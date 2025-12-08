Desde el atentado hacia dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. , el Gobierno federal ha implementado medidas más estrictas en sus políticas migratorias, ocasionando que millones de inmigrantes que intenta legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos se vean perjudicados en su totalidad.

Desde ahora, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) tiene la autorización de realizar una reexaminación de las Green Cards que poseen aquellos inmigrantes originarios de 19 países que se los calificó como “de tercer mundo”.

La lista de naciones afectadas es la siguiente: Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

Esto pone en evidencia que, efectivamente, habrá una mayor rigurosidad en las solicitudes de algún beneficio migratorio, tales como asilo, residencia permanente, naturalización, entre otros. Por consiguiente, es oportuno conocer qué evitar durante estos procesos para evitar inconvenientes con las autoridades correspondientes.

Son 19 países que no podrán solicitar, momentáneamente, procesos de residencia y ciudadanía. (Imagen referencial: Freepik)

Qué errores evitar al realizar trámites migratorios en EE.UU.

Según las palabras de Jesús Reyes, abogado especializado en temas migratorios, un grave error que suele cometer un inmigrante que está en proceso de conseguir un beneficio migratorio en Estados Unidos es no rellenar los campos correspondientes de alguna solicitud.

“No someten toda la información que migración requiere. Muchas veces los aplicantes dejan información en blanco o no proveen toda la evidencia que el Servicio de Inmigración está solicitando. Es de suma prioridad que las personas puedan someter una aplicación completa”, indicó.

El letrado también precisó que ciertos solicitantes suelen brindar información falsificada con el propósito de conseguir la residencia o la ciudadanía americana. Por lo tanto, recomienda “no proveer datos incongruentes o que no sea real”.

El letrado recomienda rellenar todos los espacios necesarios en la solicitud. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

En pocos meses, se celebrará la Copa Mundial 2026, teniendo a Estados Unidos como una de las sedes principales para que se desarrollen los distintos encuentros. Por lo tanto, se espera un incremento en las solicitudes de visa por parte de los fanáticos de este evento deportivo.

En ese caso, el abogado Reyes enfatizó que los solicitantes deberán especificar detalladamente cuál es la razón de su vista al país americano, ya que existen diferentes tipos de visa. “Es importante determinar si es un tema de turismo, trabajo o petición”.

Cómo afrontar una audiencia de inmigración ante los cambios migratorios

Actualmente, hay inmigrantes que han sido citados por inmigración debido a sus estatus migratorios; sin embargo, ante los cambios impuestos por Donald Trump existen probabilidades de que terminen bajo custodia federal. En ese contexto, el abogado aconseja que estas personas soliciten su audiencia de manera virtual y estén representadas por organizaciones a favor de comunidades migratorias.

