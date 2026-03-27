La temporada de Spring Break de 2026 no ha sido la mejor para muchos viajeros. A raíz del cierre del gobierno, vigente desde mediados de febrero, varios aeropuertos de Estados Unidos se encuentran sumidos en un completo caos, con filas interminables, retrasos mayores a los habituales, múltiples cancelaciones y vuelos perdidos. Aunque agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han salido a apoyar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en los filtros de revisión, lo cierto es que hasta ahora no se vislumbra una solución. Por eso, si también tienes previsto viajar por vacaciones, te contamos cuáles son las terminales aéreas más afectadas en estos últimos días de marzo.

El cierre parcial del gobierno federal afecta directamente a la TSA, cuyos trabajadores llevan más de un mes sin cobrar salarios, por lo que algunos han optado por renunciar y otros se han reportado enfermos. Esto ha reducido aún más el personal disponible y perjudica a los viajeros.

Viajeros hacen fila para el TSA-Precheck en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 25 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia (Foto: Megan Varner / Getty Images North America / Getty Images vía AFP)

LOS AEROPUERTOS MÁS AFECTADOS LOS ÚLTIMOS DÍAS DE MARZO POR RETRASOS DE LA TSA

Ha Nguyen McNeill, administradora interina de la TSA, señaló que varios aeropuertos experimentan tasas de ausencias superiores al 40% y que más de 480 oficiales de seguridad en el transporte han renunciado durante el cierre, publica N+ Univision. “Algunos duermen en sus autos, venden sangre y plasma, y aceptan un segundo empleo para llegar a fin de mes, todo ello mientras se espera que rindan al máximo nivel cuando visten el uniforme para proteger a los viajeros”, dijo.

Asimismo, reveló que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte han sufrido agresiones verbales desde que inició el cierre. Precisó que las amenazas e insultos amentaron en más del 500%.

Los aeropuertos más afectados en esta temporada de Spring Break por el cierre del gobierno son:

Atlanta

En Hartsfield‑Jackson se han registrado filas de seguridad de 3 a 5 horas y hasta casos extremos de varias horas más durante el pico de Spring Break.

Las colas han llegado a extenderse hasta la zona de recogida de equipaje y el atrio principal, al punto de que el aeropuerto dejó de publicar tiempos estimados y ahora recomienda llegar “al menos 4 horas o más” tanto para vuelos nacionales como internacionales, pese al refuerzo reciente de agentes de ICE.

Nueva York (John F. Kennedy y Laguardia)

JFK es uno de los hubs internacionales más grandes del país, con alta concentración de vuelos de Delta, American, JetBlue y varias aerolíneas internacionales; por tanto, cualquier cuello de botella en seguridad afecta rápidamente decenas de salidas, publica Business Insider.

Dicho aeropuerto ha tenido que suspender la publicación en tiempo real de los tiempos de espera en su web y advierte que las filas pueden alargarse de forma súbita por la combinación de falta de agentes de la TSA y picos de viajeros, lo que obliga a aerolíneas a demorar abordajes y ajustar horarios

Newark

Newark es otro gran hub del área triestatal, clave para United y otras aerolíneas, que también sufre filas largas y tiempos de espera “significativamente mayores de lo normal” en TSA.

Además de la escasez de personal por el cierre de gobierno, ha enfrentado incidentes operativos (como evacuaciones temporales de torre o terminal) que han obligado a suspender vuelos y han creado un efecto dominó de retrasos y reprogramaciones para las aerolíneas.

Houston

En Houston la situación es especialmente crítica en el aeropuerto George Bush Intercontinental (IAH), donde se han registrado algunas de las filas de seguridad más largas del país durante este Spring Break. Incluso, los tiempos de espera en los filtros de la TSA han llegado a 4 horas o más en las terminales A y E.

Chicago

En Chicago la presión se concentra en O’Hare, y en menor medida en Midway. En ambos esperan más de 3.7 millones de pasajeros en la ventana de Spring Break, con un aumento de más del 10% en comparación al año pasado.

Se han reportado esperas de 3–4 horas en ciertos momentos y advertencias de la TSA de que se alcanzó un “punto crítico”.

Filadelfia

El aeropuerto internacional PHL ha cerrado temporalmente dos puestos de control de la TSA por falta de personal y en ciertos momentos las filas han llegado hasta la zona de equipajes. Aunque la situación se agrava, en varios días recientes los tiempos de espera se han mantenido por debajo de 10 minutos gracias a la redistribución de agentes.

Viajeros hacen largas filas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 23 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia. Las interrupciones en los viajes continúan debido a que cientos de agentes de la TSA renunciaron o trabajan sin paga durante un cierre parcial del gobierno (Foto: Megan Varner / Getty Images North America / Getty Images vía AFP)

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