Si tenías planes de visitar a tu mamá en el Bronx, ir a misa con la familia en Queens o reunirte con tus seres queridos en Brooklyn o cualquier otro rincón de la ciudad este Día de las Madres, más vale que revises bien tu ruta antes de salir de casa. La MTA confirmó una serie de cambios importantes en varias líneas del Metro de Nueva York que afectarán tu jornada de viaje, justo en pleno fin de semana del Mother’s Day, que este año se celebra el 10 de mayo. Y como ya sabemos, lo que realmente esto significa es que hay que salir con tiempo extra, tener un plan B listo y posiblemente lidiar con andenes llenos de gente confundida tratando de descifrar cuál tren tomar. Este año, las modificaciones afectarán nada menos que 13 líneas del subway, desde el Staten Island Railway hasta las icónicas líneas que cruzan Manhattan, pasando por conexiones clave en Brooklyn y el Bronx que miles de neoyorquinos latinos usan a diario para moverse por los cinco distritos. Si eres de los que normalmente toma el 7 train, la línea A o dependes del F para moverte, definitivamente necesitas leer esto.
La noticia no cae nada bien entre la comunidad hispana de la Gran Manzana, especialmente considerando que el Día de la Madre es una de las celebraciones más importantes para las familias. Mientras muchos ya habían planeado llevar flores, hacer ese desayuno especial o simplemente pasar el domingo con mamá, ahora toca reorganizar todo pensando en los desvíos, las paradas cerradas y los tiempos de espera más largos. Para quienes viven en áreas como Washington Heights, el Lower East Side, Sunset Park o la Avenida Roosevelt, estos cambios pueden significar la diferencia entre llegar a tiempo a la reunión familiar o perderse el mole que preparó la abuela.
Lo que más preocupa a los usuarios del subway es que varios de estos cambios afectan rutas fundamentales durante la noche y la madrugada, horarios en los que muchos trabajadores latinos regresan a casa después de sus turnos en restaurantes, hospitales, servicios de limpieza o el turno nocturno en cualquiera de los miles de negocios que mantienen a Nueva York funcionando 24/7. Por ejemplo, la línea 7, conocida como el “International Express” por atravesar algunos de los vecindarios más diversos del mundo, tendrá servicio suspendido entre Queens y Manhattan, obligando a los pasajeros a usar shuttles buses o buscar rutas alternas.
Las modificaciones incluyen desde cambios de horario y paradas omitidas hasta suspensiones parciales de servicio y cambios de expreso a local en líneas clave como la 2, 3, 4 y 6. La MTA asegura que estos trabajos son parte del mantenimiento estructural necesario para mejorar el sistema, pero para quienes dependen del tren todos los días, siempre llega en el peor momento. Afortunadamente, la autoridad de transporte ha preparado opciones alternas que incluyen shuttles buses gratuitos, servicios del LIRR sin costo adicional en algunas estaciones, y rutas de transferencia claramente señalizadas.
A continuación, te presentamos los detalles completos de cada línea afectada, con información precisa sobre horarios, estaciones impactadas y las mejores alternativas para que llegues a tu destino sin contratiempos. Porque en Nueva York, el show debe continuar, incluso cuando el subway decide tomarse un break justo cuando más se le necesita.
Línea SIR
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 9-11, Sábado 1:15 AM a Lunes 4:00 AM
|Horario Especial: Trenes cada 45 minutos
|Entre St George y Tottenville (toda la línea)
|Trenes salen desde Tottenville a las 1:21 AM, 2:06 AM, 2:51 AM, 3:36 AM, 4:21 AM, 5:08 AM, 5:51 AM, 6:31 AM. Desde St George a las 2:38 AM, 3:21 AM, 4:06 AM, 4:51 AM, 5:36 AM, 6:21 AM, 7:06 AM, 7:51 AM
|Mayo 9-11, Sábado 1:15 AM a Lunes 4:00 AM
|Cambio de Andén
|Todos los trenes desde Huguenot hasta Grant City
|Abordar desde el andén con dirección a Tottenville. Estaciones incluidas: Huguenot, Annadale, Eltingville, Great Kills, Bay Terrace, Oakwood Heights, New Dorp y Grant City
Línea 7 (Flushing)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 8-11, Viernes 11:30 PM a Lunes 3:30 AM
|Suspensión Parcial - Paradas Omitidas
|En Queens con dirección a Flushing: omite estaciones 82 St, 90 St, 103 St y 111 St
|Tomar línea 7 a Junction Blvd o Mets-Willets Point y transferir a tren con dirección a Manhattan. Desde estas estaciones, tomar línea 7 a Junction Blvd o 74 St-Broadway y transferir a tren con dirección a Flushing
|Mayo 8-11, Viernes 11:30 PM a Lunes 3:30 AM
|Suspensión Parcial
|No hay servicio entre 74 St-Broadway, Queens y 34 St-Hudson Yards, Manhattan
|Trenes operan entre Flushing-Main St y 74 St-Broadway (cada 8 minutos). Shuttles buses gratuitos: T320 (74 St-Broadway a Queensboro Plaza), T323 (Queensboro Plaza a Vernon Blvd-Jackson Av), T280 (Times Sq-42 St a 34 St-Hudson Yards). LIRR sin costo adicional
Línea 6 (Lexington Avenue)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 8-11, Viernes 9:45 PM a Lunes 5:00 AM
|Servicio Expreso - Paradas Omitidas
|En el Bronx, con dirección a Manhattan: omite de Parkchester a 3 Av-138 St. Trenes solo paran en Hunts Point Av
|Para St Lawrence Av, Morrison Av-Soundview, Elder Av y Whitlock Av: tomar línea 6 a Hunts Point Av y transferir. Para Longwood Av, E 149 St, E 143 St-St Mary’s St, Cypress Av y Brook Av: tomar línea 6 a 3 Av-138 St y transferir
Línea 4 (Lexington Avenue)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 9-10, Sábado 3:45 AM a Domingo 10:00 PM
|Parada Omitida
|En el Bronx, con dirección a Manhattan: omite Mosholu Pkwy
|Para servicio a esta estación: tomar línea 4 a Bedford Park Blvd-Lehman College y transferir a tren Woodlawn. Desde esta estación: tomar línea 4 a Woodlawn y transferir a tren con dirección a Manhattan
|Mayo 9-10, Sábado y Domingo, días y noches
|Servicio Reducido
|Servicio menos frecuente en el Bronx
|Última parada para trenes alternos con dirección a Woodlawn es Kingsbridge Rd. Transferir en Kingsbridge Rd a tren con dirección a Woodlawn para continuar viaje
Línea 3 (Seventh Avenue)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 9-11, Sábado 12:01 AM a Lunes 5:00 AM
|Expreso a Local
|En Manhattan: para en 79 St y 86 St en ambas direcciones. Servicio cada 12 minutos (días/noches)
|Mantenimiento estructural
42 Street Shuttle (S)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 9-11, Sábado a Lunes, 12:01 AM a 6:00 AM
|Servicio Extra
|Shuttle de 42 Street funciona toda la noche
|Servicio adicional para clientes durante trabajo planificado en línea 7
Línea 1 (Broadway-Seventh Avenue)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 9-10, Sábado y Domingo, días y noches
|Servicio Reducido
|Trenes cada 8 minutos en toda la línea
|Mantenimiento estructural porque líneas N, Q y R comparten vía en Manhattan
Línea 2 (Seventh Avenue)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 9-10, Sábado y Domingo, todo el día
|Expreso a Local
|En Manhattan: para en 79 St y 86 St en ambas direcciones. Servicio cada 12 minutos. Nota: trenes nocturnos también paran en estas estaciones
|Mantenimiento estructural
Línea L (14th Street-Canarsie)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 9-10, Sábado 4:00 AM a Domingo 10:00 PM
|Servicio Reducido en dos secciones
|1) Entre Canarsie-Rockaway Pkwy y Broadway Junction (cada 10 minutos). 2) Entre Broadway Junction y 8 Av (cada 8 minutos)
|Transferir en Broadway Junction para continuar viaje. Mejoras de señalización
Línea F (Sixth Avenue)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 8-11, Viernes 11:45 PM a Lunes 5:00 AM
|Paradas Omitidas
|En Brooklyn, con dirección a Coney Island: omite Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N y Avenue P
|Para servicio a estas estaciones: tomar línea F a Kings Hwy y transferir a tren Manhattan. Desde estas estaciones: tomar línea F a 18 Av y transferir a tren Coney Island
|Hasta Julio 17
|Entrada Cerrada
|Entrada de Madison Av a estación 5 Av/53 St cerrada permanentemente
|Usar entrada de 5 Av. Nota: Estación 5 Av/53 St solo salida en horas pico AM (6:30-10:30 AM días laborables). Usar Lexington Av/53 St en esos horarios. Reemplazo de escalera
Línea E (Eighth Avenue)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Hasta Julio 17
|Entrada Cerrada
|Entrada de Madison Av a estación 5 Av/53 St cerrada permanentemente
|Usar entrada de 5 Av. Nota: Estación 5 Av/53 St solo salida en horas pico AM (6:30-10:30 AM días laborables). Usar Lexington Av/53 St en esos horarios. Reemplazo de escalera
Línea A (Eighth Avenue)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 8-11, Viernes a Lunes, Durante la noche
|Paradas Omitidas
|En Brooklyn, servicio local con dirección a Queens omite Ralph Av y Rockaway Av
|Para estas estaciones: tomar línea A a Broadway Junction y transferir a tren local Manhattan. Desde estas estaciones: tomar línea A a Utica Av y transferir a tren Queens
Línea C (Eighth Avenue)
|Vigencia / Horario
|Tipo de Cambio
|Tramo y/o Estaciones Afectadas
|Rutas Alternas
|Mayo 9-10, Sábado y Domingo, todo el día
|Paradas Omitidas
|En Brooklyn, con dirección a Euclid Av: omite Ralph Av y Rockaway Av
|Para estas estaciones: tomar línea C a Broadway Junction y transferir a tren Manhattan. Desde estas estaciones: tomar línea C a Utica Av y transferir a tren Euclid Av. Línea C no opera noche
