Si sueles caminar mirando el teléfono, incluso solo para checar la hora, más vale que tengas cuidado: existe un lugar en Estados Unidos donde ese hábito puede terminar en sanción. Las autoridades ya están multando a quienes cruzan la calle pendientes de la pantalla, al considerarlo peligroso tanto para el peatón como para quienes van al volante. Así que, si quieres evitarte malos ratos y gastos extra, aquí te explicamos dónde ocurre esto y qué debes saber sobre la norma.

Hay una ciudad en USA que si cruzas la calle mirando la pantalla podrías terminar pagando una multa (Foto: Freepik)

¿EN QUÉ CONSISTE “DISTRACTED WALK LAW”?

La “Distracted Walk Law” de Honolulu es una ordenanza que prohíbe que los peatones miren la pantalla del celular u otros dispositivos electrónicos mientras están cruzando la calle o carretera por un cruce peatonal, así te encuentres mirando la hora.

La capital de Hawái fue la primera gran ciudad de EE.UU. en aprobar este tipo de norma contra el “distracted walking” o caminar distraído. Se encuentra vigente desde 2017, año en el que fue incorporada en el código local bajo la sección 15-24.23 de las Ordenanzas Revisadas de Honolulu.

Su objetivo es reducir accidentes y atropellos de peatones en los cruces, ya que se detectó un número alto de personas golpeadas por autos mientras cruzaban más atentos a su celular que a la calle. De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston (HPD), el año pasado se emitieron más de 10.000 multas por infracciones relacionadas con dispositivos electrónicos móviles, publicó NPR.

Vale mencionar que se enmarca en una estrategia más amplia de seguridad vial en Hawái, que también sanciona a conductores que usan el teléfono mientras manejan.

¿Hay alguna excepción?

Sí. Solo hay una excepción clara: usar el teléfono para llamar al 911 en caso de emergencia mientras cruzas.

Multas y sanciones

Si la policía te ve cruzar mirando la pantalla de tu dispositivo móvil, puede ponerte una multa, que variará según las veces que las hayas infringido. Así tenemos:

De unos 15 a 35 dólares para la primera infracción.

De 75 dólares para la segunda vez que cometas la falta.

De hasta 99 dólares si vuelves a reincidir.

Así que ya sabes: si te encuentras de paseo por Honolulu, es importante que conozcas sobre esta norma para que no te sorprendas cuando un policía te interviene.

La norma, vigente desde 2017, busca reducir atropellos causados por personas que caminan más pendientes del teléfono que del tráfico (Foto: Freepik)

¿HAY OTROS LUGARES, ADEMÁS DE HONOLULU, QUE APLICAN “DISTRACTED WALK LAW”?

Sí, hay otros lugares que han aprobado normas parecidas a la “Distracted Walk Law” de Honolulu:

Rexburg (Idaho): tiene una ordenanza que prohíbe enviar mensajes de texto mientras se cruza la calle y fija una multa para quienes la incumplen.

tiene una ordenanza que prohíbe enviar mensajes de texto mientras se cruza la calle y fija una multa para quienes la incumplen. Montclair (California): aprobó una regla que va más allá del simple “textear”, pues prohíbe cruzar la calle mientras se mira cualquier dispositivo electrónico, similar a lo que pasa en Honolulu.

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