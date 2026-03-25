Los viajeros aéreos en Estados Unidos están enfrentando tiempos de espera en seguridad que no se veían en los 25 años de historia de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). En algunos casos extremos, los pasajeros han tenido que esperar más de cuatro horas y media para pasar los controles en los aeropuertos. La administradora interina de la TSA, Ha Nguyen McNeill, compareció ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, donde advirtió que la situación es cada vez más complicada para la agencia.

Según explicó, la falta de personal está obligando a tomar decisiones difíciles.

“Se trata de una situación cambiante, difícil e impredecible. Entendemos que esto es frustrante y disruptivo”, afirmó. “Esto es inaceptable.”

NPR informa que, durante su testimonio, McNeill reveló que más de 480 agentes de seguridad han renunciado desde que comenzó el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional. Además, advirtió que esta cifra sigue aumentando rápidamente, lo que agrava aún más el problema.

La crisis se debe a la salida de cientos de agentes y a un aumento significativo en las ausencias laborales. (Foto: AFP)

A esto se suma un alto nivel de ausencias laborales. Solo el domingo, la TSA registró una tasa de inasistencia del 11.76% a nivel nacional, la más alta desde el inicio del cierre el pasado 14 de febrero.

En algunos aeropuertos, este porcentaje llegó incluso a entre el 40% y el 50%, cuando antes de la crisis apenas rondaba el 2%.

Otro dato preocupante expuesto durante la audiencia fue el aumento de agresiones contra los agentes de seguridad, que se han incrementado en un 500%.

Para aliviar la falta de personal, McNeill destacó la decisión del presidente Donald Trump de desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos de todo el país. Estos agentes están apoyando en tareas básicas de control tras recibir capacitación en los últimos días.

Aunque agentes de ICE se encuentran reforzando las labores de seguridad en algunos aeropuertos, las colas se mantienen. (Foto: EFE / José Luis Castillo)

“Hemos estado dedicando tiempo a entrenarlos en los últimos días”, explicó McNeill. “Y estamos viendo alivio, señales tempranas de mejora en los aeropuertos. Ha sido increíblemente útil para reducir la carga de trabajo y estamos recibiendo comentarios positivos de los pasajeros y de nuestros equipos en el terreno.”

Sin embargo, a largo plazo, la funcionaria expresó su preocupación por el impacto que esta situación podría tener en la seguridad nacional, advirtiendo que podría afectar la preparación de cara al Mundial de 2026 debido a la falta de personal y recursos tecnológicos.

“A medida que el cierre se prolonga, probablemente veremos que las tasas de abandono sigan aumentando, lo que significa que podríamos no tener suficiente personal para operar adecuadamente los aeropuertos que apoyarán las sedes de la FIFA”, explicó.

“El cierre en curso también está afectando nuestra capacidad para adquirir e implementar tecnología, desde equipos de control hasta sistemas contra drones, antes del Mundial”, agregó. “Realmente nos estamos quedando sin tiempo.”

Por qué se registran largas colas en los aeropuertos de EE. UU.

El principal motivo de las largas colas en los aeropuertos de Estados Unidos es el cierre parcial del gobierno federal, el cual afecta directamente a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Debido a esta situación, muchos agentes trabajan sin recibir pago o han renunciado, lo que viene generando una fuerte escasez de personal en los controles de seguridad.

Además, esta falta de personal provoca demoras extremas en los controles, con tiempos de espera que en algunos aeropuertos toman varias horas. La situación es tan crítica que autoridades recomiendan llegar con hasta cuatro horas de anticipación, ya que los tiempos son impredecibles y cambian constantemente según la disponibilidad de agentes.

A esto se suma un efecto en cadena: cancelaciones, cambios de puerta y conexiones perdidas, lo que agrava el caos para los pasajeros. Incluso con apoyo adicional de otras agencias, la crisis no se ha resuelto y sigue afectando la movilidad aérea en todo el país.

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