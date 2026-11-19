La cantante Stefanie Fair, quien formó parte del grupo pop Wild Orchid durante la década de 1990 junto a Fergie, recibirá una compensación de US$70.000 luego de ser arrestada y acusada injustamente de conducir bajo los efectos del alcohol en Tennessee. La artista, de 53 años, estaba sobria al momento de la intervención policial. El acuerdo fue aprobado por la Junta de Reclamaciones del estado y, según un portavoz de la oficina del fiscal general, el dinero debería llegarle durante las próximas semanas.

Así ocurrió el arresto de Stefanie Fair en Nashville

El incidente se produjo en junio de 2024, cuando el agente de la Patrulla de Caminos de Tennessee (THP), Keith Velez, detuvo a Fair en Nashville por no cambiar de carril mientras conducía. Durante la intervención, el oficial aseguró que percibía un “olor muy característico a alcohol que proviene de la persona o del interior del vehículo”; sin embargo, la cantante le respondió que no había consumido bebidas alcohólicas.

En las imágenes de la cámara corporal del agente, obtenidas por el medio WSMV4, también se escucha a Velez comentar con otro policía que llegó al lugar: “Casi me atropella cuando estaba terminando una parada de tráfico. Simplemente me acerco al auto y apesta a alcohol”.

Fair se disculpó por no haberse cambiado de carril, pero se mostró confundida ante la afirmación del oficial. “Por mi vida, no bebo alcohol”, le aseguró.

La artista fue sometida a una prueba de sobriedad en el lugar y continuó negando haber ingerido alcohol. A pesar de ello, Velez sostuvo que los resultados indicaban señales de intoxicación y procedió a arrestarla por conducir bajo los efectos del alcohol; no obstante, los análisis de sangre posteriores confirmaron que no tenía alcohol ni drogas en su organismo. Finalmente, el cargo en su contra fue desestimado.

La cantante cuestionó la intervención policial

Fair contó a WSMV4 que la actuación del agente le generó desconfianza desde el momento en que afirmó haber percibido olor a alcohol. “Cuando dijo que podía olerlo, supe que era corrupto. Esto está completamente mal”, declaró.

“Si esto puede pasarme a mí estando completamente sobria… Fue algo muy aterrador", agregó.

Su abogado, Ben Raybin, explicó que en Tennessee los conductores que son arrestados sin haber consumido alcohol no cuentan con una vía para recuperar sus gastos cuando los cargos son retirados. Por esa razón, sostuvo que presentar una demanda termina siendo su única alternativa.

“Creo que el estado ha reconocido que muchos de estos arrestos simplemente no tienen ningún sustento legal”, señaló. Añadió que, si los casos llegaran a un juicio, “un jurado fallaría en su contra”.

Los análisis de sangre confirmaron que no tenía alcohol ni drogas en su organismo y el cargo fue desestimado. (Foto: @stefanie.fair / Instagram)

Quién es Stefanie Fair

Stefanie Fair (cuyo nombre real es Stefanie Jill Ridel) fue miembro fundadora del grupo de chicas de los 90 Wild Orchid, junto a Fergie y Renee Sands. El grupo lanzó cuatro álbumes en total.

Tras la disolución del grupo, continuó trabajando detrás de escena como compositora, participando en la creación de dos canciones para el álbum debut en solitario de Fergie, The Dutchess.

También participó en el reality show de Bravo There Goes the Motherhood, mostrando su faceta como madre de cuatro hijos. Su esposo es Ron Fair, expresidente de A&M Records y productor musical que ha trabajado con Christina Aguilera y The Pussycat Dolls, entre otros.