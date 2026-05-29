La Casa Blanca desató una nueva controversia en Estados Unidos tras lanzar un portal oficial que invita a denunciar a extranjeros “sospechosos” ante las autoridades migratorias y que, además, utiliza referencias propias de películas de ciencia ficción para hablar sobre inmigración ilegal. El sitio, llamado aliens.gov, juega con el doble significado de la palabra alien en inglés (que puede traducirse como “extraterrestre” o “extranjero”) para presentar a los inmigrantes como “una amenaza” para el país. La página rápidamente provocó críticas por parte de activistas y organizaciones proinmigrantes debido al tono utilizado, especialmente por comparar las detenciones de inmigrantes con una supuesta invasión extraterrestre.

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En qué consiste aliens.gov, el nuevo sitio web de la Casa Blanca

El portal incluye mensajes con estética cinematográfica y textos desplazables que recuerdan a las introducciones clásicas de las películas de ciencia ficción. Una de las frases más comentadas dice: “Durante 60 años, el gobierno de Estados Unidos ha guardado un secreto celosamente. Los extranjeros han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana”.

El sitio aliens.gov genera críticas en EE.UU. por su mensaje contra los inmigrantes. | Crédito: Captura aliens.gov

La página también afirma que el presidente Donald Trump fue el primero en “denunciar el peligro real que representan los extranjeros para todas las familias estadounidenses, todas las comunidades y el futuro de nuestra nación”. Luego continúa con mensajes más duros contra los inmigrantes indocumentados, asegurando que “millones llegaron al amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad”.

Además de los mensajes políticos, el sitio web muestra un contador en tiempo real con las detenciones realizadas por ICE durante el gobierno de Trump. Hasta este viernes, la cifra superaba los 3.1 millones de arrestos relacionados con inmigración.

Otro de los apartados más polémicos del portal es el llamado directo a colaborar con las autoridades migratorias. El sitio invita a reportar a “extranjeros sospechosos” a través de la línea oficial de denuncias de ICE y utiliza consignas como: “Aseguremos la frontera. ¡Deportémoslos a todos!”.

La plataforma también contiene un mapa interactivo de EE.UU. que desglosa las detenciones de inmigrantes por estado. Según el portal, allí se pueden consultar datos relacionados con nacionalidades, cargos criminales y presuntas afiliaciones a pandillas de las personas arrestadas.

En EE.UU., aliens.gov incluye un mapa interactivo con arrestos de inmigrantes por estado y datos de nacionalidades. | Crédito: Captura aliens.gov

Las críticas no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde usuarios acusaron al gobierno de utilizar una narrativa que deshumaniza a los inmigrantes y fomenta el miedo. Para muchos, el lenguaje empleado en el portal recuerda campañas políticas basadas en alarmismo y criminalización de comunidades migrantes.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido oficialmente a las críticas generadas por el lanzamiento del sitio, que ya se convirtió en uno de los temas más comentados en el debate migratorio de Estados Unidos.

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