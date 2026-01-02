La alerta vuelve a encenderse en hospitales, hogares de ancianos y centros de atención médica en Estados Unidos. Un hongo mortal, difícil de detectar y aún más complicado de tratar, sigue ganando terreno en espacios donde se concentran pacientes vulnerables. Se trata de Candida auris, un patógeno resistente a los medicamentos que, solo en 2025, ha infectado al menos a 7,000 personas, según el seguimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Aunque fue identificado por primera vez en el país en 2016, su propagación se ha acelerado en los últimos años, en gran parte porque puede sobrevivir durante largos periodos en superficies hospitalarias y transmitirse a través de catéteres, tubos de respiración o vías intravenosas. Hoy, el foco está puesto en su expansión geográfica, ya que estos son los 27 estados donde se han reportado casos.

Candida auris puede sobrevivir en camas, equipos médicos y otras superficies antes de llegar al organismo de los pacientes. Algunas de sus cepas han sido catalogadas prácticamente como “superbacterias” por su resistencia a los tratamientos antifúngicos más comunes. En personas sanas, el cuerpo puede llegar a controlar la infección, pero en hospitales y asilos, donde los pacientes suelen estar debilitados, el riesgo se multiplica y puede ser mortal.

“Si te infectas con este patógeno, que es resistente a cualquier tratamiento, no hay tratamiento que podamos darte para ayudarte a combatirlo. Estás solo”, advirtió Melissa Nolan, profesora adjunta de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Carolina del Sur, en declaraciones a Nexstar.

¿Qué hace que Candida auris sea tan peligrosa?

La resistencia a los medicamentos ha hecho que el control del hongo sea especialmente complicado. Más de la mitad de los estados del país reportaron casos clínicos de Candida auris durante 2025. Entre los estados mencionados en estudios recientes se encuentran Nevada y Florida, mientras que los otros 25 estados con reportes reflejan una expansión que preocupa a las autoridades sanitarias. Con solo una semana de datos pendiente para cerrar el año, el número de casos ya se acerca al récord del año pasado, cuando se superaron los 7,500 contagios.

Estados con casos de Candida auris en 2025

Los CDC confirman que 27 estados de EE.UU. han registrado casos de Candida auris, una señal clara de la expansión sostenida y preocupante de este hongo; Alabama y Florida no fueron incluidos en la tabla por falta de datos disponibles.

Estado Número de casos Nevada 1605 California 1524 Texas 811 Illinois 489 Ohio 399 Georgia 377 Pennsylvania 285 Arizona 244 Louisiana 193 Tennessee 189 Michigan 176 Indiana 176 Virginia 146 Maryland 121 Mississippi 108 Iowa 52 Kansas 41 Kentucky 46 North Carolina 21 Delaware 12 Wisconsin 9 West Virginia 11 Utah 4 Colorado 3 Wyoming 2 Montana 1 Oregon 1

Algunos científicos también apuntan al cambio climático como un factor que podría estar favoreciendo la propagación de este y otros patógenos similares. Históricamente, los hongos han tenido dificultades para sobrevivir a la temperatura corporal humana. Sin embargo, a medida que el planeta se calienta, estos organismos se adaptan.

El microbiólogo Arturo Casadevall, profesor de la Universidad Johns Hopkins, explicó a la agencia Associated Press que el aumento de temperaturas podría ayudar a que ciertos hongos superen la llamada “barrera térmica” y logren sobrevivir dentro del cuerpo humano.

En el pasado, los CDC estimaron que entre el 30 % y el 60 % de las personas con infecciones por Candida auris murieron, aunque aclararon que muchos de esos pacientes ya padecían enfermedades graves. Un estudio publicado en julio, centrado principalmente en casos de Nevada y Florida, reveló que más de la mitad de los pacientes necesitaron cuidados intensivos, más de un tercio requirió ventilación mecánica y más de la mitad, con edades promedio entre 60 y 64 años, tuvo que recibir transfusiones de sangre. Un panorama que explica por qué este hongo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones actuales dentro del sistema de salud en EE.UU.

