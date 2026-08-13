El verano puede ser la estación de los días largos, el sol y las vacaciones, pero para muchas personas el otoño es una de las épocas más esperadas del año. La pregunta ahora es cuándo comenzará a sentirse realmente el cambio de estación en Estados Unidos y qué condiciones traerá septiembre y octubre de 2026. The Old Farmer’s Almanac, una de las publicaciones meteorológicas más antiguas de Norteamérica, ya presentó su pronóstico para el otoño.

De acuerdo con sus estimaciones, el país tendrá un panorama bastante variado, con zonas que experimentarán temperaturas superiores a lo normal y otras donde el frío llegará antes de lo habitual.

¿Cómo será el otoño de 2026 en Estados Unidos?

En términos generales, el pronóstico apunta a temperaturas más cálidas de lo normal en buena parte del interior del país durante septiembre y octubre. En contraste, varias zonas de la costa Este y del Pacífico podrían registrar temperaturas inferiores al promedio.

Las precipitaciones también estarán marcadas por grandes diferencias regionales. Se espera un otoño más seco de lo habitual en buena parte del país, mientras que el oeste, algunas zonas de las Montañas Rocosas, Texas y sectores del noreste y sur de Florida podrían recibir más lluvia de lo normal.

En el noreste, que incluye el norte del estado de Nueva York, Vermont, New Hampshire, Maine y partes de Massachusetts y Connecticut, se anticipa un otoño más fresco y húmedo.

El corredor atlántico, desde Virginia hasta Massachusetts, también tendría temperaturas inferiores al promedio, aunque septiembre y octubre serían más secos de lo habitual.

The Old Farmer’s Almanac prevé temperaturas más cálidas de lo normal en buena parte del interior del país y condiciones más frescas en las costas Este y del Pacífico. (Foto referencial: Pixabay)

Estas regiones tendrán cambios importantes

En los Apalaches, que abarcan partes de Nueva York, Pennsylvania, Virginia Occidental, Virginia, Maryland y Carolina del Norte, septiembre sería ligeramente más frío y seco de lo normal.

El sureste también tendría temperaturas inferiores al promedio y, en general, menos lluvia.

En Florida se espera una diferencia entre el norte y el sur: el norte sería más fresco y seco, mientras que el sur tendría temperaturas más bajas y lluvias ligeramente superiores a lo habitual.

En los Grandes Lagos inferiores, que incluyen partes de Illinois, Michigan e Indiana, septiembre comenzaría con temperaturas más bajas de lo normal antes de acercarse al promedio en octubre.

En el Medio Oeste superior, incluyendo Wisconsin, Minnesota, las Dakotas y el norte de Michigan, septiembre sería más fresco y octubre ligeramente más cálido, acompañado de un aumento de las precipitaciones.

El sur profundo, que comprende Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Tennessee, tendría un septiembre más fresco y seco, seguido de un octubre más cálido.

En Oklahoma y el norte de Texas se esperan temperaturas ligeramente inferiores al promedio y lluvias que podrían superar la media en hasta 4 pulgadas, mientras que el sur de Texas tendría temperaturas más cálidas y precipitaciones ligeramente superiores.

¿Qué pasará en el oeste y las Grandes Llanuras?

Fox Weather señala que en el corazón del país también habrá diferencias. Nebraska, Missouri, Iowa, Illinois, Kansas y el suroeste de Wisconsin tendrán un otoño dividido: el norte será ligeramente más cálido de lo normal y el sur algo más fresco. Septiembre sería más seco, pero las lluvias aumentarían en octubre.

Las Grandes Llanuras, desde Texas y Nuevo México hasta la frontera con Canadá, tendrán un patrón más cálido y seco. En esta zona se esperan temperaturas superiores al promedio durante el otoño, mientras que septiembre y octubre podrían registrar menos precipitaciones de lo habitual.

En la región Intermountain West, que incluye zonas de Arizona, Colorado, Utah, Idaho, Oregon y Washington, habrá una división similar.

El norte tenderá a ser más fresco y el sur más cálido, aunque las precipitaciones de toda la región podrían situarse ligeramente por encima del promedio.

Las lluvias también estarán desigualmente distribuidas, con algunas zonas más secas y otras con precipitaciones superiores al promedio. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

El noroeste podría recibir un alivio frente a los incendios

El pronóstico resulta especialmente relevante para el noroeste del Pacífico, donde partes de Oregon y Washington han sufrido una intensa temporada de incendios forestales.

The Old Farmer’s Almanac anticipa allí un comienzo de otoño más fresco y húmedo, con septiembre pudiendo acumular hasta 3 pulgadas más de lluvia de lo habitual.

En California, septiembre tendría temperaturas cercanas al promedio antes de un octubre ligeramente más fresco.

El norte del estado podría recibir algo más de lluvia, mientras que el sur permanecería más seco. En el suroeste desértico, por su parte, septiembre sería más cálido y octubre algo más fresco, pero las condiciones secas continuarían durante toda la estación.

Alaska tendrá un cambio de estación mucho más marcado. El norte del estado podría registrar temperaturas inferiores al promedio y algunas zonas incluso recibir sus primeras nevadas de la temporada, mientras que el sur sería ligeramente más cálido.

En Hawái, septiembre y octubre también serían algo más frescos de lo normal, aunque algunas zonas orientales podrían recibir hasta 4 pulgadas adicionales de lluvia y existe la posibilidad de una tormenta tropical hacia mediados de septiembre.