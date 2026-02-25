La ovación del público todavía retumbaba en el gimnasio cuando la celebración deportiva se transformó en un momento inolvidable. Lo que comenzó como una final intensa del campeonato estatal terminó con una escena que pocos esperaban: un joven campeón de lucha libre, aún con la adrenalina recorriéndole el cuerpo, decidió que ese era el instante perfecto para cambiar su historia personal para siempre. No solo levantó el título; también se arrodilló frente a su novia y le pidió matrimonio, convirtiendo una victoria deportiva en un recuerdo que marcará sus vidas.

El protagonista de esta historia es Blaise Cronk, estudiante de último año de secundaria en Columbia Falls, Montana. El sábado 21 de febrero, el joven se coronó campeón estatal en la categoría de 165 libras durante el campeonato Montana Class A de lucha masculina 2026. Pero apenas segundos después de asegurar el triunfo, pasó de campeón a prometido.

En un video que rápidamente se volvió viral —compartido en Instagram por FloWrestling— se observa cómo el atleta, todavía sobre el piso del gimnasio, saca un anillo y se arrodilla ante su sorprendida novia. La reacción fue inmediata: emoción, lágrimas y un abrazo que terminó con él levantándola y girándola en medio de la ovación del público.

El campeón se arrodilló en pleno gimnasio tras su victoria y le pidió matrimonio a su novia. | Crédito: Montana Sports / YouTube

Según contó a Montana Sports, la propuesta no fue improvisada. Cronk llevaba tiempo planeándola. “Hemos estado saliendo durante dos años y ya era algo que venía de hace tiempo”, explicó. Para él, fue “absolutamente mágico. Un momento soñado”.

Lo más llamativo es que el joven se fue a dormir la noche anterior sabiendo que, ganara o perdiera el combate, el sábado sería uno de los días más importantes de su vida. Sin embargo, reconoció que necesitaba asegurar la victoria para que la sorpresa fuera perfecta.

“Había mucha emoción y mucha preparación mental. Visualizando, intentando ganar toda la confianza posible para atravesar ese combate tan duro”, relató. Aun así, dejó claro que el resultado final —la propuesta— habría ocurrido de cualquier manera.

Otro detalle que hizo aún más especial la escena es que tenía la bendición del padre de su ahora prometida, Jesse Schaeffer, quien además es su entrenador de lucha. Schaeffer confesó que la presión era enorme.

El emotivo momento de Blaise Cronk se volvió viral y convirtió su triunfo deportivo en un recuerdo inolvidable. | Crédito: Montana Sports / YouTube

“Si no hubiera ganado, creo que lo habría agarrado de la muñeca y le habría dicho: ‘No, así no’”, comentó entre risas. También reconoció el peso emocional del momento: un solo combate en todo el día, el ambiente cargado y la propuesta rondando su mente.

Curiosamente, gran parte de las conversaciones previas entre Cronk y su entrenador no giraron en torno al anillo ni al discurso romántico, sino a la estrategia deportiva.

“Todo estaba enfocado en la lucha”, explicó el joven. “En ganar buenas posiciones, ir una por una, no cometer errores que luego te pasen factura. Mantenerte sólido y luchar con el corazón”.

Tras graduarse, Cronk planea tomarse un año sabático y luego ingresar a la United States Air Force Academy, donde continuará su formación académica y militar.

