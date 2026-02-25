Aunque Nueva York está acostumbrada a los inviernos duros, esta última tormenta volvió a recordarnos que, en cuestión de horas, la ciudad puede pasar de su rutina frenética a un ritmo más lento y precavido. Entre calles cubiertas de nieve, escuelas con horarios modificados y delivery tardando más de lo normal en llegar a casa, miles de personas en los cinco condados tuvieron que reorganizar su día a día. Para quienes vivimos pendientes del subway —porque lo usamos para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o movernos entre Queens, Brooklyn, el Bronx y Manhattan— estos días posteriores al mal tiempo son clave: cualquier cambio en los trenes puede significar llegar tarde al turno, perder una cita importante o tener que improvisar nuevas rutas sobre la marcha. Por eso, antes de salir de casa en plena resaca de la tormenta, conviene revisar con calma cómo quedó el servicio.
En vecindarios como Jackson Heights, Washington Heights, Sunset Park o el South Bronx, donde se concentra buena parte de la comunidad latina, el metro no es solo un medio de transporte: es el hilo que conecta los distintos trabajos, la familia que vive en otro borough y los planes del fin de semana, desde una visita a misa hasta un juego de los niños en el parque. Muchos hispanos trabajan en horarios nocturnos o de madrugada, en construcción, limpieza, restaurantes y entregas a domicilio, justo las franjas en las que más suelen aparecer desvíos, suspensiones parciales y cambios de andén. Después de una tormenta fuerte, estos ajustes se intensifican porque la prioridad de la ciudad es asegurar primero las vías, los equipos y las estaciones más expuestas al hielo y la nieve.
La coyuntura también llega en un momento de preocupación económica para muchas familias inmigrantes que viven al día, pagando renta alta y compartiendo apartamento para poder quedarse en la ciudad. Un retraso grande en el tren, o no saber que cierta línea no está llegando a determinada estación, puede traducirse en descuentos en el cheque, llamados de atención en el trabajo o la necesidad de gastar en taxis o carros de aplicación que normalmente se evitan. En barrios como Corona, Elmhurst, Bushwick o Mott Haven, la combinación de clima extremo, ajustes en el subway y jornadas laborales largas obliga a planificar cada viaje casi al minuto. Estar informado marca la diferencia entre un trayecto manejable y una verdadera odisea.
Más allá de la rutina, el metro también sostiene la vida cultural y social de la ciudad, especialmente para la comunidad hispana. Es el medio para llegar a un concierto de salsa en el Bronx, a un juego de los Yankees o los Mets, a una noche de bachata en Queens o a una actividad comunitaria en una iglesia latina de Brooklyn. Tras la tormenta, muchos eventos se reprograman, pero otros siguen en pie, y la clave para no perderse nada está en saber con anticipación qué trenes circulan con menos frecuencia, cuáles se desvían por otras líneas y en qué estaciones hay que cambiar de andén. En una ciudad donde se mezclan acentos de República Dominicana, México, Puerto Rico, Colombia, Ecuador y muchos otros países, esa información se comparte de boca en boca, en chats de WhatsApp, grupos de Facebook y, por supuesto, en los medios locales en español.
Pensando en todo esto, a continuación, encontrarás un resumen claro y directo de los cambios que aplican al subway de Nueva York tras la tormenta, organizado de manera que puedas identificar rápido lo que te afecta según la línea que usas a diario. La idea es que puedas revisar los cuadros antes de salir, tomar nota de los desvíos y suspensiones, y ajustar tu ruta sin perder tiempo en plena calle, con frío y nieve todavía acumulada en las esquinas. Si vives en la ciudad, trabajas aquí o vienes de visita y te mueves principalmente en tren, esta guía está pensada para ayudarte a navegar estos días complicados y que la tormenta golpee lo menos posible tu rutina.
MODIFICACIONES PARA EL 25 DE FEBRERO
Línea 7
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Mié 25 feb, toda la jornada (aviso vigente 1.er trimestre 2026)
|Estación omitida
|103 St–Corona Plaza (Queens, sentido Flushing)
|Los trenes hacia Flushing no se detienen en 103 St–Corona Plaza; se recomienda usar Junction Blvd o 111 St.
|Mié 25 feb, 1:30 a. m. a 5:00 a. m. (todos los miércoles, viernes y sábados)
|Cambio de andén
|Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av (Queens)
|Todos los trenes 7 en estas estaciones abordan desde el andén en dirección Flushing.
|Mié 25 feb, toda la jornada (aviso vigente hasta Q1 2026)
|Estación omitida (servicio exprés)
|74 St–Broadway (Queens, Manhattan‑bound exprés)
|Los trenes 7 exprés hacia Manhattan se saltan 74 St–Broadway; el tren local sigue parando allí.
|Mié 25 feb, toda la jornada (aviso vigente hasta Q1 2026)
|Estaciones omitidas
|69 St y 52 St (Queens)
|Los trenes 7 no se detienen en 69 St ni 52 St; se sugiere usar 61 St–Woodside, 74 St–Broadway o 46 St–Bliss St.
|Mié 25 feb, toda la jornada (aviso vigente hasta Q1 2026)
|Cambio de andén
|61 St–Woodside (Queens)
|Todos los trenes 7 en 61 St–Woodside abordan desde el andén en dirección Flushing.
Staten Island Railway (SIR)
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Mié 25 feb, 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Horario especial
|Toda la línea, ambos sentidos
|Los trenes operan con horario ajustado: los trenes hacia St George salen 5 minutos antes y los trenes hacia Tottenville, 2 minutos después del horario habitual.
|Mié 25 feb, 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Cambio de andén
|De Grasmere a Tompkinsville
|Todos los trenes abordan desde el andén en dirección Tottenville, afectando Grasmere, Clifton, Stapleton y Tompkinsville.
Shuttle S Rockaway Park
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Desde dom 22 feb, 7:00 p. m., hasta nuevo aviso
|Servicio parcial suspendido / reemplazo
|Entre Rockaway Blvd, Rockaway Park y Far Rockaway
|El shuttle S reemplaza al A entre Rockaway Blvd, Rockaway Park y Far Rockaway; los trenes S operan en este tramo mientras el servicio A está limitado.
Línea A
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Desde dom 22 feb, 7:00 p. m., hasta nuevo aviso
|Servicio parcial suspendido
|Rockaway Blvd – Rockaway Park / Far Rockaway
|El A solo opera hasta Lefferts Blvd y Euclid Av; en la zona de Rockaways el servicio es reemplazado por el shuttle S, con transbordo entre A y S en Euclid Av.
Línea L
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Mié 25 feb, 1:30 a. m. a 5:00 a. m. (todos los miércoles y viernes)
|Cambio de andén
|1 Av y 3 Av (Manhattan)
|Todos los trenes L abordan desde el andén en dirección Brooklyn; el ajuste puede iniciarse más tarde algunas noches por otros trabajos en la línea.
CAMBIOS EN EL METRO PARA EL 26 DE FEBRERO
Línea 7
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Jue 26 feb, 1.er trimestre de 2026 (vigente todo el día)
|Estación omitida
|103 St–Corona Plaza (Queens, sentido Flushing)
|Los trenes 7 hacia Flushing se saltan 103 St–Corona Plaza; se recomienda usar Junction Blvd o 111 St.
|Jue 26 feb, 1:30 a. m. a 5:00 a. m. (todos los martes y jueves)
|Cambio de andén
|Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av (Queens)
|Todos los trenes 7 abordan desde el andén en dirección Manhattan.
|Jue 26 feb, Q1 2026 (vigente todo el día)
|Estación omitida (exprés)
|74 St–Broadway (Queens, sentido Manhattan exprés)
|Los trenes 7 exprés hacia Manhattan no paran en 74 St–Broadway; el servicio local sigue deteniéndose allí.
|Jue 26 feb, Q1 2026 (vigente todo el día)
|Estaciones omitidas
|69 St y 52 St (Queens)
|Los trenes 7 no se detienen en 69 St ni 52 St; se sugiere usar 61 St–Woodside, 74 St–Broadway o 46 St–Bliss St.
|Jue 26 feb, Q1 2026 (vigente todo el día)
|Cambio de andén
|61 St–Woodside (Queens)
|Todos los trenes 7 en 61 St–Woodside abordan desde el andén en dirección Flushing.
Staten Island Railway (SIR)
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Jue 26 feb, 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Horario especial
|Toda la línea, sentido Tottenville
|Los trenes hacia Tottenville salen 1 minuto más tarde de lo habitual por mantenimiento programado.
|Jue 26 feb, 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Cambio de andén
|De Stapleton a Grasmere
|Todos los trenes abordan desde el andén en dirección St George, afectando Stapleton, Clifton y Grasmere.
Shuttle S Rockaway Park
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Desde dom 22 feb, 7:00 p. m., hasta nuevo aviso
|Servicio parcial suspendido / reemplazo
|Entre Rockaway Blvd, Rockaway Park y Far Rockaway
|El shuttle S reemplaza al A entre Rockaway Blvd, Rockaway Park y Far Rockaway; los trenes S cubren este tramo mientras el A está limitado.
Línea A
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Desde dom 22 feb, 7:00 p. m., hasta nuevo aviso
|Servicio parcial suspendido
|Rockaway Blvd – Rockaway Park / Far Rockaway
|El A solo corre hasta Lefferts Blvd y Euclid Av; para llegar a Rockaway Park y Far Rockaway hay que tomar el shuttle S y hacer trasbordo entre A y S en Euclid Av.
Línea L
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Jue 26 feb, 1:30 a. m. a 5:00 a. m. (todos los martes y jueves)
|Cambio de andén
|3 Av y 1 Av (Manhattan)
|Todos los trenes L abordan desde el andén en dirección 8 Av; el ajuste puede iniciar más tarde algunas noches por otros trabajos en la línea.
LAS MODIFICACIONES DEL VIERNES 27 DE FEBRERO EN EL SUBWAY
Línea 7
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb, todo el día (hasta Q1 2026)
|Estaciones omitidas
|69 St y 52 St (Queens, sentido Manhattan)
|Los trenes 7 hacia Manhattan se saltan 69 St y 52 St; se recomienda usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St.
|Vie 27 feb, todo el día (hasta 1.er trimestre 2026)
|Estación omitida
|103 St–Corona Plaza (Queens, sentido Flushing)
|Los trenes 7 hacia Flushing no paran en 103 St–Corona Plaza; usar Junction Blvd o 111 St.
|Vie 27 feb, 11:45 p. m. a 3:00 a. m. (también 6–9 de marzo)
|Paradas omitidas
|82 St, 90 St, 103 St y 111 St (Queens, sentido Flushing)
|Los trenes 7 hacia Flushing se saltan estas cuatro estaciones; todos los trenes en Junction Blvd abordan desde el andén en dirección Manhattan.
|Vie 27 feb, todo el día (hasta Q1 2026)
|Estación omitida (exprés)
|74 St–Broadway (Queens, sentido Manhattan exprés)
|El 7 exprés hacia Manhattan no se detiene en 74 St–Broadway; el 7 local sí para.
Staten Island Railway (SIR)
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb, 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Cambio de andén
|De Tompkinsville a Stapleton
|Todos los trenes abordan desde el andén en dirección St George; afecta las estaciones Tompkinsville y Stapleton.
Línea 4
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb, 9:45 p. m. a lun 2 mar, 5:00 a. m.
|Servicio parcialmente suspendido
|Bronx: entre 161 St–Yankee Stadium y Woodlawn
|No hay servicio 4 entre 161 St–Yankee Stadium y Woodlawn; la línea opera solo entre Brooklyn y 161 St–Yankee Stadium. Buses lanzadera gratuitos conectan Bedford Park Blvd y Woodlawn.
Línea 3
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb, 12:01 a. m. a 5:00 a. m.
|Servicio suspendido
|Toda la línea 3
|El servicio 3 está suspendido; autobuses gratuitos cubren las paradas entre Harlem–148 St y 96 St. El transbordo se hace con las líneas 2 y 4 según el tramo.
Línea 2
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb, 12:01 a. m. a 5:00 a. m.
|Servicio parcialmente suspendido / secciones separadas
|Entre 149 St–Grand Concourse y 96 St (Manhattan)
|No hay servicio 2 entre 149 St–Grand Concourse y 96 St; la 2 opera en dos tramos: Wakefield–241 St a 149 St–Grand Concourse, y 96 St a Flatbush Av–Brooklyn College. Trenes hacia el norte se saltan 79 St y 86 St. Buses gratuitos conectan 96 St y 149 St–Grand Concourse.
Shuttle S 42 Street
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb, 12:01 a. m. a 6:00 a. m.
|Servicio extra
|Times Sq–42 St – Grand Central–42 St
|El shuttle S de la calle 42 opera durante la noche para ofrecer conexión adicional mientras se realizan trabajos planificados en las líneas numeradas.
Línea L
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb, 1:30 a. m. a 5:00 a. m. (todos los miércoles y viernes)
|Cambio de andén
|1 Av y 3 Av (Manhattan)
|Todos los trenes L abordan desde el andén en dirección Brooklyn; el inicio puede retrasarse algunas noches por otros trabajos en la línea.
Línea R
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb, desde 9:45 p. m. hasta dom 1 mar (también sáb y dom todo el día)
|Desvío de ruta
|Manhattan y Queens, entre 57 St–7 Av y 36 St
|El R se desvía y corre vía F a través de Roosevelt Island entre 57 St–7 Av y 36 St–Queensbridge; algunas salidas hacia Forest Hills–71 Av terminan en Jackson Heights–Roosevelt Av. No hay servicio R nocturno en Queens.
Línea G
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb, 9:45 p. m. a lun 2 mar, 5:00 a. m.
|Servicio parcialmente suspendido
|Entre Bedford–Nostrand Avs y Court Sq
|No hay servicio G en este tramo; la G opera cada 10 minutos entre Church Av y Bedford–Nostrand Avs. Buses B98 gratuitos cubren las paradas entre Bedford–Nostrand Avs y Court Sq.
Línea F
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb a lun 2 mar, 11:45 p. m. a 5:00 a. m.
|Paradas omitidas
|Queens, sentido Jamaica: Briarwood y Sutphin Blvd
|Los trenes F hacia Jamaica se saltan Briarwood y Sutphin Blvd; se recomienda usar Parsons Blvd o Kew Gardens–Union Tpke y hacer trasbordo a un F en sentido contrario o a E.
|Vie 27 feb a lun 2 mar y 6–9 mar, 11:45 p. m. a 5:00 a. m.
|Paradas omitidas
|Manhattan, sentido Downtown: 23 St y 14 St
|Los trenes F hacia el centro se saltan 23 St y 14 St; para estas estaciones, usar 34 St–Herald Sq o W 4 St–Wash Sq y combinar con otras líneas.
Línea E
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb a lun 2 mar, 11:45 p. m. a 5:00 a. m.
|Parada omitida
|Queens, sentido Jamaica Center: Briarwood
|Los trenes E hacia Jamaica Center se saltan Briarwood; se sugiere usar Jamaica–Van Wyck o Kew Gardens–Union Tpke, con trasbordo a un E en sentido contrario o a la F.
Línea A
|Día y horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Vie 27 feb a lun 2 mar, 11:45 p. m. a 5:00 a. m.
|Desvío de ruta
|Lower Manhattan y Brooklyn
|No hay A en Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St ni High St. El A corre vía F entre W 4 St–Wash Sq y Jay St–MetroTech. Para esas estaciones, se indican trasbordos con E, J, Z y F.
CAMBIOS EN EL METRO DE NUEVA YORK EL SÁBADO 28 DE FEBRERO
Línea 7
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Todo el día (aviso hasta Q1 2026)
|Estaciones omitidas
|Queens, sentido Manhattan: 69 St y 52 St
|Los trenes 7 hacia Manhattan no paran en 69 St ni 52 St; se sugiere usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St.
|Madrugada (11:45 p. m.–3:00 a. m.)
|Paradas omitidas
|Queens, sentido Flushing: 82 St, 90 St, 103 St y 111 St
|Los trenes hacia Flushing se saltan estas cuatro estaciones por trabajos en estaciones; alternativas en Junction Blvd o Mets–Willets Point.
|Día y noche
|Servicio reducido
|Toda la línea 7
|El servicio opera con intervalos de unos 8 minutos por obras de vía entre Mets–Willets Point y 74 St–Broadway.
|1:30 a. m.–5:00 a. m.
|Cambio de andén
|Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av
|Todos los trenes abordan desde el andén en dirección Flushing.
Staten Island Railway (SIR)
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|1:15 a. m.–4:00 a. m.
|Horario especial
|St George – Tottenville
|Los trenes circulan cada 45 minutos con salidas programadas de madrugada en ambos extremos de la línea.
|1:15 a. m.–4:00 a. m.
|Cambio de andén
|De Huguenot a Grant City
|En Huguenot, Annadale, Eltingville, Great Kills, Bay Terrace, Oakwood Heights, New Dorp y Grant City todos los trenes abordan desde el andén en dirección Tottenville.
Línea 4
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Noche y madrugada
|Servicio parcialmente suspendido
|Bronx: 161 St–Yankee Stadium – Woodlawn
|No hay servicio 4 entre 161 St–Yankee Stadium y Woodlawn; buses lanzadera conectan Bedford Park Blvd con Woodlawn y paradas intermedias.
Línea R
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Noche y parte del día
|Desvío de ruta
|Manhattan–Queens: 57 St–7 Av – 36 St
|El R se desvía por la línea F y pasa por Roosevelt Island en ambos sentidos; algunos trenes hacia Forest Hills–71 Av terminan en Jackson Heights–Roosevelt Av.
|4:00 a. m.–10:00 p. m.
|Desvío de ruta
|Lower Manhattan–Brooklyn: Canal St – DeKalb Av
|El R corre por la ruta del Q, deteniéndose en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech.
Línea Q
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|3:45 a. m.–10:00 p. m.
|Servicio parcialmente suspendido
|Brooklyn: Kings Hwy – Coney Island–Stillwell Av
|No hay trenes Q en este tramo; buses lanzadera B102 cubren las paradas entre Kings Hwy y Coney Island.
Línea N
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Día y noche
|Desvío de ruta
|Lower Manhattan–Brooklyn: Canal St – Atlantic Av–Barclays Ctr
|El N circula por la ruta del R en ambos sentidos y usa sus andenes; en Canal St los trenes N paran en el andén del R.
Línea J
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|3:45 a. m.–10:00 p. m.
|Paradas omitidas
|Brooklyn, sentido Manhattan: Flushing Av, Lorimer St, Hewes St
|Los trenes J hacia Manhattan se saltan estas estaciones; se recomienda usar Myrtle Av o Delancey St–Essex St para trasbordos.
Línea G
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Noche y madrugada
|Servicio parcialmente suspendido
|Bedford–Nostrand Avs – Court Sq
|No circulan trenes G en este tramo; la G solo opera entre Church Av y Bedford–Nostrand Avs. Buses B98 gratuitos cubren Bedford–Nostrand Avs–Court Sq.
Línea M
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|3:45 a. m.–10:00 p. m.
|Paradas omitidas
|Brooklyn, sentido Manhattan: Flushing Av, Lorimer St, Hewes St
|La M hacia Manhattan se salta estas estaciones; los usuarios deben usar Myrtle Av o Delancey St–Essex St para combinar con M o J.
|4:00 a. m.–7:00 a. m. y 11:15 p. m.–8:15 a. m.
|Servicio extra
|Middle Village–Metropolitan Av – Delancey St–Essex St
|Se añaden trenes M adicionales en este tramo para reforzar el servicio durante los trabajos estructurales.
Línea F
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|11:45 p. m.–5:00 a. m.
|Paradas omitidas
|Queens, sentido Jamaica: Briarwood y Sutphin Blvd
|Los trenes F hacia Jamaica se saltan Briarwood y Sutphin Blvd; alternativas en Parsons Blvd o Kew Gardens–Union Tpke con trasbordos.
|11:45 p. m.–5:00 a. m.
|Paradas omitidas
|Manhattan, sentido Downtown: 23 St y 14 St
|Los trenes F hacia el centro no paran en 23 St ni 14 St; se aconseja usar 34 St–Herald Sq o W 4 St–Washington Sq.
Línea E
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|11:45 p. m.–5:00 a. m.
|Parada omitida
|Queens, sentido Jamaica Center: Briarwood
|La E hacia Jamaica Center no se detiene en Briarwood; se recomienda Jamaica–Van Wyck o Kew Gardens–Union Tpke con trasbordo a otro E o a la F.
Línea A
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Noche y madrugada
|Desvío de ruta
|Lower Manhattan–Brooklyn
|No hay A en Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St ni High St; el servicio se desvía por la ruta de la F entre W 4 St–Washington Sq y Jay St–MetroTech.
|Todo el día
|Exprés pasa a local
|Manhattan: 50 St y 23 St
|El A exprés se detiene como tren local en 50 St y 23 St en ambos sentidos, ofreciendo paradas adicionales en Midtown.
Línea C
|Horario
|Tipo de cambio
|Tramo / estación
|Detalle
|Todo el día
|Desvío de ruta
|Lower Manhattan–Brooklyn
|El C no se detiene en Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St ni High St y circula por la ruta de la F entre W 4 St–Washington Sq y Jay St–MetroTech.
