Durante los próximos días, moverse en metro por Nueva York va a requerir un poco más de paciencia, planificación… y mirar el celular antes de salir de casa. Entre el 27 y el 30 de enero, una combinación de obras de mantenimiento, trabajos eléctricos y ajustes estructurales llevará a la MTA a modificar el servicio en varias líneas clave, sobre todo en los corredores que conectan el Bronx, Queens y Brooklyn con Manhattan, justo cuando la ciudad todavía lidia con los efectos del reciente temporal invernal que ya obligó a cambios de servicio y trenes expresos corriendo en modo local en algunos tramos. En pleno invierno neoyorquino, cuando muchos hispanos que viven en los boroughs exteriores dependen del subway para ir a trabajar en restaurantes, construcción, limpieza, delivery o para llevar a los niños a la escuela, cualquier ajuste en el horario puede representar llegar tarde al turno, perderse una clase en el community college o demorar una visita familiar al otro lado del río. Por eso, entender qué líneas estarán afectadas, en qué horario exacto y qué alternativas ofrece la MTA se vuelve clave para quienes se mueven todos los días entre barrios como Jackson Heights, Corona, Washington Heights, el South Bronx o Sunset Park, donde este servicio sigue siendo la columna vertebral del día a día para buena parte de la comunidad latina.
Las modificaciones se concentran en tramos muy utilizados por trabajadores y estudiantes que se desplazan entre los boroughs exteriores y Manhattan. En Queens, por ejemplo, la línea 7 —fundamental para residentes de Jackson Heights, Woodside y Corona, zonas con fuerte presencia hispana— suele registrar cambios de andén y trenes que se saltan estaciones durante fines de semana y noches de obra, obligando a hacer uno o dos transbordos extra y alargando el tiempo total del viaje. En el Bronx, las líneas numeradas 1, 2, 4 y 5 tienden a ser el eje de suspensiones parciales, reducción de frecuencia y desvíos, afectando tanto los viajes hacia el Midtown y el Downtown como los desplazamientos internos dentro del borough, donde la población latina depende especialmente del transporte público para sus trayectos diarios.
Estos ajustes se dan en un contexto en el que la ciudad intenta equilibrar la necesidad de obras de largo plazo con la recuperación del uso del transporte público tras la pandemia. La MTA viene impulsando proyectos de modernización de señales, renovación de estaciones y sustitución de aparatos de vía, con el argumento de que las molestias temporales permitirán un sistema más confiable y seguro a mediano plazo. Al mismo tiempo, sigue abierto el debate local sobre el costo del pasaje, la seguridad en el metro y la financiación del sistema, temas que forman parte de la discusión política en Albany y en el Ayuntamiento y que impactan de forma directa en los barrios donde más creció la población hispana en la última década, tanto en la ciudad como en el área metropolitana.
Para los usuarios, el impacto concreto se sentirá en franjas muy específicas: noches y madrugadas de entre semana, horas de media mañana y primera tarde en días laborales, además de algunos periodos de fin de semana que arrancan desde el viernes por la noche, justo cuando muchos trabajadores salen de su segundo turno o se mueven para actividades de la iglesia o compromisos familiares. En varios casos, la MTA suele ofrecer trenes que funcionan en tramos más cortos, servicios lanzadera de autobús entre estaciones clave y rutas alternativas utilizando líneas paralelas como la A, C, D, E, F, N, Q o R, además del shuttle de la calle 42, que puede sumar servicio extra en horario nocturno para aliviar la carga en el Midtown. Por eso, planificar el viaje con anticipación y revisar el mapa oficial o las apps de tránsito antes de salir será esencial para evitar demoras y no quedarse varado en el andén en plena noche de invierno.
CAMBIOS DEL 27 DE ENERO
Línea 2
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|2
|Servicio reducido
|27–30 de enero (martes a viernes)
|10:30 a. m. – 2:30 p. m.
|Bronx: entre E 180 St y Wakefield–241 St
|Los trenes pasan cada 16 minutos; algunos trenes que vienen de Manhattan terminan en E 180 St
|Reemplazo de vías
|Hacer trasbordo en E 180 St a un tren 2 con destino Wakefield–241 St
Línea 7
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|7
|Salto de estación (sentido Flushing)
|Hasta el primer trimestre de 2026
|Todo el día
|103 St–Corona Plaza
|Los trenes hacia Flushing no paran en 103 St–Corona Plaza
|Renovación y mejoras de la estación
|Usar Junction Blvd o 111 St
|7
|Salto de estación del expreso (sentido Manhattan)
|Hasta el primer trimestre de 2026
|Horario de servicio expreso
|74 St–Broadway
|El tren 7 expreso hacia Manhattan no se detiene en 74 St–Broadway; el 7 local sí se detiene
|Mantenimiento y mejoras estructurales en la línea 7
|Para 74 St–Broadway o conectar con E, F, M, R: usar Junction Blvd y cambiar al 7 local hacia Manhattan
|7
|Salto de estaciones (sentido Manhattan)
|Hasta el primer trimestre de 2026
|Todo el día
|69 St y 52 St; cambio de andén en 61 St–Woodside
|Los trenes 7 hacia Manhattan se saltan 69 St y 52 St; en 61 St–Woodside se usa el andén en dirección Flushing
|Proyecto de mejoras y refuerzo estructural en estaciones de la 7
|Usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; hay andenes temporales en 46 St–Bliss St, 40 St–Lowery St y 33 St–Rawson St
CAMBIOS DEL 28 DE ENERO
Línea 7
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|7
|Paradas omitidas (planificado)
|28–30 ene, mié a vie
|10:15 a. m. – 3:00 p. m.
|En Queens, trenes hacia Flushing se saltan 82 St, 90 St, 103 St y 111 St
|Todos los trenes en Junction Blvd usan el andén hacia Manhattan
|Reemplazo de vías
|Para estas estaciones, tomar el 7 hasta Junction Blvd o Mets–Willets Point y cambiar a un tren hacia Manhattan; desde estas estaciones, tomar el 7 hasta Junction Blvd o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Flushing
|7
|Cambio de andén (abordaje)
|Todos los miércoles, viernes y sábados
|1:30 a. m. – 5:00 a. m.
|En Queens, todos los trenes 7 en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av abordan desde el andén hacia Flushing
|Abordaje solo por el andén en dirección Flushing
|Mantenimiento, pruebas e inspecciones de vías en el túnel Steinway
|Verificar señales en la estación; algunos días este cambio puede suspenderse o empezar más tarde
Línea 6
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|6
|Expreso pasa a local (planificado)
|28 ene, miércoles
|1:00 p. m. – 3:30 p. m.
|En el Bronx, tren expreso hacia Pelham Bay Park corre local entre 3 Av–138 St y Parkchester
|Los trenes hacen todas las paradas en ese tramo
|Mantenimiento de señales
|No se indican rutas alternas; solo considerar mayor tiempo de viaje
|6
|Expreso pasa a local (planificado)
|28 ene, miércoles
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|En el Bronx, tren expreso hacia Manhattan corre local entre Parkchester y 3 Av–138 St
|Los trenes hacen todas las paradas en ese tramo
|Mantenimiento de señales
|Igual ruta, con más tiempo de viaje
|6
|Servicio reducido
|28 ene, miércoles
|9:45 a. m. – 3:30 p. m.
|En el Bronx, trenes 6 pasan con menos frecuencia; últimos trenes hacia el Bronx terminan en 3 Av–138 St
|Intervalos mayores entre trenes; algunos trenes terminan en 3 Av–138 St
|Mantenimiento de señales
|Trasbordar en 3 Av–138 St a un 6 hacia Pelham Bay Park; transferencia accesible en 125 St a otro 6 hacia Pelham Bay Park
Línea 4
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|4
|Servicio parcialmente suspendido (planificado)
|27–30 ene, mar a vie
|11:45 p. m. – 5:00 a. m.
|No hay 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St
|El 4 opera en dos tramos: New Lots Av–125 St (vía 6 a/desde 3 Av–138 St) y Woodlawn–149 St–Grand Concourse; hay buses gratis entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St
|Reemplazo de aparatos de vía (cambios)
|Usar buses lanzadera entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St y trasbordar con las líneas 2, 3 o 6 en 149 St–Grand Concourse o 3 Av–138 St
Shuttle S 42 Street
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|S 42 Street Shuttle
|Servicio extra
|28–30 ene, mié a vie
|12:01 a. m. – 6:00 a. m.
|Shuttle entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St corre toda la noche
|Operación nocturna continua para cubrir trabajos en otras líneas
|Servicio adicional durante trabajos planificados
|No se requieren rutas alternas; es un refuerzo de servicio
Línea 2
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|2
|Servicio reducido
|27–30 ene, mar a vie
|10:30 a. m. – 2:30 p. m.
|En el Bronx, entre E 180 St y Wakefield–241 St
|Trenes cada 16 minutos; algunos trenes desde Manhattan terminan en E 180 St
|Reemplazo de vías
|Trasbordar en E 180 St a un tren 2 hacia Wakefield–241 St
Línea W
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|W
|Desvío planificado (reroute)
|28 ene, miércoles
|9:30 a. m. – 3:00 p. m.
|No hay W entre 57 St–7 Av (Manhattan) y Astoria–Ditmars Blvd (Queens)
|El W opera cada 20 minutos entre Whitehall St–South Ferry y 57 St–7 Av, vía Q hacia/desde 96 St
|Mantenimiento de señales
|Usar la línea N en lugar de la W entre Queens y Manhattan; trasbordo entre N y W en 57 St–7 Av; también disponible la línea R en 5 Av/59 St y Lexington Av/59 St
Línea L
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|L
|Servicio parcialmente suspendido (planificado)
|27–30 ene, mar a vie
|11:45 p. m. – 5:00 a. m.
|No hay L entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St (Brooklyn)
|El L opera en dos tramos: Canarsie–Rockaway Pkwy a Myrtle–Wyckoff Avs y de Lorimer St a 8 Av; buses L90 reemplazan entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St
|Reemplazo de vías
|Usar buses L90 y trasbordar entre tren y bus en Myrtle–Wyckoff Avs y/o Lorimer St; para viajar entre Brooklyn y Manhattan considerar líneas A o J, con trasbordo en Broadway Junction
|L
|Cambio de andén (abordaje)
|Todos los miércoles y viernes
|1:30 a. m. – 5:00 a. m.
|En Manhattan, todos los trenes L en 1 Av y 3 Av abordan desde el andén hacia Brooklyn
|Abordaje solo por el andén lado Brooklyn
|Mantenimiento de vías
|Seguir las indicaciones en la estación; el horario puede variar algunas noches
Línea J
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|J
|Paradas omitidas (planificado)
|Hasta 27 feb, mar a vie (incluye mié 28)
|9:15 a. m. – 3:30 p. m.
|En Brooklyn, J hacia Manhattan se salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciuszko St
|Trenes pasan sin detenerse en esas estaciones
|Reemplazo de vías
|Para esas estaciones, tomar el J a Myrtle Av y cambiar a un J hacia Jamaica Center; desde estas estaciones, tomar el J a Broadway Junction y cambiar a un J hacia Manhattan
|J
|Servicio reducido
|Hasta 27 feb, mar a vie (incluye mié 28)
|9:30 a. m. – 3:30 p. m.
|Línea J en general
|J corre cada 10 minutos
|Reemplazo de vías
|No se indican rutas alternas específicas
Línea D
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|D
|Expreso pasa a local (planificado)
|28–30 ene y 3–6 feb, mié a vie
|12:01 a. m. – 5:00 a. m.
|Manhattan norte, tren D hacia downtown se detiene en 135 St
|Tren D hace parada adicional en 135 St en lugar de pasar expreso
|Mantenimiento de vías
|Usar D normalmente; solo cambia el patrón de paradas
Línea F
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|F
|Paradas omitidas (planificado)
|27–30 ene, mar a vie
|9:45 p. m. – 5:00 a. m.
|En Manhattan, F hacia downtown se salta 23 St y 14 St
|Trenes F pasan sin parar en 23 St y 14 St
|Reemplazo de vías
|Para estas estaciones, usar F hasta W 4 St–Wash Sq y cambiar a un F hacia uptown; desde esas estaciones, tomar F a 34 St–Herald Sq y cambiar a un F hacia downtown
|F
|Paradas omitidas (planificado)
|28–30 ene, mié a vie
|9:15 a. m. – 3:30 p. m.
|En Brooklyn, F hacia Manhattan se salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I; abordaje en 18 Av desde el andén hacia Coney Island
|Trenes F pasan sin parar en esas estaciones; todos los trenes en 18 Av usan el andén hacia Coney Island
|Reemplazo de vías
|Para esas estaciones, usar F hasta 18 Av y cambiar a un tren hacia Coney Island; desde esas estaciones, tomar F hasta Kings Hwy y cambiar a un tren hacia Manhattan
Línea E
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|E
|Paradas omitidas (planificado)
|27–30 ene, mar a vie
|11:45 p. m. – 5:00 a. m.
|En Manhattan, E hacia downtown se salta 23 St y Spring St
|Trenes E pasan sin detenerse en 23 St y Spring St
|Mantenimiento de vías
|Para esas estaciones, usar E hasta 14 St o Canal St y cambiar a un A o E hacia uptown; o desde allí ir a W 4 St–Wash Sq/34 St–Penn y cambiar a un E hacia downtown
Línea B
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|B
|Servicio parcialmente suspendido (planificado)
|28–30 ene, mié a vie
|9:45 a. m. – 3:00 p. m.
|En Brooklyn, no hay B entre Kings Hwy y Brighton Beach
|B funciona entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy (última parada)
|Reemplazo de vías
|Usar Q entre Kings Hwy y Brighton Beach; trasbordar entre B y Q en Kings Hwy
Línea A
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|A
|Paradas omitidas (planificado)
|26–30 ene, lun a vie
|11:45 p. m. – 5:00 a. m.
|En Brooklyn, A hacia Manhattan se salta Kingston–Throop Avs, Franklin Av, Clinton–Washington Avs y Lafayette Av
|Trenes A pasan sin parar en estas estaciones
|Mantenimiento de estación
|Para estas estaciones, usar A hasta Nostrand Av o Hoyt–Schermerhorn Sts y cambiar a un A hacia Queens; o lo mismo en sentido contrario
|A
|Paradas omitidas (planificado)
|27–30 ene, mar a vie
|11:45 p. m. – 5:00 a. m.
|En Manhattan, A local hacia downtown se salta 50 St, 23 St y Spring St
|Trenes A pasan sin parar en estas estaciones
|Mantenimiento de vías
|Para estas estaciones, usar A hasta 42 St–Port Authority, 14 St o Canal St y cambiar a un A o E hacia uptown; o desde allí a 59 St–Columbus Circle y cambiar a un A hacia downtown
CAMBIOS DEL 29 DE ENERO
Línea 7
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|7
|Paradas omitidas (planificado)
|29 de enero, jueves (dentro de 28–30 ene)
|10:15 a. m. – 3:00 p. m.
|En Queens, trenes hacia Flushing se saltan 82 St, 90 St, 103 St y 111 St
|Todos los trenes en Junction Blvd usan el andén hacia Manhattan
|Reemplazo de vías
|Para estas estaciones, tomar el 7 hasta Junction Blvd o Mets–Willets Point y cambiar a un tren hacia Manhattan; desde esas estaciones, 7 hasta Junction Blvd o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Flushing
|7
|Cambio de andén (abordaje)
|Madrugada del jueves 29 (aviso “Every Tue and Thu”)
|1:30 a. m. – 5:00 a. m.
|En Queens, todos los trenes 7 en Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av abordan del andén hacia Manhattan
|Solo se usa el andén Manhattan–bound
|Mantenimiento, pruebas e inspecciones en túnel Steinway
|Revisar avisos en la estación; a veces el cambio se suspende o comienza más tarde
|7
|Paradas omitidas (aviso general)
|Hasta Q1 2026 (aplica el 29)
|Todo el día
|69 St y 52 St (sentido Manhattan)
|El 7 hacia Manhattan se salta 69 St y 52 St; en 61 St–Woodside se usa el andén hacia Flushing
|Mantenimiento estructural
|Usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; andenes temporales en 46 St–Bliss St, 40 St–Lowery St y 33 St–Rawson St
|7
|Parada omitida (aviso general)
|Hasta Q1 2026 (aplica el 29)
|Todo el día
|103 St–Corona Plaza (sentido Flushing)
|El 7 hacia Flushing no para en 103 St–Corona Plaza
|Mejoras de estación
|Usar Junction Blvd o 111 St
|7
|Parada omitida expreso (aviso general)
|Hasta Q1 2026 (aplica el 29)
|Horas de servicio expreso
|74 St–Broadway (solo 7 expreso hacia Manhattan)
|El 7 expreso no se detiene; el 7 local sí para
|Mantenimiento estructural
|Usar Junction Blvd y cambiar a 7 local hacia Manhattan
Línea 4
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|4
|Servicio parcialmente suspendido
|Madrugada del jueves 29 (dentro de 27–30 ene)
|11:45 p. m. – 5:00 a. m.
|No hay 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St
|El 4 corre en dos tramos: New Lots Av–125 St (vía 6 a/desde 3 Av–138 St) y Woodlawn–149 St–Grand Concourse; buses gratis entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St
|Cambio de vías (track switch replacement)
|Usar buses lanzadera y trasbordar con 2/3/6 en 149 St–Grand Concourse o 3 Av–138 St
Shuttle S 42 Street
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|S 42 St Shuttle
|Servicio extra
|Madrugada del jueves 29 (dentro de 28–30 ene)
|12:01 a. m. – 6:00 a. m.
|Shuttle entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St corre toda la noche
|Servicio continuo nocturno
|Servicio adicional durante trabajos planificados
|No aplica, es refuerzo
Línea 2
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|2
|Servicio reducido
|29 de enero, jueves (dentro de 27–30 ene)
|10:30 a. m. – 2:30 p. m.
|Bronx: entre E 180 St y Wakefield–241 St
|Trenes cada 16 minutos; algunos terminan en E 180 St
|Reemplazo de vías
|Trasbordar en E 180 St a un 2 hacia Wakefield–241 St
Línea L
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|L
|Servicio parcialmente suspendido
|Madrugada del jueves 29 (dentro de 27–30 ene)
|11:45 p. m. – 5:00 a. m.
|No hay L entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St
|L corre en dos tramos: Canarsie–Rockaway Pkwy–Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St–8 Av; buses L90 entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St
|Reemplazo de vías
|Usar buses L90; para ir entre Brooklyn y Manhattan considerar A o J, con trasbordo en Broadway Junction
|L
|Cambio de andén
|Madrugada del jueves 29 (aviso “Every Tue and Thu”)
|1:30 a. m. – 5:00 a. m.
|En Manhattan, trenes L en 1 Av y 3 Av abordan desde el andén hacia 8 Av
|Solo se usa el andén hacia 8 Av
|Mantenimiento de vías
|Seguir avisos en estación; algunas noches el horario cambia
Línea J
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|J
|Paradas omitidas
|29 de enero, jueves (dentro de “hasta 27 feb, mar a vie”)
|9:15 a. m. – 3:30 p. m.
|Brooklyn, J hacia Manhattan se salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciuszko St
|Trenes pasan sin detenerse en esas estaciones
|Reemplazo de vías
|Para servicio, usar J hasta Myrtle Av y cambiar a un J hacia Jamaica; desde esas estaciones, J hasta Broadway Junction y cambiar a un J hacia Manhattan
|J
|Servicio reducido
|29 de enero, jueves
|9:30 a. m. – 3:30 p. m.
|Toda la línea J
|Trenes cada 10 minutos
|Reemplazo de vías
|No se indican rutas alternas específicas
Línea F
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|F
|Paradas omitidas
|Madrugada del jueves 29 (dentro de 27–30 ene)
|9:45 p. m. – 5:00 a. m.
|Manhattan, F hacia downtown se salta 23 St y 14 St
|Trenes F pasan sin parar
|Reemplazo de vías
|Para esas estaciones, usar F hasta W 4 St–Wash Sq y cambiar a un F hacia uptown; o desde allí a 34 St–Herald Sq y cambiar a un F hacia downtown
|F
|Paradas omitidas
|29 de enero, jueves (dentro de 28–30 ene)
|9:15 a. m. – 3:30 p. m.
|Brooklyn, F hacia Manhattan se salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I; en 18 Av se usa solo andén hacia Coney Island
|Trenes pasan sin parar en esas estaciones; en 18 Av todos usan el andén hacia Coney Island
|Reemplazo de vías
|Para esas estaciones, usar F hasta 18 Av y cambiar a un tren hacia Coney Island; desde esas estaciones, F hasta Kings Hwy y cambiar a un tren hacia Manhattan
Línea E
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|E
|Paradas omitidas
|Madrugada del jueves 29 (dentro de 27–30 ene)
|11:45 p. m. – 5:00 a. m.
|Manhattan, E hacia downtown se salta 23 St y Spring St
|Trenes E pasan sin detenerse
|Mantenimiento de vías
|Usar E hasta 14 St o Canal St y cambiar a A/E hacia uptown; o desde allí a W 4 St–Wash Sq o 34 St–Penn y cambiar a un E hacia downtown
Línea B
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|B
|Servicio parcialmente suspendido
|29 de enero, jueves (dentro de 28–30 ene)
|9:45 a. m. – 3:00 p. m.
|Brooklyn, no hay B entre Kings Hwy y Brighton Beach
|B solo corre entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy
|Reemplazo de vías
|Usar Q entre Kings Hwy y Brighton Beach; trasbordar entre B y Q en Kings Hwy
Línea D
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|D
|Expreso pasa a local
|Madrugada del jueves 29 (dentro de 28–30 ene)
|12:01 a. m. – 5:00 a. m.
|Manhattan norte, D hacia downtown agrega parada en 135 St
|Tren D se detiene en 135 St en vez de pasar expreso
|Mantenimiento de vías
|Usar D normalmente; solo cambia patrón de paradas
Línea A
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|A
|Paradas omitidas
|Madrugada del jueves 29 (dentro de 26–30 ene)
|11:45 p. m. – 5:00 a. m.
|Brooklyn, A hacia Manhattan se salta Kingston–Throop Avs, Franklin Av, Clinton–Washington Avs y Lafayette Av
|Trenes A pasan sin parar
|Mantenimiento de estación
|Usar A hasta Nostrand Av o Hoyt–Schermerhorn Sts y cambiar a un A en sentido contrario según el destino
|A
|Paradas omitidas
|Madrugada del jueves 29 (dentro de 27–30 ene)
|11:45 p. m. – 5:00 a. m.
|Manhattan, A local hacia downtown se salta 50 St, 23 St y Spring St
|Trenes A pasan sin detenerse
|Mantenimiento de vías
|Usar A hasta 42 St–Port Authority, 14 St o Canal St y cambiar a A/E hacia uptown; o desde allí a 59 St–Columbus Circle y cambiar a un A hacia downtown
CAMBIOS DEL 30 DE ENERO
Línea 7
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|7
|Paradas omitidas (planificado)
|30 ene, vie (dentro de 28–30 ene)
|10:15 a. m. – 3:00 p. m.
|En Queens, trenes hacia Flushing se saltan 82 St, 90 St, 103 St y 111 St
|Todos los trenes en Junction Blvd usan el andén hacia Manhattan
|Reemplazo de vías
|Para esas estaciones, usar el 7 hasta Junction Blvd o Mets–Willets Point y cambiar a un tren hacia Manhattan; desde esas estaciones, tomar el 7 hasta Junction Blvd o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Flushing
|7
|Paradas omitidas (planificado, nocturno)
|30 ene–2 feb y 6–9 feb, vie 11:45 p. m. a lun 3:00 a. m.
|Desde las 11:45 p. m. del vie 30
|En Queens, trenes hacia Flushing se saltan 82 St, 90 St, 103 St y 111 St
|Todos los trenes en Junction Blvd usan el andén hacia Manhattan
|Mejoras de estación / reemplazo de vías
|Misma alternativa: Junction Blvd o Mets–Willets Point para trasbordar entre tren hacia Manhattan o hacia Flushing
|7
|Cambio de andén (abordaje)
|Cada mié, vie y sáb (incluye vie 30)
|1:30 a. m. – 5:00 a. m.
|En Queens, todos los trenes 7 en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av abordan desde el andén hacia Flushing
|Solo se usa el andén dirección Flushing
|Mantenimiento de vías, pruebas e inspecciones en el túnel Steinway
|Seguir señales en estación; algunas noches el cambio puede suspenderse o comenzar más tarde
|7
|Avisos permanentes Q1 2026 (vigentes el 30)
|Hasta Q1 2026
|Todo el día
|103 St–Corona Plaza (sentido Flushing), 69 St y 52 St (sentido Manhattan), 74 St–Broadway expreso Manhattan
|7 hacia Flushing se salta 103 St–Corona Plaza; 7 hacia Manhattan se salta 69 St y 52 St (andén opuesto en 61 St–Woodside); 7 expreso hacia Manhattan se salta 74 St–Broadway, el local sí para
|Mejoras de estación y mantenimiento estructural
|Usar Junction Blvd o 111 St para 103 St; 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St para 69/52 St; Junction Blvd para trasbordar a 7 local hacia Manhattan para 74 St–Broadway
Línea 5
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|5
|Servicio parcialmente suspendido (planificado)
|30 ene–1 feb y 6–8 feb, vie desde 8:15 p. m.
|Desde 8:15 p. m. del vie 30 (no hay 5 nocturno)
|No hay 5 entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx)
|5 corre entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos; 2 hace paradas del 5 entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse; 4 hace paradas del 5 entre 125 St y Bowling Green; no hay 5 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St, pero hay buses gratis entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St (parando en 138 St–Grand Concourse)
|Reemplazo de aparatos de vía (track switches)
|Entre Midtown y Lower Manhattan, usar 7, N, R o S con trasbordo al 2 en Times Sq–42 St; en el Bronx y norte de Manhattan, combinar 2, 4 y buses lanzadera según el destino
Línea 4
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|4
|Expreso pasa a local (planificado)
|30 ene–1 feb y 6–8 feb, vie desde 10:00 p. m.
|Desde 10:00 p. m. del vie 30
|En Manhattan, 4 corre local en ambas direcciones entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall
|Todos los trenes 4 hacen todas las paradas entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall; recordatorio de que de noche el 4 ya corre local en ese tramo
|Reemplazo de aparatos de vía noches y fines de semana
|No se requieren rutas alternas; solo añadir tiempo al viaje
|4
|Servicio parcialmente suspendido (planificado)
|27–30 ene, mar a vie
|11:45 p. m. – 5:00 a. m. (madrugada vie 30)
|No hay 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St
|4 corre en dos tramos: New Lots Av–125 St (vía 6 hacia/desde 3 Av–138 St) y Woodlawn–149 St–Grand Concourse; buses gratis entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St
|Reemplazo de aparatos de vía
|Usar buses lanzadera y trasbordar con 2/3/6 en 149 St–Grand Concourse o 3 Av–138 St
Línea 1
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|1
|Servicio parcialmente suspendido (planificado)
|30 ene–2 feb, vie 9:45 p. m. a lun 5:00 a. m.
|Desde 9:45 p. m. del vie 30
|En el Bronx, no hay 1 a/desde Van Cortlandt Park–242 St; el 1 termina en 238 St
|1 corre cada 8 minutos entre South Ferry y 238 St; buses gratis entre 238 St y Van Cortlandt Park–242 St
|Mejoras de estación
|Usar buses entre 238 St y 242 St; en Broadway 238 St y 242 St hay paradas de bus dedicadas
Línea 2
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|2
|Servicio reducido
|28–30 ene, mié a vie
|10:30 a. m. – 2:30 p. m. (incluye vie 30)
|Bronx, entre E 180 St y Wakefield–241 St
|2 corre cada 16 minutos entre E 180 St y Wakefield–241 St; algunos trenes desde Manhattan terminan en E 180 St
|Reemplazo de vías
|Trasbordar en E 180 St a un 2 hacia Wakefield–241 St
Shuttle S 42 Street
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|S 42 St Shuttle
|Servicio extra
|28–30 ene, mié a vie
|12:01 a. m. – 6:00 a. m. (madrugada del vie 30)
|Shuttle entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St corre toda la noche
|Operación continua nocturna para cubrir trabajos en otras líneas
|Servicio adicional por obras planificadas
|No aplica, es refuerzo
Línea L
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|L
|Cambio de andén (abordaje)
|Cada mié y vie (incluye vie 30)
|1:30 a. m. – 5:00 a. m.
|En Manhattan, todos los L en 1 Av y 3 Av abordan desde el andén hacia Brooklyn (8 Av–bound)
|Solo se usa el andén hacia Brooklyn; aviso de que algunas noches puede suspenderse o empezar más tarde
|Mantenimiento de vías
|Seguir la señalización en la estación
|L
|Servicio parcialmente suspendido (planificado)
|27–30 ene, mar a vie
|11:45 p. m. – 5:00 a. m. (madrugada del vie 30)
|No hay L entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St
|L corre en dos secciones: Canarsie–Rockaway Pkwy–Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St–8 Av; buses L90 cubren entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St con paradas en varias avenidas (Gates, DeKalb, Starr, Harrison, Montrose, Grand, Graham, Metropolitan)
|Reemplazo de vías
|Usar buses L90, y para ir entre Brooklyn y Manhattan considerar A o J, trasbordando en Broadway Junction
|L
|Servicio parcialmente suspendido (planificado nuevo tramo)
|30 ene–2 feb, vie 11:45 p. m. a lun 5:00 a. m.
|Desde 11:45 p. m. del vie 30
|En Brooklyn, no hay L entre Broadway Junction y Lorimer St
|L corre entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Broadway Junction (cada 10 min) y entre Lorimer St y 8 Av (cada 8 min); buses gratis L90 en dos rutas: Lorimer St–Myrtle–Wyckoff Avs y Myrtle–Wyckoff Avs–Broadway Junction
|Reemplazo de vías
|Trasbordar entre trenes y buses en Myrtle–Wyckoff Avs, Lorimer St y Broadway Junction; para viajes Brooklyn–Manhattan considerar A, C o J, con trasbordo en Broadway Junction
Línea J
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|J
|Paradas omitidas (planificado)
|Hasta 27 feb, mar a vie (incluye vie 30)
|9:15 a. m. – 3:30 p. m.
|En Brooklyn, J hacia Manhattan se salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciuszko St
|Trenes pasan sin detenerse en esas estaciones
|Reemplazo de vías
|Para servicio a esas estaciones, usar J hasta Myrtle Av y cambiar a un J hacia Jamaica; desde esas estaciones, tomar J hasta Broadway Junction y cambiar a un J hacia Manhattan
|J
|Servicio reducido
|Hasta 27 feb, mar a vie (incluye vie 30)
|9:30 a. m. – 3:30 p. m.
|Toda la línea J
|J corre cada 10 minutos
|Reemplazo de vías
|No se indican rutas alternas específicas
Línea F
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|F
|Paradas omitidas (planificado)
|30 ene–2 feb, vie 11:45 p. m. a lun 5:00 a. m.
|Desde 11:45 p. m. del vie 30
|En Queens, F hacia Jamaica se salta Briarwood y Sutphin Blvd
|Trenes F no paran en Briarwood ni Sutphin Blvd
|Mejoras eléctricas
|Para Briarwood, usar F hasta Parsons Blvd y cambiar a un F hacia Manhattan; para Sutphin Blvd, usar E o F hasta Kew Gardens–Union Tpke y cambiar allí a un tren hacia Jamaica
|F
|Paradas omitidas (planificado)
|27–30 ene, mar a vie
|9:45 p. m. – 5:00 a. m. (madrugada del vie 30)
|En Manhattan, F hacia downtown se salta 23 St y 14 St
|Trenes F pasan sin detenerse en esas estaciones
|Reemplazo de vías
|Para esas estaciones, usar F hasta W 4 St–Wash Sq y cambiar a un F hacia uptown; o desde allí a 34 St–Herald Sq y cambiar a un F hacia downtown
|F
|Paradas omitidas (planificado)
|28–30 ene, mié a vie
|9:15 a. m. – 3:30 p. m. (incluye vie 30)
|En Brooklyn, F hacia Manhattan se salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I; todos los trenes en 18 Av usan el andén hacia Coney Island
|F no se detiene en esas estaciones en sentido Manhattan; en 18 Av solo se usa el andén hacia Coney Island
|Reemplazo de vías
|Para servicio a estas estaciones, usar F hasta 18 Av y cambiar a un tren hacia Coney Island; desde estas estaciones, F hasta Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan
Línea B
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|B
|Servicio parcialmente suspendido (planificado)
|28–30 ene, mié a vie
|9:45 a. m. – 3:00 p. m. (incluye vie 30)
|En Brooklyn, no hay B entre Kings Hwy y Brighton Beach
|B corre solo entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy
|Reemplazo de vías
|Usar Q entre Kings Hwy y Brighton Beach; trasbordar entre B y Q en Kings Hwy
|B
|Sin servicio programado noches y fines de semana
|Noches y fines de semana, incluyendo la noche del vie 30
|Noche
|Línea B no opera de noche ni fines de semana
|Se indica usar A, C, D o Q según el tramo
|Operación normal del B solo en horas pico de días laborales
|Usar A, C, D o Q según origen y destino
Línea E
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|E
|Desvío de ruta (planificado)
|30 ene–2 feb, vie 9:45 p. m. a lun 5:00 a. m.
|Desde 9:45 p. m. del vie 30
|En Manhattan, E hacia downtown corre vía F entre W 4 St y 2 Av; E hacia uptown corre vía F entre 2 Av y 47–50 Sts (vuelve a E en 5 Av/53 St)
|E usa las vías de la F en ese tramo; para Spring, Canal y WTC (Chambers St) se sugiere usar C; para 14 St, 23 St, 34 St–Penn, 42 St–Port Authority y 50 St, usar F o C, con trasbordos indicados
|Mantenimiento de señales
|Usar C para Spring St, Canal St y WTC; para 7 Av usar D; seguir indicaciones de trasbordo ofrecidas en el aviso (A, C, F, etc.)
|E
|Paradas omitidas (planificado)
|30 ene–2 feb, vie 11:45 p. m. a lun 5:00 a. m.
|Desde 11:45 p. m. del vie 30
|En Queens, E hacia Jamaica Center se salta Briarwood
|Trenes E no paran en Briarwood
|Mejoras eléctricas
|Para Briarwood, usar E hasta Jamaica–Van Wyck y transferir a un tren hacia Manhattan; o E/F hasta Kew Gardens–Union Tpke y transferir hacia Jamaica
|E
|Paradas omitidas (planificado, continuo)
|27–30 ene, mar a vie
|11:45 p. m. – 5:00 a. m. (madrugada del vie 30)
|En Manhattan, E hacia downtown se salta 23 St y Spring St
|Trenes E pasan sin detenerse en esas estaciones
|Mantenimiento de vías
|Usar E hasta 14 St o Canal St y cambiar a A/E hacia uptown; o desde allí a W 4 St–Wash Sq o 34 St–Penn y cambiar a un E hacia downtown
Línea C
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|C
|Paradas omitidas (planificado)
|30 ene–1 feb, vie 9:45 p. m. a dom 11:00 p. m.
|Desde 9:45 p. m. del vie 30
|En Manhattan, C hacia uptown se salta Spring St, 23 St y 50 St
|C hacia uptown no se detiene en esas estaciones; nota: C hacia downtown corre vía E desde W 4 St a 2 Av, y C hacia uptown corre vía E de 2 Av a 47–50 Sts durante este periodo
|Mantenimiento de señales
|Para esas estaciones, usar C hasta W 4 St–Wash Sq y cambiar a un C hacia downtown; o usar combinaciones con A/E según el tramo
Línea A
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del Servicio
|Motivo
|Rutas alternativas
|A
|Paradas omitidas (planificado)
|26–30 ene, lun a vie
|11:45 p. m. – 5:00 a. m. (madrugada del vie 30)
|En Brooklyn, A hacia Manhattan se salta Kingston–Throop Avs, Franklin Av, Clinton–Washington Avs y Lafayette Av
|Trenes A pasan sin parar en esas estaciones
|Mantenimiento de estación
|Usar A hasta Nostrand Av o Hoyt–Schermerhorn Sts y cambiar a un A en sentido contrario según el destino
|A
|Paradas omitidas (planificado)
|30 ene–2 feb, vie a lun, durante la noche
|11:45 p. m. – 5:00 a. m.
|En Manhattan, A hacia uptown se salta Spring St, 23 St y 50 St
|A local hacia uptown no se detiene en esas estaciones; nota: A hacia downtown corre vía E desde W 4 St a 2 Av, A hacia uptown corre vía E desde 2 Av a 47–50 Sts
|Mantenimiento de señales
|Para Spring St usar C hasta W 4 St y trasbordar a un A hacia downtown; para 23 y 50 St usar combinaciones con C, E o F según se indica en el aviso
|A
|Paradas omitidas (planificado, continuo)
|27–30 ene, mar a vie
|11:45 p. m. – 5:00 a. m. (madrugada del vie 30)
|En Manhattan, A local hacia downtown se salta 50 St, 23 St y Spring St
|A hacia downtown no se detiene en esas estaciones; recordatorio de que de día el A expreso ya se las salta
|Mantenimiento de vías
|Usar A hasta 42 St–Port Authority, 14 St o Canal St y cambiar a A/E hacia uptown, o a 59 St–Columbus Circle y cambiar a un A hacia downtown
