 5 Av/53 St solo salida en horas pico AM (6:30-10:30 AM días laborables). Usar Lexington Av/53 St en esos horarios. Reemplazo de escalera

Línea A (Eighth Avenue)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 8-11, Viernes a Lunes, Durante la nocheParadas OmitidasEn Brooklyn, servicio local con dirección a Queens omite Ralph Av y Rockaway AvPara estas estaciones: tomar línea A a Broadway Junction y transferir a tren local Manhattan. Desde estas estaciones: tomar línea A a Utica Av y transferir a tren Queens
La línea A del Metro de Nueva York también tendrá algunas modificaciones durante el Día de la Madre (Foto: MTA)
Línea C (Eighth Avenue)

Vigencia / HorarioTipo de CambioTramo y/o Estaciones AfectadasRutas Alternas
Mayo 9-10, Sábado y Domingo, todo el díaParadas OmitidasEn Brooklyn, con dirección a Euclid Av: omite Ralph Av y Rockaway AvPara estas estaciones: tomar línea C a Broadway Junction y transferir a tren Manhattan. Desde estas estaciones: tomar línea C a Utica Av y transferir a tren Euclid Av. Línea C no opera noche
Un oficial de policía cuidando un ingreso a una estación del Metro de Nueva York (Foto: AFP)
